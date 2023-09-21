Прем'єр: ми більше не передаємо Україні зброю. Зараз ми самі озброюємося

21 września 2023, 16:08
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Spór o ukraińskie zboże
Spór o ukraińskie zbożeTVN24
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TVN24Spór o ukraińskie zboże

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні. - Зараз ми самі озброюємося найсучаснішою зброєю, - сказав він, - Ми чудово знаємо, що Україна захищається від жорстокого російського нападу. Ми не поставимо під загрозу її безпеку. Наш хаб у Жешуві, в погодженні з американцями та НАТО, увесь час відіграє ту саму роль, - запевнив прем’єр-міністр.

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Прем'єр-міністр дав інтерв'ю Polsat News. Відповідаючи на запитання, чи розглядає уряд Польщі скорочення допомоги Україні через зернову кризу, Моравецький наголосив, що Польща допомагає Україні у боротьбі з Росією, але уряд не може погодитися на дестабілізацію польського ринку.

- Ми обов’язково збережемо транзит українських товарів. На це Польща не несе жодних витрат. Навпаки, можна сказати, що ми на цьому заробляємо, - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд точно не буде ризикувати безпекою України. - Наш хаб у Жешуві, у погодженні з американцями та НАТО, увесь час виконує ту ж роль, яку відігравав і відіграватиме, - запевнив він.

Матеуш МоравецькийPAP/Tytus Żmijewski

Відповідаючи на запитання, чи не намагається влада через антиукраїнську риторику показати виборцям "Конфедерації", що вона жорстко веде переговори з Україною, Моравецький відповів:"Ми не дивимося на це в такий спосіб".

- Мені шкода, що українські олігархи почали проштовхувати своє зерно на польський ринок, не враховуючи інтересів польських фермерів. Вони спричинили падіння цін. Ми повинні були гарантувати ціну 1400 злотих за тонну польської пшениці - це було навесні. Ми виконали всі свої обіцянки, і я не бачу зараз ніякої загрози з боку українського зерна, тому що ми заблокували цей імпорт, - сказав він.

Прем'єр-міністр: ми більше не передаємо Україні зброю, тепер ми озброюємося самі

За словами прем'єр-міністра, уряд "адекватно" відреагував на питання зерна з України.

- Тільки Єврокомісія взагалі не хотіла впроваджувати жодних дій. Найкращим доказом цього є те, що ми здійснювали односторонні дії: писали листи, телефонували, спілкувалися. Я дуже гостро підняв це питання на Європейській Раді - камінь в воду, жодної реакції, - сказав він.

Прем'єр-міністра також запитали про слова президента Анджея Дуди в Нью-Йорку про те, що Україна поводиться як потопельник, який хапається за все. - Це дуже точні слова, - сказав Моравецький.

- Якби я шукав щось для виправдання (України), то це було б лише те, що ми всі чудово знаємо: що Україна захищається від брутального нападу Росії, і ми розуміємо, що цей напад створює абсолютно безпрецедентну ситуацію, з якою ми не стикалися з часів Другої світової війни. Це просто справжня війна, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде Польща підтримувати Україну у військовому плані, Моравецький сказав, що наразі Польща не передає Україні жодної зброї, тому що тепер "ми самі озброюємося найсучаснішою зброєю".

- Якщо ти хочеш захищатися, тобі має бути чим захищатися - це принцип, якого ми дотримуємося, тому зробили посилені замовлення, - наголосив він.

Прем'єр додав, що в середу був на збройному заводі Łucznik у Радомі.

- Виробництво зброї там у розпалі. Так само в Сталевій Волі, на механічному заводі "Bumar Łabędy" - "краби", "росомахи" в Семяновицях та багато-багато інших закладів. В цьому ми робимо ставку насамперед на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала однією з найсильніших армій Європи. І в дуже короткий термін, - сказав він.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tytus Żmijewski

Mateusz Morawiecki
Polska
Ukraina
zboże z Ukrainy
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