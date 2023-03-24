Повністю обладнані і готові "гасити війну". Пожежні машини виїхали з Кельць до України

Дві пожежні машини у п'ятницю передали волонтери з Кельць українським пожежникам. Організатори зборів допомоги постраждалій від війни Україні Лівіуш Фаляк і Рафал Мощиньський, окрім самих машин, також допомогли придбати електричні генератори та шкільне приладдя для шкіл у Чугуєві. Від початку війни активісти зібрали вже понад 650 тисяч злотих.

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З самого початку війни Лівіуш Фаляк і Рафал Мощиньський були залучені до допомоги воюючій Україні. Всього в рамках акції, яку назвали "гасіння війни" вони вже передали вогнеборцям з-за нашого східного кордону шість пожежних машин. З лютого минулого року вони зібрали близько 650 тисяч злотих на організацію транспортів з гуманітаркою.

Пожежні машини передали волонтери з Кельць TVN24

Пожежне обладнання, агрегати та шкільне приладдя для України

Черговий "транш" допомоги - дві повністю укомплектовані пожежні машини марки Star - вирушив до українського Чугуєва під Харковом (біля кордону з Росією) і в ніч з четверга на п'ятницю українські пожежники спільно з керівництвом Чугуєва забрали їх на прикордонному переході в Гребенному.

В автомобілях є необхідне для рятувальників устаткування: пожежне обладнання, шланги, насоси, насадки, пилки для бетону, лопати, сокири, продукти харчування, медикаменти, ноші, вогнегасники. Але це ще не все.

Пожежні машини з обладнанням для України TVN24

- Окрім пожежних машин, їдуть з нами 13 генераторних установок (електричних - ред.) для шкіл та шкільне приладдя. Ми налагодили співпрацю з міжнародною фундацією Street Child, яка допомогла нам у закупівлі агрегатів, і завдяки місцевим збіркам у Палаці Зєлінських (Будинок творчих спілок у Кельцях - ред.) та підтримці компаній (...), ми придбали шкільних товарів на суму близько 30 000 злотих, - сказав волонтер Лівіуш Фаляк у четвер журналістці TVN24 Евеліні Войтусік.

Купили на аукціоні Великого Оркестру Різдвяної Благодійності

Фаляк згадав, як після початку війни у ​​нього з другом виникла ідея допомогти українським пожежникам.

- Все почалося з аукціону в палаці Зєлінських два роки тому під час акції Великого Оркестру Різдвяної Благодійності, де я придбав на аукціоні пожежну машину, виставлену Добровільною пожежною дружиною з Бобжі. Коли почалася війна, ми подумали, що саме цього там не вистачає. Окрім зброї, потрібно ще й людей рятувати, - зазначив волонтер.

До акції волонтерів з Кельць долучилася компанія Moto Truck. Її представник Бартош Бєнь нагадав, що компанія передала Україні важку пожежну машину ще на самому початку війни.

- Ми постійно контактуємо з пожежниками в Україні і намагаємося їм допомогти чим можемо. Ми співпрацюємо з фондами, яким регулярно надаємо (...) позашляховики, здатні долати будь-яку місцевість. (...) Наша компанія завантажена роботою на два роки вперед, і, незважаючи на це, ми намагаємося запустити ці машини у виробництво. Часто люди залишаються на роботі в позаробочий час, щоб встигнути вчасно та допомогти у виробництві цих автомобілів, - підкреслив Бєнь.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24