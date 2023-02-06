Прем'єр-міністр Моравецький: або перемога Росії та поразка Заходу, або ренесанс західної цивілізації

- Співпраця Європи з Росією здавалася дешевою та ефективною, доки Володимир Путін не виставив повний рахунок, - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок. За його словами, "три десятиліття сну Заходу наблизили нас до кінця нашої історії", але "бомби, що впали на Київ, змусили вільний світ прокинутися, сподіваємося, назавжди".

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У понеділок проходить Варшавська конференція - постійна робоча оглядова конференція з підтримки України, метою якої є огляд діяльності з підтримки України, у різних сферах.

- Сьогодні потрібно повернутися до політичного реалізму і показати, що геополітика має пріоритет над економікою. На так званому ідеальному ринку зазвичай вибирають найдешевші рішення, але ідеальні ринки існують лише в застарілих підручниках з економіки. На реальних ринках найдешевші рішення дуже часто, майже завжди, містять приховані витрати, - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, "співпраця Європи з Росією здавалася дешевою і ефективною, поки Володимир Путін не виставив повний рахунок".

- Це мали бути звичайні газові контракти, але виявилися пактом, у якому Європа продала душу, - оцінив він.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький PAP/Andrzej Lange

Моравецький: ми стоїмо перед чітким вибором

Глава уряду заявив, що війна, яка триває в Україні, є випробуванням на міцність для Заходу. "Ми стоїмо перед чітким вибором: або перемога Росії і поразка Заходу, або ренесанс західної цивілізації", - сказав він. Моравецький зазначив, що Польща першою стала на бік України і першою показала, що це не просто війна з Україною, а війна за майбутнє Європи та всього вільного світу.

- Кремль сподівався, що це буде бліцкриг. Завдяки героїзму України цей план провалився. Але це має спонукати Захід, і вільний світ сприяти тому, щоб ця війна стала Ватерлоо російського імперіалізму та російського колоніалізму, - наголосив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Росія веде тотальну війну проти України, атакуючи цивільні об'єкти, вбиваючи мирних жителів, руйнуючи інфраструктуру. За словами Моравецького, без підтримки таких країн, як Польща, Україна вже сьогодні була б "великою руїною".

- Багато хто не хотів вірити, що Росія може напасти - так було донедавна. Через рік після війни багато хто все ще відмовляється вірити, що наступний масований наступ Росії через місяць-два-три, на жаль, - можливий. Через рік після війни багато хто ще не може і не хоче вірити, що війна в Україні (...) може бути прелюдією до агресії величезного масштабу, - сказав прем'єр-міністр.

- Тому теперішній час можна назвати часом боротьби за новий світовий порядок. Сьогодні не час для припинення вогню. Сьогодні Україна все ще потребує нашої підтримки. Україна потребує перш за все надії, - додав він.

За його словами, ця надія народжується в Польщі: у кожній польській домівці, куди прийняли біженців війни, у кожному дипломатичному успіху, який збільшує підтримку України на міжнародному форумі.

- Саме надія є тим зерном, з якого може вирости абсолютно новий геополітичний порядок, - наголосив глава уряду.

Morawiecki: dziś nie jest czas na zawieszenie broni. Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia TVN24

Прем'єр: Україна доводить, що вироки історії можна оскаржити

Моравецький сказав, що "для того, щоб виграти війну з Росією, ми повинні побудувати абсолютно нову архітектуру безпеки в політичному, економічному, зокрема в енергетичному, і геополітичному вимірах".

- Економічна відбудова України є необхідною умовою для безпеки всіх країн. Європа, - заявив глава уряду.

- Сьогодні Україна є фортецею свободи Європи, і вкладати кошти в її зміцнення - це обов’язок не лише у моральному плані, але й у жорстких категоріях "реальної політики". Польща готова взяти на себе співвідповідальність за формування нового світового порядку. Польща готова стати однією з ключових ланок постімперської Європи. Недостатньо перемогти Росію, нам також потрібно побудувати світ, у якому російський імперіалізм і колоніалізм, російське панування не знайдуть собі місця, - наголосив Моравецький.

Прем'єр-міністр додав, що рік війни показав, що "український Давид може протистояти російському Голіафу".

- Роками говорили, що історія Заходу добігає кінця і він має поступитися місцем іншим цивілізаціям. Україна доводить, що вироки історії можна оскаржити - настав час для держав вільного світу, особливо Західної Європи, - заявив Моравецький.

- Правда в тому, що у нас немає вибору: або ми докладемо зусиль, яких вимагає унезалежнення, або заплатимо за нашу свободу кров’ю. У грецькій міфології сон є братом смерті. Три десятиліття сну Заходу наблизили нас до кінця нашої історії. Бомби, що впали на Київ, змусили вільний світ прокинутися, сподіваємося, назавжди, додав глава уряду.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24