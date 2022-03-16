Посол і три консули. Представники України перебувають у чотирьох містах Польщі

Посольство України знаходиться у Варшаві за адресою Алея Шуха 7. Також у столиці є консульський відділ посольства. Крім того, у трьох містах Польщі є консульства, які займаються оформленням віз, паспортів та іншими формальностями для українців, які проживають в нашій країні. Публікуємо адреси цих об’єктів.

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Посольство є найважливішим іноземним дипломатичним представництвом країни. Посольство України в Польщі знаходиться у Варшаві. Варто зазначити, що на на його території діють закони України.

Адреса: Ал. Й.Х. Шуха, 7, 00-580 Варшава, Польща

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45

Контакти: +48 22 622 47 97, emb_pl@mfa.gov.ua

Андрій Дещиця – посол України в Польщі. Його головні завдання – офіційне представництво своєї країни та турбота про добрі стосунки з сусідніми країнами.

Андрій Дещиця PAP/Albert Zawada

Формальними питаннями щодо громадян України займаються консульські відділи та консульства.

Консульський відділ посольства України в Польщі також знаходиться у Варшаві, його керівником є ​​Оксана Денис.

Адреса: вул. Антонія Мальчевського 17, 02-617 Варшава

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45, для відвідування: з 8.30 до 12.30.

Контакти: +48 698 608 837 (тільки у випадках загрози життю чи загибелі громадянина України), consul_pl@mfa.gov.ua

Крім того, у Любліні, Кракові та Гданську є українські консульства, тобто консульські установи, які також функціонують як РАЦС. Це установи, підпорядковані посольству. Їхні співробітники займаються різними видами українських документів (паспорти, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб) та поточними справами (втрата/крадіжка документів, їх переклад, надання громадянства, візи).

Поділ воєводств на відповідні консульські установи poland.mfa.gov.ua/

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У ЛЮБЛІНІ - очолює його Генеральний консул Василь Павлюк.

Адреса: вул. 3 травня, б.14, 20-078 Люблін

Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 8.30 - 17.30, години відвідування: понеділок та середа 14.30 - 17.30, вівторок, четвер, п'ятниця 8.30 - 12.30

Звертайтесь: +48-81-531-88-89, +48 784 138 555 (тільки у випадках загрози життю чи смерті громадянина України), gc_pll@mfa.gov.ua

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У КРАКОВІ - очолює Генеральний консул Вячеслав Войнаровський

Адреса: вул. Беліни-Пражмовського 4, 31-514 Краків

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45

Контакти: + 48-12-429-60-66, + 48-124-29-45-22 555 (тільки у випадках загрози життю чи смерті громадянина України), gc_plk@mfa.gov.ua

КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У ГДАНСЬКУ - очолює консул Олександр Плодистий

Адреса: вул. Бернарда Хшановського 60-А, 80-278 Гданськ

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45

Контакти: +48-58-34-606-90 555 (тільки у випадках загрози життю чи смерті громадянина України), gc_plg@mfa.gov.ua

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl