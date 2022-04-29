Прикордонна служба: понад три мільйони людей прибули до Польщі з України від початку російського вторгнення

З початку російського нападу на Україну прикордонники пропустили на прикордонних переходах з України в Польщу 3,033 млн. осіб, - повідомили в Прикордонній службі в п'ятницю. Додали, що з Польщі в Україну кордон перетнули 924 тисячі.

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У п’ятницю Прикордонна служба повідомила, що з 24 лютого, тобто з початку російського вторгнення, «співробітники прикордонної служби оформили перетин 3,033 млн. осіб на прикордонних переходах між Україною та Польщею».

За даними Прикордонної служби, у четвер кордон України з Польщею перетнули 24,1 тис. осіб - на 2,7% менше ніж у середу (24,8 тис.), тоді як у п’ятницю до 7 ранку - 6,9 тис. осіб.

"У четвер з Польщі в Україну було відправлено 19,7 тис. осіб. Від 24 лютого - 924 тис. осіб", - повідомила Прикордонна служба.

Хелм, Залізнична станція PAP/Wojtek Jargiło

Гроші на допомогу біженцям

Павел Шефернакер повідомив у середу в Сеймі, що місцеві органи влади отримали 1 мільярд 120 мільйонів злотих на допомогу біженцям. - в тому числі 434 мільйони злотих – це кошти на розміщення і харчування біженців. Це кошти, надані польським родинам, - сказав він.

Віце-міністр також зазначив, що уряд надіслав до Європейського Союзу листа про додаткові кошти для допомоги біженцям з України.

– Також є потреба, щоб інші країни ЄС підготували пропозиції перебування воєннних біженців з України, – підкреслив Шефернакер.

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У середу Сейм підтримав зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни. Зміни передбачають, що виплати на проживання та харчування біженців з України виплачуватиметься до 120 днів. Це на 60 днів більше, ніж передбачено чинними нормами. Розмір такої допомоги становить 40 злотих на особу на добу.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl