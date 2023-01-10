Посол Бжезінський: якщо українці витіснять росіян, це буде найбільшим підтвердженням визначення демократії

10 stycznia 2023, 16:08
Autor:
ks
Źródło:
TVN24
Brzezinski: jeśli Ukraińcy wypchną Rosjan, będzie to największe potwierdzenie definicji demokracji
Brzezinski: jeśli Ukraińcy wypchną Rosjan, będzie to największe potwierdzenie definicji demokracjiTVN24
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TVN24Rozmowa z Markiem Brzezinskim Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce

Посол США в Польщі Марк Бжезінський в інтерв'ю TVN24 заявив, що у 2023 році розраховує насамперед на мир в Україні, а також на процвітання та розвиток Польщі. Він заявив, що "якщо українці витіснять Росію з України, то це буде найбільшою опорою і підтвердженням визначення демократії, вільного ринку, яке демонструє Захід". Посол додав, що "військова співпраця між Америкою та Польщею сильніша, ніж будь-коли раніше". Він також підкреслив, що "свобода ЗМІ є одним із найбільш фундаментальних способів захисту наших громадян від дезінформації".

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В інтерв’ю Катажині Коленді-Залеськіц на TVN24 Марк Бжезінський розповів про те, чого очікує у 2023 році.  

- Я сподіваюся, що цього року в Україні буде мир, у Польщі - процвітання та розвиток, - сказав він.

- Ми перебуваємо в ситуації, коли український народ виграє боротьбу з російськими солдатами, відтісняє російських солдатів, (...) демократичні країни об’єдналися у своїй підтримці українського народу, - сказав він.

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Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski o wojnie w Ukrainie, Polsce i wolności mediów
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Посол Бжезінський про захист кожного дюйма землі НАТО

- Якщо українці витіснять Росію з України, то це буде найбільшою підтримкою і підтвердженням визначення демократії, вільного ринку, представленого Заходом, яке ми бачимо протягом багатьох років.  Це мої надії на 2023 рік, - продовжив він.

Водночас зазначив, що "військова співпраця між Америкою та Польщею сильніша, ніж будь-коли, тому що ми разом робимо більше, ніж будь-коли раніше". Посол підкреслив, що американські солдати стоять "пліч-о-пліч з польськими солдатами" і "Польща захищена".

Він додав, що слова Тадеуша Костюшка 'за вашу і нашу свободу!" сьогодні набули "практичного значення". Як продовжив Бжезінський, американські солдати, дислоковані в Польщі, "є гарантією того, що вимоги президента Байдена захистити кожен дюйм землі НАТО будуть виконані".

Ambasador Brzezinski o obronie każdego centymetra ziemi NATO
Ambasador Brzezinski o obronie każdego centymetra ziemi NATOTVN24

Марк Бжезінський про польсько-американську військову співпрацю

Американський посол також перерахував конкретні приклади польсько-американської військової співпраці.

- Я особисто звертався до людей у ​​Вашингтоні, щоб отримати якомога більше того, що ми називаємо FMF, або іноземне військове фінансування, для польських військових. Таким чином уряд США допомагає союзникам, наприклад Польщі, купувати обладнання, щоб вони могли захищатися. Я працював з Вашингтоном, щоб забезпечити 192 мільйони доларів грантів FMF для допомоги Польщі, також у контексті цих повідомлень, які з’явилися минулого тижня. Мова йде про 116 танків M1A1 Abrams, - сказав він.

- Вони прибуватимуть до Польщі протягом наступного року, коли Польща постачатиме свої танки в Україну, щоб забезпечити потреби, які виникають у Польщі. Це найбільш технологічно просунуті танки (...). Ми прогарантували Польщі такий тип підтримки в рамках FMF, - продовжив він.

- Крім того, Польща закупила 250 найсучасніших танків M1A2 Abrams.  Вони будуть доставлені протягом наступних двох років.  У цей час організовується навчальна академія бронетанкових військ.  І саме тут американські інструктори співпрацюватимуть із польськими солдатами, щоб навчити 250 представників різних підрозділів, - продовжив Марк Бжезінський.

За його словами, така ж співпраця стосується і вертольотів.  

- Польща щойно оголосила про закупівлю значної кількості вертольотів Apache. Беручи до уваги можливі загрози, це найкращі вертольоти на полі бою, - запевнив він.

Бжезінський також повідомив, що "Польща закупила багато різних елементів системи Patriot, їх вже передають і використовують в Жешуві". Він зазначив, що "це елемент дуже плавної конфігурації, яка реалізується вздовж східного флангу (НАТО) для захисту Польщі та інших країн Центральної та Східної Європи".

Ambasador Brzezinski o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej
Ambasador Brzezinski o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowejTVN24

Бжезінський: США і Польща стоять на варті однакових цінностей

Водночас Бжезінський зазначив, що "Америка і Польща стоять на варті тих самих цінностей".

Він заявив, що "демократичні системи повинні завжди залишатися пильними в контексті загроз демократії, загроз правам людини і загроз верховенству права". У нас були свої проблеми, у Польщі є свої, і ми повинні завжди бути пильними і сміливими -  додав посол.

Бжезінський: ніхто не має монополії на правду

Бжезінського запитали, чи вірить він, що демократія може перемогти без верховенства права та свободи преси. "Ні, не може", - відповів посол. 

