TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Посол Речі Посполітої, викликаний до Міністерства закордонних справ Росії. Інцидент біля польського посольства у Москві

12 maja 2022, 10:21

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Ambasada Polski w Moskwie oblana czerwoną farbą ["Fakty" TVN]
Ambasada Polski w Moskwie oblana czerwoną farbą ["Fakty" TVN]

Посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського викликали до МЗС Росії у середу. Після зустрічі він сказав, що почув "усний протест через інцидент" 9 травня, коли посла Росії в Польщі облили  червоною речовиною. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що "посол залишається на території  Російської Федерації". Після обіду речник МЗС повідомив, що будівлю польського посольства в Москві облили червоною фарбою.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Посол Росії Сергій Андрєєв хотів покласти квіти до Мавзолею Радянських Воїнів у Варшаві, оскільки 9 травня Росія святкувала День перемоги над нацистською Німеччиною. Демонстранти з українськими та польськими прапорами перешкоджали Андрєєву пройти до меморіалу радянським воїнам, виголошували антиросійські гасла та облили посла червоною речовиною.

ДИВИСЬ TVN24 В ІНТЕРНЕТІ НА TVN24 GO

Ambasador Rosji w Polsce oblany czerwoną substancją
Ambasador Rosji w Polsce oblany czerwoną substancjąMateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Рау повідомляє, що посла Польщі в Москві викликали в місцеве Міністерство закордонних справ.

В питанню наших відносин з РФ знаємо, що наш посол був викликаний до російського МЗС, і я не буду попереджати зараз фактів. В стосунках міжнародних завжди діє правило взаємодії – повідомив вранці шеф польської дипломатії, відповідаючи на питання підчас прес-конференції, організованої в Лодзі 33 Регіональної Конференції FAO 2022 для Європи й Середньої Азії.

Rau informuje, że ambasador Polski w Moskwie został wezwany do tamtejszego MSZ
Rau informuje, że ambasador Polski w Moskwie został wezwany do tamtejszego MSZTVN24

Російський посол, облитий червоною речовиною. Рау: Польщу попередили про можливі інциденти

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Він підкреслив, що польська сторона намагалася "переконати російську сторону в безпідставності демонстрації, яку хотіло організувати посольство" у Варшаві 9 травня. – Ми також повторили цю позицію у листуванні з владою Варшави, побоюючись можливості інциденту, який був природним наслідком соціальної чутливості як поляків, так і біженців з України, – сказав Рау.

Міністр підкреслив, що "у відповідь на військові злочини Російської Федерації в Україні" польська сторона застерегла «про можливість подібних інцидентів». "Однак те, що сталося, жодним чином не змінює нашу позицію, згідно з якою представники іноземної дипломатії заслуговують на захист", - підкреслив Рау. - Як би ми не відчували потребу не погоджуватися з політикою уряду, яку представляє дипломат, - додав він.

Посол після візиту в МЗС Росії: був висловлений усний протест у зв'язку з інцидентом

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Через кілька годин, після візиту до російського міністерства дипломатії в Москві, про його подробиці повідомив посол Польщі Кшиштоф Краєвський. – Мене викликали в МЗС Росії, де висловили усний протест у зв’язку з інцидентом біля Мавзолею Радянських Воїнів 9 травня. У відповідь я дослівно повторив у повному обсязі позицію польського МЗС, висловлену Міністром Закордонних Справ Збігнєвом Рау у відповідь на інцидент, — сказав він.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що дипломат провів 20 хвилин у російському міністерстві, де представники міністерства "висловили усний протест" проти подій на варшавському цвинтарі. - Він вислухав те, що було сказано, і повторив основні тези заяви міністра Збігнєва Рау з висловлювань у  Тегерані два дні тому й сьогодні з Лодзі щодо того, що сталося в понеділок, - сказав речник.

Речник додав, що "на цьому зустріч закінчилася". - Посол залишається на території Російської Федерації - сказав він

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina o wezwaniu ambasadora Polski w Moskwie do rosyjskiego resortu dyplomacji
Rzecznik MSZ Łukasz Jasina o wezwaniu ambasadora Polski w Moskwie do rosyjskiego resortu dyplomacjiTVN24

Інцидент у Москві. Посольство Республіки Польща залито червоною фарбою

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Пізно вдень Ясіна повідомила, що будівлю польського посольства в Москві облили червоною фарбою. Речник МЗС посилався на інформацію польського посла в Москві. - Посол Кшиштоф Краєвський підтвердив, що така подія мала місце, - сказав речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна. Він додав, що про інцидент повідомлено поліцію.

У середу вдень у соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як невідомі обливають червоною фарбою посольство Польщі в Москві.

Посольство Польщі в Москві залито червоною фарбою.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Rosja
Polityka zagraniczna Rosji
Moskwa
Stosunki Rosja - Polska
Pozostałe wiadomości

Pierwszy rosyjski żołnierz, 21-letni Wadim Szyszymarin, stanie przed sądem na Ukrainie za zabójstwo 62-letniego cywila w obwodzie sumskim na północy kraju - poinformowała w środę prokurator generalna Iryna Wenediktowa. Żołnierzowi 4. dywizji pancernej obwodu moskiewskiego grozi nawet dożywocie.

Pierwszy rosyjski żołnierz stanie przed sądem za zabójstwo 62-letniego cywila na Ukrainie. "Wystarczająco dużo dowodów"

Świat

Pierwszy rosyjski żołnierz stanie przed sądem za zabójstwo 62-letniego cywila na Ukrainie. "Wystarczająco dużo dowodów"

12 maja 2022, 10:11

Świat

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

Finlandia musi "niezwłocznie" złożyć wniosek o przystąpienie do NATO – przekazali we wspólnym oświadczeniu fiński prezydent Sauli Niinisto oraz premier Sanna Marin. Oboje podkreślili, że "członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Finlandii, a jako członek NATO Finlandia umocniłaby cały Sojusz".

Fińscy przywódcy: musimy niezwłocznie złożyć wniosek o przystąpienie do NATO

Świat

Fińscy przywódcy: musimy niezwłocznie złożyć wniosek o przystąpienie do NATO

12 maja 2022, 10:13

Świat

Autor:
ft/kg
Źródło:
Reuters, PAP

Jeśli Rosja zdecyduje się na atak na cele w Polsce, NATO stanie w jej obronie jako koalicja - zapewnia amerykański sekretarz obrony. Lloyd Austin odpowiadał w środę przed podkomisją Izby Reprezentantów na pytania o obronność, wydatki Pentagonu i sytuację w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Jak dodał, Stany Zjednoczone mają plany na ewentualność uderzenia w swoich sojuszników i byłyby gotowe odpowiedzieć.

Szef Pentagonu pytany o ewentualny atak na Polskę i inne kraje: będziemy gotowi, by odpowiedzieć

Świat

Szef Pentagonu pytany o ewentualny atak na Polskę i inne kraje: będziemy gotowi, by odpowiedzieć

12 maja 2022, 9:14

Świat

Autor:
asty
Źródło:
TVN24

Miał go bić, ciągnąć za uszy, chwytać za kark, zakazywać czytania książek czy kazać mu stać w jednym miejscu. 10-latek nie wytrzymał. Gdy został na chwilę sam w domu, napisał list do mamy, po czym - w podartej piżamie i klapkach - poszedł do komisariatu. Policjantom z Lubonia (województwo wielkopolskie) powiedział, że nie ma już sił znosić kolejnych kar wymierzanych przez ojczyma. Mężczyzna w czwartek został skazany na 5 lat więzienia. Za znęcanie się sąd skazał też matkę chłopca. Kobieta usłyszała wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Wyroki są nieprawomocne.

Pukał w szybę komisariatu i prosił o pomoc. Sąd ogłosił wyrok w sprawie znęcania się nad 10-latkiem

Polska

Pukał w szybę komisariatu i prosił o pomoc. Sąd ogłosił wyrok w sprawie znęcania się nad 10-latkiem

12 maja 2022, 8:44

Polska

Autor:
FC//rzw
Źródło:
TVN24, PAP

W 2021 roku z Funduszu Medycznego wydano zaledwie 21 procent całego budżetu. Nie wykorzystano 3,5 miliarda złotych. Jak wskazują eksperci, to zmarnowana szansa na poprawę zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia winę zrzuca na pandemię COVID-19. Swojego budżetu w zeszłym roku nie wykorzystał także Narodowy Fundusz Zdrowia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Niewykorzystane 3,5 miliarda złotych z Funduszu Medycznego. Mogły pójść na leczenie chorób rzadkich i wsparcie onkologii

