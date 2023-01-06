Православний Святвечір у Києві. "Люди святкують. Відняти в нас цю радість повністю не вдасться" 

У п'ятницю, 6 січня, православна церква відзначає Святвечір. Кореспондент TVN24 поспілкувався з жителькою Києва, поцікавився, що побажати українцям. - Перемоги, але на наших умовах. Ми не говоримо про мир, мир може означати заморожування конфлікту, перенесення війни на інші терміни, коли окупанти зможуть краще підготуватися і наступати у відповідь. Ми хочемо перемоги назавжди, щоб більше не боятися чергової атаки, - сказала Олена Шеремет.

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Сьогодні православні українці вдруге святкують Святвечір під обстрілами Росії (частина святкувала 25 грудня - ред.). Киянка Олена Шеремет в інтерв'ю кореспонденту TVN24 Артуру Молєді заявила, що в Україні не вірять запевненням Росії про припинення вогню з нагоди свята. Вони побоюються, що "тишу на фронті" можуть використати проти них.

- Атмосфера зовсім інша, їх, навіть, можна побачити на вулицях. Ілюмінації небагато, просто тому, що немає електрики не тільки на вулицях, але і в будинках. Тут справді скрізь дуже темно, - розповіла Олена.

Замість радості святкування - багато тривоги. - Все зовсім інакше, але люди все одно святкують і цю радість у нас повністю забрати не вдасться, - сказала українка.

"Ми хочемо перемоги назавжди, щоб більше не боятися"

Святкування в Києві почалися 24 грудня - частина українців відзначає свята в католицькому обряді. Проводяться концерти. На такій імпрезі заході Олена була з сином наприкінці грудня. - Зранку був обстріл, а ввечері ми пішли на концерт. Це було неймовірне відчуття, - згадує вона. - Якби нам рік тому хтось сказав, що на Київ впадуть ракети, а ми того ж дня все одно підемо на концерт, у це було б важко повірити, - сказала киянка.

Святвечір в Україні в умовах війни. Репортер TVN24 з Києва TVN24

Люди не збираються масово, а святкують з родиною та друзями, не так пишно, як зазвичай, до війни.

- Що вам побажати на це Різдво? - запитав репортер.

- Перемоги, звичайно, але перемоги на наших умовах, - сказала Олена. - Ми не говоримо про мир, тому що мир часом може означати заморожування конфлікту та перенесення війни на інші терміни, коли окупанти зможуть краще підготуватися і наступати у відповідь. Ми хочемо такої перемоги щоб назавжди, щоб більше не боятися повторної атаки, – підкреслив українець.

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Autor:red.

Źródło: TVN24