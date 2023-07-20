Посол США про цінності, захищаючи які, американці "не поступляться ні на міліметр"

Американські солдати їдуть за кордон, щоб захищати цінності, захищати демократію, свободу слова, свободу ЗМІ, верховенство права та права людини. І тут ми не поступимося ані на міліметр, - заявив посол США в Польщі Марк Бжезінський у “Фактах по фактах”. Він також підкреслив, що "ніколи раніше американські та польські збройні сили не були так тісно пов'язані між собою".

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На початку розмови ведучий Пьотр Красько запитав Марка Бжезінського про його відчуття після перебування на борту найбільшого у світі авіаносця USS Gerald R. Ford.

- Я пишався надзвичайною польсько-американською дружбою, бо міг взяти генерала Раймунда Анджейчака, начальника Генерального штабу Війська Польського, на борт USS Gerald Ford, найновішого американського авіаносця. Абсолютно нового, з атомним двигуном, який є вершиною технологічних досягнень, - зазначив посол США в Польщі.

- Я мав можливість взяти з собою найвищих рангом польських військових і показати цей сучасний авіаносець, який є символом американської могутності у світі. Маємо на борту сімдесят F-18. Зараз він у своїй першій подорожі Європою. І ці нові технології на цьому авіаносці могли побачити польські військові. Це свідчить про те, наскільки близькі зараз наші збройні сили. Питання вже не просто в тому, аби зробити спільне фото. Йдеться про підключення та обмін наукою, технологіями та військовими тактиками, щоб бути у більшій безпеці в майбутньому, - продовжив американський посол.

Система, яка 'гарантує, що Польща - в безпеці"

Як продовжив Бжезінський, генерал Анджейчак, а також 15 інших польських військових могли побачити "найбільш охоронювані елементи цього неймовірно важливого для американських збройних сил авіаносця".

- Наприклад, наша електромагнітна система запуску літаків. Раніше використовувалася парова система, яка могла запускати тільки важкі літаки, - розповів він.

- На даний момент у нас є система, яка може запускати і літак F-18, і 180-кілограмовий дрон абсолютно з одного місця. Це важливо для польської безпеки, тому що незалежно від того, чи це F-18 чи безпілотник, ми маємо тут динамічну систему технологій у польському небі та територіях навколо Польщі, яка гарантує, що Польща - в безпеці, - наголосив він.

Бжезінський також детально розповів про момент приземлення на авіаносець, яке, за його словами, виглядало наче у кінофільмі "Top Gun".

- Ми посадили літак на палубу авіаносця за допомогою мотузки, яка зачепилася за гак у хвостовій частині і зупинила літак. І маю у дечому зізнатися: я трохи боюся літати, тому сидів біля одного з польських генералів, колеги генерала Анджейчака, і взяв його попід руку. Я радий, що немає фотографій з цим, - сказав Бжезінський з усмішкою.

Ambasador Brzezinski o wizycie, wraz z polskimi dowódcami, na lotniskowcu USS Gerald R. Ford TVN24

Бжезінський: це дуже по сучасному керований підрозділ

Американський посол відзначив, що авіаносець "по мірках 2023 року є дуже по сучасному керованою одиницею". Його також запитали, чи правда, що на борту авіаносця є собака, яка піклується про психічне здоров'я вояків.

- Авіаносець - це домівка на шість, вісім і навіть 12 місяців служби для чотирьох тисяч американських жінок і чоловіків у формі. Вони мають такі ж потреби, як і всі ми. Тож так, є також собака, який допомагає з психічним здоров’ям. Ми з ним познайомилися, це лабрадор, - продовжив Бжезінський.

Посол зазначив, що "понад 20 відсотків екіпажу на борту авіаносця - жінки", багато з них - пілоти. Він також розповів про те, звідки пішла назва авіаносця.

- USS Gerald Ford був названий на честь президента Джеральда Форда. А коли ввели в експлуатацію, то спускаючи на воду "охрестили" пляшкою. Але це була пляшка не шампанського, а води, бо Бетті Форд, як відомо, була

залежною. Перша леді Сполучених Штатів була залежною, і одним із її великих вкладів в Америку було те, що вона публічно розповідала про свої проблеми з психічним здоров’ям і залежністю. Тому "хрещення" корабля було з пляшкою із водою. Це керівництво, яке усвідомлює виклики, які чекають на нас сьогодні, але також і завтра. Я пишаюся цим", - сказав він.

Бжезінський: ніколи раніше американські та польські збройні сили не були так тісно пов’язані

Посол США в Польщі також згадав у розмові те, як в суботу разом з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким вони відвідали Підрозділ підтримки ВМС США в Редзікові, де буде розгорнуто протиракетний щит.

На запитання, чи можна припустити, що ця система, яка складається з центру в Румунії, Туреччині та центру в Рамштайні, буде готова цього року, Бжезінський відповів ствердно. Він додав, що "протягом кількох місяців усе запрацює".

- Я був надзвичайно гордим, що показав польському прем’єр-міністру нашу систему протиракетної оборони Aegis Ashore. Хочу сказати "дякую" полякам, тому що ця система протиракетної оборони, база якої розташована в Редзікові в Слупську, захищатиме і нас, американців, - сказав він.

Ambasador Brzezinski: Polska i amerykańska armia są teraz, jak nigdy wcześniej, bardzo dobrze zsynchronizowane TVN24

Як пояснив Бжезінський, мова йде про кут, під яким відбувається перехоплення ракет.

- Тут використано географічне розташування Польщі. І на цій базі, так само, як на авіаносці, як у Лаську, де F-16, у Жешуві, у Повідзі, де "Абрамси", або в Щецині, де є есмінці. Всюди в Польщі можна побачити найсучаснішу військову техніку Сполучених Штатів, яка використовується разом з польськими вояками, - продовжив він.

Водночас посол підкреслив, що "ніколи раніше американські та польські збройні сили не були так тісно пов'язані між собою".

- Колись військові стосунки полягали в тому, аби зробити спільне фото. Сьогодні ми маємо польських інженерів і польських солдатів, які разом з

американськими солдатами працюють з найскладнішими технологіями, - додав він.

Бжезінський: Польща матиме незвичайну позицію у відбудові України

Він також говорив про багатовимірність польсько-американської співпраці. У цьому контексті він посилався на вислів "не дай аби гарна криза пропала марно".

- Так казав Вінстон Черчилль. І це історія й української кризи. Так є сьогодні і так буде завтра. Сьогодні американські та польські солдати забезпечують безпеку східного флангу НАТО. У цьому немає сумнівів. Сьогодні поляки як ніколи допомагають українським біженцям, а завтра буде час на відбудову та трансформацію України, - сказав Бжезінський.

- І тут багато країн діятимуть разом, але Польща, в тому числі молоде покоління поляків, матиме надзвичайну позицію у відбудові України та притягнення Євразії до Європи. Це буде чудова можливість для наступного покоління поляків. Надзвичайно важливо, щоб ми не втратили цю можливість для поляків і американців, - підкреслив посол.

Бжезінський: США та Польща зосереджені на однаковій концепції безпеки

Посол Бжезінський також сказав, що президент Росії Володимир Путін "розраховував на розкол НАТО, на розділення Центральної та Східної Європи, а ефект він отримав протилежний".

- Швеція і Фінляндія в НАТО. Америка і Польща ніколи не були настільки близькі у військовому чи стратегічному відношенні. Я знаю, що зараз у Польщі рік виборів. Але це не тема, пов'язана з лівими чи правими. Справа в тому, що Америка і Польща орієнтовані на однакову концепцію безпеки. Тут у нас є єдність і спільне визначення виклику, який як ніколи зблизив наші країни, - підкреслив він.

Brzezinski: USA i Polska są skoncentrowane dokładnie na tej samej koncepcji bezpieczeństwa TVN24

Бжезінський про цінності, у захисті яких США "не поступляться ані на міліметр"

Бжезінський зазначив, що "коли американські солдати виїжджають за кордон, вони демонструють свою міць, що ми бачили, наприклад, на цьому авіаносці, який зараз плаває навколо Європи".

- Саме для того, щоб надіслати послання нашим супротивникам, що американські солдати їдуть за кордон захищати цінності. Не політичних лідерів чи політичні партії. Вони йдуть, щоб захищати демократію, свободу слова, свободу ЗМІ, верховенство права та права людини. І тут ми поступимося ані на міліметр. І тому ми мали нагоду поділитися з нашими особливими друзями - поляками - що можуть зробити американські військові з цим кораблем, який коштує мільярди доларів. Це аеропорт, що плаває по всьому світу, - сказав Бжезінський наприкінці розмови.

Cała rozmowa z ambasadorem USA Markiem Brzezinskim w języku angielskim TVN24

Józefa Szczurek-Żelazko i Marta Golbik, dr hab. Karolina Wigura i prof. Tomasz Nałęcz oraz Mark Brzezinski w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24