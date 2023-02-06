Прем'єр-міністр Моравецький: або перемога Росії та поразка Заходу, або ренесанс західної цивілізації

6 lutego 2023, 12:49
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, TVN24
Morawiecki: dziś trzeba wrócić do politycznego realizmu
Morawiecki: dziś trzeba wrócić do politycznego realizmuTVN24
wideo 2/24
TVN24Morawiecki: dziś trzeba wrócić do politycznego realizmu

- Співпраця Європи з Росією здавалася дешевою та ефективною, доки Володимир Путін не виставив повний рахунок, - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок. За його словами, "три десятиліття сну Заходу наблизили нас до кінця нашої історії", але "бомби, що впали на Київ, змусили вільний світ прокинутися, сподіваємося, назавжди".

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У понеділок проходить Варшавська конференція - постійна робоча оглядова конференція з підтримки України, метою якої є огляд діяльності з підтримки України, у різних сферах.

- Сьогодні потрібно повернутися до політичного реалізму і показати, що геополітика має пріоритет над економікою. На так званому ідеальному ринку зазвичай вибирають найдешевші рішення, але ідеальні ринки існують лише в застарілих підручниках з економіки. На реальних ринках найдешевші рішення дуже часто, майже завжди, містять приховані витрати, - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

За його словами, "співпраця Європи з Росією здавалася дешевою і ефективною, поки Володимир Путін не виставив повний рахунок". 

- Це мали бути звичайні газові контракти, але виявилися пактом, у якому Європа продала душу, - оцінив він.

Прем’єр-міністр Матеуш МоравецькийPAP/Andrzej Lange

Моравецький: ми стоїмо перед чітким вибором

Глава уряду заявив, що війна, яка триває в Україні, є випробуванням на міцність для Заходу. "Ми стоїмо перед чітким вибором: або перемога Росії і поразка Заходу, або ренесанс західної цивілізації", - сказав він. Моравецький зазначив, що Польща першою стала на бік України і першою показала, що це не просто війна з Україною, а війна за майбутнє Європи та всього вільного світу.

- Кремль сподівався, що це буде бліцкриг. Завдяки героїзму України цей план провалився. Але це має спонукати Захід, і вільний світ сприяти тому, щоб ця війна стала Ватерлоо російського імперіалізму та російського колоніалізму, - наголосив прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Росія веде тотальну війну проти України, атакуючи цивільні об'єкти, вбиваючи мирних жителів, руйнуючи інфраструктуру. За словами Моравецького, без підтримки таких країн, як Польща, Україна вже сьогодні була б "великою руїною". 

- Багато хто не хотів вірити, що Росія може напасти - так було донедавна. Через рік після війни багато хто все ще відмовляється вірити, що наступний масований наступ Росії через місяць-два-три, на жаль, - можливий. Через рік після війни багато хто ще не може і не хоче вірити, що війна в Україні (...) може бути прелюдією до агресії величезного масштабу, - сказав прем'єр-міністр.

- Тому теперішній час можна назвати часом боротьби за новий світовий порядок. Сьогодні не час для припинення вогню. Сьогодні Україна все ще потребує нашої підтримки. Україна потребує перш за все надії, - додав він. 

За його словами, ця надія народжується в Польщі: у кожній польській домівці, куди прийняли біженців війни, у кожному дипломатичному успіху, який збільшує підтримку України на міжнародному форумі.

 - Саме надія є тим зерном, з якого може вирости абсолютно новий геополітичний порядок, - наголосив глава уряду.

Morawiecki: dziś nie jest czas na zawieszenie broni. Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia
Morawiecki: dziś nie jest czas na zawieszenie broni. Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparciaTVN24

Прем'єр: Україна доводить, що вироки історії можна оскаржити

Моравецький сказав, що "для того, щоб виграти війну з Росією, ми повинні побудувати абсолютно нову архітектуру безпеки в політичному, економічному, зокрема в енергетичному, і геополітичному вимірах".

- Економічна відбудова України є необхідною умовою для безпеки всіх країн. Європа, - заявив глава уряду.

- Сьогодні Україна є фортецею свободи Європи, і вкладати кошти в її зміцнення - це обов’язок не лише у моральному плані, але й у жорстких категоріях "реальної політики". Польща готова взяти на себе співвідповідальність за формування нового світового порядку. Польща готова стати однією з ключових ланок постімперської Європи. Недостатньо перемогти Росію, нам також потрібно побудувати світ, у якому російський імперіалізм і колоніалізм, російське панування не знайдуть собі місця, - наголосив Моравецький.

Прем'єр-міністр додав, що рік війни показав, що "український Давид може протистояти російському Голіафу". 

- Роками говорили, що історія Заходу добігає кінця і він має поступитися місцем іншим цивілізаціям. Україна доводить, що вироки історії можна оскаржити - настав час для держав вільного світу, особливо Західної Європи, - заявив Моравецький.

- Правда в тому, що у нас немає вибору: або ми докладемо зусиль, яких вимагає унезалежнення, або заплатимо за нашу свободу кров’ю. У грецькій міфології сон є братом смерті. Три десятиліття сну Заходу наблизили нас до кінця нашої історії. Бомби, що впали на Київ, змусили вільний світ прокинутися, сподіваємося, назавжди, додав глава уряду.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Lange

Tagi:
Mateusz Morawiecki
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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"Materace bez powietrza, opłaty za pranie i strzyżenie". Były opiekun o traktowaniu pacjentów szpitala w Tworkach

6 lutego 2023, 11:20
Autor:
ek,katke/b,r
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Poniedziałek jest 348. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Nie widzimy obecnie ryzyka ofensywy Rosji z różnych kierunków, jak miało to miejsce w lutym 2022 roku. Rosjanie zmienili taktykę i będą przeprowadzać skoncentrowane ataki na konkretnych kierunkach – ocenił minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z portalem Ukraińska Prawda. Największe zgrupowania wojsk rosyjskich znajdują się obecnie na wschodzie i południu Ukrainy. W tych regionach - według Reznikowa - należy się spodziewać ewentualnych nowych uderzeń. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

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mb/dap
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TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

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Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Grammy 2023 przyznane. Beyonce stała się najczęściej nagradzaną osobą w historii nagród Amerykańskiej Akademii Fonograficznej. Podczas 65. gali wręczenia "złotych gramofonów" Beyonce doceniono czterokrotnie.

Grammy 2023. Beyonce rekordzistką nagród

Grammy 2023. Beyonce rekordzistką nagród

6 lutego 2023, 7:12
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona //az
Źródło:
tvn24.pl

Luty jest miesiącem wielu nowości filmowych i serialowych na HBO Max, ale swoją premierę będą mieć także trzy dokumenty, m.in. "Johnny Depp kontra Amber Heard". Widzowie mogą liczyć też na kontynuacje swoich ulubionych produkcji, takich jak "The Last of Us". Co warto obejrzeć w tym miesiącu?

Nowości na HBO Max. Co obejrzeć w lutym?

Nowości na HBO Max. Co obejrzeć w lutym?

6 lutego 2023, 8:52
Autor:
pb//mro
Źródło:
HBO Max

Ze dwadzieścia lat temu w "The Wall Street Journal", czyli w myśl nazewnictwa obowiązującego w czasach mojej młodości - organie światowej finansjery - przeczytałem artykuł, wedle którego Światowe Forum Gospodarcze odbywające się rokrocznie w Davos to nie żadne spotkanie gospodarcze tylko impreza towarzyska dla bogatych. Zjeżdżają się oni do tego szwajcarskiego uzdrowiska, aby przy dobrych trunkach i eleganckich zakąskach porozmawiać o przyszłości świata.

Davos

Davos

6 lutego 2023, 12:30
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl