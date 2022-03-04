Понад 672 тисячі біженців з України перетнули польський кордон

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У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.