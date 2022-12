Посол України: нам потрібні гарантії безпеки

czytaj dalej

Mer Melitopola Iwan Fedorow poinformował, że we wschodniej części tego miasta spłonęła cerkiew, którą okupanci zajęli kilka miesięcy temu. Urzędnik przekazał jednocześnie, że w sobotę późnym wieczorem w mieście doszło do serii eksplozji, w których zginęło co najmniej 200 rosyjskich żołnierzy.