Najnowsze

Niewykorzystane 3,5 miliarda złotych z Funduszu Medycznego. Mogły pójść na leczenie chorób rzadkich i wsparcie onkologii

12 maja 2022, 9:14

Najnowsze

Źródło:
TVN24

Dowódca broniącej zakładów Azowstal w Mariupolu 36. Brygady Piechoty Morskiej Ukrainy Serhij Wołyna zaapelował w mediach społecznościowych do miliardera i założyciela firmy SpaceX Elona Muska o pomoc w ewakuacji jego żołnierzy do kraju trzeciego.

Dowódca obrońców Azowstalu apeluje do Elona Muska o pomoc w ewakuacji

Świat

Dowódca obrońców Azowstalu apeluje do Elona Muska o pomoc w ewakuacji

12 maja 2022, 7:14

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

Ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow ocenił w środę, że jeśli rosyjskie wojska umocnią się na Wyspie Węży na Morzu Czarnym, to będą mogły rozmieścić tam systemy obrony powietrznej i kontrolować niebo nad południowo-zachodnią Ukrainą. Ma to kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia rosyjskiej operacji desantu w kierunku Naddniestrza - stwierdził. Władze Naddniestrza wydłużyły do 25 maja obowiązujący od kwietnia alert antyterrorystyczny. Decyzji tej nie towarzyszą jednak żadne ruchy rosyjskich wojsk w tej enklawie - zauważają miejscowe media.

Ekspert wojskowy: siły rosyjskie na Wyspie Węży mają zabezpieczyć operację desantową w kierunku Naddniestrza

Świat

Ekspert wojskowy: siły rosyjskie na Wyspie Węży mają zabezpieczyć operację desantową w kierunku Naddniestrza

12 maja 2022, 9:59

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Samolot pasażerski chińskich linii Tibet Airlines ze 122 osobami na pokładzie zjechał w czwartek rano z pasa startowego i zapalił się. 40 osób zostało rannych, nie było ofiar śmiertelnych.

Samolot zjechał z pasa startowego i zapalił się. Na pokładzie ponad sto osób

Świat

Samolot zjechał z pasa startowego i zapalił się. Na pokładzie ponad sto osób

12 maja 2022, 8:06

Świat

Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP

Policjanci zostali wezwani do udzielenia pomocy przy samochodzie z przebitą oponą - napisała w środę na Facebooku policja stanu Connecticut. Na miejscu okazało się, że osobą, która wymagała asysty policji, był były prezydent i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa.

Policjanci wezwani do pojazdu stojącego na autostradzie. Na miejscu spotkali Lecha Wałęsę

Świat

Policjanci wezwani do pojazdu stojącego na autostradzie. Na miejscu spotkali Lecha Wałęsę

12 maja 2022, 5:26

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24

"To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach" - za te słowa, wypowiedziane publicznie tuż po śmiertelnym wypadku ze swoim udziałem łódzki adwokat stanął w środę przed sądem dyscyplinarnym. Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi obwinia go o uchybienie godności zawodu. Równolegle toczy się śledztwo w sprawie tragedii z jesieni ubiegłego roku, kiedy prowadzony przez prawnika samochód zderzył się czołowo z autem, którym jechały dwie kobiety. Obie zginęły.

Po wypadku mówił o "trumnie na kółkach". Adwokat stanął przed sądem dyscyplinarnym

Łódź

Po wypadku mówił o "trumnie na kółkach". Adwokat stanął przed sądem dyscyplinarnym

12 maja 2022, 7:08

Łódź

Autor:
bż/pm
Źródło:
TVN24 Łódź

Nawet milion mikroprzedsiębiorców ma od początku 2023 roku płacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne - podaje "Rzeczpospolita". Gazeta podkreśla, że "takiej podwyżki jeszcze nie było".

