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Посол Польщі в Україні про 9 травня в Росії: кого хвилюють свята злочинців?

4 maja 2022, 17:39

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Ambasador Polski w Ukrainie o 9 maja: kogo obchodzą święta zbrodniarzy?
Ambasador Polski w Ukrainie o 9 maja: kogo obchodzą święta zbrodniarzy?TVN24
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TVN24Ambasador Polski w Ukrainie o 9 maja: kogo obchodzą święta zbrodniarzy?

«Це буде довга війна», - сказав у "Фактах після Фактів" посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. На питання, що може статися до 9 травня, яке в Росії відзначають як День Перемоги, він відповів: «Кого хвилюють свята злочинців? Йдуть перегони з часом, щодня сотні, а може й тисячі жертв і ще мільйони втрат для української економіки, яка й до війни була не найсильнішою в цьому регіоні».

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Україна захищається від російського вторгнення 69-й день. Посла Польщі в Києві Бартоша Ціхоцького запитали у «Факти по фактах» на телеканалі TVN24 про те, що може статися до 9 травня, яке в Росії називають Днем Перемоги, на честь тріумфу цієї країни над нацистською Німеччиною в 1945 році. На думку багатьох коментаторів, президент Росії Володимир Путін здатний цього дня зважитися на якийсь крок, що може суттєво вплинути на долю війни.

Ціхоцький: хто хвилюють свята злочинців?

– Станеться ще більше злочинів, зґвалтувань, депортацій українців та українських дітей до Росії, – сказав Ціхоцький

– 9 травня - ніяке не свято. Кого хвилюють свята злочинців? Йдуть перегони з часом, щодня сотні, а може й тисячі жертв і ще мільйони втрат для української економіки, яка й до війни була не найсильнішою в цьому регіоні. Якщо тут все завалиться, то ми всі у Варшаві, Вільнюсі, Бухаресті та Берліні, відчуємо наслідки, - додав посол.

Посол РП в Києві: це буде довга війна

- Це буде довга війна, зберігаймо спокій, будьмо рішучі - продовжив він.

– Коли є такі періоди, як зараз, коли Україна відкинула росіян від Київської області і цей конфлікт зосередився на далеких, східних рубежах України і нам здається, що стало безпечніше, зберігаймо спокій, надійдуть гірші часи, але й тоді не втрачаймо духу, - сказав посол Ціхоцький.

- Це війна, за повернення в часі до 1990, а можливо й 1980 року», – додав він. 

– Сьогоднішня Росія хоче силою скасувати порядок, побудований мирно після закінчення холодної війни, побудований за участю Росії. Якщо ми погодимося на це, то не будемо в безпеці ні у Варшаві, ні в Парижі, ні в Торонто, ні у Вашингтоні, - підкреслив він.

Ціхоцький: українська держава вже витратиила свій річний бюджет

Також посол розповів про зусилля, які докладають в умовах російського вторгнення українські інституції, аби під час війни продовжувати виплату пенсій чи соціальної допомоги.

– Я вважаю, що всі ми, в тому числі й я, хто бачив креативність, силу окремих людей, а були в нас сумніви щодо діяльності та ефективності українських державних інституцій, сьогодні шоковані. Пенсії та соціальні виплати видаються, працює залізниця, яка евакуювала десятки тисяч людей із найвіддаленіших східних куточків України до безпечних місць Центральної та Західної Європи. Дійсно, українська держава, як мені здається, вразила і нас, і самих українців, - сказав він.

– Але не піддаваймося ейфорії. Українська держава сьогодні вже витратила річний бюджет. Попереду дуже важкі місяці. Ще тільки початок травня. Боєприпаси, їжа, електроенергія та паливо не з’являються нізвідки. Україна потребує негайної допомоги, якщо хоче відбити атаку на світовий порядок, побудований після холодної війни, - підкреслив співрозмовник TVN24.

