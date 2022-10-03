Посол Росії після відвідин МЗС. «Позиція щодо незаконних рішень президента Володимира Путіна»

Посол Росії Сергій Андрєєв зранку з'явився в офісі Міністерства закордонних справ. Йому було представлено польську позицію щодо невизнання псевдореферендумів в Україні та спроб включити частину території цієї країни до складу Росії. Потім до журналістів вийшов речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна. - Ми викликали пана посла, аби висловити нашу позицію щодо незаконних рішень президента Володимира Путіна анексувати території України, - сказав він.

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Про те, що посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва викликали до МЗС, у понеділок вранці в «Розмові Пясецького» на TVN24 повідомив заступник голови польської дипломатії Марцін Пшидач. За словами заступника міністра закордонних справ, це пов'язано з діями Росії за останній тиждень.

У п'ятницю Володимир Путін оголосив про включення до складу Росії чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, в яких 23-27 вересня відбулися незаконні та фейкові псевдореферендуми.

Сергій Андрєєв TVN24

Позиція МЗС щодо псевдореферендумів

- Сьогодні послів Російської Федерації викликають в країнах Європейського Союзу. Ми також викликали пана посла, аби висловити нашу позицію щодо незаконних рішень президента Володимира Путіна анексувати території України, а також щодо того, що чиниться впродовж тривалого часу, але минулого тижня - посилено, - сказав речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна журналістам після зустрічі.

Як зазначив, йдеться про сформульовані РФ "погрози миру у світі і, в тому числі, й нашій державі".

- Ми рекомендуємо громадянам Польщі, які перебувають в Російській Федерації, усіма можливими засобами якнайшвидше намагатися залишити територію Російської Федерації та повернутися до Польщі, - додав Ясіна.

Андрєєва запитали про псевдореферендуми

Посол Сергій Андрєєв з'явився в офісі МЗС в понеділок об 11 ранку. Після короткої зустрічі в міністерстві він відповів на запитання журналістів. На зауваження одного з них про те, що референдуми в частині українських регіонів були незаконні, він відповів: "Це ви так думаєте, ми вважаємо навпаки, сьогодні-завтра будуть ратифікації (приєднання – ред.) цих чотирьох колишніх українських регіонів. Вони назавжди залишаться територією Російської Федерації".

Він переконував, що Росія «жодним чином не порушує закон». «Це акт самовизначення населення тих територій, які Російська Федерація повністю підтримує», - сказав Андрєєв.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP