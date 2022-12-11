Посол України: нам потрібні гарантії безпеки

11 grudnia 2022, 15:53
Autor:
ft//now
Źródło:
TVN24
Zwarycz: to Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa
Zwarycz: to Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa
TVN24
TVN24Zwarycz: to Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa

Ситуація дуже чітка: Росія - злочинець, Україна - жертва. Це нам потрібні гарантії безпеки, і таких гарантій потребує весь світ, щоб запобігти подібним агресіям у майбутньому, - сказав у "Один на один" посол України в Польщі Василь Зварич. Таким чином він прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що Європа повинна розглянути гарантії безпеки для Росії.

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В інтерв’ю, яке вийшло в ефір минулого тижня, Еммануель Макрон сказав, що "Захід повинен подумати, як відповісти на висловлену Росією потребу в гарантіях безпеки, якщо Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни з Україною". "Європа повинна почати готуватися до побудови нової архітектури безпеки на континенті і подумати про те, як вона має виглядати в майбутньому", - додав президент Франції.

Посол України: це нам потрібні гарантії безпеки

Про ці слова в суботньому "Один в один" на TVN24 запитали посла України в Польщі Василя Зварича. 

- Справа очевидна. Якщо ми маємо справу зі злочинцем і жертвою, то ніхто не буде шукати гарантій для злочинця, а намагатиметься гарантувати безпеку жертви. Тут у нас дуже чітка ситуація: Росія - злочинець, Україна - жертва. Це нам потрібні гарантії безпеки, і цілий світ потребує таких гарантій, щоб запобігти подібним агресіям у майбутньому, - заявив Зварич.

- Кожен хоче зробити свій внесок у нашу найшвидшу перемогу. Ми розуміємо, що ситуація дуже жорстока, що ворог жорстокий, що ми маємо справу з країною-терористом, але всі хочуть, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася перемогою України і щоб перемогли принципи міжнародного права, - додав він, маючи на увазі позицію політиків Західної Європи, які підтримують контакти з Володимиром Путіним.

Домовлятися з Путіним? Посол України: він не дотримується жодних правил

На запитання про можливі переговори з Росією український посол відповів, що "це питання, яке потрібно розглядати з точки зору сенсу таких переговорів". 

- Поки ми бачимо, що з Путіним як з лідером терористичної країни, як з терористом немає сенсу вести переговори. Він не дотримується жодних правил, не йде на переговори, він просто хоче мати паузу, щоб набратися сил і йти далі, - сказав він.

Він зазначив, що "першою умовою" переговорів є вихід Росії з України. 

- Вони повинні вийти, вони повинні заплатити репарації, ми повинні виставити рахунок за руйнування, які вони вчинили в Україні, і вони повинні заплатити справедливу ціну за свої злочини. Ми не будемо говорити з Путіним, поки він буде поводитися так, як зараз, - підкреслив Зварич.

- Росія як країна-агресор має бути притягнена до відповідальності. Без притягнення Росії до відповідальності за всі злочини, включаючи використання різної забороненої зброї, не буде справжнього закінчення війни, - сказав він.

Зварич: нам потрібна така зброя, щоб захистити наше небо

На запитання, яке озброєння потрібно Україні, Зварич відповів, що системи протиповітряної оборони. 

- Зараз Росія застосовує ракетні удари в терористичний спосіб, атакуючи цивільну інфраструктуру. Росія хоче позбавити українців електроенергії та опалення, і ми повинні протиставити цьому всі наші можливості. Нам вкрай потрібна така зброя, щоб захистити наше небо, - додав він.

- Українська армія дуже здібна і дуже швидко вчиться. Ми показуємо високий рівень підготовки, і я не думаю, що українській армії знадобиться багато часу, щоб навчитися користуватися будь-якою технікою. У нас є випадки, коли наші солдати швидко вчилися з інструкцій на YouTube. Хочу вас запевнити, що українські воїни можуть творити чудеса, - сказав він на запитання, скільки часу займе навчання українців на системах Patriot.

Українські військові, яких лікують в польських шпиталях

Посол України в "Один на один" також висловив вдячність Польщі за те, що понад 200 українських військових перебувають на лікуванні в польських шпиталях.

- На жаль, війна дуже жорстока. Гине багато військових, гинуть мирні жителі. (…) Масштаби досить великі, і ми не хочемо, щоб вони зростали ще більше. Цифри наводити не буду. Ми не повинні лізти в статистику. Кожна людина, яка загинула, має ім'я. З нашого боку кожна загибла людина має власне ім’я та прізвище. Кожен, хто загинув, є героєм і буде вшанований гідно, - наголосив Зварич.

Зварич: масштаби руйнувань збільшуються щодня

Посол також зазначив, що "будь-яка країна, яка хоче брати участь у відбудові України, повинна враховувати, що рівень підтримки на етапі війни буде вирішальним". 

- Наприклад, Польща, як перша серед країн Європейського Союзу за обсягом військової допомоги, має пріоритет також у відбудові України, - сказав він.

- З кожним днем ​​масштаби цих руйнувань зростають. (…) Ми повинні зробити все, щоб разом виставити Путіну рахунок на сплату за знищене, - додав дипломат.

- Попри спроби Путіна забрати у нас електроенергію та опалення, він ніколи не забере у нас честі та рішучості боротися за свободу та незалежність. Ми бачимо цю ж рішучість серед тих людей, які страждають без світла, без опалення, але хочуть залишитися в країні, хочуть спробувати відбудувати зруйноване, - сказав він.

Коли можливий кінець війни? Посол: залежить від рішучості та підтримки

- Усе залежить від того, наскільки рішуче світ налаштований притягнути Росію до відповідальності, змусити Росію вийти з України та гарантувати подальшу безпеку іншим країнам (...). Все може статися, немає нічого неможливого. Усе залежить від нашої рішучості та підтримки західних країн, - сказав Зварич, відповідаючи на запитання про можливе завершення війни в Україні.

Autor:ft//now

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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