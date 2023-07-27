Посол США в ОБСЄ в інтерв'ю "Фактам" TVN: безпека Польщі гарантована 

Майкл Карпентер, посол США в ОБСЄ, в інтерв'ю кореспонденту "Фактів" TVN у Вашингтоні Марціну Вроні прокоментував слова Олександра Лукашенка про "екскурсію вагнерівців до Варшави та Жешува". - Польща є членом НАТО. Альянс зобов'язаний захищати кожен дюйм своєї землі від нападу будь-якої країни, - підкреслив він.

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Майкл Карпентер, посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, також є близьким радником президента Джо Байдена. В інтерв’ю Марціну Вроні він розповів про підтримку, яку США надають Україні у зв’язку з нападом Росії.

- Наша підтримка України є надзвичайно стабільною і такою буде й надалі. Ми будемо з Україною стільки, скільки це потрібно, тому що зрештою йдеться не лише про наші інтереси чи геополітичну ситуацію, принципи міжнародної системи. Йдеться про елементарну людську порядність, людські цінності. Світ, де ми не будемо боятися, що одна країна буде катувати народ іншої країни, в яку вторглася, тому що це саме те, що зараз відбувається в Україні, - сказав він.

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"Якщо ми відступимо, то будемо жити в зовсім іншому світі"

- Президент Байден розуміє, що йдеться про правила міжнародної системи, про наші цінності, принципи, зобов’язання. Якщо ми відступимо від них, то будемо жити в зовсім іншому світі. Ми будемо на боці України, поки вона не виграє цю війну, поки країна не буде звільнена і люди зможуть продовжувати жити в безпечній, суверенній Україні, - продовжив Карпентер.

При цьому він підкреслив, що Україна може виграти цю війну.

- Західна, гуманітарна, макрофінансова та військова підтримка є критичною, але українці також мають моральну перевагу, тому що вони борються за свої родини, за свої райони, свої міста, свої села, вони захищають свою свободу від тирана з іншої країни, - сказав він.

Карпентер: те, що зараз відбувається, - це провал російської системи

Марцін Врона також запитав Карпентера про останні заяви Олександра Лукашенка. Під час недільної зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі Лукашенко заявив, що дислоковані в Білорусі найманці Групи Вагнера "просили дозволу рушити на Захід, хочуть вибратися на екскурсію до Варшави та Жешува".

За оцінкою посла "це ще один приклад російсько-білоруської співпраці у сфері погроз Заходу".

- Ми весь час чуємо про подзенькування ядерною шабелькою, яке виконували Путін і Лукашенко в минулому, - сказав Карпентер. Водночас він заявив, що "те, що зараз відбувається, є провалом російської системи".

Про Групу Вагнера Карпентер сказав, що куди б не йшли ці найманці, "вони несли з собою смерть і руйнування".

- Зараз, коли ми дивимося на Білорусь, ми маємо запитати себе, чи добре це для громадян Білорусі чи ні (те, що вагнерівці там опинилися - ред.). Відповідь очевидна, що це погано, - сказав він.

- Останнім часом лунають погрози на адресу Польщі. Реальність така, що Польща є членом НАТО. Альянс зобов'язаний захищати кожен дюйм своєї землі від нападу будь-якої країни. Безпека Польщі гарантована. У нас дуже тривалі відносини, також двосторонні, про що багато разів наголошував президент Байден під час своїх поїздок до Польщі, - сказав він.

Карпентер про слова Путіна: це нісенітниця і пропаганда

Також Карпентер прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що західні території Польщі були "подарунком" Сталіна.

Це класична інформаційна операція Росії, яка базується на так званій проекції. Тобто звинуватити свого опонента в тому, що він зробив те, що ви робите самі. Це менталітет 19-го, 18-го чи навіть 17-го століть, що війна, яка триває, переслідує територіальні прагнення, завоювання. Це те, що резонує в Росії, і тому Росія звинувачує в цьому інші країни. Але це, звісно, ​​нонсенс, пропаганда, і це потрібно абсолютно розуміти, - сказав він.

Cała rozmowa Marcina Wrony z ambasadorem USA przy OBWE Michaelem Carpenterem Fakty TVN

Autor:red.