Посла "терміново" викликали в МЗС. Речник МЗС України: відкладімо емоції на бік

21 września 2023, 14:20
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
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Zełenski: przyjaciele w Europie pomagają przygotować scenę dla aktora z MoskwyReuters
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ReutersZełenski: przyjaciele w Europie pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy

Посла України Василя Зварича "терміново" викликали до МЗС у зв'язку з заявою президента України Володимира Зеленського, - підтвердили в дипломатичному відомстві. Позицію Польщі виголосив заступник міністра Павел Яблонський. Заяву опублікував також речник МЗС України.

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В опублікованій заяві МЗС повідомило, що заступник міністра "висловив рішучий протест польської сторони щодо формулювань", виголошених президентом Володимиром Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН "про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію".

"Заступник глави МЗС зазначив, що ця теза не відповідає дійсності по відношенню до Польщі і, тим більше, дуже несправедлива по відношенню до нашої країни, яка з перших днів війни підтримує Україну", - додано в повідомленні.

Далі також написано, що Яблонський "вказав, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилання скарг до міжнародних трибуналів не є належним методом вирішення суперечок між нашими державами", і "він також зазначив, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії польського уряду для захисту інтересів польських фермерів узгоджуються з національним правом, законодавством ЄС і міжнародним законодавством".

МЗС Польщі Albert Zawada/PAP

У заяві зазначається, що заступник міністра "висловив стурбованість нещодавніми публічними висловлюваннями вищих представників української влади, яке нав'язує однобічний погляд на багатовимірну проблему експорту української сільськогосподарської продукції до сусідніх держав".

"Заступник міністра Яблонський висловив сподівання, що як політика, яку проводить українська влада, так і публічна риторика з її боку відображатимуть реальний характер польсько-українських відносин, як поточних, так і історичних, беручи до уваги безпрецедентну допомогу, яку надають Польща та поляки українському народу та українській державі, а також весь спектр нашої доброї співпраці", - підсумували в заяві.

Українська відповідь

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував виклик посла України до МЗС Польщі.

Він повідомив, що під час зустрічі посол "ще раз пояснив українську позицію щодо несприйняття Україною польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна" і "наголосив на некоректності порівняння, зробленого президентом Польщі під час візиту до Нью-Йорка"

Ніколенко закликав "відкласти емоції на бік". "Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблеми. Розраховуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивний процес", - написав він.

Про що говорив Володимир Зеленський у Нью-Йорку

Вчора Володимир Зеленський виступив у загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. "Те, що ми бачимо, викликає тривогу: дехто в Європі, як і деякі наші друзі в Європі, грають нашою солідарністю в політичному театрі, перетворюючи питання зерна на трилер", - сказав він.

Володимир ЗеленськийJUSTIN LANE/PAP/EPA

- Здавалось би вони грають один для одного, а насправді допомагають готувати сцену для актора з Москви, - зазначив Зеленський.

У вівторок про ситуацію в Україні говорив президент Анджей Дуда. Після виступу на Генасамблеї він сказав, що Україна схожа на людину, що тоне, а "потопаючий надзвичайно небезпечний, тому що може затягнути на глибину". Він зазначив, що сьогодні Україна і Польща перебувають у ситуації дещо схожій на "потопельника, який хапається за бритву" і рятівника.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Tagi:
Wołodymyr Zełenski
Andrzej Duda
Paweł Jabłoński
Ukraina
Polska
zboże z Ukrainy
Rosja
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ek/kab
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Osiem lat rządów PiS. Miało powstać, nie powstało

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oprac.
BC
Źródło:
Konkret24

Jest czymś haniebnym, że w wolnym, demokratycznym kraju politycy robią nagonkę na film i jego twórcę, że w ogóle się tym zajmują - mówi w wywiadzie dla TVN24 reżyserka Agnieszka Holland, autorka filmu "Zielona granica". Podkreśla, że nie jest to film wyłącznie o Polsce. - Jest hołdem, ale jest też dzwonkiem alarmowym. Pokazuje, co się dzieje w momencie, kiedy rezygnujemy z człowieczeństwa na rzecz jakichś politycznych celów - wyjaśniła.

Agnieszka Holland: haniebna i kłamliwa kampania nienawiści, która może doprowadzić do nieszczęścia

Agnieszka Holland: haniebna i kłamliwa kampania nienawiści, która może doprowadzić do nieszczęścia

21 września 2023, 12:02
Autor:
momo/kab
Źródło:
TVN24

W "Zielonej granicy" Agnieszka Holland pyta o ludzką godność, o sprowadzenie człowieka do roli "żywego pocisku", zastanawia się nad granicą pomiędzy dobrem a złem, człowieczeństwem a zezwierzęceniem. Po raz kolejny udowodniła, że jak mało kto potrafi przyglądać się globalnym problemom przez pryzmat doświadczeń zwykłych ludzi. Przy okazji stworzyła najlepszy swój film od czasów "Europa, Europa". "Zielona granica" wchodzi do kin w piątek, 22 września. Recenzja Tomasza-Marcina Wrony.

Recenzja "Zielonej granicy": najlepszy film Agnieszki Holland od wielu lat

Recenzja "Zielonej granicy": najlepszy film Agnieszki Holland od wielu lat

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Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

W mediach społecznościowych pojawiły się ostrzeżenia, jakoby ze względu na utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców osoby bez stałego zameldowania mogły "wypaść ze spisu wyborców" - przez co nie wezmą udziału w wyborach. To nieprawda. Zmiany dotyczyły czego innego. Przypominamy zasady dopisywania się do rejestru oraz spisu wyborców.

"PiS zamieszał w spisach wyborców"? Nie. Wyjaśniamy procedury

"PiS zamieszał w spisach wyborców"? Nie. Wyjaśniamy procedury

21 września 2023, 11:42
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

W dzisiejszym odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler odwiedzi bar mleczny w Warszawie. Prowadzi go Daniel, 22-letni Ukrainiec. "Trudno uwierzyć, że tak młody człowiek stanął w obliczu tylu tragedii. A ja dostałam szansę, aby jego życie skierować na szczęśliwe i pyszne tory. Historia przerażająca, ale dotyczy naszego czasu i przestrzeni, w której jest dane nam żyć" - pisze na Instagramie restauratorka. Najnowszy odcinek na antenie TVN dziś o godz. 21.35 i w Playerze.  

"Kuchenne rewolucje" w warszawskim barze mlecznym. "Przerażająca historia" 

"Kuchenne rewolucje" w warszawskim barze mlecznym. "Przerażająca historia" 

21 września 2023, 13:34
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, Instagram

Czasy się zmieniają - to banał. Po sloganach reklamowych widać, jak bardzo. Na przykład taki wierszyk reklamowy "Chcesz byś utył, jadaj zupy. Byś tył zdrowo, jedz grzybową". Czy dzisiaj jest do pomyślenia zachwalanie czegokolwiek, od czego można utyć? Jeszcze nie tak dawno firma Strójwąs cytowanym wyżej wierszykiem reklamowała swoje zupy w proszku. A dziś? Gruby to chory.

Dawnych Polaków duma...

Dawnych Polaków duma...

20 września 2023, 12:28
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl