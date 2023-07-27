Посол США в ОБСЄ в інтерв'ю "Фактам" TVN: безпека Польщі гарантована 

27 lipca 2023, 11:06
Autor:
red.
Ambasador USA przy OBWE: bezpieczeństwo Polski jest zagwarantowane
Ambasador USA przy OBWE: bezpieczeństwo Polski jest zagwarantowane
Fakty TVN
Fakty TVNAmbasador USA przy OBWE: bezpieczeństwo Polski jest zagwarantowane

Майкл Карпентер, посол США в ОБСЄ, в інтерв'ю кореспонденту "Фактів" TVN у Вашингтоні Марціну Вроні прокоментував слова Олександра Лукашенка про "екскурсію вагнерівців до Варшави та Жешува".  - Польща є членом НАТО. Альянс зобов'язаний захищати кожен дюйм своєї землі від нападу будь-якої країни, - підкреслив він. 

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Майкл Карпентер, посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, також є близьким радником президента Джо Байдена.  В інтерв’ю Марціну Вроні він розповів про підтримку, яку США надають Україні у зв’язку з нападом Росії. 

- Наша підтримка України є надзвичайно стабільною і такою буде й надалі.  Ми будемо з Україною стільки, скільки це потрібно, тому що зрештою йдеться не лише про наші інтереси чи геополітичну ситуацію, принципи міжнародної системи.  Йдеться про елементарну людську порядність, людські цінності.  Світ, де ми не будемо боятися, що одна країна буде катувати народ іншої країни, в яку вторглася, тому що це саме те, що зараз відбувається в Україні, - сказав він. 

Fakty TVN

"Якщо ми відступимо, то будемо жити в зовсім іншому світі" 

- Президент Байден розуміє, що йдеться про правила міжнародної системи, про наші цінності, принципи, зобов’язання.  Якщо ми відступимо від них, то будемо жити в зовсім іншому світі.  Ми будемо на боці України, поки вона не виграє цю війну, поки країна не буде звільнена і люди зможуть продовжувати жити в безпечній, суверенній Україні, - продовжив Карпентер. 

При цьому він підкреслив, що Україна може виграти цю війну.   

- Західна, гуманітарна, макрофінансова та військова підтримка є критичною, але українці також мають моральну перевагу, тому що вони борються за свої родини, за свої райони, свої міста, свої села, вони захищають свою свободу від тирана з іншої країни, -  сказав він. 

Карпентер: те, що зараз відбувається, - це провал російської системи 

Марцін Врона також запитав Карпентера про останні заяви Олександра Лукашенка.  Під час недільної зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі Лукашенко заявив, що дислоковані в Білорусі найманці Групи Вагнера "просили дозволу рушити на Захід, хочуть вибратися на екскурсію до Варшави та Жешува". 

За оцінкою посла "це ще один приклад російсько-білоруської співпраці у сфері погроз Заходу".

- Ми весь час чуємо про подзенькування ядерною шабелькою, яке виконували Путін і Лукашенко в минулому, - сказав Карпентер.  Водночас він заявив, що "те, що зараз відбувається, є провалом російської системи". 

Про Групу Вагнера Карпентер сказав, що куди б не йшли ці найманці, "вони несли з собою смерть і руйнування".   

- Зараз, коли ми дивимося на Білорусь, ми маємо запитати себе, чи добре це для громадян Білорусі чи ні (те, що вагнерівці там опинилися - ред.).  Відповідь очевидна, що це погано, - сказав він. 

- Останнім часом лунають погрози на адресу Польщі.  Реальність така, що Польща є членом НАТО.  Альянс зобов'язаний захищати кожен дюйм своєї землі від нападу будь-якої країни.  Безпека Польщі гарантована.  У нас дуже тривалі відносини, також двосторонні, про що багато разів наголошував президент Байден під час своїх поїздок до Польщі, - сказав він. 

Карпентер про слова Путіна: це нісенітниця і пропаганда 

Також Карпентер прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що західні території Польщі були "подарунком" Сталіна. 

Це класична інформаційна операція Росії, яка базується на так званій проекції.  Тобто звинуватити свого опонента в тому, що він зробив те, що ви робите самі.  Це менталітет 19-го, 18-го чи навіть 17-го століть, що війна, яка триває, переслідує територіальні прагнення, завоювання.  Це те, що резонує в Росії, і тому Росія звинувачує в цьому інші країни.  Але це, звісно, ​​нонсенс, пропаганда, і це потрібно абсолютно розуміти, - сказав він. 

Cała rozmowa Marcina Wrony z ambasadorem USA przy OBWE Michaelem Carpenterem
Cała rozmowa Marcina Wrony z ambasadorem USA przy OBWE Michaelem CarpenteremFakty TVN

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

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Źródło:
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JW/ams
Źródło:
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Brytyjski patrol policji zatrzymał do kontroli poruszający się autostradą samochód. Jak się okazało, w bagażniku było dwoje dzieci. Rodzina w ten sposób "jechała na wakacje".

Policja zatrzymała samochód, w bagażniku było dwoje dzieci. Rodzina "jechała na wakacje"

Policja zatrzymała samochód, w bagażniku było dwoje dzieci. Rodzina "jechała na wakacje"

26 lipca 2023, 16:52
Autor:
wac//az
Źródło:
North West Motorway Police/Twitter, Cheshire Police/Twitter, Warrington Guardian, gov.uk

Kaktusy karnegie olbrzymie, które są symbolem Arizony, usychają i zmieniają kształt. Zdaniem amerykańskich naukowców, winna jest temu długo trwająca w Stanach Zjednoczonych fala upałów.