Nawet milion przedsiębiorców ma płacić wyższe składki od przyszłego roku

Z kraju

Nawet milion przedsiębiorców ma płacić wyższe składki od przyszłego roku

12 maja 2022, 7:17

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

IMGW ostrzega osiem województw przed burzami z gradem. Wydane zostały alerty drugiego i pierwszego stopnia. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty.

Alerty IMGW - burze z gradem. Pomarańczowe i żółte ostrzeżenia

Pogoda

Alerty IMGW - burze z gradem. Pomarańczowe i żółte ostrzeżenia

12 maja 2022, 6:46

Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
IMGW

Gdzie jest burza? W czwartek rano pojawiły się pierwsze wyładowania atmosferyczne. Miejscami prognozowane są opady gradu. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza. Pojawiły się pierwsze wyładowania

Pogoda

Gdzie jest burza. Pojawiły się pierwsze wyładowania

12 maja 2022, 8:48

Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Rosja nałożyła sankcje na 31 firm mających siedziby w krajach, które wcześniej nałożyły na nią sankcje za inwazję na Ukrainę - poinformowała Agencja Reutera. Wśród nich są między innymi niemiecka spółka Gazprom Germania oraz polska spółka EuRoPol GAZ, właściciel polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa.

Rosyjski odwet. Sankcje na 31 firm, wśród nich polska spółka

Ze świata

Rosyjski odwet. Sankcje na 31 firm, wśród nich polska spółka

11 maja 2022, 21:01

Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes

Gwardia Narodowa Ukrainy po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji podała wielkość strat wojennych w swoich szeregach. Ukraińska wiceminister obrony stwierdziła tego dnia, że wojna "weszła w drugą fazę". Oceniła przy tym, że w pierwszej fazie Rosjanie "nie zrealizowali celów".

Straty wojenne Gwardii Narodowej Ukrainy. Po raz pierwszy podała liczby

Świat

Straty wojenne Gwardii Narodowej Ukrainy. Po raz pierwszy podała liczby

11 maja 2022, 18:43

Świat

Autor:
akw/akb
Źródło:
PAP

Walka Ukraińców z rosyjskimi siłami trwa 78. dobę. Ukraiński sztab generalny, informując o sytuacji na froncie, przekazał, że Rosjanie przegrupowują się w obwodzie charkowskim, by zablokować kontrofensywę Ukraińców. W Donbasie, gdzie siły rosyjskie rozwijają ofensywę, odparto dziewięć ataków. Z kolei na południu kraju jednostki Ukrainy "nie pozwalają najeźdźcom atakować ani kroczyć naprzód" – przekazało dowództwo. 11 maja rosyjscy żołnierze dokonali pięciu ataków. "Nasza artyleria otworzyła ogień na grupy personelu wojskowego i sprzętu" - głosi komunikat ukraińskiej armii. Relacja na żywo w tvn24.pl.

Zacięte walki na wschodzie, na południu Ukraińcy powstrzymują ofensywę. Sztab o sytuacji na froncie 

Świat

Zacięte walki na wschodzie, na południu Ukraińcy powstrzymują ofensywę. Sztab o sytuacji na froncie 

12 maja 2022, 5:11
Aktualizacja: 12 maja 2022, 7:48

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty
Źródło:
tvn24.pl, PAP, BBC, Reuters

Lindsay Sandiford za posiadanie kokainy została skazana na karę śmierci przez rozstrzelanie. 65-letnia Brytyjka od dziewięciu lat przebywa w indonezyjskim więzieniu Kerobokan na wyspie Bali. Jak podaje "The Independent", wciąż nie jest znana data przeprowadzenia egzekucji.

Brytyjska babcia skazana na karę śmierci przez rozstrzelanie. Na egzekucję czeka od dziewięciu lat w więzieniu na Bali

Świat

Brytyjska babcia skazana na karę śmierci przez rozstrzelanie. Na egzekucję czeka od dziewięciu lat w więzieniu na Bali

11 maja 2022, 15:55

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
The Independent, ABC News, Amnesty International

Zapadł wyrok w sprawie wyprowadzania pieniędzy ze Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Siedem osób zostało skazanych, w tym dwoje członków zarządu Krystyna R. i Marcin M. na karę bezwzględnego więzienia. Skazani w latach 2012 - 14 mieli doprowadzić do szkód majątkowych sięgających blisko 42 milionów złotych i narazić spółdzielnię na niebezpieczeństwo kolejnych 120 milionów strat.

