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Прикордонна служба: понад три мільйони людей прибули до Польщі з України від початку російського вторгнення

29 kwietnia 2022, 17:43

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до ПольщіCentralny Ośrodek Informatyki
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Centralny Ośrodek InformatykiКороткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

З початку російського нападу на Україну прикордонники пропустили на прикордонних переходах з України в Польщу 3,033 млн. осіб, - повідомили в Прикордонній службі в п'ятницю. Додали, що з Польщі в Україну кордон перетнули 924 тисячі.

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У п’ятницю Прикордонна служба повідомила, що з 24 лютого, тобто з початку російського вторгнення, «співробітники прикордонної служби оформили перетин 3,033 млн. осіб на прикордонних переходах між Україною та Польщею».

За даними Прикордонної служби, у четвер кордон України з Польщею перетнули 24,1 тис. осіб - на 2,7% менше ніж у середу (24,8 тис.), тоді як у п’ятницю до 7 ранку - 6,9 тис. осіб.

"У четвер з Польщі в Україну було відправлено 19,7 тис. осіб. Від 24 лютого - 924 тис. осіб", - повідомила Прикордонна служба.

УВКБ ООН пропонує фінансову допомогу біженцям з України в Польщі. Як отримати підтримку?

Хелм, Залізнична станціяPAP/Wojtek Jargiło

Гроші на допомогу біженцям

Павел Шефернакер повідомив у середу в Сеймі, що місцеві органи влади отримали 1 мільярд 120 мільйонів злотих на допомогу біженцям. - в тому числі 434 мільйони злотих – це кошти на розміщення і харчування біженців. Це кошти, надані польським родинам, - сказав він.

Віце-міністр також зазначив, що уряд надіслав до Європейського Союзу листа про додаткові кошти для допомоги біженцям з України.

– Також є потреба, щоб інші країни ЄС підготували пропозиції перебування воєннних біженців з України, – підкреслив Шефернакер.

Платформа, яка поєднує біженців з тими, хто пропонує допомогу

Допомога на польському кордоні для українців

У середу Сейм підтримав зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни. Зміни передбачають, що виплати на проживання та харчування біженців з України виплачуватиметься до 120 днів. Це на 60 днів більше, ніж передбачено чинними нормами. Розмір такої допомоги становить 40 злотих на особу на добу.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Straż Graniczna
Pozostałe wiadomości

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją już 65. dzień. W nocy z czwartku na piątek doszło do strzelaniny między żołnierzami Federacji Rosyjskiej pochodzącymi z Buriacji i Czeczenii, którzy pokłócili się o podział łupów - ustalił ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Dokładna liczba zabitych i rannych nie jest obecnie znana. Wcześniej wywiad podał, że obrońcy wyzwolili miejscowość Ruska Łozowa w obwodzie charkowskim. W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu tylko dla polskich mediów. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Ukraiński wywiad: Strzelanina między rosyjskim żołnierzami z Buriacji i Czeczenii. Pokłócili się o łupy

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29 kwietnia 2022, 5:14
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tvn24.pl

Spółka PGNiG poinformowała, że dostarcza gaz do mieszkańców gminy Polanów w województwie zachodniopomorskim. To pierwsza gmina spośród tych, w których gaz ziemny przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek Green Energy. W pozostałych gminach dostawy gazu będą uruchomione jeszcze w piątek - zapewniło PGNiG.

PGNiG dostarcza gaz klientom firmy Novatek. W pierwszej gminie

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PGNiG dostarcza gaz klientom firmy Novatek. W pierwszej gminie

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Autor:
mb
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TVN24 Biznes

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mb/ams
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Reuters
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dd//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Joachim Gauck, były prezydent Niemiec, poparł zupełne odcięcie się od importu surowców energetycznych z Rosji, w tym gazu. W rozmowie z portalem RND bronił swojego stanowiska, że "dla wolności trzeba też czasem zmarznąć".

"Dla wolności trzeba też czasem zmarznąć". Były prezydent Niemiec o sankcjach na Rosję

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"Dla wolności trzeba też czasem zmarznąć". Były prezydent Niemiec o sankcjach na Rosję

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Autor:
kris
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PAP, TVN24 Biznes

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Odcinek Via Carpatia oddany do ruchu. Pierwsze samochody już na trasie

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mb/ams
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Autor:
tmw/kab
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33 rezydentów szpitala klinicznego im. Prof. A Grucy w Otwocku rozważa odejście z pracy. Jeśli dołączą do 44 specjalistów, którym pod koniec czerwca kończy się okres wypowiedzenia, z ponad 100 lekarzy w placówce zostanie 22 specjalistów i 10 rezydentów.

