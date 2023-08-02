Посла "запросили" до українського МЗС. Польське міністерство "запрошує" посла України

2 sierpnia 2023, 9:45
Autor:
red.
Źródło:
Reuters, mfa.gov.usa, tvn24.pl, PAP
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Посла Польщі в Києві Бартоша Ціхоцького "запросили до Міністерства закордонних справ України", йдеться в повідомленні українського відомства. Як читаємо, йдеться про "неприйнятні" слова керівника президентського Бюро міжнародної політики Марціна Пшидача. Увечер польськеі МЗС і повідомило, що посла України в Польщі "запросили" до головного офісу міністерства.

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Про "запрошення" польського посла українське відомство повідомило в комюніке, опублікованому на його сайті. Зустріч в міністерстві відбулася у вівторок.

МЗС України: неприпустимі заяви

"Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польської Республіки не відповідають дійсності і як такі є неприпустимими", - заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко, якого цитують в повідомленні міністерства.

"Ми переконані, що дружба між Україною та Польщею набагато глибша за політичний прагматизм. Політика не повинна ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин між нашими народами. Жодні декларації не завадять нам разом боротися за мир та будувати спільне європейське майбутнє", - додав Ніколенко.

Vladyslav Musiienko/PAP

Пшидач: Україні варто було б почати цінувати ту роль, яку відіграє Польща

Йдеться про слова керівника президентського Бюро міжнародної політики Марціна Пшидача, які прозвучали на урядовому телебаченні. Під час дискусії про ембарго на українське зерно він сказав:

- Україна дійсно отримала велику підтримку від Польщі. Я думаю, що їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відіграла для України в останні місяці та роки.

МЗС "запрошує" посла України в Польщі

Увечері польське МЗС повідомило, що посла України в Польщі "запросили".

"МЗС повідомляє, що у зв'язку із заявами представників української влади до офісу МЗС запрошено посла України в Польщі", - написали у Twitter.

Siedziba MSZAlbert Zawada/PAP
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Autor:red.

Źródło: Reuters, mfa.gov.usa, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Ukraina
zboże z Ukrainy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polska
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