TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Понад сім мільйонів злотих на Байрактар. Лічильник польського збору коштів б’є все нові рекорди

7 lipca 2022, 17:34

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Chłopczyk z Ukrainy dziękuje za zbiórkę na Bayraktara
Chłopczyk z Ukrainy dziękuje za zbiórkę na BayraktaraSławomir Sierakowski
wideo 2/4
Sławomir SierakowskiChłopczyk z Ukrainy dziękuje za zbiórkę na Bayraktara

Найвищий платіж - 20 тисяч злотих, хоча б у тисячу злотих – сотні внесків, а менших - десятки тисяч. В збірці беруть участь поляки, а також українці, білоруси та представники інших національностей. На закупівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для української армії вже зібрано понад 7.1 млн. злотих (станом на 16.00 четверга). Онлайн-збір коштів організував оглядач видання «Krytyka Polityczna» Славомір Сєраковський.

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Журналіст Славомір Сєраковський організував збір коштів на придбання бойового безпілотника. Для цього необхідно 22,5 млн. злотих.

- Спочатку сума здалася астрономічною, але ніхто не злякався. Ви ж бачите, коли йде війна, ми не робимо обрахунків, а йдемо і боремося, - сказав журналіст кореспонденту TVN24.

«Це означає, що світ не забуває». Сераковський закликає підтримати збірку

У четвер вдень лічильник на сайті інкасації вже показував понад 7 млн. злотих. Це майже третина потрібної суми.

За словами Сєраковського, з боку українців до нього приходять вислови вдячності та підтримки його ідеї.

- Я знаю з реакції українських ЗМІ та простих людей, що цей Байрактар -​ теж надія. Там є великі побоювання, що люди на Заході, йдучи у відпустку, втрачають інтерес, втрачають увагу і наснагу для цієї війни. Тож коли поляки раптом скидаються грішми, щоб дати їм Байрактар, найсучаснішу, найпотрібнішу зброю, це означає, що світ не забуває, що ми з ними, - сказав нам журналіст видання «Krytyka Polityczna».

Публіцист закликав до подальшої підтримки збору коштів.

- Ми допомагаємо і військово, і гуманітарно, і даємо надію. Ходімо з нами, - сказав він. Як свідчить інформація, оприлюднена на сайті, якщо запланована сума не буде зібрана повністю, гроші перекажуть до фонду Збройних сил України при Національному банку України. «Ми зробимо те саме з надлишком», - заявляє Сераковський.

Кампанію підтримали багато відомих людей, зокрема Агнєшка Холланд, Збігнєв Голдис, Анна Дзєвіт-Меллер та Анджей Стасюк.

Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncie
Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncieSławomir Sierakowski

Bayraktar TB2 нищить російські війська

Байрактари моделі TB2 - бойові дрони турецького виробництва. Мають поршневий двигун потужністю 100 кінських сил, який обертає розташований позаду пропелер. Радіус дії TB2 - приблизно 150 кілометрів, він може підніматися на висоту вісім тисяч метрів і залишатися в повітрі до 27 годин. Авіоніка допомагає машині маневрувати, навіть якщо втрчений зв’язок з особою, яка керує дроном.

Україна на початку російського вторгнення мала 20 ТБ2, але відомо, що росіяни знищили кілька, а Туреччина продовжує постачати нові одиниці в прискореному режимі. Скільки їх зараз - офіційно невідомо.

Нещодавно один із турецьких безпілотників, також фінансований завдяки збору коштів, потрапив до Литви, звідки його передадуть українській армії. За три дні було зібрано майже шість мільйонів євро.

 «Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо «Байрактари» ідеально вирішують будь-які завдання», - так у березні оцінив ефективність безпілотників радник президента України Михайло Подоляк, подякувавши «батькові супер-зброї Халуку Байрактару».