Wyrok w sprawie afery w jednej z najbogatszych warszawskich spółdzielni. Siedem osób skazanych

Najnowsze

Wyrok w sprawie afery w jednej z najbogatszych warszawskich spółdzielni. Siedem osób skazanych

12 maja 2022, 9:46

Najnowsze

Autor:
kk
Źródło:
PAP

Bogdan Wenta, prezydent Kielc, miał wypadek na rowerze. Rzecznik urzędu miasta Marcin Januchta przekazał, że polityk trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy i jest przytomny.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta trafił do szpitala. Miał wypadek na rowerze

Polska

Prezydent Kielc Bogdan Wenta trafił do szpitala. Miał wypadek na rowerze

12 maja 2022, 2:19

Polska

Autor:
pp//now
Źródło:
PAP

W czwartek Sejmie ma głosować nad wyborem Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP. Klub PiS będzie głosował za - zapowiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Poparcie zadeklarował też lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Natomiast przeciw mają głosować posłowie: KO, Lewicy, PSL oraz Konfederacji.

Dziś Sejm ma głosować nad drugą kadencją dla Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP

Z kraju

Dziś Sejm ma głosować nad drugą kadencją dla Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP

12 maja 2022, 8:14

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

ING Bank Śląski poinformował, że w środę po południu mogły wystąpić problemy z płatnościami, wpłatami i wypłatami kartą. O utrudnieniach pisali internauci w mediach społecznościowych.

Awaria w dużym banku. "Pobrane kwoty zostaną zwrócone na konto"

Pieniądze

Awaria w dużym banku. "Pobrane kwoty zostaną zwrócone na konto"

11 maja 2022, 19:24
Aktualizacja: 11 maja 2022, 19:44

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Ukraińskie siły zbrojne opublikowały zdjęcia, na których widać zniszczone rosyjskie pojazdy wojskowe oraz most pontonowy na rzece Doniec we wschodniej Ukrainie. 

Zniszczony rosyjski most pontonowy. Ukraińcy publikują zdjęcia

Świat

Zniszczony rosyjski most pontonowy. Ukraińcy publikują zdjęcia

12 maja 2022, 9:26

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
Reuters, PAP

Z racji tego, że podstawowe problemy, przed którymi stoimy, są globalne w swoim charakterze, nie sądzę, że powrót do świata przed globalizacją jest możliwy - ocenił w rozmowie z Piotrem Kraśką izraelski historyk i filozof profesor Yuval Noah Harari. Autor znanych na całym świecie publikacji odniósł się również do wojny w Ukrainie oraz pandemii COVID-19.

Profesor Yuval Noah Harari o wojnie w Ukrainie, pandemii COVID-19 i przyszłości globalizacji

Świat

Profesor Yuval Noah Harari o wojnie w Ukrainie, pandemii COVID-19 i przyszłości globalizacji

11 maja 2022, 21:00

Świat

Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24

Lista owoców i warzyw z największą zawartością pestycydów nazywana jest brudną dwunastką. Environmental Working Group (EWG) w corocznym raporcie sporządza zestawienia warzyw i owoców, w których znaleziono ich najwięcej. Prezentuje też te, które zawierają pestycydów najmniej. To z kolei tzw. czysta piętnastka.

Brudna dwunastka 2022. Które warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów?

Ciekawostki

Brudna dwunastka 2022. Które warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów?

11 maja 2022, 14:47

Ciekawostki

Autor:
wac//az
Źródło:
EWG, CNN

To nie jest prawda, że Polska nie dostaje pieniędzy na pomoc dla uchodźców. Polska nie wykorzystuje dziś wszystkich środków, jakie ma, by im pomagać. Rząd musi po nie sięgnąć - powiedziała w rozmowie z korespondentem TVN24 w Brukseli Maciejem Sokołowskim unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Podkreśliła, że Polska dostała pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na ten cel i dopóki ich nie wykorzysta, trudno będzie mówić o stworzeniu nowego funduszu.

