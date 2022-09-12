Посол Польщі в Україні про успіхи захисників. "Росія відреагує на те, що сталося. Поки не знаємо, як саме"

- Безпосередньо навколо Харкова, а також на півдні Донбасу, ситуація дуже складна - заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у "Фактах після Фактів", говорячи про боротьбу української армії на фронті. На його думку звістки про успіхи солдати сприймають як дуже хороший сигнал, який піднімає їм настрій і дає віру в те, що росіян можна перемогти.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в ефірі «Фактів після фактів» на TVN24 розповів про ситуацію на українському фронті та успіхи контрнаступу захисників на Харківщині.

Дипломат визнав, що серед його співрозмовників з уряду та парламенту в Києві є переконання, що "це новий важливий етап війни, але вона ще триватиме".

- Це локальний успіх з військового погляду, про який рано судити. Ми ще не знаємо всіх даних. Звісно, ​​штаб Збройних сил і Міноборони знають ці дані, але ми поки не знаємо. Наскільки дорогою виявилася ця операція, чи зможуть українські війська побудувати рубежі оборони і утримати цю територію? - сказав він.

Він додав, що "ми усвідомлюємо, що ситуація безпосередньо навколо Харкова, а також на півдні Донбасу - дуже складна".

Ambasador Polski w Ukrainie: to ważny, nowy etap wojny, ale ona będzie jeszcze trwała TVN24

Посол Ціхоцький: Росія відреагує на те, що сталося. Ми ще не знаємо як саме

Водночас посол визнав, що досягнуте українським військом "це величезний успіх". - Українські воїни на цьому довгому, понад 1000-кілометровому фронті, які місяцями перебувають під сильним вогнем російської артилерії, безумовно, сприймають інформацію про успіхи своїх товаришів по зброї та успіхи своїх побратимів як дуже хороший сигнал, який піднімає їхній дух, дає віру, що росіян можна перемогти, що українські території, українські міста і села можна визволити, - відзначив він.

Ціхоцького також запитали, чому, на його думку, українські військові так стримано надають офіційну інформацію про звільнення чергових міст.

- Ми вже мали феноменальний військовий успіх на Київщині, який врятував столицю і поки що закрив білоруський фронт, але ми пам’ятаємо, що ця українська операція не завершила війну. Це відкрило у ній новий етап. Ми усвідомлюємо, що ситуація на півдні Донбасу, в Херсонській області дуже складна, і усвідомлюємо, що Росія відреагує на те, що сталося. Ми ще не знаємо як. Принаймні я цього не знаю, - сказав посол Польщі в Україні.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24