Посол Польської Республіки в Україні: тут люди занадто багато втратили, щоб зараз відступити, вони очікують продовження боротьби

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в ефірі "Інтерв'ю Пясецького" на TVN24 заявив, що після серії ракетних обстрілів українських міст суспільство очікує від влади "продовження боротьби". - Надто багато українців втратили рідних, надто багато українців втратили свої домівки, щоб зараз відступити. Їм нікуди відступати, тут дуже патріотичні настрої, - додав він.

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Російські війська в понеділок завдали масованого ракетного удару по багатьох містах більшості областей України. Ракети вдарили в тому числі на Київ.

Ціхоцький: суспільство чекає від влади продовження боротьби

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в ефірі "Інтерв'ю Пясецького" на TVN24 говорив про ситуацію, що склалася після нещодавніх терактів. Він розповів про те, як вони вплинули на моральний стан українців та їхню готовність далі захищатися від агресора.

- Не відчувається настроїв щось припинити і спроб якось змусити владу піти на поступки. Навпаки, тут кожна чутка, кожна інформація в соцмережах про якісь таємні розмови, переговори викликає велику агресію, - сказав він.

Київ, Україна PAP/EPA/OLEG PETRASYUK

Ціхоцький додав, що "скоріше суспільство очікує від влади продовження боротьби".

- Натяки, що може варто почати говорити про компроміс, йдуть ззовні (...), а реакція на них вказуює на те, що якщо росіяни думають, що вони можуть спровокувати тут якусь нехіть, посіяти тут якісь настрої поразки, вони зазнають невдачі. Українці втратили надто багато своїх рідних, надто багато українців втратили свої домівки, щоб зараз відступити. Їм нікуди відступати, атмосфера дуже патріотична, - сказав посол. Водночас він запевнив, що "рішучості випхати росіян не бракує".

- Цікаво, що в той час, як між 2014 роком, тобто анексією Криму і провокуванням Росією сепаратизму на окремих територіях Донецької та Луганської областей, були такі пропозиції, що "давайте поки залишимо Крим "за дужками", "давайте поговоримо про перехідний період, організацію виборів на цих територіях", то російська агресія призвела до того, що зараз українці кажуть: "кінець таким угодам", "ми хочемо повернутися до міжнародно визнаних кордонів, повернути Крим, витиснути росіян на кордон", - продовжив Бартош Ціхоцький.

Ціхоцкі: схоже, жителі столиці набули більшого імунітету

Посол говорив про те, як зараз виглядає життя в українській столиці.

Київ, Україна OLEG PETRASYUK/EPA/PAP

- Життя Києва, життя міста змінюється, воно змінювалося за цей період з кінця лютого, спочатку місто було безлюдним і таким було фактично до травня. А зараз, мабуть, жителі столиці отримали дещо більший імунітет, після понеділкових атак я не помітив якогось значного відтоку жителів, - сказав він.

- Це точно не останній вияв цього конфлікту, всі тут переживають про майбутню зиму та можливі проблеми з електрикою. Бо якщо це правда, що в понеділок росіяни так сильно вдарили по електроенергетичній інфраструктурі в різних куточках України, якщо вони це повторять, то в Києві також можуть виникнути проблеми з водою та теплом, і, можливо, тоді життя міста зазнає ще якихось трансформацій, - додав польський посол.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl