Понад 672 тисячі біженців з України перетнули польський кордон
До Польщі вже прибули 672,5 тисячі воєнних біженців з України. Прикордонники повідомили, що до сьомої години було прийнято понад 25 тисяч людей. Українці в Польщі можуть розраховувати на допомогу в перевезеннях, пошуку роботи та житла, а також на медичну та юридичну підтримку.
Згідно повідомлення Прикордонної Служби, з 24 лютого, тобто з початку російського вторгнення в Україну, до Польщі прибуло 672,5 тисячі осіб. Інформується, що в четвер прикордонники пропустили 99,2 тис. біженців з України, а в п'ятницю до 7.00 - 25,2 тис.
Згідно даних Міністерства Закордонних Справ, більшість людей, які приїжджають до Польщі, є громадянами України. Серед біженців також є поляки, і - громадяни Узбекистану, Білорусі, Індії, Нігерії, Алжиру, Марокко, Афганістану, Пакистану, США та Росії.
Źródło: tvn24
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