Понад сім мільйонів злотих на Байрактар. Лічильник польського збору коштів б’є все нові рекорди

Найвищий платіж - 20 тисяч злотих, хоча б у тисячу злотих – сотні внесків, а менших - десятки тисяч. В збірці беруть участь поляки, а також українці, білоруси та представники інших національностей. На закупівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для української армії вже зібрано понад 7.1 млн. злотих (станом на 16.00 четверга). Онлайн-збір коштів організував оглядач видання «Krytyka Polityczna» Славомір Сєраковський.

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Журналіст Славомір Сєраковський організував збір коштів на придбання бойового безпілотника. Для цього необхідно 22,5 млн. злотих.

- Спочатку сума здалася астрономічною, але ніхто не злякався. Ви ж бачите, коли йде війна, ми не робимо обрахунків, а йдемо і боремося, - сказав журналіст кореспонденту TVN24.

«Це означає, що світ не забуває». Сераковський закликає підтримати збірку

У четвер вдень лічильник на сайті інкасації вже показував понад 7 млн. злотих. Це майже третина потрібної суми.

За словами Сєраковського, з боку українців до нього приходять вислови вдячності та підтримки його ідеї.

- Я знаю з реакції українських ЗМІ та простих людей, що цей Байрактар -​ теж надія. Там є великі побоювання, що люди на Заході, йдучи у відпустку, втрачають інтерес, втрачають увагу і наснагу для цієї війни. Тож коли поляки раптом скидаються грішми, щоб дати їм Байрактар, найсучаснішу, найпотрібнішу зброю, це означає, що світ не забуває, що ми з ними, - сказав нам журналіст видання «Krytyka Polityczna».

Публіцист закликав до подальшої підтримки збору коштів.

- Ми допомагаємо і військово, і гуманітарно, і даємо надію. Ходімо з нами, - сказав він. Як свідчить інформація, оприлюднена на сайті, якщо запланована сума не буде зібрана повністю, гроші перекажуть до фонду Збройних сил України при Національному банку України. «Ми зробимо те саме з надлишком», - заявляє Сераковський.

Кампанію підтримали багато відомих людей, зокрема Агнєшка Холланд, Збігнєв Голдис, Анна Дзєвіт-Меллер та Анджей Стасюк.

Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncie Sławomir Sierakowski

Bayraktar TB2 нищить російські війська

Байрактари моделі TB2 - бойові дрони турецького виробництва. Мають поршневий двигун потужністю 100 кінських сил, який обертає розташований позаду пропелер. Радіус дії TB2 - приблизно 150 кілометрів, він може підніматися на висоту вісім тисяч метрів і залишатися в повітрі до 27 годин. Авіоніка допомагає машині маневрувати, навіть якщо втрчений зв’язок з особою, яка керує дроном.

Україна на початку російського вторгнення мала 20 ТБ2, але відомо, що росіяни знищили кілька, а Туреччина продовжує постачати нові одиниці в прискореному режимі. Скільки їх зараз - офіційно невідомо.

Нещодавно один із турецьких безпілотників, також фінансований завдяки збору коштів, потрапив до Литви, звідки його передадуть українській армії. За три дні було зібрано майже шість мільйонів євро.

«Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо «Байрактари» ідеально вирішують будь-які завдання», - так у березні оцінив ефективність безпілотників радник президента України Михайло Подоляк, подякувавши «батькові супер-зброї Халуку Байрактару».

Bayraktar TB2 Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/PAP

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl