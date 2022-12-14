Порозуміння ЄС з Угорщиною та покарання. Заморожені мільярди євро, подолане вето на допомогу Україні

14 grudnia 2022, 19:26
Autor:
Maciej
Sokołowski
Źródło:
TVN24
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TVN24
TVN24ЄК рекомендує заморозити Угорщині частину коштів ЄС

У понеділок Угорщина відкликала своє вето на підтримку України з боку ЄС у розмірі 18 мільярдів євро, - повідомило чеське головування в Раді Європейського Союзу. Кореспондент TVN24 у Брюсселі Мацєй Соколовський повідомив, що також була укладена угода про прийняття угорського KPO (Національного плану відбудови - спеціальна дотаційно-кредитна програма фінансування країн ЄС - ред.), але Угорщина також була покарана за порушення в сфері верховенства права.

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"Посли ЄС схвалили в принципі пакет підтримки для України на 18 мільярдів євро, 15-відсотковий мінімальний податок для великих корпорацій, схвалення KPO Угорщини та угоду про умови. Пакет буде підтверджено письмовою процедурою", - поінформувало чеське головування Ради Європейського Союзу.

Кореспондент TVN24 у Брюсселі Мацєй Соколовський повідомив, що пакет питань, які стосуються Угорщини, включає схвалення Угорщиною допомоги для України. Влада Будапешта зняла вето на допомогу Україні через спільну кредитну програму на 18 мільярдів євро. Угорщина також відкликала своє вето на глобальний корпоративний податок.

ЄС заморожує гроші для Угорщини

"Сьогодні посли держав-членів ЄС рекомендували Раді прийняти виконавче рішення шляхом письмової процедури у відповідності до положення про умови щодо Угорщини", - йдеться в прес-релізі Ради Європейського Союзу.

"Рекомендація означає, що Комітет постійних представників отримав необхідну кваліфіковану більшість для введення заходів для захисту бюджету ЄС від наслідків порушення верховенства права в Угорщині щодо державних закупівель, ефективності судового переслідування та боротьби з корупцією. Вплив цього призупинення на бюджет становить приблизно 6,3 мільярда євро бюджетних зобов’язань", - повідомила Рада.

"З огляду на те, що засоби правового захисту, вжиті Угорщиною до цього часу, мають значні недоліки, які серйозно ставлять під загрозу їхню адекватність для запобігання порушенням верховенства права, визначених Комісією у її пропозиції, Рада вважає, що ризик для бюджету Союзу залишається високим", - підкреслено в повідомленні.

"Однак, у світлі кількості та важливості правових засобів, які Угорщина задовільно реалізувала, і враховуючи ступінь співпраці, "розумним наближенням" було б встановити залишковий ризик для бюджету на рівні 55% зобов’язань", - йдеться в заяві.

Угорщина розблокувала право вето на 18 мільярдів євро підтримки України з боку ЄСZOLTAN FISCHER/PAP/EPA

Затримані мільярди від Євросоюзу

Угода та рішення, ухвалені послами країн Європейського Союзу, означають, що після схвалення Радою Європейського Союзу угорського KPO, до Будапешта можуть надійти 5,8 мільярда євро у формі грантів, але лише після виконання умов щодо судової влади, тобто після проходження 27 так званих супер етапів - пояснив Мацєй Соколовський.

Водночас, як повідомляє кореспондент TVN24 у Брюсселі, рішення Ради покарати Угорщину за порушення верховенства права означає заморожування 6,3 мільярда євро.

Ці кошти можуть бути розблоковані, коли будуть виконані умови, пов’язані з боротьбою з корупцією та верховенством права.

Угорські "засоби подолання"

Положення про умови є інструментом захисту бюджету та фінансових інтересів ЄС. Останнім часом Угорщина прийняла низку "заходів подолання". Однак 30 листопада на основі свого аналізу, який вона підтвердила в оновленій оцінці від 9 грудня, Комісія дійшла висновку, що ці "засоби правового захисту" не були повністю задовільними для досягнення мети Положення про умови щодо захисту бюджету Союзу.

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Autor:Maciej Sokołowski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: ZOLTAN FISCHER/PAP/EPA

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