Посол Польщі в США Марек Маґєровський: ми хочемо збільшити кількість американських солдатів у Польщі

24 listopada 2022, 20:55
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Magierowski: cały czas powtarzamy, że zależy nam na zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce
Magierowski: cały czas powtarzamy, że zależy nam na zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce
TVN24
TVN24Magierowski: cały czas powtarzamy, że zależy nam na zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce

- Ми усвідомлюємо яке велике значення з погляду стримування (агресора - ред.) маґж фізична присутність американських солдатів на території тієї чи іншої країни НАТО, - сказав посол Польщі в США Марек Маґєровський в інтерв’ю кореспонденту TVN Марціну Вроні. Дипломат нагадав, що в Польщі було створено постійне командування 5-го армійського корпусу США, але зазначив, що "нам цього явно недостатньо".  - Ми хотіли аби цих військових було якомога більше, - заявив він.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Посол Польщі у Вашингтоні Марек Маґєровський поспілкувався в середу з кореспондентом "Фактів" TVN у США Марціном Вроною. Той запитав посла, серед іншого, про необхідність посилення польської протиповітряної оборони у зв’язку з трагедією в Пшеводові, де в середині листопада вибухнула ракета.

На запитання, чи ведуться переговори з американською стороною про збільшення допомоги з цього приводу, Маґєровський відповів, що "такі переговори ведуться постійно, не лише щодо протиповітряної оборони, а й щодо посилення нашої обороноздатності в цілому".

- Ми постійно повторюємо, що хочемо збільшити кількість американських солдатів у Польщі, - продовжив посол.

Маґєровський про важливість присутності американських солдатів

Маґєровський нагадав, що в Познані був створений постійний штаб 5-го армійського корпусу США, але "цього нам явно недостатньо".

- Ми хотіли б бачити якомога більше цих солдатів, тому що ми усвідомлюємо велике значення фізичної присутності американських солдатів на територіях тієї чи іншої країни НАТО, якщо йдеться про стримування, - пояснив він.

На його думку, "ми також повинні пам'ятати, що боремося за посилення обороноздатності всіх країн східного флангу". 

- Ми глибоко переконані, що саме ці країни найбільше наражатимуться на агресивне ставлення Росії в найближчі роки, - пояснив дипломат.

Маґєровський додав, що "глибоко переконаний, що ці переговори будуть плідними".

Посол Польщі в США про Пшеводув: спілкування було майже бездоганним

Маґєровський також згадав у розмові, як відбувалися дипломатичні контакти між Польщею та США після вибуху в Пшеводові.

- Ми перебували в постійному контакті як з Державним департаментом, так і з Бюро національної безпеки тут, на місці, - сказав він. І додав: "Я не можу і не хотів би розголошувати деталі цих переговорів".

Він зазначив, що представництво також була на зв'язку із Варшавою.

- За кілька днів чи навіть через день після цих трагічних подій ми почули багато компліментів від наших американських партнерів завдяки тому, що польська влада поводилася так розумно, так стримано. Я думаю, що таке ставлення оцінили як і те, що під час цього прискореного курсу врегулювання кризи, за усіх трагічних обставин цієї події, виявилося, що координація і, перш за все, ця комунікація були майже бездоганними, - відзначив він.

Польський посол оцінив, що "розмова президентів (Польщі та США – ред.) була, мабуть, найважливішим елементом усієї активності".

- Це також було доказом того, наскільки серйозно американці ставляться до нас як до партнерів і як ми ставимося до наших союзницьких зобов’язань.НАТО завжди була організацією, заснованою на взаємній довірі, - заявив дипломат.

Підтримка України: Америці це просто окупається

Маґєровського запитали про побоювання, що після того, як Республіканська партія отримає більшість у Конгресі США, підтримка, яку США надають Україні, зменшиться, оскільки деякі політики-республіканці стверджують, що американці повинні обмежити свою допомогу.

