"Право і справедливість" перемагає, але втрачає більшість. Останній рейтинг партій

7 listopada 2022, 16:49
Źródło:
PAP, TVN24
Dziemianowicz-Bąk: następna kampania nie może być o tym, że chcemy powrotu do tego, co było przed PiS
Sygnał organizatoraDziemianowicz-Bąk: następna kampania nie może być o tym, że chcemy powrotu do tego, co było przed PiS

"Право і справедливість" перемогла б на парламентських виборах, якби вони відбулися наступної неділі - згідно з опитуванням IBRiS, проведеним для «Rzeczpospolita». За ПіС хочуть проголосувати 33,7 відсотка респондентів, але цей результат не дав би правлячій партії більшості в новому складі Сейму. Згідно з опитуванням, до парламенту також потрапили б "Громадянська коаліція", "Польща 2050", "Ліві", "PSL-Польська коаліція" та "Конфедерація".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Як повідомляє "Rzeczpospolita" з посиланням на результати опитування щодо підтримки політичних партій, проведеного компанією IBRiS, перше місце займає ПіС (33,7% підтримки), а "Громадянська коаліція" - друге (27,6%), за "Польщу 2050" проголосували б 10,9 відсотка респондентів, за "Лівих" - 10,1 відсотка, "PSL-Польська Коаліція" отримала б 5,7 відсотка, "Конфедерація" - 5 відсотків.

Не знають досі, кому віддали б голос - 7 відсотків опитаних.

Na które z ugrupowań zagłosował(a)by pan(i) w wyborach do Sejmu?TVN24

«Rzeczpospolita»: ПіС не матиме парламентської більшості, навіть із "Конфедерацією"

"Rzeczpospolita" підкреслила, що найважливішою у післявиборчому пазлі є можливість сформувати парламентську більшість, яка (за умови, що вибори відбудуться зараз) стає дедалі недосяжнішою для Об’єднаних правих.

При приблизному розподілі місць (за системою Д'Ондта) залежно від врахованих змінних «Право і Справедливість» не може розраховувати на формування уряду навіть спільно з Конфедерацією, оскільки отримує (залежно від способу підрахунку) від 192 до 205 депутатських мандатів, - пише “Rzeczpospolita”. Опозиція може розраховувати на 253-254 мандати.

Опитування проводилося 21-22 жовтня, на групі з 1100 респондентів методом CATI, тобто телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера.

Kantar Public: "Громадянська коаліція" випереджає ПіС

24 жовтня відбулася презентація дослідження підтримки партій, проведеного компанією Kantar Public. Згідно з отриманими результатами, "Громадянська коаліція" набрала 31 відсоток голосів респондентів, "Право і справедливість" - 28 відсотків. На третьому місці з підтримкою 10% опинилася "Польща 2050". Наступні місця посіли "Ліві" (7%) і "Конфедерація" (5%).

Дослідження проводилося з 14 по 19 жовтня. Загалом у дослідженні Kantar Public взяли участь 982 людини. У частині підтримки партій, як зазначає компанія, взяла участь 671 особа, яка заявила про намір брати участь у виборах "безумовно" чи "скоріш за все".

Sondaż partyjny Kantar Public - październik 2022 Kantar Public/TVN24
Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Prawo i Sprawiedliwość
Koalicja Obywatelska
Polska 2050
Sejm
Lewica
Polskie Stronnictwo Ludowe
Konfederacja
Sondaże
Pozostałe wiadomości

Jeżeli wpłaty odbywają się w sposób zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami, to każde ugrupowanie polityczne, każda partia ma prawo taką wpłatę przyjąć, a każdy obywatel ma prawo takiej wpłaty dokonać - mówił prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do tematu wpłat na kampanię polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent Andrzej Duda o wpłatach na kampanię PiS: jest tylko istotna jedna kwestia

Prezydent Andrzej Duda o wpłatach na kampanię PiS: jest tylko istotna jedna kwestia

