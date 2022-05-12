Посол Речі Посполітої, викликаний до Міністерства закордонних справ Росії. Інцидент біля польського посольства у Москві

Посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського викликали до МЗС Росії у середу. Після зустрічі він сказав, що почув "усний протест через інцидент" 9 травня, коли посла Росії в Польщі облили червоною речовиною. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що "посол залишається на території Російської Федерації". Після обіду речник МЗС повідомив, що будівлю польського посольства в Москві облили червоною фарбою.

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Посол Росії Сергій Андрєєв хотів покласти квіти до Мавзолею Радянських Воїнів у Варшаві, оскільки 9 травня Росія святкувала День перемоги над нацистською Німеччиною. Демонстранти з українськими та польськими прапорами перешкоджали Андрєєву пройти до меморіалу радянським воїнам, виголошували антиросійські гасла та облили посла червоною речовиною.

Ambasador Rosji w Polsce oblany czerwoną substancją Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Рау повідомляє, що посла Польщі в Москві викликали в місцеве Міністерство закордонних справ.

В питанню наших відносин з РФ знаємо, що наш посол був викликаний до російського МЗС, і я не буду попереджати зараз фактів. В стосунках міжнародних завжди діє правило взаємодії – повідомив вранці шеф польської дипломатії, відповідаючи на питання підчас прес-конференції, організованої в Лодзі 33 Регіональної Конференції FAO 2022 для Європи й Середньої Азії.

Rau informuje, że ambasador Polski w Moskwie został wezwany do tamtejszego MSZ TVN24

Російський посол, облитий червоною речовиною. Рау: Польщу попередили про можливі інциденти

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Він підкреслив, що польська сторона намагалася "переконати російську сторону в безпідставності демонстрації, яку хотіло організувати посольство" у Варшаві 9 травня. – Ми також повторили цю позицію у листуванні з владою Варшави, побоюючись можливості інциденту, який був природним наслідком соціальної чутливості як поляків, так і біженців з України, – сказав Рау.

Міністр підкреслив, що "у відповідь на військові злочини Російської Федерації в Україні" польська сторона застерегла «про можливість подібних інцидентів». "Однак те, що сталося, жодним чином не змінює нашу позицію, згідно з якою представники іноземної дипломатії заслуговують на захист", - підкреслив Рау. - Як би ми не відчували потребу не погоджуватися з політикою уряду, яку представляє дипломат, - додав він.

Посол після візиту в МЗС Росії: був висловлений усний протест у зв'язку з інцидентом

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Через кілька годин, після візиту до російського міністерства дипломатії в Москві, про його подробиці повідомив посол Польщі Кшиштоф Краєвський. – Мене викликали в МЗС Росії, де висловили усний протест у зв’язку з інцидентом біля Мавзолею Радянських Воїнів 9 травня. У відповідь я дослівно повторив у повному обсязі позицію польського МЗС, висловлену Міністром Закордонних Справ Збігнєвом Рау у відповідь на інцидент, — сказав він.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що дипломат провів 20 хвилин у російському міністерстві, де представники міністерства "висловили усний протест" проти подій на варшавському цвинтарі. - Він вислухав те, що було сказано, і повторив основні тези заяви міністра Збігнєва Рау з висловлювань у Тегерані два дні тому й сьогодні з Лодзі щодо того, що сталося в понеділок, - сказав речник.

Речник додав, що "на цьому зустріч закінчилася". - Посол залишається на території Російської Федерації - сказав він

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina o wezwaniu ambasadora Polski w Moskwie do rosyjskiego resortu dyplomacji TVN24

Інцидент у Москві. Посольство Республіки Польща залито червоною фарбою

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Пізно вдень Ясіна повідомила, що будівлю польського посольства в Москві облили червоною фарбою. Речник МЗС посилався на інформацію польського посла в Москві. - Посол Кшиштоф Краєвський підтвердив, що така подія мала місце, - сказав речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна. Він додав, що про інцидент повідомлено поліцію.

У середу вдень у соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як невідомі обливають червоною фарбою посольство Польщі в Москві.

Посольство Польщі в Москві залито червоною фарбою.

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Autor:Ред.