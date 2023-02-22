Посол України: поставки F-16 - питання часу.  Вони нам потрібні

22 lutego 2023, 20:35
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
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- Нам потрібні винищувачі F-16, щоб захистити небо над Україною.  Я вважаю, що поставки цих літаків від союзників є питанням часу, - сказав український посол Василь Зварич в "Інтерв'ю Пясецького" на TVN24.

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У середу вранці гостем TVN24 був посол України в Польщі Василь Зварич.  Він розповів про надсилання Україні військової допомоги. 

- Найголовніше, що ця допомога надходить постійно.  Ми б хотіли, щоб вона йшла ще швидше і забезпечувала нас тими видами зброї, які нам зараз найбільше потрібні.  Це танки, протиракетні комплекси, ракети великої дальності, - перерахував він.  Дипломат наголосив, що "війна триває, а потреби зростають".

Його також запитали про можливі поставки винищувачів в Україну. 

- Якщо згадати, як усе починалося, то кожен вид зброї був оповитий таємницею, а потім виявилося, що можна, що треба.  Тому я вважаю, що питання літаків F-16 також є питанням часу, - відповів він.

- F-16 - це сучасний літак НАТО, який змінить ситуацію на полі бою та допоможе нам зберегти людські життя та інфраструктуру.  Нам потрібні ці F-16, щоб захистити небо над Україною, - сказав Зварич.

На те, що такий крок також потребуватиме підготовки українських пілотів, на що потрібен час, він відповів: "Як показує наша героїчна боротьба, наші солдати дуже здібні та швидко навчаються".

Зварич: візит Байдена до Києва наповнює всю націю оптимізмом

Посол також говорив про неоголошений візит Джо Байдена до Києва в понеділок.

- Це був історичний момент.  Ми живемо в час, коли історія розгортається на наших очах, - відзначив він.

- Коли я побачив президента Байдена в Києві разом із нашим президентом Володимиром Зеленським, я був трохи зворушений.  Власне, цей візит додає оптимізму всій нації, всьому українському суспільству, що цей рік може бути переможним для України, - сказав він.

Зварич: в Україні немає сумнівів і втоми, тому що ми боремося за свою свободу

За словами посла, чергові пакети допомоги Україні "показують, що Захід на боці України, що український народ не самотній і що солдати можуть продовжувати боротьбу, знаючи, що є підтримка". 

- Це додає рішучості, мобілізує, - сказав він і додав, що "в Україні немає жодних сумнівів". 

- Ми розуміємо, що це наша боротьба за свободу і суверенітет.  Тут немає втоми, тому що боротися за свободу ніколи не втомишся, - наголосив він.

- Ми просимо і наших партнерів забути про втому, оскільки цей агресор хоче вбити нас, він хоче вбити всю систему, яка базується на міжнародному праві.  Ми повинні бути сміливими і не втомлюватися, боротися за своє, боротися за свободу, - повторив Зварич.

Зварич: наші міста обстрілюють щодня.  Кожен день цієї війни для нас є такою річницею

У гостя TVN24 також запитали, чи очікує він активізації бойових дій з боку ворога у зв’язку з річницею російської агресії в Україні, яка припадає на п’ятницю.

- Весь час стає гірше.  Наші міста та села щодня обстрілюють.  Кожен день цієї війни для нас є такою річницею, - відповів він.

Він додав, що "немає враження, що в конкретний день і годину ці бої можуть посилитися". 

- Ми не передбачаємо жодних змін щодо цієї дати.  Боротьба триває, ми боремося", - сказав він.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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