 - Це дуже важливо. Свобода ЗМІ є одним із найважливіших способів захисту наших громадян від дезінформації.  Сильний, потужний обмін ідеями, які сперечаються між собою, які іноді ведуть гучну суперечку, це метод визначення найкращого шляху вперед, яким ми прямуємо, - пояснив він.

- Я представник родини, яка багато років залучена в політичне життя, - нагадав він. Згадавши свого покійного батька Збіґнєва Бжезінського, посол сказав, що про нього "у ЗМІ з’явилося багато жахливих речей". 'Він завжди розумів, що це частина процесу, і ЗМІ можуть бути жорсткими, ставлячи складні запитання", - визнав Марк Бжезінський. "Це добре, ми розберемося з цим за умови, що ми будемо відкриті та прозорі щодо наших позицій", - додав він.

Бжезінський підкреслив, що "ніхто не має монополії на правду".  

- Жодна людина не має відповідей на всі питання.  У цьому привабливість  демократії, що існує суперечка або конкуренція між різними думками, ідеями в ЗМІ, і це свобода ЗМІ, свобода вираження поглядів, що є надзвичайно важливим. Її потрібно відстоювати і бути дуже обережним, застосовуючи її, - сказав він.

Посол зазначив, що "це нетак, що американський уряд у контексті виконання своїх завдань не визнає права регулюючих органів, розслідувати справи, які входять до сфери їх відповідальності".  

- У Польщі останніми роками, правдою є те, що деякі політики, а також деякі представники Національної ради з телерадіомовлення висловлювали свою неприязнь до TVN. Тому надавати цю інформацію особливо важливо.  Нинішній процес - це процес, який має здійснюватися тверезо, раціонально та розсудливо, щоб гарантувати, що результат дійсно відображає факти та поважає верховенство права, - заявив він.

Brzezinski: walczyliśmy o nasze demokracje po to, żeby pamiętać o podstawach, czyli wolności mediów i wolności wypowiedzi
Brzezinski: walczyliśmy o nasze demokracje po to, żeby pamiętać o podstawach, czyli wolności mediów i wolności wypowiedzi TVN24

Бжезінський: Польща може цим пишатися

- Ми боролися за наші демократії, щоб пам'ятати про основи, тобто про свободу ЗМІ та свободу слова, - зазначив він.  

- У Польщі маємо дуже потужне медійне середовище, чим Польща може пишатися. Я можу гарантувати, що західні компанії, які працюють в Польщі,  вбачають в TVN  джерело великої впевненості для себе. Ці компанії гарантують створення тисяч робочих місць у Польщі. Вони почуваються заспокоєними, коли бачать сильну присутність у медіа-просторі різних редакцій, у тому числі TVN, - додав він.

- Я можу гарантувати і хочу чітко заявити, що американський уряд дуже ясно бачить свободу ЗМІ, важливою частиною якої є TVN, і що це головна основа демократії, яку ми бачимо в сучасній Польщі, яка сьогодні є нашим особливий друг, – зазначив він.

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Autor:ks

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Mark Brzezinski
USA
Wolność słowa
Raporty:
Wolność mediów
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Źródło:
TVN24

Zbliża się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu osobom zbiórka ta kojarzy się przede wszystkim z wrzucaniem gotówki do puszek. To znacząca, ale niejedyna forma wsparcia. Doradzamy, jak jeszcze za pośrednictwem WOŚP można pomóc potrzebującym.

31. Finał WOŚP. Jak możesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

31. Finał WOŚP. Jak możesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

6 stycznia 2023, 15:07
Autor:
ads//rzw
Źródło:
tvn24.pl

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Ruszyły aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia. Do akcji po raz kolejny dołączyły gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 5 stycznia 2023, 18:51
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) zabrała głos w sprawie postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która chce ukarania TVN za emisję reportażu "Siła kłamstwa". W publikacji zatytułowanej "Nowy atak na liberalne media" EFJ wraz z polskim Towarzystwem Dziennikarskim "apelują do KRRiT o ponowne przeanalizowanie swojej decyzji". Zwrócono również uwagę na gesty solidarności największych mediów ogólnopolskich i lokalnych, które zdecydowały się na opublikowanie na swoich stronach internetowych materiału Piotra Świerczka.

Europejska Federacja Dziennikarzy o działaniach KRRiT w sprawie reportażu "Siła kłamstwa"

Europejska Federacja Dziennikarzy o działaniach KRRiT w sprawie reportażu "Siła kłamstwa"

10 stycznia 2023, 10:54
Autor:
pp
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy apeluje o natychmiastowe zaprzestanie prac nad projektem ustawy wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o tak zwany lex pilot. Jak przekonują reklamodawcy, proponowane zmiany stoją "w sprzeczności z zasadą proporcjonalności" i stanowią "jaskrawy przykład dyskryminacji jednej grupy nadawców kosztem drugiej".

Rząd chce zaprogramować Polakom piloty. "Jaskrawy przykład dyskryminacji jednej grupy nadawców"

Rząd chce zaprogramować Polakom piloty. "Jaskrawy przykład dyskryminacji jednej grupy nadawców"

10 stycznia 2023, 9:29
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes