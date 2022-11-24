Посол Польщі в США Марек Маґєровський: ми хочемо збільшити кількість американських солдатів у Польщі

- Ми усвідомлюємо яке велике значення з погляду стримування (агресора - ред.) маґж фізична присутність американських солдатів на території тієї чи іншої країни НАТО, - сказав посол Польщі в США Марек Маґєровський в інтерв’ю кореспонденту TVN Марціну Вроні. Дипломат нагадав, що в Польщі було створено постійне командування 5-го армійського корпусу США, але зазначив, що "нам цього явно недостатньо". - Ми хотіли аби цих військових було якомога більше, - заявив він.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Посол Польщі у Вашингтоні Марек Маґєровський поспілкувався в середу з кореспондентом "Фактів" TVN у США Марціном Вроною. Той запитав посла, серед іншого, про необхідність посилення польської протиповітряної оборони у зв’язку з трагедією в Пшеводові, де в середині листопада вибухнула ракета.

На запитання, чи ведуться переговори з американською стороною про збільшення допомоги з цього приводу, Маґєровський відповів, що "такі переговори ведуться постійно, не лише щодо протиповітряної оборони, а й щодо посилення нашої обороноздатності в цілому".

- Ми постійно повторюємо, що хочемо збільшити кількість американських солдатів у Польщі, - продовжив посол.

Маґєровський про важливість присутності американських солдатів

Маґєровський нагадав, що в Познані був створений постійний штаб 5-го армійського корпусу США, але "цього нам явно недостатньо".

- Ми хотіли б бачити якомога більше цих солдатів, тому що ми усвідомлюємо велике значення фізичної присутності американських солдатів на територіях тієї чи іншої країни НАТО, якщо йдеться про стримування, - пояснив він.

На його думку, "ми також повинні пам'ятати, що боремося за посилення обороноздатності всіх країн східного флангу".

- Ми глибоко переконані, що саме ці країни найбільше наражатимуться на агресивне ставлення Росії в найближчі роки, - пояснив дипломат.

Маґєровський додав, що "глибоко переконаний, що ці переговори будуть плідними".

Посол Польщі в США про Пшеводув: спілкування було майже бездоганним

Маґєровський також згадав у розмові, як відбувалися дипломатичні контакти між Польщею та США після вибуху в Пшеводові.

- Ми перебували в постійному контакті як з Державним департаментом, так і з Бюро національної безпеки тут, на місці, - сказав він. І додав: "Я не можу і не хотів би розголошувати деталі цих переговорів".

Він зазначив, що представництво також була на зв'язку із Варшавою.

- За кілька днів чи навіть через день після цих трагічних подій ми почули багато компліментів від наших американських партнерів завдяки тому, що польська влада поводилася так розумно, так стримано. Я думаю, що таке ставлення оцінили як і те, що під час цього прискореного курсу врегулювання кризи, за усіх трагічних обставин цієї події, виявилося, що координація і, перш за все, ця комунікація були майже бездоганними, - відзначив він.

Польський посол оцінив, що "розмова президентів (Польщі та США – ред.) була, мабуть, найважливішим елементом усієї активності".

- Це також було доказом того, наскільки серйозно американці ставляться до нас як до партнерів і як ми ставимося до наших союзницьких зобов’язань.НАТО завжди була організацією, заснованою на взаємній довірі, - заявив дипломат.

Підтримка України: Америці це просто окупається

Маґєровського запитали про побоювання, що після того, як Республіканська партія отримає більшість у Конгресі США, підтримка, яку США надають Україні, зменшиться, оскільки деякі політики-республіканці стверджують, що американці повинні обмежити свою допомогу.

- Занепокоєння, звичайно, серйозне, тому ми ведемо тут дуже інтенсивні переговори, не намагаючись переконати переконаних, а просто (...) зустрічаючись з конгресменами та представниками аналітичних центрів - в основному, пов'язаних з більш консервативним (...) крилом Республіканської партії - які найголосніше протестували проти витрачання занадто великих, на їхню думку, грошей на допомогу Україні, - пояснив Маґєровський.

- Ми також намагаємося переконати американську громадськість, у тому числі й самих виборців, що це, кажучи цинічно і грубо, - просто окупається Америці, - продовжив він.

За його словами, "чим більше коштів Америка, але також і Західна Європа, навіть Польща, виділять на допомогу Україні, тим менше нам доведеться витрачати в майбутньому і тим менш витратним буде це протистояння - не суто військове, а й точно політичне та економічне - з Росією в майбутньому".

Атомна електростанція в Польщі та польсько-корейські переговори. "Я б не назвав це збоєм"

Керівник польського посольства в США розповів про участь Сполучених Штатів в будівництві першої АЕС у Польщі. Стратегічним партнером у реалізації проекту виступить американська компанія Westinghouse. Проте польський уряд також веде переговори з корейською стороною у сфері атомної енергетики та будівництва другої електростанції.

- Тут, у переговорах, віце-прем’єр-міністр (Яцек) Сасін, який нещодавно відвідав (США) і зустрівся зі своєю колегою, міністром енергетики Дженніфер Гренхольм, дуже чітко про це говорив і пояснив, звідки ідея укласти контракт і почати переговори з корейською компанією, - сказав Маґєровський.

Він переконував, що "це зовсім інший контракт, інше місце та інший шлях, коли справа доходить до наших ядерних інтересів і наших пов’язаних з ними ініціатив".

Autor:red.

Źródło: TVN24