7 listopada 2022, 15:49
Autor:
mjz\mtom
Źródło:
TVN24

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 257 dni. Rosyjska redakcja BBC podała, że Turcja nie przepuściła przez cieśninę Bosfor rosyjskich okrętów wojennych. Andrij Kłymenko, szef Grupy Monitoringowej Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych, podkreślił, że jednostki były na Morzu Śródziemnym od 2 lutego. Wcześniej tego dnia ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow informował, że do jego kraju dotarły systemy obrony powietrznej NASAMS i Aspide. "Dziękuję naszym partnerom: Norwegii, Hiszpanii i USA" - napisał minister. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

BBC: Turcja nie wpuściła na Morze Czarne rosyjskich okrętów wojennych

BBC: Turcja nie wpuściła na Morze Czarne rosyjskich okrętów wojennych

7 listopada 2022, 5:55
Aktualizacja: 7 listopada 2022, 16:17
Aktualizacja:
Autor:
FC,
pp,
ts,
akw
//now
Źródło:
TVN24, PAP, Reuters

Pierwszego syna urodziłam, mając 38 lat, drugiego - 41. Według pańskiego rozumowania (choć o rozum trudno tę dedukcję posądzać), wcześniej byłam pijaczką i "nie rokowałam" - napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Beata Sadowska. Wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat przyczyn malejącej liczby urodzeń i młodych kobiet "dających w szyję" wywołała gwałtowną reakcję kobiet w mediach społecznościowych, wśród nich między innymi Anny Lewandowskiej, Ewy Chodakowskiej, Moniki Olejnik i Kingi Rusin.

Anna Lewandowska: "DOŚĆ! Jestem zła". Znane Polki komentują słowa prezesa PiS o kobietach, które "dają w szyję"

Anna Lewandowska: "DOŚĆ! Jestem zła". Znane Polki komentują słowa prezesa PiS o kobietach, które "dają w szyję"

7 listopada 2022, 14:28
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Instagram, Twitter, tvn24.pl

Głośne słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w sobotę łączył niską dzietność w Polsce z "dawaniem w szyję" przez kobiety nie dotarły jeszcze do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Nie słyszałam żadnych słów - stwierdziła w poniedziałek na sejmowym korytarzu. Posłanka PiS Dominika Chorosińska z kolei przekonywała, że prezes nie powiedział tego, co powiedział.

Marszałek nie słyszała, a posłanka PiS słyszała inaczej. Po słowach prezesa o piciu kobiet

Marszałek nie słyszała, a posłanka PiS słyszała inaczej. Po słowach prezesa o piciu kobiet

7 listopada 2022, 15:53
Autor:
bż\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Psy w pseudohodowli były rażąco zaniedbane i zapchlone oraz niewłaściwie karmione. Często nie dostawały wody. W takich warunkach – zgodnie z ustaleniami śledczych – trzymał 19 psów różnych ras 72-latek, którego w poniedziałek Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał na rok więzienia w zawieszeniu. Mężczyzna dostał też pięcioletni zakaz posiadania zwierząt.

72-latek skazany za znęcanie się nad zwierzętami. "Gdyby nie interwencja, to te psy nadal cierpiałyby ogromne katusze"

72-latek skazany za znęcanie się nad zwierzętami. "Gdyby nie interwencja, to te psy nadal cierpiałyby ogromne katusze"

7 listopada 2022, 16:56
Autor:
tm//rzw
Źródło:
PAP

45-letnia kobieta w szwajcarskim mieście St. Gallen została trzykrotnie przejechana przez własny samochód - w piątek informuje "Guardian". Kobieta wysiadła z pojazdu pozostawiając go na wzniesieniu z włączonym silnikiem. W ciężkim stanie została przewieziona do szpitala.

