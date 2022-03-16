TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Посол і три консули. Представники України перебувають у чотирьох містах Польщі

16 marca 2022, 20:33

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнтtvn24
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tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Посольство України знаходиться у Варшаві за адресою Алея Шуха 7. Також у столиці є консульський відділ посольства. Крім того, у трьох містах Польщі є консульства, які займаються оформленням віз, паспортів та іншими формальностями для українців, які проживають в нашій країні. Публікуємо адреси цих об’єктів.

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Посольство є найважливішим іноземним дипломатичним представництвом країни. Посольство України в Польщі знаходиться у Варшаві. Варто зазначити, що на на його території діють закони України.

Адреса: Ал. Й.Х. Шуха, 7, 00-580 Варшава, Польща

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45

Контакти: +48 22 622 47 97, emb_pl@mfa.gov.ua

Андрій Дещиця – посол України в Польщі. Його головні завдання – офіційне представництво своєї країни та турбота про добрі стосунки з сусідніми країнами.

Андрій Дещиця PAP/Albert Zawada

Формальними питаннями щодо громадян України займаються консульські відділи та консульства.

Консульський відділ посольства України в Польщі також знаходиться у Варшаві, його керівником є ​​Оксана Денис.

Адреса: вул. Антонія Мальчевського 17, 02-617 Варшава

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45, для відвідування: з 8.30 до 12.30.

Контакти: +48 698 608 837 (тільки у випадках загрози життю чи загибелі громадянина України), consul_pl@mfa.gov.ua

Крім того, у Любліні, Кракові та Гданську є українські консульства, тобто консульські установи, які також функціонують як РАЦС. Це установи, підпорядковані посольству. Їхні співробітники займаються різними видами українських документів (паспорти, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб) та поточними справами (втрата/крадіжка документів, їх переклад, надання громадянства, візи).

Поділ воєводств на відповідні консульські установиpoland.mfa.gov.ua/

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У ЛЮБЛІНІ - очолює його Генеральний консул Василь Павлюк.

Адреса: вул. 3 травня, б.14, 20-078 Люблін

Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 8.30 - 17.30, години відвідування: понеділок та середа 14.30 - 17.30, вівторок, четвер, п'ятниця 8.30 - 12.30

Звертайтесь: +48-81-531-88-89, +48 784 138 555 (тільки у випадках загрози життю чи смерті громадянина України), gc_pll@mfa.gov.ua

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У КРАКОВІ - очолює Генеральний консул Вячеслав Войнаровський

Адреса: вул. Беліни-Пражмовського 4, 31-514 Краків

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45

Контакти: + 48-12-429-60-66, + 48-124-29-45-22 555 (тільки у випадках загрози життю чи смерті громадянина України), gc_plk@mfa.gov.ua

КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У ГДАНСЬКУ - очолює консул Олександр Плодистий

Адреса: вул. Бернарда Хшановського 60-А, 80-278 Гданськ

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.45

Контакти: +48-58-34-606-90 555 (тільки у випадках загрози життю чи смерті громадянина України), gc_plg@mfa.gov.ua

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CinemaPhoto / Shutterstock

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Ukraina
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Aktualizacja:
Autor:
akr,
pp
Źródło:
TVN24, PAP, Reuters

Środa jest 21. dniem rosyjskiego ataku na Ukrainę. Profesor Adam Daniel Rotfeld, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział w "Kropce nad i", że to, co się wydarzyło w Mariupolu, gdzie rosyjski samolot zrzucił bombę na teatr, "przechodzi wszelkie wyobrażenia". - Jest to nie tyle złamanie podstawowych norm, zasad, ale jest bardzo wiele konwencji, które chronią ludność cywilną w czasie konfliktów zbrojnych - zaznaczył. I dodał, że Władimir Putin ma świadomość tego, że cele, które sobie postawił, są nie do zrealizowania. O zbombardowaniu teatru mówił w TVN24 także Mykoła Kniażycki, dziennikarz, polityk, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy.

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js/
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mjz/
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O ataku na teatr w Mariupolu, gdzie chronili się cywile, oraz innych działaniach rosyjskich sił w Ukrainie mówili w "Tak jest", na antenie TVN24, fotoreporter Maksymilian Rigamonti i korespondent Ukrinformu Jurij Banachewycz. - Oni to robią, żeby wywołać panikę, chaos, żeby przestraszyć świat i żeby Ukraina się cofnęła - mówił Banachewycz. Rigamonti ocenił zaś, że działanie żołnierzy z Rosji "już zakrawa o to, żeby nazwać ich po prostu mordercami".

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Autor:
js/
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Źródło:
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tas/
tam
Źródło:
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Autor:
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Źródło:
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Autor:
mart,
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Autor:
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akr/dln,
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Źródło:
PAP, TVN24

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Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Ukraina dwudziesty pierwszy dzień jest atakowana przez Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie online przed połączonymi izbami Kongresu USA. - Znacie dobrze słowa "mam marzenie". Ja dzisiaj do was mówię: mam potrzebę, żebyście nam pomogli - zwrócił się do kongresmenów.

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Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi. Kto wystąpi?

Kultura i styl

"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi. Kto wystąpi?

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tmw\mtom
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Jak zamykano niebo dla rosyjskiego lotnictwa

Polska

Jak zamykano niebo dla rosyjskiego lotnictwa

16 marca 2022, 18:19

Polska

Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Українці, що перебувають у Польщі, від тепер можуть подати заявку на номер PESEL. Завдяки цьому біженці зможуть користуватися соціальною та медичною допомогою, та системою освіти. В Ольштині біженці з України вишикувалися в чергу на видачу номерів PESEL настільки тісно, ​​що менш ніж за годину отримали номери для обслуговування на цілий тиждень. Декілька сотень громадян України в середу вишикувалися в чергу перед відкриттям адміністрації міста Щечіна, щоб подати заявку на отримання номера PESEL.

Тепер українці можуть подати заявку на номер PESEL. Потужні черги

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16 marca 2022, 17:56

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Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України

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Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України

16 marca 2022, 13:22

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Перш ніж вийти на роботу, перевірте в Інтернеті, чи існує компанія і яка мінімальна зарплата. Нікому не віддавайте свої документи чи телефон. Завжди майте з собою свою адресу, написану польською мовою, і дайте її дітям. Перш ніж поїхати в іншу країну, перевірте, де там українське консульство чи посольство, і запишіть на аркуші реквізити цих установ, бо коли вони раптом знадобляться, телефон може виявитися розрядженим – поліція в Бєльську-Бялей зустрічається з біженцями і радить, як уникнути небезпеки.

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Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним

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Autor:
red.
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tvn24.pl

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Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання

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Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання

14 marca 2022, 19:36

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

TVN24 po ukraińsku

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvn24.pl

Elon Musk opublikował ostatnio zaskującego tweeta, w którym wyzywa Władimira Putina na "pojedynek, w którym stawką jest Ukraina". Nie wiadomo, w jaki sposób Musk wyobrażałby sobie takie starcie, ale wyzwanie, które rzucił przywódcy Rosji, w mediach społecznościowych rozniosło się szerokim echem. Do propozycji odnieśli się szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos i Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii.

Elon Musk wyzywa na pojedynek Władimira Putina, odpowiada mu Ramzan Kadyrow

Świat

Elon Musk wyzywa na pojedynek Władimira Putina, odpowiada mu Ramzan Kadyrow

16 marca 2022, 11:48

Świat

Autor:
aa//az
Źródło:
TVN24, PAP

Dzieci Romana Abramowicza dostały szansę na wyjątkowo luksusowe życie. Jak szacował w 2021 roku magazyn "Forbes", majątek jednego z najbogatszych ludzi na świecie sięga 15 miliardów dolarów - choć teraz uszczupliły go nałożone na milionera sankcje. Jak z tej fortuny korzysta siódemka dzieci rosyjskiego oligarchy?

Dzieci Romana Abramowicza. Do szkoły helikopterem, impreza urodzinowa na stadionie Chelsea, dom w prezencie

Świat

Dzieci Romana Abramowicza. Do szkoły helikopterem, impreza urodzinowa na stadionie Chelsea, dom w prezencie

16 marca 2022, 13:41

Świat

Autor:
wini//az
Źródło:
TVN24 Kraków

40 złotych dziennie na osobę - tyle wynosi dofinansowanie kosztów pobytu uchodźcy. O świadczenie mogą się ubiegać wszyscy Polacy, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach. Żeby odebrać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Od środy jest to już możliwe. Tłumaczymy, jak to zrobić.

Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców. Trzeba pojawić się w urzędzie

Najnowsze

Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców. Trzeba pojawić się w urzędzie

16 marca 2022, 13:12

Najnowsze

Autor:
ww/dln
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Czyje to słowa: "Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem: boby sie pon usroł na niem"? Jana Kochanowskiego, Witolda Gombrowicza, Witkacego czy Stanisława Wyspiańskiego? Na to pytanie - za 40 tysięcy złotych - w "Milionerach" odpowiadała pani Katarzyna Romanowicz z Wieliczki.

"Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"

Ciekawostki

"Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"

15 marca 2022, 21:00

Ciekawostki

Autor:
mw
Źródło:
Milionerzy TVN