Посол Бжезінський: зобов’язання США захищати Польщу є священним

17 listopada 2022, 14:35
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24, PAP
Mark Brzezinski: zobowiązanie USA, by bronić Polski, jest święte
Mark Brzezinski: zobowiązanie USA, by bronić Polski, jest święteTVN24
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TVN24Mark Brzezinski: zobowiązanie USA, by bronić Polski, jest święte

- Інформація, якою ми володіємо, вказує на те, що це, ймовірно, був нещасний випадок, але його потрібно ретельно розслідувати, - сказав посол США Марк Бжезінський в інтерв’ю Пьотру Красьці на TVN24, маючи на увазі вибух у Пшеводові. Він підкреслив, що США мають "священний обов'язок" захищати "кожен дюйм" території НАТО.

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– Вчора (у вівторок) близько 18 години ми дізналися, що стався цей інцидент, негайно наш радник з національної безпеки Джейк Салліван зв’язався з головою Бюро національної безпеки Яцеком Сєвєрою, швидко була організована телефонна розмова між президентом Джо Байденом і президентом Дудою, потім була зроблена пропозиція. , щоб разом працювати над розслідуванням, щоб визначити, що сталося, - сказав посол Марк Бжезінський в інтерв'ю TVN24. Він додав, що дії польського та американського лідерів були одразу синхронізовані.

Він висловив думку, що "нам вдалося виробити відповідальний та професійний метод дій" у польсько-американській співпраці в таких ситуаціях. Особливо польська сторона заслуговує серйозних компліментів за те, що сталося за останні 24 години.

- З точки зору американського уряду ми це бачимо так, що президент Анджей Дуда та уряд прем’єр-міністра Матеуша Моравецького підійшли до цієї ситуації обережно та дисципліновано, - відзначив посол. Бжезінський підкреслив, що розслідування триває, але, як він заявив, інформація з американської сторони "вказує на те, що сьогодні сказав президент Дуда, що здається, що це був нещасний випадок".

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Бжезінський: зобов'язання США захищати Польщу є священним

- Зрозуміло, що відповідальною за те, що сталося є Росія, яка здійснила масований ракетний удар по цивільних об’єктах в Україні, Україна має повне право захищатися, - підкреслив дипломат.

Бжезінський також зазначив, що американська сторона не тільки хоче, щоб Україна виграла війну, але й щоб війна не поширювалася. Він підкреслив, що США мають "священний обов'язок" захищати "кожен дюйм" території НАТО.

Cała rozmowa z ambasadorem Markiem Brzezinskim (wersja angielska)
Cała rozmowa z ambasadorem Markiem Brzezinskim (wersja angielska)TVN24

Президент Анджей Дуда зустрівся з керівником ЦРУ

Бжезінський також був присутній на зустрічі президента Анджея Дуди з главою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває в Польщі.

"Увечері президент Анджей Дуда поспілкувався з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває у Варшаві після візитів до Анкари та Києва. Розмова стосувалася загальної безпекової ситуації, з'явився контекст останніх подій. Є багато роботи на лінії Польща-США сьогодні», – написав у Twitter керівник Управління національної безпеки Яцек Сєвєра та опублікував фото з цієї зустрічі.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Przewodów - wybuch rakiety
Polska
Mark Brzezinski
NATO
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/ prpb
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