Kobieta trzykrotnie przejechana przez własny samochód. Wysiadła, by wziąć coś z bagażnika

Kobieta trzykrotnie przejechana przez własny samochód. Wysiadła, by wziąć coś z bagażnika

7 listopada 2022, 16:55
Autor:
jdw//mm
Źródło:
The Guardian

Policja z Olsztyna wysłała do sądu wniosek o ukaranie kierowcy, który - jak pokazało nagranie wideorejestratora innego pojazdu - zajechał drogę rodzinie z czteroletnim dzieckiem. W wyniku zdarzenia samochód poszkodowanych wypadł na pobocze i uderzył w bariery. Cudem nikt nie zginął. 33-latek usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy.

Pirat drogowy z S7. Policja wysłała do sądu wniosek o ukaranie kierowcy

Pirat drogowy z S7. Policja wysłała do sądu wniosek o ukaranie kierowcy

7 listopada 2022, 13:05
Autor:
eŁKa/tam,rzw
Źródło:
TVN24 Pomorze, PAP

Rosnące ryzyko chińskiej inwazji na Tajwan doprowadziło do "cichej rewolucji" w Tokio - ocenia komentator agencji Bloomberga Hal Brands. Jak podał, japoński rząd ogłosił zwiększenie wydatków na obronność i zbrojenia, starając się przygotować kraj na możliwą wojnę.

Bloomberg: rosnąca aktywność Pekinu doprowadziła do "cichej rewolucji" w Tokio

Bloomberg: rosnąca aktywność Pekinu doprowadziła do "cichej rewolucji" w Tokio

7 listopada 2022, 15:56
Autor:
akw\mtom
Źródło:
PAP

Były prezydent Mołdawii Igor Dodon przez kilka miesięcy na przełomie 2021 i 2022 roku otrzymywał przelewy od stowarzyszenia rosyjskich przedsiębiorców powiązanych z Kremlem - podał poniedziałek mołdawski portal Rise.

Media: były prezydent Mołdawii otrzymywał pieniądze od biznesmenów bliskich Kremlowi

Media: były prezydent Mołdawii otrzymywał pieniądze od biznesmenów bliskich Kremlowi

7 listopada 2022, 15:34
Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

Lewica złoży wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za "jego haniebną wypowiedź" dotyczącą kobiet, alkoholu i dzietności. - To wypowiedź takiego patriarchalnego dziada, który po dwunastej na tradycyjnym polskim weselu wypowiada takie banialuki - mówiła w Sejmie posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. W punktach wymieniała powody, dla których kobiety "nie mogą" lub "nie chcą" mieć dzieci w Polsce.

Lewica reaguje na słowa Kaczyńskiego. "Wypowiedź patriarchalnego dziada"

Lewica reaguje na słowa Kaczyńskiego. "Wypowiedź patriarchalnego dziada"

7 listopada 2022, 12:18
Autor:
pp//now
Źródło:
TVN24
"Krzysiu jest moim kolegą, dałem go na stanowisko". Kto jeszcze dostał stołek i wpłacił na kampanię PiS?

"Krzysiu jest moim kolegą, dałem go na stanowisko". Kto jeszcze dostał stołek i wpłacił na kampanię PiS?

7 listopada 2022, 6:00
Grzegorz
Łakomski,
Dariusz
Kubik
Autor:
Grzegorz
Łakomski,
Dariusz
Kubik
Źródło:
tvn24.pl, TVN24
Premium

Ksenia Sobczak, dziennikarka, celebrytka i córka mentora i przyjaciela Putina, która kilkanaście dni temu uciekła z Rosji w obawie przed aresztowaniem, wróciła do kraju - przekazała rosyjska redakcja Radia Swoboda.

Córka mentora i przyjaciela Putina po kilkunastu dniach "wróciła do kraju"

Córka mentora i przyjaciela Putina po kilkunastu dniach "wróciła do kraju"

7 listopada 2022, 16:50
Autor:
akw\mtom
Źródło:
PAP

Sąd Okręgowy w Gdańsku prawomocnie uniewinnił trzech mieszkańców Warszawy, którzy w 2019 roku przewrócili pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego. W ubiegłym roku sąd pierwszej instancji uznał ich za winnych znieważenia i zniszczenia pomnika, ale z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu odstąpił od wymierzenia kary. Teraz zapadł wyrok w procesie odwoławczym.