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Szpital w Otwocku zostanie bez ortopedów? Po specjalistach odejście rozważają rezydenci

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Karolina
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Zamknięte były stacje na obu liniach metra

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Aktualizacja: 29 kwietnia 2022, 16:51

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Autor:
kz/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Polacy robią wszystko, by Ukraińcy czuli się w Polsce jak w domu. Dziękuję Polsce i polskiemu narodowi za bezprecedensową pomoc - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej tylko dla polskich mediów. Dodał, że Polska doskonale wie, że gdy ktoś ją napadnie, to Polska i Ukraina będą razem.

Wołodymyr Zełenski: dziękuję Polsce i polskiemu narodowi za bezprecedensową pomoc niesioną Ukrainie

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Wołodymyr Zełenski: dziękuję Polsce i polskiemu narodowi za bezprecedensową pomoc niesioną Ukrainie

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Autor:
js,
akr/kab
Źródło:
PAP, TVN24

Syn byłego dyrektora Deutsche Banku Valentin Broeksmit został znaleziony martwy na terenie szkoły w Los Angeles. Mężczyzna, który miał dostęp do wielu tajnych dokumentów ojca, był informatorem FBI. To dzięki niemu odkryto między innymi powiązania łączące Donalda Trumpa z Deutsche Bankiem. Broeksmit zaginął ponad rok temu w tajemniczych okolicznościach. Teraz znaleziono jego zwłoki.

Syn byłego dyrektora Deutsche Banku znaleziony martwy. Był informatorem FBI, miał dostęp do dokumentów ojca

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Syn byłego dyrektora Deutsche Banku znaleziony martwy. Był informatorem FBI, miał dostęp do dokumentów ojca

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Autor:
wac//az
Źródło:
NBC News, "The New York Times"

Prokuratorzy, policja federalna i inni urzędnicy przeprowadzają przeszukanie w siedzibie Deutsche Banku we Frankfurcie - podał Reuters, powołując się informacje prokuratorów miasta. Niemiecki bank przekazał, że współpracuje z władzami.

Przeszukanie w siedzibie Deutsche Banku. Na miejscu prokuratura i policja federalna

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Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

Jeśli Finlandia ubiegałaby się o członkostwo w NATO, międzynarodowy status Wysp Alandzkich nie wymagałby zmiany - powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto po rozmowach z szefową MSZ Szwecji Ann Linde w Helsinkach. Fiński polityk podkreślił, że Helsinki opowiadają się za demilitaryzacją i bezpieczeństwem tego regionu. Jak dodał, Finlandia "ma na to plan". 

Szef MSZ Finlandii: mamy plan na obronę Wysp Alandzkich

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Szef MSZ Finlandii: mamy plan na obronę Wysp Alandzkich

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Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poinformował w piątek o podpisaniu umowy na kolejne zestawy amunicji krążącej Warmate. Mają one trafić do wojska jeszcze w tym roku. Jak przekazał minister, wartość zawartego kontraktu wynosi 50 mln zł brutto.

MON: jeszcze w tym roku Wojsko Polskie otrzyma kolejne zestawy amunicji krążącej Warmate

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Autor:
MAK/
tam
Źródło:
PAP, TVN24

Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy postanowienie sądu niższej instancji oddalające wniosek o aresztowanie Romana Giertycha. Pełnomocnik mecenasa, informując o tej decyzji, przypomniał, że to kolejny sąd, który uznał, że "zarzuty jakie usiłuje formułować prokuratura, nawet nie zbliżają się do uprawdopodobnienia".

Bez aresztu dla Romana Giertycha. Kolejny sąd zdecydował na jego korzyść

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Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Do szpitala w etiopskim mieście Gode trafia coraz więcej niedożywionych dzieci. Pediatra Mohammed Amin przekazał, że w ciągu dwóch miesięcy pomocy medycznej z tego powodu potrzebowało prawie 190 dzieci, czyli tyle, ile przez cały ubiegły rok. Etiopia zmaga się z najgorszą suszą od 40 lat. Mieszkańcy muszą opuszczać swoje domy w poszukiwaniu lepszych warunków życia.

Najgorsza susza w Etiopii od 40 lat. "Dzieci jedzą raz dziennie, dorośli chodzą bez jedzenia całymi dniami"

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Autor:
ps//rzw
Źródło:
Reuters, news.un.org

Poseł Tomasz Trela zapowiedział zawiadomienie prokuratury w związku z wpisami pod jego adresem sędzi Trybunału Konstytucyjnego, byłej posłanki PiS Krystyny Pawłowicz, której zarzuca znieważenie. Trela zwrócił się o ujawnienie oświadczeń majątkowych sędziów kilku sędziów TK. Wcześniej stwierdził, że "osoba publiczna, która nie chce ujawnić swojego oświadczenia majątkowego, bierze po prostu w łapę". Na wniosek posła zareagowała w ostrych słowach wymieniona w nim Krystyna Pawłowicz. Posła nazwała między innymi "dziadem kalwaryjskim", "V ruską kolumną" i "łachem".

Krystyna Pawłowicz nazwała posła "V ruską kolumną" i "łachem". Tomasz Trela zawiadomi prokuraturę

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Krystyna Pawłowicz nazwała posła "V ruską kolumną" i "łachem". Tomasz Trela zawiadomi prokuraturę

29 kwietnia 2022, 16:11
Aktualizacja: 29 kwietnia 2022, 15:55

Polska

Autor:
akr,
akw//now
Źródło:
tvn24.pl, PAP

W 2022 roku 1 maja wypada w niedzielę. Czy w związku z tym za Święto Pracy przysługuje pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy? Jak najlepiej zaplanować urlop w tegoroczną majówkę? Wyjaśniamy.

Majówka 2022. Czy za 1 maja przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy?

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Majówka 2022. Czy za 1 maja przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy?

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Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W czwartkowym losowaniu Lotto padły dwie główne wygrane o wartości 4 975 738 złotych każda - poinformował Totalizator Sportowy. Zwycięskie zakłady zostały zawarte w Lublinie i poprzez stronę internetową.

Dwie szóstki w jednym losowaniu. Totalizator Sportowy podał, gdzie padły

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Dwie szóstki w jednym losowaniu. Totalizator Sportowy podał, gdzie padły

29 kwietnia 2022, 13:54

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mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Największy słoń indyjski w Europie, rodzina makaków, gibony, zagrożone wyginięciem krokodyle gawialowe i niedźwiedzie malajskie. To zaledwie kilka z wielu gatunków zwierząt, z którymi można się spotkać w łódzkim ZOO. Odwiedzający poczują się jak w Azji Południowo-Wschodniej. 

Jeszcze przed otwarciem sprzedali ponad trzy tysiące biletów. Orientarium oficjalnie otwarte

Łódź

Jeszcze przed otwarciem sprzedali ponad trzy tysiące biletów. Orientarium oficjalnie otwarte

29 kwietnia 2022, 15:38

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Autor:
mm/gp
Źródło:
tvn24.pl

W czwartek w procesie Amber Heard kontra Johnny Depp przesłuchano jednego z ochroniarzy pary. Zeznał on, że aktorka przyznała się do pozostawienia w łóżku stolca. Miała nazwać to "żartem, który poszedł źle".

Amber Heard przyznała się, że zrobiła to w łóżku Deppa. "Straszny żart, który poszedł źle"

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bc//az
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Organizacje praw człowieka skrytykowały egipski sąd za skazanie na kary więzienia dwóch popularnych piosenkarzy. Hamo Beek i Omar Kamal opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym występują oni i brazylijska tancerka Lordiana wykonująca taniec brzucha. Zdaniem sądu dopuścili się w ten sposób "pogwałcenia wartości rodzinnych".

Tancerka wykonała taniec brzucha, piosenkarze Hamo Beek i Omar Kamal usłyszeli wyrok sądu

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Tancerka wykonała taniec brzucha, piosenkarze Hamo Beek i Omar Kamal usłyszeli wyrok sądu

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asty//now
Źródło:
BBC

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Olivia Wilde w czasie prezentacji filmu otrzymała kopertę. W środku znajdowały się papiery sądowe

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Źródło:
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Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka miała zająć się sprawą "afery hejterskiej" w resorcie sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska chciała, by uczestniczyli w niej sędziowie. Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) powiedział, że "nie wyraził zgody na ich obecność" i zamknął posiedzenie. Po godzinie 11 rozpoczęło się posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, z udziałem sędziów niedopuszczonych do udziału w obradach komisji, czyli Arkadiusza Cichockiego, Tomasza Szmydta i Bartłomieja Starosty.

Sędziowie niedopuszczeni do obrad komisji o "aferze hejterskiej". Zabrali głos na innym posiedzeniu

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Sędziowie niedopuszczeni do obrad komisji o "aferze hejterskiej". Zabrali głos na innym posiedzeniu

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Aktualizacja: 29 kwietnia 2022, 12:08

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Autor:
js//now
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TVN24, tvn24.pl, PAP

To prokurator krajowy Dariusz Barski nadzoruje prace "zespołu śledczego numer 1", który prowadzi śledztwa dotyczące katastrofy smoleńskiej - dowiedział się tvn24.pl. Według naszych informacji, prokuratorzy do tej pory wykluczyli, że na pokładzie Tu-154 doszło do wybuchu. W najbliższych miesiącach zakończyć ma się śledztwo w wątku dotyczącym tzw. zdrady dyplomatycznej.

Nowy prokurator krajowy osobiście nadzoruje śledztwa smoleńskie

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Nowy prokurator krajowy osobiście nadzoruje śledztwa smoleńskie

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Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Będą takie miejsca, gdzie temperatura spadnie poniżej zera, przy gruncie nawet do -4 stopni Celsjusza. Alarmy wydano w części północnej oraz południowej kraju.

Temperatura znów spadnie poniżej zera w części kraju. Alarmy IMGW przed przymrozkami

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Temperatura znów spadnie poniżej zera w części kraju. Alarmy IMGW przed przymrozkami

29 kwietnia 2022, 10:18
Aktualizacja: 29 kwietnia 2022, 15:17

Pogoda

Aktualizacja:
Autor:
kw,dd//rzw
Źródło:
IMGW

Wyrok za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem usłyszał w piątek 46-letni Mołdawianin Ion B., który był oskarżony o to, że w kamienicy w Puławach (Lubelskie) wielokrotnie ugodził nożem 26-letnią Ukrainkę Maię V. Oboje pracowali w jednej firmie. Oskarżony twierdził, że kobieta go oszukała przy wypłacie zarobków. Sąd jednak nie potwierdził jego wersji. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu 25 lat. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Zadał kilkadziesiąt ciosów nożem, bo miała "pozbawić go zarobków". Więzienie za zabójstwo 26-letniej Ukrainki

Polska

Zadał kilkadziesiąt ciosów nożem, bo miała "pozbawić go zarobków". Więzienie za zabójstwo 26-letniej Ukrainki

29 kwietnia 2022, 14:10

Polska

Autor:
tm/
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Norweskie władze zamknęły granice dla rosyjskiego transportu towarów. W ten sposób Norwegia z opóźnieniem dołączyła do przyjętego przez Unię Europejską piątego pakietu sankcji wobec Rosji, który został przyjęty na początku kwietnia.

Norwegia zamyka się na towary z Rosji. Są wyjątki

Ze świata

Norwegia zamyka się na towary z Rosji. Są wyjątki

29 kwietnia 2022, 15:15

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

W piątek w Krakowie rusza 15. edycja festiwalu kina niezależnego Mastercard Off Camera. Po dwóch latach przerwy - związanych z pandemią COVID-19 - organizatorzy festiwalu zapraszają na filmową majówkę. Impreza potrwa do 8 maja. W ramach festiwalu odbędą się pokazy filmowe, spotkania z twórcami oraz koncerty muzyki alternatywnej. Wychodząc naprzeciw miłośnikom kina niezależnego, część repertuaru festiwalowego będzie dostępna w Player.pl.

Święto kina niezależnego w Krakowie. Rusza 15. Mastercard Off Camera

Kultura i styl

Święto kina niezależnego w Krakowie. Rusza 15. Mastercard Off Camera

29 kwietnia 2022, 16:16

Kultura i styl

Autor:
wini/
tam
Źródło:
TVN24, Biuro Prasowe Mastercard Off Camera, PAP