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Посол Польщі в ООН: доля знищених об’єктів культури доводить, що російська агресія - це тотальна війна

17 lipca 2022, 11:14

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
PAP
Zniszczenia po rosyjskim ataku na teatr w Mariupolu
Zniszczenia po rosyjskim ataku na teatr w MariupoluReuters
wideo 2/21
ReutersZniszczenia po rosyjskim ataku na teatr w Mariupolu

Знищення українських культурних цінностей є свідомим і жорстоким актом Кремля, - заявив посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський під час засідання Ради Безпеки ООН. Воно було присвячене нищенню культурної спадщини України під час війни.

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Неформальне заідання членів Ради Безпеки (так звана формула Аррія) відбулася за ініціативи Албанії, Польщі та України.

- У своїй воєнній пропаганді Москва лідирує у розпалюванні ненависті, наклепах та зневазі до всього українського. Ми сьогодні побачили, що це не обмежується людьми, а поширюється на пам’ятки, театри, школи, молодіжні центри та цвинтарі. На наших очах їх руйнують і плюндрують. Це не військові цілі, якщо тільки не йдеться про прагнення знищити націю, - стверджував посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський.

Заступник міністра культури України Катерина Чуєва, виступаючи по відеозв'язку, заявила, що «згідно з Путіним, метою цієї війни є українська культура і національна ідентичність».

Вона також повідомила, що наразі російські війська атакували та пошкодили 423 культурні об’єкти в Україні, включаючи 128 пам’ятників, 127 культових споруд, 46 меморіалів, 33 музеї та 59 культурних центрів, таких як театри, кінотеатри та бібліотеки.

Щерський про «тотальну війну»

За словами Щерського, «масштабне знищення культурної спадщини України, про яке ми щойно почули, свідчить про справжні цілі агресора».

- Це цілком відповідає тій риториці, яку використовує Кремль напередодні нападу на Україну і донині. Якщо агресор відмовляє атакованій нації у праві на існування, як інакше це можна назвати, якщо не тотальною війною? І доля сотень серйозно пошкоджених або знищених культурних об’єктів доводить, що російська агресія справді є тотальною війною, - зазначив польський посол.

- Ми, у Польщі, дуже чутливі до питання знищення культурної спадщини, головним чином через бурхливу історію нашої країни. (...) Ми як можемо  ділимося нашими знаннями та надаємо всю необхідну підтримку у відбудові, і я дуже пишаюся створенням Польського Центру допомоги культурі в Україні, який має відігравати таку роль, - зазначив Щерський.

Зруйнований театр у МаріуполіSERGEI ILNITSKY/PAP/EPA

«Усунення пошкоджень вимагатиме великих витрат часу та фінансів»

За словами Постійного представника Республіки Польща при ООН, «усунення збитків, завданих російськими агресорами, потребуватиме величезних витрат часу та фінансових ресурсів».

- Притягнення Росії до відповідальності за всі злочини, скоєні в Україні, в тому числі проти її культурної спадщини, вимагає аби українці отримали дотастатні воєнні репарації, які полегшать тягар відбудови їхньої батьківщини. Ми закликаємо все міжнародне співтовариство йти до цієї мети, - закликав Щерський.

Ініціативу Польщі, Албанії та України щодо організації засідання РБ ООН офіційно підтримали, зокрема, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чорногорія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Грузія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Ісландія, Японія, Канада, Литва, Люксембург, Латвія, Північна Македонія, Мальта, Монако, Німеччина, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Швеція, Велика Британія, Угорщина, Італія та Маршаллові Острови.

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Autor:momo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SERGEI ILNITSKY/PAP/EPA

Ukraina
Wojna w Ukrainie
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Autor:
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ft,
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Marcin
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Autor:
Marcin
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