Przewrócili pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego, ale nie znieważyli. Prawomocny wyrok sądu

Przewrócili pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego, ale nie znieważyli. Prawomocny wyrok sądu

7 listopada 2022, 15:01
Autor:
eŁKa/rzw
Źródło:
TVN24 Pomorze/PAP

Hrycyszynowie z Zabrza (woj. śląskie) prócz dwójki rodzonych dzieci, wychowują 11 w rodzinie zastępczej. W każde wolne całą rodziną wyruszają w góry, bo to - jak podkreślają - najlepsza terapia. Przestali się mieścić w busie. Kupili duży 20-letni autobus za 6,5 tysiąca złotych, wyremontowali go. W drodze na pierwszą wycieczkę spłonął doszczętnie wraz z bagażem.

Mają 13 dzieci. Kupili stary autobus, wyremontowali, pojechali na pierwszą wycieczkę, spłonął po drodze

Mają 13 dzieci. Kupili stary autobus, wyremontowali, pojechali na pierwszą wycieczkę, spłonął po drodze

7 listopada 2022, 12:57
Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice

Minister klimatu i środowiska stwierdziła, że taka jak w Polsce zasada dotycząca budowy wiatraków obowiązuje też "w wielu państwach europejskich". Przeczy temu dokument przygotowany w jej resorcie.

Moskwa: w wielu krajach wiatraki stawia się w odległości od domów takiej jak w Polsce. Nie ma racji

Moskwa: w wielu krajach wiatraki stawia się w odległości od domów takiej jak w Polsce. Nie ma racji

7 listopada 2022, 15:55
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy z dziennikarzami na konferencji COP27 w egipskim Szarm el-Szejk mówił, że "najważniejszym problemem obok ważnego aspektu, jakim jest osiągania celów ochrony klimatu, jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego". Dodał także, że transformacja musi przebiegać w sposób racjonalny i sprawiedliwy, tak, by sprzyjała człowiekowi, "a nie utrudniała człowiekowi życie".

Prezydent Duda: liczy się nie tylko ochrona klimatu, ale też bezpieczeństwo energetyczne

Prezydent Duda: liczy się nie tylko ochrona klimatu, ale też bezpieczeństwo energetyczne

7 listopada 2022, 16:37
Autor:
mjz\mtom
Źródło:
PAP

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał w najnowszej analizie, że wyżsi urzędnicy Kremla i rosyjscy dowódcy łagodzą retorykę dotyczącą użycia przez Rosję broni atomowej przeciwko Ukrainie. Zdaniem ekspertów, zmiana ta pokazuje, że rosyjscy przywódcy zdają sobie sprawę z ogromnych kosztów i małych zysków operacyjnych takiego ataku.

ISW: Kreml łagodzi retorykę w sprawie broni atomowej

ISW: Kreml łagodzi retorykę w sprawie broni atomowej

7 listopada 2022, 11:15
Autor:
tas//now
Źródło:
PAP

W niedzielę wieczorem na Lazurowej pijana kobieta wjechała w zaparkowane auto, w wyniku czego jej samochód przewrócił się na bok. Jak się potem okazało, to stołeczna policjantka.

Uderzyła w inne auto, jej przewróciło się na bok. Była pijana. To policjantka

Uderzyła w inne auto, jej przewróciło się na bok. Była pijana. To policjantka

7 listopada 2022, 10:54
Aktualizacja: 7 listopada 2022, 16:29
Aktualizacja:
Autor:
mg/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Robert K., aktywista z Targówka, który prowadził Wioskę Żywej Archeologii i zajęcia dla dzieci w lokalnym domu kultury, usłyszał wyrok. Wcześniej postawiono mu kilka zarzutów, między innymi wielokrotnego obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia. 

Za pedofilskie zarzuty groziło mu 12 lat więzienia, prokurator zgodził się na dwa i pół

Za pedofilskie zarzuty groziło mu 12 lat więzienia, prokurator zgodził się na dwa i pół

7 listopada 2022, 14:53
Autor:
Klaudia
Ziółkowska
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Indyjskie służby zatrzymały kobietę, która szmuglowała pociągiem z Nagalandu do Delhi węże i inne zwierzęta o łącznej wartości niemal 29 milionów złotych - podaje dziennik "India Times". Aresztowana pełniła prawdopodobnie funkcję kuriera. Jad niektórych z przewożonych przez nią węży wykorzystywany jest do produkcji środków odurzających.

Szmuglowała pociągiem 28 jadowitych węży. Żywy towar miał być wart 29 milionów złotych

Szmuglowała pociągiem 28 jadowitych węży. Żywy towar miał być wart 29 milionów złotych

7 listopada 2022, 15:12
Autor:
kgo//az
Źródło:
India Times, tribuneindia.com, The Economic Times

Ustalenia dziennikarzy TVN24 dotyczące finansowania kampanii wyborczej europosłów PiS komentowali w poniedziałek politycy. - Tutaj mamy ewidentnie kilka rzeczy, które są bardzo podejrzane. Wpłacają te same osoby, wpłacają te same kwoty i wpłacają o tej samej porze - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica). Według Dariusza Jońskiego "działacze PiS-u dostają po znajomości robotę i muszą płacić haracz". - Im wyższe stanowisko zajmujesz i mniej potrafisz, tym musisz płacić więcej, bo za chwilę mogą cię wyrzucić - dodał. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekonywał, że "jeżeli cokolwiek w tej sprawie byłoby niezgodne z prawem, dawno byłaby reakcja".

Wpłaty na kampanię PiS od osób z państwowych spółek. "Mamy kilka rzeczy, które są bardzo podejrzane"

Wpłaty na kampanię PiS od osób z państwowych spółek. "Mamy kilka rzeczy, które są bardzo podejrzane"

7 listopada 2022, 14:11
Autor:
akr\mtom
Źródło:
TVN24

Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw europejskich ma w tym tygodniu polecieć do Brukseli - jego obecność ma być kolejną rundą uzgodnień związaną z wstrzymywaną wypłatą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Poinformował o tym w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że polska strona chce mieć pewność, że Bruksela wywiąże się z tego "co będzie ustalane". Z kolei w weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński publicznie stwierdził, że wstrzymywanie wypłaty środków dla Polski nie jest winą rządu, tylko "antypaństwowej i antynarodowej" opozycji. Zbigniew Ziobro pytany przez dziennikarzy o zapowiedzi ustępstw ze strony części polskich polityków, stwierdził, że "nic mu o tym nie wiadomo".

Kolejna runda rozmów i możliwe "nowe zapisy". Premier o negocjacjach w sprawie wypłaty środków z KPO

Kolejna runda rozmów i możliwe "nowe zapisy". Premier o negocjacjach w sprawie wypłaty środków z KPO

7 listopada 2022, 14:08
Aktualizacja: 7 listopada 2022, 14:38
Autor:
bż\mtom
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę - wynika z sondażu IBRiS zrealizowanego dla "Rzeczpospolitej". Głosować na PiS chce 33,7 proc. ankietowanych, ale rezultat ten nie dałby rządzącym większości w nowej kadencji Sejmu. Według badania do parlamentu dostałyby się także Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica, PSL-Koalicja Polska i Konfederacja.

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale traci większość. Najnowszy sondaż partyjny

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale traci większość. Najnowszy sondaż partyjny

7 listopada 2022, 11:50
Autor:
pp//now
Źródło:
PAP, TVN24

W ostatnim losowaniu Eurojackpot w Polsce padła wygrana drugiego stopnia w wysokości ponad 23 milionów złotych. Szczęśliwy kupon wysłano w Skawinie w województwie małopolskim - poinformował Totalizator Sportowy. Podano też, gdzie padła główna wygrana w Lotto Plus.

Bardzo duża wygrana w Eurojackpot w Polsce. Podano, gdzie wysłano kupon

Bardzo duża wygrana w Eurojackpot w Polsce. Podano, gdzie wysłano kupon

7 listopada 2022, 10:50
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Rumeysa Gelgi z Turcji mogła po raz pierwszy w życiu odbyć podróż samolotem. Specjalnie dla niej tureckie linie lotnicze zdemontowały sześć foteli, a najwyższa kobieta świata podróż odbyła w pozycji leżącej. 24-latka ma ponad 215 cm wzrostu.

Najwyższa kobieta świata pierwszy raz w życiu leciała samolotem. Konieczne były pewne przeróbki

Najwyższa kobieta świata pierwszy raz w życiu leciała samolotem. Konieczne były pewne przeróbki

7 listopada 2022, 10:03
Autor:
pb//az
Źródło:
Business Insider

Spokojny sen to jedna z podstaw dobrego samopoczucia, wiele osób cierpi jednak na bezsenność. Na podstawie wieloletniej pracy z pacjentami amerykański psychiatra dr Aric Prather wskazuje, co jest głównym czynnikiem wpływającym na jakość snu i jak można ją poprawić.

To one najczęściej utrudniają zasypianie. Psychiatra radzi, jak zwalczyć ruminacje

To one najczęściej utrudniają zasypianie. Psychiatra radzi, jak zwalczyć ruminacje

7 listopada 2022, 9:00
Autor:
pb//az
Źródło:
CNBC, The Independent

Na nietypowy pomysł ograniczenia zużycia ciepła na klatkach schodowych wpadła spółdzielnia mieszkaniowa z Pabianic (woj. łódzkie). Na zaworach kaloryferów zamontowano metalowe klamry uniemożliwiające regulację temperatury. Niektórzy mieszkańcy z pomysłu się śmieją, inni dziwią. Spółdzielnia przekonuje jednak, że wprowadziła rozwiązanie po sygnałach właśnie od mieszkańców.

Metalowe klamry na zaworach od kaloryferów. Mieszkańcy zaskoczeni i rozbawieni, spółdzielnia tłumaczy

Metalowe klamry na zaworach od kaloryferów. Mieszkańcy zaskoczeni i rozbawieni, spółdzielnia tłumaczy

7 listopada 2022, 15:21
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Policjanci z Mielca (woj. podkarpackie) zatrzymali 43-latkę poszukiwaną dwoma listami gończymi do odbycia wyroku za jazdę w stanie nietrzeźwości. Kobieta przez 13 lat ukrywała się we Francji. Wpadła, kiedy przyjechała do Polski na rodzinną uroczystość.

Została skazana, ukrywała się przez 13 lat. Wpadła, kiedy przyjechała na rodzinną uroczystość

Została skazana, ukrywała się przez 13 lat. Wpadła, kiedy przyjechała na rodzinną uroczystość

7 listopada 2022, 14:25
Autor:
ms/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Powidz stanowi kompleks wojskowy, który jest przygotowany na to, żeby wspierać polskie siły, siły NATO na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Poinformował o rozpoczęciu tam inwestycji wynikających z polsko-amerykańskiej umowy. Przekazał, że dla sił USA zostanie przygotowana "baza w postaci z jednej strony hangarów, magazynów, a z drugiej strony bazy paliwowej, tak by mogły operować z Powidza".

