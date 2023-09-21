Посла "терміново" викликали в МЗС. Речник МЗС України: відкладімо емоції на бік

Посла України Василя Зварича "терміново" викликали до МЗС у зв'язку з заявою президента України Володимира Зеленського, - підтвердили в дипломатичному відомстві. Позицію Польщі виголосив заступник міністра Павел Яблонський. Заяву опублікував також речник МЗС України.

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В опублікованій заяві МЗС повідомило, що заступник міністра "висловив рішучий протест польської сторони щодо формулювань", виголошених президентом Володимиром Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН "про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію".

"Заступник глави МЗС зазначив, що ця теза не відповідає дійсності по відношенню до Польщі і, тим більше, дуже несправедлива по відношенню до нашої країни, яка з перших днів війни підтримує Україну", - додано в повідомленні.

Далі також написано, що Яблонський "вказав, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилання скарг до міжнародних трибуналів не є належним методом вирішення суперечок між нашими державами", і "він також зазначив, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії польського уряду для захисту інтересів польських фермерів узгоджуються з національним правом, законодавством ЄС і міжнародним законодавством".

МЗС Польщі Albert Zawada/PAP

У заяві зазначається, що заступник міністра "висловив стурбованість нещодавніми публічними висловлюваннями вищих представників української влади, яке нав'язує однобічний погляд на багатовимірну проблему експорту української сільськогосподарської продукції до сусідніх держав".

"Заступник міністра Яблонський висловив сподівання, що як політика, яку проводить українська влада, так і публічна риторика з її боку відображатимуть реальний характер польсько-українських відносин, як поточних, так і історичних, беручи до уваги безпрецедентну допомогу, яку надають Польща та поляки українському народу та українській державі, а також весь спектр нашої доброї співпраці", - підсумували в заяві.

Українська відповідь

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував виклик посла України до МЗС Польщі.

Він повідомив, що під час зустрічі посол "ще раз пояснив українську позицію щодо несприйняття Україною польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна" і "наголосив на некоректності порівняння, зробленого президентом Польщі під час візиту до Нью-Йорка"

Ніколенко закликав "відкласти емоції на бік". "Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблеми. Розраховуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивний процес", - написав він.

Про що говорив Володимир Зеленський у Нью-Йорку

Вчора Володимир Зеленський виступив у загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. "Те, що ми бачимо, викликає тривогу: дехто в Європі, як і деякі наші друзі в Європі, грають нашою солідарністю в політичному театрі, перетворюючи питання зерна на трилер", - сказав він.

Володимир Зеленський JUSTIN LANE/PAP/EPA

- Здавалось би вони грають один для одного, а насправді допомагають готувати сцену для актора з Москви, - зазначив Зеленський.

У вівторок про ситуацію в Україні говорив президент Анджей Дуда. Після виступу на Генасамблеї він сказав, що Україна схожа на людину, що тоне, а "потопаючий надзвичайно небезпечний, тому що може затягнути на глибину". Він зазначив, що сьогодні Україна і Польща перебувають у ситуації дещо схожій на "потопельника, який хапається за бритву" і рятівника.

Prezydent Duda o Ukrainie: jak tonący nas utopi, to nie dostanie pomocy TVN24

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl