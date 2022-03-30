Понад 3 мільйони злотих від Польсько-американського фонду свободи на допомогу Україні

Польсько-американський фонд свободи (PAFW) підтримує населення України, яке постраждало від російського вторгнення, в тому числі - біженців з цієї країни. На це виділено понад 3 млн. злотих.

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Як повідомляє PAFW, у співпраці з партнерами фонд намагається задовольнити поточні потреби цивільного населення в Україні, особливо у сфері ліків, медичного обладнання, харчування, організації транспорту, координації допомоги тощо. Активно підтримує біженців з війни, які приїжджають до Польщі.

Наразі Фонд виділив на допомогу понад 3 млн. злотих. Перш за все, намагається задовольнити потреби колишніх та нинішніх українських учасників своїх міжнародних програм.

У 2000-2022 роках Польщу в рамках цих програм відвідали 8426 громадян України. Багато з них зараз грають важливі ролі, в т.ч. в органах державного управління, місцевого самоврядування та наукових колах України. Серед них – віце-прем’єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Бажаючи ще мыцныше підтримати зусилля польських неурядових організацій, які негайно почали допомагати своїм сусідам-українцям, Рада директорів Польсько-Американського фонду свободи вирішила виділити додаткові кошти у розмірі 1 мільйон доларів США на нову спецыальну програму грантыв «Ми підтримуємо Україну», - сказав PAP у вівторок президент PAFW, колишній посол Польщі у США Єжи Козьмінський.

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Autor:Ред

Źródło: PAP