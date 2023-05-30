Посол США на TVN24 про "lex Tusk": ми знаємо, що хвилює багатьох у цьому законі

Уряд США поділяє занепокоєння щодо законів, які можуть обмежити можливість виборців голосувати за тих, за кого вони хочуть проголосувати, в обхід чітко визначеного процесу в незалежних судах, - заявив в ефірі TVN24 посол США в Польщі Марк Бжезінський, якого запитали про "lex Tusk".

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- Ми цінуємо та розуміємо, чому президент Дуда направив цей закон до Конституційного трибуналу, - додав він.

Посла США в Польщі Марка Бжезінського в інтерв’ю Міхалу Шнайдеру на TVN24 у понеділок вдень запитали про "lex Tusk", тобто закон про створення комісії з розслідування російського впливу.

Президент Анджей Дуда повідомив, що закон підписано, а потім передано до Конституційного трибуналу.

- Ми цілком усвідомлюємо, що саме хвилює багатьох людей у цьому законі, ми повністю розуміємо та поділяємо те, чому президент Дуда направив цей закон до Конституційного трибуналу, аби там оцінили, чи це занепокоєння означає, що закон неконституційний, - сказав Бжезінський.

- Скажу лише: уряд США поділяє занепокоєння щодо законів, які можуть явно зменшити можливість виборців голосувати за кандидатів, за яких вони хочуть проголосувати, щодо законів, які обходять чітко визначений процес у незалежних судах, - додав він.

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"Солдати США служать за кордоном, щоб захищати спільні цінності"

Дипломата також запитали, чому американські солдати служать за межами США.

Бжезінський зазначив, що "у нас є тисячі американських солдатів за кордоном, наприклад у Польщі".

- Американці служать за кордоном, щоб захищати спільні цінності, такі як демократія, верховенство права, свобода вибору, чесність виборів, права людини, свобода ЗМІ. Це фундаментальні, ключові цінності, які змушують американських солдатів служити за кордоном і про які не можна забувати, - сказав він.

Бжезінський підкреслив, що "ми захищаємо наших союзників, незалежно від того, яка партія виграє вибори".

- Це питання вибору країни. Люди обирають своїх лідерів, але там, де розгортаються американські солдати, йдеться про захист спільних цінностей. І це не можна втрачати з поля зору - верховенство права, свободу виборів, чесність виборів і права людини, - наголосив він.

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"День пам'яті" - що він означає для американців

Посол також розповів про День пам'яті, який американці відзначали у понеділок. "Це одне з наших найважливіших національних свят", - сказав він. Бжезінський пояснив, що "цього дня ми вшановуємо пам'ять американців, які заплатили найвищу ціну, віддавши своє життя на захист наших цінностей, свободи, демократії та на захист нашої країни".

Він розповів, що тоді вшановують усіх військових, які загинули в різних війнах. Він додав, що в цей день багато людей відвідують кладовища.

- Коли я був маленьким хлопчиком, мій батько Збігнєв Бжезінський, який народився в Польщі, возив мене з братом на військовий цвинтар у Франції в Нормандії. Ми побачили хрести, зірки Давида над надгробками. 29 тисяч солдатів, які загинули під час висадки в Нормандії, - пригадав він.

Бжезінський сказав, що йому відомо, що "у Польщі також є цвинтарі американських солдатів, які віддали життя, намагаючись допомогти Польщі, - у Варшаві, Сухові, Слупську".

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24