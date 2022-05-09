Пономарьов: Мені соромно за Росію. Я сам занадто довго мовчав

«Мені соромно за Росію, але я також відчуваю відповідальність за те, що я занадто довго мовчав і що ми не змогли об’єднатися, щоб перекрити шлях Путіну», – сказав в ефірі TVN24 фізик, російський опозиціонер, професор Володимир Пономарьов. Він підкреслив, що введення російських військ в Україну "в такий варварський спосіб суперечить здоровому глузду".

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У понеділок гостем «Розмови Пясецького» на TVN24 був професор Володимир Пономарьов, фізик, колишній заступник директора Інституту проблем безпечного розвитку атомної енергетики РАН, російський опозиціонер, колишній член уряду Михайла Касьянова, прем’єра Росії в 2000-2004 роках, під час першого терміну Володимира Путіна. Тоді Пономарьов був заступником міністра будівництва Росії. У березні цього року він залишив Росію, надіславши листи іншим науковцям з критикою російської агресії проти України.

Ведучий запитав свого відвідувача, чи не соромно йому за Росію.

- Звісно, ​​мені соромно. Але більшою мірою я відчуваю себе відповідальним за те, що занадто довго мовчав. І що ми не змогли об’єднатися таким чином, щоб перекрити шлях Путіну, а більшість людей бачили, що він веде нашу країну до поразки, - відповів Пономарьов.

Він додав, що з самого початку президентства Путіна «він йому не довіряв».

– Було видно, що те, що він робив тоді, зрештою може привести до того, що ми маємо зараз. Але гадаю, що, як і багатьом людям, мені зле від того, що наробила путінська влада. Я не припускав, що він справді це зробить. Увійти в Україну так по-варварськи суперечить здоровому глузду, - підкреслив професор.

Пономарьов: Путін не вірив, що українці будуть так воювати. А ще він зневажав європейських лідерів

Також Пономарьов говорив про хід російської агресії проти України та героїчну оборону українців.

– Путін не вірив, що українці будуть воювати так, як вони воюють. Він також зневажав європейських лідерів і зверхньо дивився на них, що не вміють приймати рішення. Він розраховував на те, що зможе їх зламати і що вони не об’єднаються – сказав науковець.

«Путін ніколи не був у справжній армії», - сказав гість "Розмови Пясецького, – «Він не знається на тому, не знав, що в армії є проблеми. А дізнатися не зміг, бо підбирав собі людей, які з ним погоджувалися. Тому й залишився без інформації, - сказав Пономарьов.

Ponomariow: Bandyty nic nie zatrzyma. Jestem przekonany, że Putin pójdzie dalej TVN24

Пономарьов: Путін може зробити перерву, але піде далі

На його думку, Путін має «20 років особистих перемог» і тим самим «зламав російський народ»

- Тепер, коли він вже відчув запах крові... Бандита ніщо не зупинить окрім сили. Я впевнений, що він піде далі, - сказав Пономарьов.

Він заявив, що російський президент "може зробити перерву, але піде далі".

– Жертвою його претензій можуть стати і країни Балтії, і Польща, яку він ненавидить. Він не думає про повне завоювання, але, безумовно, хоче контролю, - сказав Пономарьов.

На питання, чи бачить він шанс для Росії зійти з імперського шляху і йти до демократії, він відповів: «Я бачу, але це буде важкий шлях. Ми, росіяни, повинні розквитатися з минулим. Це минуле починається не з Путіна, а зі Сталіна», - підкреслив професор Володимир Пономарьов.

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Źródło: TVN24