Jest tak gorąco, że nawet kaktusy wysychają

Jest tak gorąco, że nawet kaktusy wysychają

27 lipca 2023, 11:52
Autor:
anw
Źródło:
Reuters

W garażu należącym do Służby Ochrony Państwa spłonęło auto wraz z drogą aparaturą służącą do działań operacyjnych - dowiedział się tvn24.pl. - Szefostwo stara się wyciszyć sprawę, utrzymywana jest w ścisłej tajemnicy - mówi jeden z naszych rozmówców. Sprawa budzi szereg pytań. Zwłaszcza że SOP według upublicznionych dotąd informacji nie wnioskował do sądu o zastosowanie techniki operacyjnej.

Tajny pożar samochodu techniki operacyjnej w Służbie Ochrony Państwa. Spłonął drogi sprzęt do podsłuchiwania

Tajny pożar samochodu techniki operacyjnej w Służbie Ochrony Państwa. Spłonął drogi sprzęt do podsłuchiwania

26 lipca 2023, 17:31
Autor:
Grzegorz
Łakomski,
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Urząd nadzoru nad zabytkami w Rzymie informuje, że podczas prac archeologicznych na dziedzińcu Kamienicy Penitencjarzy odkryto prawdopodobnie pozostałości teatru Nerona. Prace prowadzone są dalej, a dotąd w ich rezultacie znaleziono różne przedmioty z okresu od Republiki Rzymskiej w VI wieku przed naszą erą do XV stulecia.

"Odkrycie o nadzwyczajnym znaczeniu" w Rzymie

"Odkrycie o nadzwyczajnym znaczeniu" w Rzymie

27 lipca 2023, 10:23
Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w maju 2023 roku - wynika z najnowszego badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 3 tysiące razy. W rankingu ogólnym stacja informacyjna TVN24 była na drugim miejscu za RMF FM.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

26 lipca 2023, 18:11
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. To pierwszy etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Rzecznik niemieckiego resortu środowiska, odpowiadając na pytania "Faktów" TVN, wskazuje na podział kompetencji, ale stwierdza też, że skarga jeszcze do nich nie dotarła, więc nie może jej ocenić.

Polska złożyła skargę na Niemcy. Mamy odpowiedź niemieckiego ministerstwa środowiska

Polska złożyła skargę na Niemcy. Mamy odpowiedź niemieckiego ministerstwa środowiska

26 lipca 2023, 10:46
Aktualizacja: 26 lipca 2023, 19:43
Aktualizacja:
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Pierwsze nieprawidłowości na składowisku w Zielonej Górze wykryto w 2014 roku. Władze miasta tłumaczyły się brakiem pieniędzy na likwidację odpadów. Do funduszu ochrony środowiska, wojewody lubuskiego, ministra środowiska, premiera słano pisma z prośbą o środki na utylizację - co najmniej 15 razy. Próbowano przerzucać odpowiedzialność. Przedstawiamy kalendarium wydarzeń.

"Wszyscy wiedzieli". Jak nie udało się zlikwidować składowiska w Zielonej Górze

"Wszyscy wiedzieli". Jak nie udało się zlikwidować składowiska w Zielonej Górze

26 lipca 2023, 16:57
Autor:
Jan
Kunert,
współpraca:
Krzysztof Jabłonowski,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Południe i zachód Europy zmagają się z gigantycznymi pożarami - ogień szaleje w Grecji, Włoszech, Portugalii i nie tylko. Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, w tym roku płomienie strawiły już 177 tysięcy hektarów w krajach Unii Europejskiej. To więcej, niż wynosi średnia wieloletnia.

Pożary w Europie na mapie. Spłonęło prawie 180 tysięcy hektarów

Pożary w Europie na mapie. Spłonęło prawie 180 tysięcy hektarów

26 lipca 2023, 12:37
Autor:
as
Źródło:
EFFIS, UNEP, tvnmeteo.pl

W kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że po wygraniu wyborów będzie walczyć o poprawę bytu artystów. Do programu wyborczego wpisało istniejący już wówczas projekt ustawy zapewniającej twórcom godne emerytury. Jednak ustawy wciąż nie uchwalono - nadal jest tylko projekt, który stał się znowu obietnicą przedwyborczą.

Obietnice minus. "Prace nad ustawą były imponujące". Ale emerytur dla artystów nie ma

Obietnice minus. "Prace nad ustawą były imponujące". Ale emerytur dla artystów nie ma

27 lipca 2023, 11:58
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Film "Barbie" - wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures - zdobył serca polskiej publiczności i stał się hitem, zajmując czołowe miejsce na liście Box Office 2023. W weekend otwarcia w Polsce produkcja przyciągnęła rekordową liczbę 493 tysięcy widzów - więcej niż jakikolwiek inny film debiutujący w tym roku. Film, wyreżyserowany przez Gretę Gerwig, miał swoją premierę w miniony piątek na blisko 500 ekranach w prawie 300 kinach w Polsce.

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

24 lipca 2023, 19:46
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Długo zapowiadany serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek" zadebiutuje na Playerze 18 sierpnia. Aktorzy grający w "Lipowie. Zmowa milczenia" już obejrzeli pierwsze dwa odcinki. Co sądzą o serialu? - Jest super! Momentami mnie bardzo zaskoczył - przyznaje Julia Kijowska, grająca pisarkę Weronikę. 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

26 lipca 2023, 13:12
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player, Instagram, Facebook

W pierwszej części padnie dużo słów, druga rozegra się w całkowitej ciszy. Wyjątkowy spektakl o odpowiedzialności za zbrodnie wojenne przygotował Michał Zadara na obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

26 lipca 2023, 17:32
Autor:
Piotr
Bakalarski
Źródło:
tvnwarszawa.pl