- Занепокоєння, звичайно, серйозне, тому ми ведемо тут дуже інтенсивні переговори, не намагаючись переконати переконаних, а просто (...) зустрічаючись з конгресменами та представниками аналітичних центрів - в основному, пов'язаних з більш консервативним (...) крилом Республіканської партії - які найголосніше протестували проти витрачання занадто великих, на їхню думку, грошей на допомогу Україні, - пояснив Маґєровський.

- Ми також намагаємося переконати американську громадськість, у тому числі й самих виборців, що це, кажучи цинічно і грубо, - просто окупається Америці, - продовжив він.

За його словами, "чим більше коштів Америка, але також і Західна Європа, навіть Польща, виділять на допомогу Україні, тим менше нам доведеться витрачати в майбутньому і тим менш витратним буде це протистояння - не суто військове, а й точно політичне та економічне - з Росією в майбутньому".

Атомна електростанція в Польщі та польсько-корейські переговори. "Я б не назвав це збоєм"

Керівник польського посольства в США розповів про участь Сполучених Штатів в будівництві першої АЕС у Польщі. Стратегічним партнером у реалізації проекту виступить американська компанія Westinghouse. Проте польський уряд також веде переговори з корейською стороною у сфері атомної енергетики та будівництва другої електростанції.

- Тут, у переговорах, віце-прем’єр-міністр (Яцек) Сасін, який нещодавно відвідав (США) і зустрівся зі своєю колегою, міністром енергетики Дженніфер Гренхольм, дуже чітко про це говорив і пояснив, звідки ідея укласти контракт і почати переговори з корейською компанією, - сказав Маґєровський.

Він переконував, що "це зовсім інший контракт, інше місце та інший шлях, коли справа доходить до наших ядерних інтересів і наших пов’язаних з ними ініціатив".

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
USA
Marek Magierowski
Przewodów - wybuch rakiety
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Żołnierze USA w Polsce
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Pogoda w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek o poranku może dawać się we znaki kierowcom w różnych regionach kraju. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem na jezdniach, a także przed gęstymi mgłami.

Sześć województw objętych alertami IMGW

Sześć województw objętych alertami IMGW

23 listopada 2022, 6:25
Aktualizacja: 24 listopada 2022, 21:47
Aktualizacja:
Autor:
kw,as,ps/dd
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Województwo śląskie otworzyło w czwartek swoje biuro regionalne w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – wynika z facebookowych wpisów na profilu urzędu marszałkowskiego tego regionu. - To atut, który z pewnością będzie korzystny dla biznesu - przekonywał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Śląskie otwiera biuro w Abu Zabi. "Atut korzystny dla biznesu"

Śląskie otwiera biuro w Abu Zabi. "Atut korzystny dla biznesu"

24 listopada 2022, 21:36
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Mamy do czynienia z decyzją, która została podjęta poza rządem, poza procedurami - powiedział w "Kropce nad i" eurodeputowany Leszek Miller. Komentował w ten sposób zmianę polskiego stanowiska w sprawie niemieckiej oferty przekazania nam baterii Patriot. Jak ocenił były polski premier, "to jest igranie z bezpieczeństwem Polski i igranie z interesem narodowym".

Rząd zmienia zdanie wobec propozycji Niemiec. "To jest igranie z bezpieczeństwem Polski"

Rząd zmienia zdanie wobec propozycji Niemiec. "To jest igranie z bezpieczeństwem Polski"

24 listopada 2022, 21:05
Autor:
akr/tr
Źródło:
TVN24

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do stanowiska polskiego rządu w sprawie propozycji Niemiec dotyczących systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, stwierdził, że "to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego". - Okazuje się, że nawet w tak ważnej sprawie oni nie rozumieją, czym jest racja stanu - dodał.

Trzaskowski o stanowisku rządu w sprawie propozycji Niemiec: na granicy szaleństwa

Trzaskowski o stanowisku rządu w sprawie propozycji Niemiec: na granicy szaleństwa

24 listopada 2022, 20:27
Autor:
mjz/mtom
Źródło:
TVN24

Dzień po meczu z Meksykiem grupa reprezentantów Polski, z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele, wybrała się do słynnej restauracji Nusr-et. Piłkarze zrobili sobie zdjęcie z jej właścicielem, obserwowanym na Instagramie przez prawie 50 milionów użytkowników szefem kuchni, znanym jako Salt Bae.

Reprezentanci Polski odwiedzili słynnego szefa kuchni. Złoty stek w jego restauracji kosztuje 2 tys. dolarów

Reprezentanci Polski odwiedzili słynnego szefa kuchni. Złoty stek w jego restauracji kosztuje 2 tys. dolarów

24 listopada 2022, 14:43
Autor:
kgo//am
Źródło:
Instagram/@nusr_et, tvn24.pl

System Patriot jest częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że ​​jest przeznaczony do rozmieszczenia na terytorium NATO - stwierdziła szefowa niemieckiego ministerstwa obrony Christine Lambrecht. Była to reakcja na wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, którzy proponują, by baterie - zaoferowane przez Niemców Polsce - trafiły do Ukrainy.

Niemiecka minister: baterie Patriot są przeznaczone do rozmieszczenia na terytorium NATO

Niemiecka minister: baterie Patriot są przeznaczone do rozmieszczenia na terytorium NATO

24 listopada 2022, 16:58
Autor:
mjz\mtom
Źródło:
Reuters

Policjanci z Góry (Dolnośląskie) poinformowali o zatrzymaniu 18-latka, który jest podejrzany o to, że okradł matkę z dwójką dzieci, tuż przed planowanym przez nich powrotem na Ukrainę. Aby zatrzeć ślady miał spalić w piecu ich paszporty oraz gromadzoną przez wiele miesięcy dokumentację onkologiczną jednego z chłopców.

Okradł ukraińską rodzinę. "Pieniądze i jedzenie zachował, paszporty i dokumentację medyczną dziecka spalił"

Okradł ukraińską rodzinę. "Pieniądze i jedzenie zachował, paszporty i dokumentację medyczną dziecka spalił"

24 listopada 2022, 16:17
Autor:
ib/gp
Źródło:
tvn24.pl

Roger "Dean" Gillispie z Ohio spędził w więzieniu 20 lat za zbrodnie, których nie popełnił, m.in. gwałt i porwanie. Na wolność wyszedł w 2011 roku. Teraz sąd przyznał mu odszkodowanie w wysokości 45 milionów dolarów, najwyższe w historii stanu.

Spędził w więzieniu 20 lat, okazało się, że był niewinny. Teraz dostanie rekordowe odszkodowanie

Spędził w więzieniu 20 lat, okazało się, że był niewinny. Teraz dostanie rekordowe odszkodowanie

24 listopada 2022, 17:40
Autor:
kgo//am
Źródło:
WHIO7 TV, lawandcrime.com

Są pewne standardy w pracy samorządowca - mówił w "Tak jest" marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, pytany o powody odejścia z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja jego i innych trzech radnych pozwoliła opozycji przejąć władzę w sejmiku. Chełstowski przekonywał, że informował władze partii o problemach w regionie. - Ale mój głos nie trafiał na właściwy grunt. Usłyszałem, że kadencja musi trwać, że to jest cel nadrzędny. Dla mnie taka reguła jest nie do zniesienia - powiedział.

Chełstowski rozstał się z PiS, partia straciła większość w śląskim sejmiku. "Moje apele trafiały w pustkę"

Chełstowski rozstał się z PiS, partia straciła większość w śląskim sejmiku. "Moje apele trafiały w pustkę"

24 listopada 2022, 18:49
Autor:
akr\mtom
Źródło:
TVN24

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do propozycji Solidarnej Polski, by wetować kluczowe unijne regulacje jako odpowiedź na blokowanie wypłaty środków dla Polski, odparł, że na poziomie Unii Europejskiej są teraz dyskutowane i głosowane wszystkie pakiety sankcyjne i różnego rodzaju pomoc dla Ukrainy. - Jeżeli ktoś proponuje zablokowanie tego typu pakietów, to tak, jakby strzelił sobie w kolano - skomentował szef rządu.

Premier Morawiecki o propozycji Solidarnej Polski: dalece nieprzemyślane

Premier Morawiecki o propozycji Solidarnej Polski: dalece nieprzemyślane

24 listopada 2022, 17:57
Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

Dyrekcja szpitala MSWiA w Warszawie odpowiedziała na wpis Jerzego Owsiaka na temat utworzenia Państwowego Instytutu Medycznego. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stwierdził, że politycy utworzyli sobie "prywatny szpital". Dyrekcja szpitala odpowiada, że ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym nie wprowadza żadnych zmian w zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych i nie daje przywilejów żadnej grupie.

Dyrekcja szpitala odpowiada na słowa Owsiaka. "Krzywdzące i nieprawdziwe informacje"

Dyrekcja szpitala odpowiada na słowa Owsiaka. "Krzywdzące i nieprawdziwe informacje"

24 listopada 2022, 19:11
Autor:
mjz\mtom
Źródło:
PAP

Liczba kredytów mieszkaniowych, udzielonych przez banki i SKOK-i, spadła w październiku o ponad 73 procent rok do roku, a kredytów gotówkowych zmniejszyła się o niemal 8 procent - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Więcej udzielono jedynie kredytów ratalnych - o ponad 20 procent.

Potężny spadek na rynku kredytów mieszkaniowych. "Dno jeszcze przed nami"

Potężny spadek na rynku kredytów mieszkaniowych. "Dno jeszcze przed nami"

24 listopada 2022, 18:11
Autor:
ToL,
dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Mirosław Skrzypczyński zrezygnował w czwartek z funkcji prezesa Polskiego Związku Tenisowego w związku z oskarżeniami o przemoc seksualną. Jedną z osób, która publicznie oskarża Skrzypczyńskiego, jest posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Dymisję skomentowała na konferencji prasowej.

Rezygnacja prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Kotula: zmowa milczenia została przerwana

Rezygnacja prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Kotula: zmowa milczenia została przerwana

24 listopada 2022, 16:15
Aktualizacja: 24 listopada 2022, 19:24
Aktualizacja:
Autor:
KS\mtom
Źródło:
TVN24

Dzięki komunikatom zamieszczonym w mediach udało się ustalić tożsamość kobiety, odnalezionej na terenie kopalni w Tomisławicach (woj. wielkopolskie). Nie była w stanie się przedstawić, powiedzieć skąd jest czy podać daty urodzenia. Trafiła do szpitala.

Chodziła po terenie kopalni, trafiła do szpitala. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta

Chodziła po terenie kopalni, trafiła do szpitala. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta

24 listopada 2022, 11:29
Aktualizacja: 24 listopada 2022, 14:25
Aktualizacja:
Autor:
FC/gp
Źródło:
TVN24 Poznań

Prezydent USA Joe Biden został w czwartek zapytany o przyszłość dalszego amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy po ostatnich wyborach do Kongresu. - To nie jest czas, by opuszczać Ukrainę - powiedział. Ocenił, że nowy Kongres będzie wspierał dalszą pomoc dla Kijowa, zaś sprawa nałożenia limitu ceny na rosyjską ropę jest wciąż "w grze".

Biden: to nie jest czas na opuszczenie Ukrainy

Biden: to nie jest czas na opuszczenie Ukrainy

24 listopada 2022, 19:52
Autor:
KS
Źródło:
PAP

Telewizja CNN upubliczniła przechwyconą rozmowę telefoniczną rosyjskiego żołnierza, który dzwonił z ukraińskiego frontu do swojej dziewczyny. Mężczyzna żalił się na zdziesiątkowany oddział, wycofanie się dowództwa oraz na strach i niepewność wśród żołnierzy.

Przechwycona rozmowa rosyjskiego żołnierza z partnerką. "Nerwy mam na krawędzi. Boję się każdego szelestu"

Przechwycona rozmowa rosyjskiego żołnierza z partnerką. "Nerwy mam na krawędzi. Boję się każdego szelestu"

24 listopada 2022, 8:49
Autor:
momo/kg
Źródło:
CNN

Czwartek jest 274. dniem ataku Rosji na Ukrainę. Koncern DTEK, główny dostawca prądu w Kijowie poinformował, że bez prądu po rosyjskich atakach nadal pozostaje 60 proc. odbiorców w mieście oraz 70 proc. w całym obwodzie kijowskim. Rankiem koncern wznowił dostawy energii elektrycznej do obiektów infrastruktury krytycznej - wodociągów i szpitali. Prace nad przywróceniem zasilania do innych obiektów trwają. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

60 procent mieszkańców Kijowa nadal bez prądu po rosyjskich ostrzałach

60 procent mieszkańców Kijowa nadal bez prądu po rosyjskich ostrzałach

24 listopada 2022, 5:12
Aktualizacja: 24 listopada 2022, 20:47
Aktualizacja:
Autor:
asty,js
Źródło:
TVN24, PAP, Reuters
Ten botoks nie dodaje urody, a odpędza myśli samobójcze. Sprawdź: program B 133

Ten botoks nie dodaje urody, a odpędza myśli samobójcze. Sprawdź: program B 133

24 listopada 2022, 14:11
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W ramach kolejnej już edycji akcji "Wszyscy do wioseł" prawie 500 osób rywalizowało w Warszawie na ergonometrach. Celem charytatywno-sportowego wiosłowania było w tym roku wsparcie Fundacji Daj Herbatę, która od 2015 roku pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Tutaj wszyscy wygrywamy, bo wszyscy niesiemy pomoc - powiedziała Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii Warszawa, która jest organizatorem akcji.

Kolejna edycja akcji "Wszyscy do wioseł". "Tutaj wszyscy wygrywamy, bo wszyscy niesiemy pomoc"

Kolejna edycja akcji "Wszyscy do wioseł". "Tutaj wszyscy wygrywamy, bo wszyscy niesiemy pomoc"

24 listopada 2022, 18:39
Autor:
mjz\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Opozycja, jeśli marzy o wyborczej wygranej, powinna pokazywać, że ma siłę przyciągania. Że jest "na fali", że politycy, nawet ci uczestniczący dotąd w obozie władzy, uznają ją za siłę nie tylko zdolną (w znaczeniu potencjału głosów) do przejęcia rządów, ale mającą ku temu coś w rodzaju mandatu Boga, historii, losu, takiej olimpijskiej pochodni, która niosąc "święty ogień" dociera do tych, którzy na to zasłużyli. Dlatego krzywienie się na transfery z PiS i okolic, tak boleśnie dotykające estetów i moralistów, żądających czystości i bezgrzeszności we własnych szeregach, jest - z punktu widzenia reguł polityki - pięknoduchowskim absurdem. 

Cena (potencjalnego) zwycięstwa

Cena (potencjalnego) zwycięstwa

24 listopada 2022, 10:50
Autor:
Konrad
Piasecki
Źródło:
TVN24

Polak ma szansę polecieć w kosmos. Sławosz Uznański został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do rezerwowej grupy astronautów. Hubert Kijek, prowadzący programu "Kijek w kosmosie" w TVN24 BiS, pokazał wnętrze samolotu, w którym przyszli astronauci będą przechodzić szkolenia.

Polak wybrany na astronautę rezerwowego. "Nie jest pytaniem czy poleci, a kiedy poleci"

Polak wybrany na astronautę rezerwowego. "Nie jest pytaniem czy poleci, a kiedy poleci"

24 listopada 2022, 17:22
Autor:
ps
Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl

"Listy do M. 5", czyli piątą odsłonę kultowej świątecznej komedii, w ciągu niespełna trzech tygodni od premiery obejrzało ponad milion widzów - poinformował producent filmu, TVN Warner Bros. Discovery. To pierwszy polski film, któremu w tym roku udało się przekroczyć tę barierę.

"Listy do M. 5" hitem w polskich kinach. Film obejrzało już ponad milion widzów

"Listy do M. 5" hitem w polskich kinach. Film obejrzało już ponad milion widzów

24 listopada 2022, 18:02
Autor:
kgo//am
Źródło:
TVN Warner Bros. Discovery