Mariusz Błaszczak o "kolejnej inwestycji w bazie w Powidzu". Będzie skierowana do amerykańskich żołnierzy

Mariusz Błaszczak o "kolejnej inwestycji w bazie w Powidzu". Będzie skierowana do amerykańskich żołnierzy

7 listopada 2022, 14:41
Autor:
akr
Źródło:
TVN24, PAP

17-letnia Pieper Lewis skazana za zabójstwo mężczyzny, który miał ją wielokrotnie zgwałcić, uciekła z zakładu poprawczego - w niedzielę poinformowały amerykańskie media. Nastolatka we wrześniu została skazana na pięć lat pod ścisłym nadzorem kuratora oraz wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny zabitego mężczyzny. Za złamanie warunków nadzoru nastolatce grozi teraz kara 20 lat pozbawienia wolności.

Skazana za zabicie swojego gwałciciela. 17-latka uciekła z zakładu poprawczego, grozi jej 20 lat więzienia

Skazana za zabicie swojego gwałciciela. 17-latka uciekła z zakładu poprawczego, grozi jej 20 lat więzienia

7 listopada 2022, 13:02
Autor:
wac//mm
Źródło:
CNN, Associated Press, tvn24.pl

Miłość nie zna matematyki - stwierdziła 76-letnia Cher, która w niedzielę potwierdziła w mediach społecznościowych swój nowy związek. Wybrańcem artystki jest młodszy o 40 lat producent muzyczny Alexander Edwards, z którym dzień wcześniej sfotografowano ją przed jedną z restauracji. Wyznanie Cher wzbudziło mieszane reakcje fanów.

Cher w związku z młodszym o 40 lat producentem. "Nie bronię nas, hejterzy i tak będą hejtować"

Cher w związku z młodszym o 40 lat producentem. "Nie bronię nas, hejterzy i tak będą hejtować"

7 listopada 2022, 15:16
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Twitter - @Cher, Independent, PageSix, Newsweek

Hvaldimir, samiec białuchy arktycznej podejrzewany w przeszłości o szpiegostwo na rzecz Rosjan, od kilku lat jest jedną z atrakcji u wybrzeży Norwegii. Zwierzę nie stroni od kontaktów z ludźmi i ich łodziami, swoją aktywnością powoduje jednak również irytację miejscowych rybaków. Wielbiciele sympatycznego ssaka morskiego postanowili w tej sytuacji stworzyć dla niego specjalny rezerwat.

Miał być rosyjskim szpiegiem. Towarzyski Hvaldimir dostanie własny rezerwat

Miał być rosyjskim szpiegiem. Towarzyski Hvaldimir dostanie własny rezerwat

7 listopada 2022, 16:10
Autor:
wac//mm
Źródło:
The Guardian, BBC, tvn24.pl

Całkowite zaćmienie Księżyca to rzadkie zjawisko astronomiczne. Najbliższe nastąpi już we wtorek 8 listopada i będzie ostatnim całkowitym zaćmieniem przed 2025 rokiem. Sprawdź, czy uda się je zobaczyć w Polsce.

Już jutro całkowite zaćmienie Księżyca. Na następne trzeba będzie długo poczekać

Już jutro całkowite zaćmienie Księżyca. Na następne trzeba będzie długo poczekać

6 listopada 2022, 12:09
Aktualizacja: 7 listopada 2022, 16:14
Aktualizacja:
Autor:
ps
Źródło:
livescience.com, timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Przed nami kolejny nietypowo ciepły tydzień. Co przyniesie aura w ciągu najbliższych 16 dni? Sprawdź długoterminową prognozę temperatury, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: zmiany nastąpią w drugiej połowie listopada

Pogoda na 16 dni: zmiany nastąpią w drugiej połowie listopada

6 listopada 2022, 13:28
Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl
Kumulacja, tym razem 40 milionów od Czarnka wędruje... Nie, nie do szkół. Na tej liście nie ma przypadkowych nazwisk

Kumulacja, tym razem 40 milionów od Czarnka wędruje... Nie, nie do szkół. Na tej liście nie ma przypadkowych nazwisk

5 listopada 2022, 16:31
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium