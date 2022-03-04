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Понад 672 тисячі біженців з України перетнули польський кордон

4 marca 2022, 12:34

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Źródło:
tvn24
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

До Польщі вже прибули 672,5 тисячі воєнних біженців з України. Прикордонники повідомили, що до сьомої години було прийнято понад 25 тисяч людей. Українці в Польщі можуть розраховувати на допомогу в перевезеннях, пошуку роботи та житла, а також на медичну та юридичну підтримку.

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Згідно повідомлення Прикордонної Служби, з 24 лютого, тобто з початку російського вторгнення в Україну, до Польщі прибуло 672,5 тисячі осіб. Інформується, що в четвер прикордонники пропустили 99,2 тис. біженців з України, а в п'ятницю до 7.00 - 25,2 тис.

Згідно даних Міністерства Закордонних Справ, більшість людей, які приїжджають до Польщі, є громадянами України. Серед біженців також є поляки, і - громадяни Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, Афганістану, Пакистану, США та Росії.

Zaślepka materiału TVN24GO

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

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Źródło:
PAP, tvn24.pl

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akw/kg
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PAP, The Times, tvn24.pl

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ads/pw,
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ib/gp
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PAP

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akw/adso
Źródło:
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Autor:
mb/ams
Źródło:
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MAK/gp
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tm//now
Źródło:
PAP

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Autor:
JACEK
STAWISKI,
prowadzący
program "Horyzont"
Źródło:
TVN24

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SBU publikuje przechwyconą rozmowę rosyjskiego żołnierza

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mjz/kg
Źródło:
PAP

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/ams
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asty,
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MAK/
tam
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TVN24, PAP

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dg,
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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Autor:
red.
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Після нападу Росії на Україну тисячі людей, які втікали від війни, прибули до Польщі. Незважаючи на певну схожість української та польської мов, у частини біженців можуть виникнути проблеми зі спілкуванням. Ми публікуємо українсько-польський словник, який містить основні слова, а також фрази, корисні на кордоні чи, наприклад, під час пошуку квартири в оренду

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Autor:
red.
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У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

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Autor:
red.
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tvn24.pl

Kody produktów wyprodukowanych w Rosji zaczynają się od 46, produkty z Białorusi mają kody z początkiem 481. Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianę oznakowania towarów z Rosji.

Rosyjskie i białoruskie produkty w sklepach. Jakie mają kody kreskowe?

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Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Ropa naftowa na światowych giełdach drożeje. Tylko w tym tygodniu ceny surowca notowane w Nowym Jorku oraz Londynie wzrosły o około 19 procent. Rosną obawy o możliwe zaburzenie dostaw surowca.

Ceny ropy naftowej w górę. Niemal 20 proc. w tydzień

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Ceny ropy naftowej w górę. Niemal 20 proc. w tydzień

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Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, Reuters, TVN24 Biznes

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

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Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

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Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
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TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

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