Pieniądze na pomoc dla uchodźców. Unijna komisarz Ylva Johansson: Polska nie wykorzystuje wszystkich środków, jakie ma z budżetu UE. Musi korzystać już teraz

Świat

Pieniądze na pomoc dla uchodźców. Unijna komisarz Ylva Johansson: Polska nie wykorzystuje wszystkich środków, jakie ma z budżetu UE. Musi korzystać już teraz

11 maja 2022, 16:59

Świat

Autor:
Maciej
Sokołowski
Źródło:
TVN24

Wysoka temperatura i porywisty wiatr sprawiły, że w części Teksasu pojawił się habub - specyficzny rodzaj burzy piaskowej. Z powodu warstwy pyłu, niebo zmieniło kolor na pomarańczowy. Według mieszkańców regionu doszło także do krótkotrwałej ulewy z opadami gradu.

Ściana pyłu zabarwiła niebo na pomarańczowo. Przez część Teksasu przeszedł habub

Świat

Ściana pyłu zabarwiła niebo na pomarańczowo. Przez część Teksasu przeszedł habub

12 maja 2022, 9:21

Świat

Autor:
kw
Źródło:
Reuters, foxweather.com

Pięć autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych wyruszyło w czwartek nad ranem do ukraińskiego Mikołajowa. Do środka pojazdów, które już zostaną w Ukrainie, załadowano dary: żywność i środki higieniczne. 

Jadą do Ukrainy i już tam zostaną. Pięć stołecznych autobusów wyruszyło do Mikołajowa

Najnowsze

Jadą do Ukrainy i już tam zostaną. Pięć stołecznych autobusów wyruszyło do Mikołajowa

12 maja 2022, 9:05

Najnowsze

Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Zderzenie na przejściu dla pieszych z drogą rowerową na Saskiej Kępie. Kierująca samochodem osobowym zderzyła się z rowerzystką. Kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

Potrącenie rowerzystki w alei Stanów Zjednoczonych. Przejeżdżała przez przejście dla pieszych z drogą rowerową

Ulice

Potrącenie rowerzystki w alei Stanów Zjednoczonych. Przejeżdżała przez przejście dla pieszych z drogą rowerową

12 maja 2022, 9:11

Ulice

Autor:
kz,
kk
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Ceny są wysokie, ale klonów przybywa. Psa można sklonować za 50 tysięcy dolarów, kota za 30 tysięcy, a konia za 85 tysięcy. Światowym liderem, jeśli chodzi o komercyjne klonowanie zwierząt, jest dziś Korea Południowa. Genetyczny duplikat ulubionego psa lub kota można też jednak zamówić w Stanach Zjednoczonych. Popyt w dużej mierze napędzają celebryci i influencerzy, którzy publicznie chwalą się sklonowanymi pupilami.

Psa można sklonować za 50 tysięcy dolarów, kota za trzydzieści. Klonowanie zwierząt staje się coraz popularniejsze

Ciekawostki

Psa można sklonować za 50 tysięcy dolarów, kota za trzydzieści. Klonowanie zwierząt staje się coraz popularniejsze

12 maja 2022, 9:31

Ciekawostki

Autor:
bc//az
Źródło:
BBC, Smithsonian Magazine, TVN24

Dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka z prestiżową nagrodą Fundacji Evens w dziedzinie edukacji. - Im dłużej o niej piszę, tym mocniej wierzę, że jest polityką kluczową dla przyszłości - mówi nam laureatka.

Justyna Suchecka laureatką nagrody Fundacji Evens

Polska

Justyna Suchecka laureatką nagrody Fundacji Evens

11 maja 2022, 16:17

Polska

Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Blisko 14 tysięcy euro, cztery karty bankomatowe i prawo jazdy znalazł w kieszeni porzuconej bluzy 41-letni mieszkaniec wsi Krzywdy (woj. podkarpackie). Bluza wisiała na ogrodzeniu jego posesji. O sprawie poinformował policję i bank. W ten sposób udało się namierzyć właściciela bluzy i pieniędzy. Policja nie informuje, czy 41-latek otrzymał znaleźne.

Na płocie znalazł bluzę, w środku było niemal 14 tysięcy euro

Polska

Na płocie znalazł bluzę, w środku było niemal 14 tysięcy euro

11 maja 2022, 12:09

Polska

Autor:
bp/
tam
Źródło:
PAP, Podkarpacka Policja