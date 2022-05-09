TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Пономарьов: Мені соромно за Росію. Я сам занадто довго мовчав

9 maja 2022, 15:47

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24
Ponomariow: Wstydzę się za Rosję. Sam za długo milczałem
Ponomariow: Wstydzę się za Rosję. Sam za długo milczałemTVN24
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TVN24Ponomariow: Wstydzę się za Rosję. Sam za długo milczałem

«Мені соромно за Росію, але я також відчуваю відповідальність за те, що я занадто довго мовчав і що ми не змогли об’єднатися, щоб перекрити шлях Путіну», – сказав в ефірі TVN24 фізик, російський опозиціонер, професор Володимир Пономарьов. Він підкреслив, що введення російських військ в Україну "в такий варварський спосіб суперечить здоровому глузду".

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У понеділок гостем «Розмови Пясецького» на TVN24 був професор Володимир Пономарьов, фізик, колишній заступник директора Інституту проблем безпечного розвитку атомної енергетики РАН, російський опозиціонер, колишній член уряду Михайла Касьянова, прем’єра Росії в 2000-2004 роках, під час першого терміну Володимира Путіна. Тоді Пономарьов був заступником міністра будівництва Росії. У березні цього року він залишив Росію, надіславши листи іншим науковцям з критикою російської агресії проти України.

Ведучий запитав свого відвідувача, чи не соромно йому за Росію.

- Звісно, ​​мені соромно. Але більшою мірою я відчуваю себе відповідальним за те, що занадто довго мовчав. І що ми не змогли об’єднатися таким чином, щоб перекрити шлях Путіну, а більшість людей бачили, що він веде нашу країну до поразки, - відповів Пономарьов.

Він додав, що з самого початку президентства Путіна «він йому не довіряв».

– Було видно, що те, що він робив тоді, зрештою може привести до того, що ми маємо зараз. Але гадаю, що, як і багатьом людям, мені зле від того, що наробила путінська влада. Я не припускав, що він справді це зробить. Увійти в Україну так по-варварськи суперечить здоровому глузду, - підкреслив професор.

Пономарьов: Путін не вірив, що українці будуть так воювати. А ще він зневажав європейських лідерів

Також Пономарьов говорив про хід російської агресії проти України та героїчну оборону українців.

– Путін не вірив, що українці будуть воювати так, як вони воюють. Він також зневажав європейських лідерів і зверхньо дивився на них, що не вміють приймати рішення. Він розраховував на те, що зможе їх зламати і що вони не об’єднаються – сказав науковець.

«Путін ніколи не був у справжній армії», -  сказав гість "Розмови Пясецького, – «Він не знається на тому, не знав, що в армії є проблеми. А дізнатися не зміг, бо підбирав собі людей, які з ним погоджувалися. Тому й залишився без інформації, - сказав Пономарьов.

Ponomariow: Bandyty nic nie zatrzyma. Jestem przekonany, że Putin pójdzie dalej
Ponomariow: Bandyty nic nie zatrzyma. Jestem przekonany, że Putin pójdzie dalejTVN24

Пономарьов: Путін може зробити перерву, але піде далі

На його думку, Путін має «20 років особистих перемог» і тим самим «зламав російський народ»

- Тепер, коли він вже відчув запах крові... Бандита ніщо не зупинить окрім сили. Я впевнений, що він піде далі, - сказав Пономарьов.

Він заявив, що російський президент "може зробити перерву, але піде далі".

– Жертвою його претензій можуть стати і країни Балтії, і Польща, яку він ненавидить. Він не думає про повне завоювання, але, безумовно, хоче контролю, - сказав Пономарьов.

На питання, чи бачить він шанс для Росії зійти з імперського шляху і йти до демократії, він відповів: «Я бачу, але це буде важкий шлях. Ми, росіяни, повинні розквитатися з минулим. Це минуле починається не з Путіна, а зі Сталіна», - підкреслив професор Володимир Пономарьов.

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Autor:ads//now

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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TVN24, PAP, Reuters

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js\mtom
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PAP

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Autor:
kab
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Przez najbliższe dni możemy spodziewać się stopniowego wzrostu temperatury. W wielu regionach termometry wskażą ponad 25 stopni Celsjusza w cieniu. Mogą też nadciągnąć burze z silniejszymi opadami deszczu. Na horyzoncie rysuje się już jednak ochłodzenie.

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Autor:
kw//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

We wtorek przedstawimy projekt rozwiązań pomocy dla posiadaczy kredytów hipotecznych i trafi on do konsultacji społecznych - przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak zaznaczył, premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek rozmawiał na ten temat z szefami Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrami finansów i technologii. Rzecznik podał też przykłady rozwiązań, które mają znaleźć w projekcie.

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Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Stopa referencyjna NBP jest na najwyższym poziomie od listopada 2008 roku. Ekonomiści spodziewają się kolejnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach. Wielu z nich uważa, że cykl może się zakończyć w trzecim kwartale 2022 roku.

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Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

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9 maja 2022, 15:10

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Autor:
kg
Źródło:
BBC, ABC News

Rosjanka Alina Fazlejewa i jej mąż Andriej zostali deportowani z Bali za opublikowanie w mediach społecznościowych nagiego zdjęcia zrobionego w świętym dla Indonezyjczyków miejscu. Influencerka pozowała nago pod 700-letnim drzewem, które znajduje się na terenie świątyni.

