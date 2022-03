Понад 3 мільйони злотих від Польсько-американського фонду свободи на допомогу Україні

czytaj dalej

Pogoda w najbliższych dniach będzie kształtowana przez niż Katharina. To za jego sprawą do Polski dotrze masa zimnego powietrza, a także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami w górach może go spaść nawet 20 centymetrów. Chłód będą potęgować silniejsze porywy wiatru.