Президент Анджей Дуда: я глибоко переконаний, що Україна переможе, що ви будете жити в мирі та спокої >>>

Ціхоцький про «ключове джерело віри для українців»

Посол, говорячи про поточну ситуацію в українській столиці, сказав, що «в Києві загалом небезпечно, однак президент Зеленський увесь час тут».

-  Він тут серед своїх людей, офіцерів, солдатів. Мені здається, що це ключове джерело віри для українців, - додав він.

Ціхоцький про слова Папи: мені боляче

Посла Ціхоцького також запитали про інтерв'ю Папи Франциска для італійської газети "Corriere della Sera", в якому той сказав, що просив про зустріч з Володимиром Путіним в Москві, щоб зупинити війну в Україні, але поки що не отримав відповіді. Водночас Франциск заявив, що поки не має наміру їхати до Києва.

Посол Ціхоцький відповів, що цю відсутність в Папи намірів їхати до Києва сприймає болісно. «Я римо-католик, і мені це боляче», — сказав він.

– Тут, в Україні, я бачу величезну роботу священиків, ченців, монахинь, світських людей з католицьких організацій, домініканців, кармелітів, капуцинів, які могли виїхати, але залишилися і рятують життя, – додав він, зазначивши, що не хоче коментувати «слова з-під високих склепінь Ватикану».

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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Wojna w Ukrainie
Rosja
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kk/b
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momo/
tam
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PAP, AP

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asty,
pp/kab
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ww/
tam
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La Nazione, Corriere della Sera

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mb/ams
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mjz/
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Autor:
MAK/gp
Źródło:
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Autor:
anw/dd
Źródło:
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Autor:
tas/
tam
Źródło:
Radio Swoboda, meduza.io, PAP

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Autor:
aa/gp
Źródło:
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Pamiętnik ośmioletniego chłopca z Mariupola. Jego los jest nieznany

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Świat

Autor:
tas/
tam
Źródło:
Ukraińska Prawda, 24tv.ua, tvn24.pl

Tragedia we włoskim Samarate (region Lombardii). Po 7 rano mieszkańcy miejscowości usłyszeli wołanie o pomoc, a później zauważyli zakrwawionego sąsiada, który wychylił się przez okno i wyznał, że zabił członków swojej rodziny. Jego 56-letnia żona i 16-letnia córka zostały znalezione martwe w swoich pokojach. Syn mężczyzny, z poważnymi obrażeniami czaszki, trafił do szpitala. - To była dla nas wszystkich przerażająca pobudka - komentuje burmistrz miejscowości.

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Nie żyje matka i córka, syn trafił do szpitala. "Ojciec wychylił się przez okno i powiedział: zabiłem ich"

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Świat

Autor:
ww/
tam
Źródło:
"La Repubblica", "Varese Noi"

Lila Moss, 19-letnia modelka, pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie matki. Obie ubrane były w kreacje stworzone przez dom mody Burberry. Przez prześwitującą sukienkę córki wyraźnie było widać pompę insulinową i urządzenie monitorujące poziom cukru we krwi.

Córka Kate Moss wystąpiła na Met Gali z pompą insulinową pod prześwitującą sukienką

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Autor:
bc//az
Źródło:
Vogue, Instagram/Lila Moss

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Kraków

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4 maja 2022, 13:11

Kraków

Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
TVN24

Pili alkohol, byli głośni i wulgarni. Postanowił zwrócić im uwagę. Kiedy to zrobił, zaczęli okładać go pięściami. Ciężko pobity kierowca MPK Poznań trafił do szpitala. Do pracy wrócił dopiero po trzech miesiącach. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych. Obaj usłyszeli wyroki.