Bayraktar TB2 Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/PAP

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego:  Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/PAP

Ukraina
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Źródło:
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Źródło:
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Robert
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kkow//am
Źródło:
tvn24.pl/cnbc.com

Pierwsze objawy mobbingu to drobne uszczypliwości, które łatwo przeoczyć. Bo - jak mówi psycholog dr Agnieszka Mościcka-Teske - przemoc rozwija się jak spirala, powoli, ale konsekwentnie. Dzieje się to na oczach zobojętniałych świadków, którzy agresję albo bagatelizują, albo starają się jej nie widzieć. Próg tolerancji jest przesuwany konsekwentnie, dochodzi do tego, że nikt nie reaguje na publiczne poniżanie. Jak z tym walczyć? Czemu o mobbingu trzeba mówić jak najwięcej i dlaczego nikomu nie wolno dawać prawa do złego traktowania otoczenia? O tym rozmawiamy z ekspertami. 

Ślepi na cierpienie. Dlaczego mobber może być oprawcą

Polska

Ślepi na cierpienie. Dlaczego mobber może być oprawcą

7 lipca 2022, 9:35

Polska

Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl

Julia Przyłębska może zostać pozbawiona stanowiska "tylko wtedy, gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał, że trzeba wszcząć postępowanie dyscyplinarne" i "podjął decyzję o złożeniu jej z urzędu" - mówił w TVN24 Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku.

Czy Przyłębska może stracić stanowisko? Hermeliński odpowiada

Polska

Czy Przyłębska może stracić stanowisko? Hermeliński odpowiada

7 lipca 2022, 14:54

Polska

Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Najwyższa wpłata to 50 tysięcy złotych, opiewających na co najmniej tysiąc złotych są setki, a niższych - dziesiątki tysięcy. W zbiórce uczestniczą Polacy, ale też Ukraińcy, Białorusini i osoby innych narodowości. Zebrano już ponad 7,1 miliona złotych (stan na godzinę 17.50 w czwartek) z przeznaczeniem na zakup drona bojowego Bayraktar TB2 dla ukraińskiej armii. Internetową zbiórkę założył publicysta "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski.

Ponad siedem milionów złotych na Bayraktara. Bije licznik na polskiej zbiórce

Polska

Ponad siedem milionów złotych na Bayraktara. Bije licznik na polskiej zbiórce

6 lipca 2022, 13:50

Polska

Autor:
bp//now
Źródło:
TVN24

W Białymstoku, na terenie miejscowego aeroklubu, odbyła się w czwartek prezentacja nowoczesnego systemu antydronowego Hawk. Ma stanowić kompleksowe rozwiązanie odpowiadające na zagrożenia, jakie mogą nieść ze sobą ataki dronów. System może być wykorzystywany nie tylko przez wojsko, ale też na przykład Straż Graniczną czy firmy prywatne. 

Zaprezentowali system antydronowy. "Kluczowym zadaniem jest po pierwsze skuteczne wykrycie"

Białystok

Zaprezentowali system antydronowy. "Kluczowym zadaniem jest po pierwsze skuteczne wykrycie"

7 lipca 2022, 16:53

Białystok

Autor:
tm//rzw
Źródło:
TVN24

Polska jest liderem wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, które przyznały w maju uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy ochronę tymczasową - wynika z komunikatu Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Eurostat o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Polska liderem

Świat

Eurostat o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Polska liderem

7 lipca 2022, 15:06

Świat

Autor:
PAP\mtom
Źródło:
pk

Czerwiec 2022 był trzecim najcieplejszym tego typu miesiącem w skali świata, a dla Europy - drugim. Z najnowszego komunikatu programu Copernicus (C3S) wynika, że w wielu regionach świata w ubiegłym miesiącu panowała rekordowo wysoka temperatura. - Wszystko wskazuje na to, że fale upałów podobne do obserwowanych w tym roku staną się częstsze i bardziej dotkliwe w nadchodzących latach, zarówno w Europie, jak i poza nią - ostrzegają eksperci pracujący nad programem.

Za nami trzeci najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów. Nowe dane programu Copernicus

Nauka

Za nami trzeci najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów. Nowe dane programu Copernicus

7 lipca 2022, 16:18

Nauka

Autor:
kw/dd
Źródło:
Copernicus Climate Change Service