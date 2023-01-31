Прем'єр-міністр Моравецький: будь-яке озброювання України відбувається після погодження із союзниками по НАТО

- Усі дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності України, ми координуємо з нашими партнерами по НАТО, - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок. За його словами, як і у випадку з винищувачами МіГ, "будь-яка інша авіація буде надана за погодженням з країнами НАТО".

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Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та віце-прем’єр-міністр, глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак в понеділок відвідали 18-ту механізовану дивізію ім. генерала Тадеуша Бука в Сєдльцях. На прес-конференції глава уряду запевнив, що для польського уряду "найвищим, абсолютним пріоритетом" є збільшення чисельності польської армії та посилення присутності військ НАТО на території Польщі.

- Поляки довірили нам правління у важкий час, війна в Україні змушує нас ще швидше озброюватися. Тому цього року ми докладемо безпрецедентних зусиль - 4 відсотки ВВП на польську армію, це, можливо, найбільший відсоток коштів, виділених на армію серед усіх країн НАТО, - сказав Моравецький.

- Це буде яскравим доказом для всіх країн - ми боронитимемо свою землю, Польща в безпеці, Польща буде дедалі безпечніша разом з нашими союзниками, - сказав глава уряду. Він підкреслив, що Військо Польське є "основою безпеки, основою розвитку, основою майбутнього".

Маріуш Блащак, Матеуш Моравецький та Кшиштоф Тхоржевський у штабі 18-ї механізованої дивізії PAP/Przemysław Piątkowski

Прем'єр: озброювання України за погодженням з союзниками по НАТО

На запитання про подальшу військову підтримку України Моравецький відповів, що "всі дії, спрямовані на посилення обороноздатності України ми погоджуємо з нашими партнерами по НАТО".

- І поставка "Патріотів" в Україну, і організація цієї потужної танкової сили у вигляді "Леопардів" та інших сучасних танків, все це був тиск з нашого боку, але також узгоджувалося зі Сполученими Штатами, - сказав він.

- Так само, як це було кілька місяців тому у питанні МіГів, будь-яка авіація буде передана за погодженням з країнами НАТО. Тут ми будемо повністю скоординовані, - сказав він.

Моравецький: немає сильної держави без сильної армії

Моравецький зазначив, що уряд "Права і справедливості" закуповує сучасну військову техніку, в т.ч танки К2, гаубиці К9, Himars та Patriot.

- Ми оздоровили державні фінанси і озброїли польського солдата, - підкреслив прем'єр-міністр. - Сьогодні ступінь боєготовності польської армії більш ніж на чверть вищий, ніж у 2015 році, - сказав він.

- Немає сильної держави без сильної армії, але й ніколи не буде сильної армії без сильної держави, без міцних державних фінансів, тому що ми чудово знаємо, що це саме оптимізація фінансової системи, ремонт цієї системи дозволяли фінансувати величезні видатки на озброєння та прийом нових вояків до польської армії.

Глава уряду також наголосив, що "ми будемо захищати кожен окрайчик польської землі, кожний клаптик польської землі".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24