Pobili kierowcę autobusu, bo zwrócił im uwagę. Zostali skazani. "Wybaczam im to, co mi zrobili"

Poznań

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Aktualizacja: 4 maja 2022, 15:15

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Aktualizacja:
Autor:
FC,
aa/gp
Źródło:
PAP, TVN 24 Poznań

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Moto

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kris/dap
Źródło:
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Tomasz
Terlikowski

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Autor:
Tomasz
Terlikowski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

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Matura 2022 z języka polskiego. Mamy arkusze z zadaniami

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Matura 2022 z języka polskiego. Mamy arkusze z zadaniami

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Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, Gazeta.pl

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Auto wpadło do kanału Raduni i płynęło w stronę Gdańska. Trzy tysiące mandatu dla kierowcy

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Auto wpadło do kanału Raduni i płynęło w stronę Gdańska. Trzy tysiące mandatu dla kierowcy

2 maja 2022, 17:23
Aktualizacja: 4 maja 2022, 12:47

Pomorze

Aktualizacja:
Autor:
MAK//rzw
Źródło:
PAP

Właściciel samolotu porzuconego w Goleniowie (Zachodniopomorskie) zgłosił się po jego odbiór - przekazał rzecznik prasowy portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Maszyna stała na płycie lotniska od półtora miesiąca, dlatego właściciel musiał zapłacić prawie 26 tysięcy złotych za parking. Załoga porzuciła samolot w marcu po tym, jak przywiozła ostatnich ukraińskich uchodźców z Egiptu.

Właściciel odebrał samolot porzucony na lotnisku w Goleniowie. Za parking zapłacił prawie 26 tysięcy złotych

Pomorze

Właściciel odebrał samolot porzucony na lotnisku w Goleniowie. Za parking zapłacił prawie 26 tysięcy złotych

4 maja 2022, 15:10

Pomorze

Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24/PAP

Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała coroczny ranking wolności prasy. Polska znalazła się w nim na 66. miejscu na 180 notowanych państw. To najniższa pozycja w historii tego zestawienia.

Polska po raz kolejny spadła w rankingu wolności prasy. Najniższe miejsce w historii zestawienia

Polska

Polska po raz kolejny spadła w rankingu wolności prasy. Najniższe miejsce w historii zestawienia

4 maja 2022, 9:41

Polska

Autor:
ads/kab
Źródło:
Reporterzy bez Granic, tvn24.pl

Komik Dave Chappelle został zaatakowany podczas występu na scenie Hollywood Bowl w Los Angeles. Do sieci trafiło nagranie, na którym na scenę wbiega mężczyzna i powala komika na ziemię. Jak podaje magazyn "Variety", Chappelle nie odniósł poważnych obrażeń.

Komik Dave Chappelle zaatakowany podczas występu. "Wszystko, co widziałam, to Dave lecący w powietrzu"

Kultura i styl

Komik Dave Chappelle zaatakowany podczas występu. "Wszystko, co widziałam, to Dave lecący w powietrzu"

4 maja 2022, 16:41

Kultura i styl

Autor:
wac//az
Źródło:
The Guardian, Variety, CNN

Dwa tygodnie temu popełniłem grubą niesprawiedliwość i dziś chcę ją naprawić. Napisałem mianowicie, że czytam równocześnie dwie książki: antologię wypisów z twórczości i donosów na Stefana Kisielewskiego, zatytułowaną "Reakcjonista", i drugą, napisaną przez Roberta Krasowskiego, pod tytułem "O Michniku". 

Krótki kurs kisielizmu

Polska

Krótki kurs kisielizmu

3 maja 2022, 18:44

Polska

Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

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TVN24 i "Fakty" TVN liderami w kwietniu. Rekordowy wynik TVN24

Z kraju

TVN24 i "Fakty" TVN liderami w kwietniu. Rekordowy wynik TVN24

2 maja 2022, 13:44

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował dane dotyczące prawie 500 tysięcy osób w średnim wieku. Badania wykazały, że zarówno niewystarczająca, jak i nadmierna ilość snu wiązała się z zaburzeniami funkcji poznawczych. Badacze oszacowali także, ile godzin snu jest optymalnych dla zdrowia i samopoczucia.

Naukowcy zbadali, ile godzin powinny przesypiać osoby w średnim wieku

Nauka

Naukowcy zbadali, ile godzin powinny przesypiać osoby w średnim wieku

4 maja 2022, 7:31

Nauka

Autor:
kw
Źródło:
PAP