Посол Польщі в Україні про 9 травня в Росії: кого хвилюють свята злочинців?

«Це буде довга війна», - сказав у "Фактах після Фактів" посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. На питання, що може статися до 9 травня, яке в Росії відзначають як День Перемоги, він відповів: «Кого хвилюють свята злочинців? Йдуть перегони з часом, щодня сотні, а може й тисячі жертв і ще мільйони втрат для української економіки, яка й до війни була не найсильнішою в цьому регіоні».

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Україна захищається від російського вторгнення 69-й день. Посла Польщі в Києві Бартоша Ціхоцького запитали у «Факти по фактах» на телеканалі TVN24 про те, що може статися до 9 травня, яке в Росії називають Днем Перемоги, на честь тріумфу цієї країни над нацистською Німеччиною в 1945 році. На думку багатьох коментаторів, президент Росії Володимир Путін здатний цього дня зважитися на якийсь крок, що може суттєво вплинути на долю війни.

Ціхоцький: хто хвилюють свята злочинців?

– Станеться ще більше злочинів, зґвалтувань, депортацій українців та українських дітей до Росії, – сказав Ціхоцький

– 9 травня - ніяке не свято. Кого хвилюють свята злочинців? Йдуть перегони з часом, щодня сотні, а може й тисячі жертв і ще мільйони втрат для української економіки, яка й до війни була не найсильнішою в цьому регіоні. Якщо тут все завалиться, то ми всі у Варшаві, Вільнюсі, Бухаресті та Берліні, відчуємо наслідки, - додав посол.

Посол РП в Києві: це буде довга війна

- Це буде довга війна, зберігаймо спокій, будьмо рішучі - продовжив він.

– Коли є такі періоди, як зараз, коли Україна відкинула росіян від Київської області і цей конфлікт зосередився на далеких, східних рубежах України і нам здається, що стало безпечніше, зберігаймо спокій, надійдуть гірші часи, але й тоді не втрачаймо духу, - сказав посол Ціхоцький.

- Це війна, за повернення в часі до 1990, а можливо й 1980 року», – додав він.

– Сьогоднішня Росія хоче силою скасувати порядок, побудований мирно після закінчення холодної війни, побудований за участю Росії. Якщо ми погодимося на це, то не будемо в безпеці ні у Варшаві, ні в Парижі, ні в Торонто, ні у Вашингтоні, - підкреслив він.

Ціхоцький: українська держава вже витратиила свій річний бюджет

Також посол розповів про зусилля, які докладають в умовах російського вторгнення українські інституції, аби під час війни продовжувати виплату пенсій чи соціальної допомоги.

– Я вважаю, що всі ми, в тому числі й я, хто бачив креативність, силу окремих людей, а були в нас сумніви щодо діяльності та ефективності українських державних інституцій, сьогодні шоковані. Пенсії та соціальні виплати видаються, працює залізниця, яка евакуювала десятки тисяч людей із найвіддаленіших східних куточків України до безпечних місць Центральної та Західної Європи. Дійсно, українська держава, як мені здається, вразила і нас, і самих українців, - сказав він.

– Але не піддаваймося ейфорії. Українська держава сьогодні вже витратила річний бюджет. Попереду дуже важкі місяці. Ще тільки початок травня. Боєприпаси, їжа, електроенергія та паливо не з’являються нізвідки. Україна потребує негайної допомоги, якщо хоче відбити атаку на світовий порядок, побудований після холодної війни, - підкреслив співрозмовник TVN24.

Ціхоцький про «ключове джерело віри для українців»

Посол, говорячи про поточну ситуацію в українській столиці, сказав, що «в Києві загалом небезпечно, однак президент Зеленський увесь час тут».

- Він тут серед своїх людей, офіцерів, солдатів. Мені здається, що це ключове джерело віри для українців, - додав він.

Ціхоцький про слова Папи: мені боляче

Посла Ціхоцького також запитали про інтерв'ю Папи Франциска для італійської газети "Corriere della Sera", в якому той сказав, що просив про зустріч з Володимиром Путіним в Москві, щоб зупинити війну в Україні, але поки що не отримав відповіді. Водночас Франциск заявив, що поки не має наміру їхати до Києва.

Посол Ціхоцький відповів, що цю відсутність в Папи намірів їхати до Києва сприймає болісно. «Я римо-католик, і мені це боляче», — сказав він.

– Тут, в Україні, я бачу величезну роботу священиків, ченців, монахинь, світських людей з католицьких організацій, домініканців, кармелітів, капуцинів, які могли виїхати, але залишилися і рятують життя, – додав він, зазначивши, що не хоче коментувати «слова з-під високих склепінь Ватикану».

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24