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Пьотр Глінський: наслідки російського вторгнення будуть відчутними в економіках та суспільствах цілого світу

6 maja 2022, 17:56

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Wicepremier Piotr Gliński na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ
ONZ/ReutersWicepremier Piotr Gliński na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ

Віце-прем'єр-міністр Пьотр Глінський заявив у четвер, що наслідки російського вторгнення в Україну будуть відчутними в суспільствах і економіках цілого світу. - Міжнародне співтовариство має розробити довгостроковий план аби їх обмежити, - сказав він у Раді Безпеки ООН.

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 «Ми всі надалі не усвідомлюємо повних наслідків цієї війни, але ми вже знаємо, що її наслідки поширюються далеко за межі України та Європи», – сказав віце-прем’єр-міністр Пьотр Глінський, вказуючи на те, що Росія порушує норми міжнародного права та на кризу продовольчої, енергетичної та фінансової безпеки. викликану війною.

- Наслідки російського вторгнення будуть відчутні в економіках та суспільствах цілого світу. Міжнародне співтовариство повинне зайнятися розробкою коротко- та довгострокової політики, яка обмежить наслідки цієї війни та сприятиме тривалій стійкості до глобальних потрясінь, -додав він.

Віце-прем'єр-міністр Пьотр ГлінськийONZ

Глінський про візит Гутерреша до Москви та Києва

У своїй промові на сесії Ради Безпеки, присвяченій останнім поїздкам Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Москви та Києва, Глінський високо оцінив ініціативу португальця.

– Кожне зусилля для відновлення миру в Україні має значення. Навіть якщо нам доведеться мати справу з агресором, який демонструє дуже мало доброї волі та не викликає довіри, про що свідчить дуже символічний російський обстріл Києва під час перебування там Генерального секретаря ООН, - сказав Глінський.

Він зазначив, що Польща охоче допомагала Гутеррешу в його поїздці, під час якої він відвідав Жешув, який став «ключовим вузлом», через який надходить допомога Україні.

Антоніо Гутерріш і Сергій ЛавровMAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA

- Як особисто запевнив Секретаря президент Дуда, Польща не перестане надавати власну допомогу, а також не перестане бути надійним партнером усіх інституцій ООН, які беруть участь у допомозі Україні, - сказав віце-прем'єр-міністр.

За його словами, оскільки потреби та кількість тих, хто потребує, зростають з кожним днем, уся міжнародна спільнота має зробити свій внесок у допомогу. Він також відзначив успіх четвергової донорської конференції у Варшаві, на якій було заявлено про збільшення допомоги Україні у розмірі 6,5 мільярдів доларів.

Генеральний секретар ООН в Росії та Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на переговорах в Росії та Україні «не обкладав ватою», а відверто казав, що напад Росії є наругою над принципами ООН, і закликав його припинити. Він додав, що результатом візиту стала організація евакуації цивільних з маріупольського заводу «Азовсталь».

Додав, що у четвер розпочалася чергова операція з евакуації, зазначивши, що кожна з них була «надзвичайно складною» як політично, так і логістично.

Посол України в ООН Сергій Кислиця також подякував Гутеррешу за візит, але відзначив відсутність реакції Ради Безпеки ООН на обстріл Києва під час візиту португальця.

Дипломат додав, що він переконаний, що російські війська незабаром зазнають поразки і що росіян судитимуть за військові злочини. «Я переконаний, що Слободан Мілошевич не залишиться на самоті занадто довго», – сказав посол.

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ONZ

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