Посол України: є хтось третій, який прагне нас розділити через історичні питання. Того не буде

8 kwietnia 2023, 13:17
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Ambasador Ukrainy: jest ktoś trzeci, kto dąży do tego, żeby przez sprawy historyczne nas podzielić
Ambasador Ukrainy: jest ktoś trzeci, kto dąży do tego, żeby przez sprawy historyczne nas podzielićTVN24
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TVN24Ambasador Ukrainy: jest ktoś trzeci, kto dąży do tego, żeby przez sprawy historyczne nas podzielić

Є повна відкритість і з нашого, і з польського боку. Ми хочемо обговорювати історичні питання, але ми хочемо обговорювати їх у дусі дружби, - сказав у "Фактах по фактах" посол України в Польщі Василь Зварич, маючи на увазі історичні події між Польщею та Україною, зокрема волинську різанину. Він також зазначив, що "є хтось третвй, який прагне нас розділити через історичні питання". - Того не буде, - заявив він.

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У середу президент України Володимир Зеленський відвідав Польщу. Однією з тем, які обговорювали під час його візиту, були історичні питання. - Найголовніше, що була повна відкритість і з нашого, і з польського боку, що не було табу, щоб не було заборон, - прокоментував у "Фактах по фактах" посол України в Польщі Василь Зварич.

- Президент (Зеленський - ред.) у своєму виступі і під час переговорів чітко дав зрозуміти, що ми відкриті до діалогу, ми розуміємо цей біль - і це дійсно наш спільний біль - і ми хочемо обговорювати ці історичні питання, але ми хочу обговорити їх у дусі дружби, - сказав він, додавши, що "в цих питаннях мають значення не слова, а справи, і цих справ було багато, і буде ще більше".

Wołodymyr Zełenski w trakcie wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego PAP/Paweł Supernak

Він також зазначив, що "є хтось третій, який прагне нас розділити через історичні питання". - Того не буде. Ми дуже згуртовані, ми розуміємо, що значить цінність людського життя, що значить, щоб кожен був гідно похований. Ми розуміємо, що кожна людина, яка стала жертвою злочину, повинна бути вшанована, повинна бути гідно похована, і ми цього прагнемо і про це говоримо, - заявив він.

- Це завдання для нас усіх, для всього суспільства, для лідерів. Нам потрібно бути єдиними як ніколи, і ми дуже згуртовані, - підкреслив дипломат.

Зварич: цей візит мав польсько-українську душу

Підсумовуючи поїздку Зеленського до Польщі, Зварич в інтерв'ю відзначив, що це був "справді історичний візит". - Це був перший офіційний візит після початку повномасштабної війни проти України, але також важливо, що це був візит президентського подружжя. (…) Президентське подружжя приїхало до Польщі, щоб подякувати, але також обговорити дуже конкретні речі, - сказав він.

- Цей візит мав власний польсько-український дух, дух солідарності, братерства і дружби. Дружба дійсно пізнається в біді. (…) Цей візит справді показав, що ми маємо чудову історичну можливість для подальшого зміцнення нашої співпраці в різних сферах, - додав він.

- Польський і український народи були дуже близькі протягом усієї своєї історії. У нас була спільна історія, різна історія, але ми завжди вміли об’єднатися, коли йшлося про спільну загрозу, - сказав він, згадавши війну з більшовицькою Росією у 1920-х роках.

Посол Зварич про українське зерно

У п'ятницю новий міністр сільського господарства Роберт Телюс заявив, що "українська сторона виступила з пропозицією на деякий час сильно обмежити, а на даний момент навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі".

Відповідаючи на запитання про це, український посол зазначив, що "це також свідчить про те, наскільки важливим був візит Президента України, наскільки ми налаштовані негайно вирішувати різні проблеми". - Були певні домовленості. Тепер протягом наступного тижня (сторони - ред.) напрацюють документ, який, можливо, підпишуть наступної п’ятниці. Це також свідчить про те, наскільки є добра воля обох сторін урегулювати цю проблему, враховуючи інтереси польських фермерів і українських фермерів, але, перш за все, з огляду на наше польсько-українське партнерство, - сказав він.

- З самого початку нам ішлося про транзит. Ми не збиралися нічого робити, щоб українське зерно залишалося на польських ринках. Йдеться лише про забезпечення можливості транзиту нашого зерна до третіх країн. Те, що частина українського зерна залишилася на польському ринку - це питання, яке ми хочемо врегулювати і зрозуміти, - сказав він.

- Створювати якісь проблеми для польського аграрного ринку та польських фермерів не в наших інтересах. Це зрозуміло, - підкреслив він.

Зварич: раді бачити польський бізнес

Відповідаючи на питання про участь Польщі у відбудові України, посол зазначив, що "польські компанії вже є в Україні і працюють там дуже ефективно, працюють, інвестують і заробляють". - Так чи інакше, під час цього візиту (Зеленського в Польщу - ред.) було підписано дуже важливий документ у сфері відбудови України. (…) У цьому документі дуже чітко зазначено, що Польща буде однією з головних країн, і ми раді бачити польський бізнес і в проектах відбудови України, - пояснив він.

- Ми заохочуємо польський бізнес до співпраці з українським для участі в цих проектах реконструкції, - додав він.

Український посол про публікацію в "New York Times"

Зварич також прокоментував публікацію "New York Times" про нібито витік та публікацію секретних документів, що містять плани США та НАТО щодо підтримки українських військових перед очікуваним контрнаступом. - Це одна зі спроб російської сторони якось запобігти цьому контрнаступу, - зазначив він.

- Ми готуємося до перемоги, а це означає, що колись знадобиться цей контрнаступ, а коли саме - ще не знають навіть російські спецслужби, - сказав він.

Відповідаючи на питання про ситуацію в Бахмуті, посол наголосив, що це неправда, що місто захоплене росіянами. - У Бахмуті йдуть запеклі бої, але Бахмут не під контролем Росії. Бойові дії тривають, у нас там є збройні сили, і ми не віддамо цей Бахмут, ми не віддамо жодної частини української землі, ми будемо боротися за те, щоб росіяни вивели свої війська з території України, - заявив він.

Zaślepka materiału TVN24GO
Wasyl Zwarycz, prof. Bogdan Góralczyk i Jan Truszczyński w "Faktach po Faktach"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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