Nagie zdjęcie pod 700-letnim drzewem. Para rosyjskich turystów deportowana z Bali

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Nagie zdjęcie pod 700-letnim drzewem. Para rosyjskich turystów deportowana z Bali

9 maja 2022, 13:56

Ciekawostki

Autor:
kgr//mro
Źródło:
www.insider.com

Sąd Okręgowy w Poznaniu w poniedziałek ogłosił wyrok w powtórzonym procesie w sprawie śmierci Ewy Tylman. Kobieta nie wróciła do domu z imprezy, kilka miesięcy później jej ciało wyłowiono z Warty. Zdaniem prokuratury, do wody wrzucił ją Adam Z. Sąd jednak nie dopatrzył się winy mężczyzny i uniewinnił go od zarzucanego czynu. Wyrok jest nieprawomocny.

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Poznań

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Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Mieszkaniec Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) półtora roku temu, na własną rękę wziął się za "pielęgnację" czterech przydrożnych drzew, które rosły przed jego domem. W ten sposób mężczyzna pozbawił dorodne klony całych koron. Rośliny w końcu uschły. Zarządca drogi o sprawie powiadomił policję, a ta ukarała mężczyznę mandatem. Za dziewięć tysięcy złotych udalo się kupić 31 młodych drzewek.

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Autor:
pk/
tam
Źródło:
TVN24 Łódź

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"Żadnych oznak Gerasimowa". Czy szef rosyjskiego sztabu generalnego był na paradzie?

Świat

"Żadnych oznak Gerasimowa". Czy szef rosyjskiego sztabu generalnego był na paradzie?

9 maja 2022, 11:41

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
tvn24.pl

Rodzina z amerykańskiego stanu Massachusetts nie kryła zdziwienia, kiedy zorientowała się, że przygarnęła do domu nie bezpańskiego małego psa, lecz kojota. Dyrektor ośrodka, dokąd ostatecznie trafiło zwierzę, wyjaśnił, że młode kojoty o tej porze roku osiągają wiek, w którym czasami odłączają się od matek i zaczynają samodzielnie poznawać otoczenie.

Myśleli, że uratowali szczeniaka. Okazało się, że to kojot

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Myśleli, że uratowali szczeniaka. Okazało się, że to kojot

9 maja 2022, 6:51

Świat

Autor:
ps//rzw
Źródło:
CNN

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to kolejny egzamin, który przebiega w cieniu wycieku zadań przed jego zakończeniem. Z czym mierzyli się maturzyści? Publikujemy całe arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mamy zadania

Polska

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mamy zadania

9 maja 2022, 14:00

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek 9 maja o godzinie 9 rozpoczęła się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Już po jej rozpoczęciu Centralna Komisja Egzaminacyjna otrzymała zrzuty ekranu z jednej z grup w mediach społecznościowych, gdzie ktoś opublikował niemal cały arkusz z zadaniami. - Sprawą zajmuje się nasz prawnik, jeśli zgłoszenie się potwierdzi, przekażemy sprawę do prokuratury - mówi redakcji tvn24.pl Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Kolejny wyciek na maturze? Ktoś wrzucił do sieci niemal cały arkusz, CKE sprawdza

Polska

Kolejny wyciek na maturze? Ktoś wrzucił do sieci niemal cały arkusz, CKE sprawdza

9 maja 2022, 12:20

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Rzecznik dyscyplinarny sędziów opublikował 50-minutowe nagranie z zeznań sędziego Tomasza Szmydta w sprawie afery hejterskiej. Nagranie pochodzi z września 2019 roku. Szmydt w ostatnim czasie w mediach ujawnił kulisy tej afery.

Rzecznik dyscyplinarny opublikował zeznania sędziego Szmydta w sprawie afery hejterskiej

Polska

Rzecznik dyscyplinarny opublikował zeznania sędziego Szmydta w sprawie afery hejterskiej

9 maja 2022, 13:48

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Od połowy maja do kardiologa, na rezonas magnetyczny i tomografię komputerową będzie można się zapisać przez e-rejestrację za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Pilotaż elektronicznej rejestracji ruszy na Mazowszu i województwie łódzkim.

Do kardiologa na NFZ zapiszesz się przez internet

Najnowsze

Do kardiologa na NFZ zapiszesz się przez internet

9 maja 2022, 13:03

Najnowsze

Autor:
kek\mtom
Źródło:
tvn24..pl

Nick Jonas, członek zespołu Jonas Brothers, opublikował w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie swojej kilkumiesięcznej córeczki Malti. Dziewczynka spędziła ponad 100 dni na oddziale intensywnej terapii noworodka. Taki sam post pojawił się też na profilu żony Jonasa, Priyanki Chopry.

Nick i Priyanka Jonas pokazali światu córeczkę. Dziewczynka spędziła ponad trzy miesiące na OIOM-ie

Kultura i styl

Nick i Priyanka Jonas pokazali światu córeczkę. Dziewczynka spędziła ponad trzy miesiące na OIOM-ie

9 maja 2022, 11:57

Kultura i styl

Autor:
kag/mro
Źródło:
Instagram