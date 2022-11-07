"Право і справедливість" перемагає, але втрачає більшість. Останній рейтинг партій

"Право і справедливість" перемогла б на парламентських виборах, якби вони відбулися наступної неділі - згідно з опитуванням IBRiS, проведеним для «Rzeczpospolita». За ПіС хочуть проголосувати 33,7 відсотка респондентів, але цей результат не дав би правлячій партії більшості в новому складі Сейму. Згідно з опитуванням, до парламенту також потрапили б "Громадянська коаліція", "Польща 2050", "Ліві", "PSL-Польська коаліція" та "Конфедерація".

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Як повідомляє "Rzeczpospolita" з посиланням на результати опитування щодо підтримки політичних партій, проведеного компанією IBRiS, перше місце займає ПіС (33,7% підтримки), а "Громадянська коаліція" - друге (27,6%), за "Польщу 2050" проголосували б 10,9 відсотка респондентів, за "Лівих" - 10,1 відсотка, "PSL-Польська Коаліція" отримала б 5,7 відсотка, "Конфедерація" - 5 відсотків.

Не знають досі, кому віддали б голос - 7 відсотків опитаних.

Na które z ugrupowań zagłosował(a)by pan(i) w wyborach do Sejmu? TVN24

«Rzeczpospolita»: ПіС не матиме парламентської більшості, навіть із "Конфедерацією"

"Rzeczpospolita" підкреслила, що найважливішою у післявиборчому пазлі є можливість сформувати парламентську більшість, яка (за умови, що вибори відбудуться зараз) стає дедалі недосяжнішою для Об’єднаних правих.

При приблизному розподілі місць (за системою Д'Ондта) залежно від врахованих змінних «Право і Справедливість» не може розраховувати на формування уряду навіть спільно з Конфедерацією, оскільки отримує (залежно від способу підрахунку) від 192 до 205 депутатських мандатів, - пише “Rzeczpospolita”. Опозиція може розраховувати на 253-254 мандати.

Опитування проводилося 21-22 жовтня, на групі з 1100 респондентів методом CATI, тобто телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера.

Kantar Public: "Громадянська коаліція" випереджає ПіС

24 жовтня відбулася презентація дослідження підтримки партій, проведеного компанією Kantar Public. Згідно з отриманими результатами, "Громадянська коаліція" набрала 31 відсоток голосів респондентів, "Право і справедливість" - 28 відсотків. На третьому місці з підтримкою 10% опинилася "Польща 2050". Наступні місця посіли "Ліві" (7%) і "Конфедерація" (5%).

Дослідження проводилося з 14 по 19 жовтня. Загалом у дослідженні Kantar Public взяли участь 982 людини. У частині підтримки партій, як зазначає компанія, взяла участь 671 особа, яка заявила про намір брати участь у виборах "безумовно" чи "скоріш за все".

Sondaż partyjny Kantar Public - październik 2022 Kantar Public/TVN24

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Źródło: PAP, TVN24