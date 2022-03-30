TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Понад 3 мільйони злотих від Польсько-американського фонду свободи на допомогу Україні

30 marca 2022, 17:42

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
PAP
Siostra Chmielewska o pomocy, która płynie od Polaków dla uchodźców
Siostra Chmielewska o pomocy, która płynie od Polaków dla uchodźcówTVN24
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TVN24Siostra Chmielewska o pomocy, która płynie od Polaków dla uchodźców

Польсько-американський фонд свободи (PAFW) підтримує населення України, яке постраждало від російського вторгнення, в тому числі - біженців з цієї країни. На це виділено понад 3 млн. злотих.

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Як повідомляє PAFW, у співпраці з партнерами фонд намагається задовольнити поточні потреби цивільного населення в Україні, особливо у сфері ліків, медичного обладнання, харчування, організації транспорту, координації допомоги тощо. Активно підтримує біженців з війни, які приїжджають до Польщі.

Наразі Фонд виділив на допомогу понад 3 млн. злотих. Перш за все, намагається задовольнити потреби колишніх та нинішніх українських учасників своїх міжнародних програм.

Прикордонна служба: з 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона осіб

У 2000-2022 роках Польщу в рамках цих програм відвідали 8426 громадян України. Багато з них зараз грають важливі ролі, в т.ч. в органах державного управління, місцевого самоврядування та наукових колах України. Серед них – віце-прем’єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Бажаючи ще мыцныше підтримати зусилля польських неурядових організацій, які негайно почали допомагати своїм сусідам-українцям, Рада директорів Польсько-Американського фонду свободи вирішила виділити додаткові кошти у розмірі 1 мільйон доларів США на нову спецыальну програму грантыв «Ми підтримуємо Україну», - сказав PAP у вівторок президент PAFW, колишній посол Польщі у США Єжи Козьмінський.

Посол і три консули. Представники України перебувають у чотирьох містах Польщі

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Autor:Ред

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Mateusz Marek

Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach 30. Finału zebrała ponad 224 miliony złotych. Najwięcej w historii Orkiestry - poinformował szef WOŚP Jerzy Owsiak.

Jurek Owsiak podał ostateczny wynik 30. Finału WOŚP

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Jurek Owsiak podał ostateczny wynik 30. Finału WOŚP

30 marca 2022, 19:17

Polska

Autor:
ads/
tam
Źródło:
TVN24

Bruce Willis porzuca karierę aktorską. Zdiagnozowano u niego afazję - stan związany z uszkodzeniem struktur mózgowych. Utrudnia to między innymi zdolność mówienia i pisania.

Bruce Willis kończy karierę. Jego rodzina informuje o chorobie

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Bruce Willis kończy karierę. Jego rodzina informuje o chorobie

30 marca 2022, 19:15

Kultura i styl

Autor:
akw/adso
Źródło:
BBC, tvn24.pl

Wojska Lądowe Ukrainy poinformowały w środę o zniszczeniu w obwodzie charkowskim rosyjskiej wyrzutni pocisków termobarycznych, zwanej ciężkim miotaczem ognia Sołncepiok. Sprzęt - jak podano - "został porzucony w polu".

Rosyjski "osławiony" Sołncepiok został w ukraińskim polu

Świat

Rosyjski "osławiony" Sołncepiok został w ukraińskim polu

30 marca 2022, 19:06

Świat

Autor:
tas/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Hakerzy powiązani z rosyjskimi służbami atakowali Węgry, w szczególności resort spraw zagranicznych i handlu, od co najmniej 10 lat - podali dziennikarze śledczy z węgierskiego portalu Direkt36. Po uzyskaniu kompletnego dostępu do tajnych, zaszyfrowanych informacji z MSZ "węgierska dyplomacja stała się otwartą księgą dla Moskwy" - napisał portal.

Hakerzy mieli uzyskać pełny dostęp do sieci MSZ. "Węgierska dyplomacja stała się otwartą księgą dla Moskwy"

Świat

Hakerzy mieli uzyskać pełny dostęp do sieci MSZ. "Węgierska dyplomacja stała się otwartą księgą dla Moskwy"

30 marca 2022, 18:13

Świat

Autor:
ads/
tam
Źródło:
Direkt36,

Największy amerykański bank JPMorgan Chase & Co stoi za zatrzymaniem luksusowego jachtu Axioma, który należy do rosyjskiego oligarchy Dmitrija Pumpianskiego. Pomogły w tym władze Gibraltaru - poinformowała agencja Bloomberg.

Wielki amerykański bank stoi za zatrzymaniem luksusowego jachtu

Ze świata

Wielki amerykański bank stoi za zatrzymaniem luksusowego jachtu

30 marca 2022, 18:40

Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
Bloomberg, PAP, TVN24 Biznes

Opancerzona limuzyna rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa o wartości pół miliona euro została skonfiskowana na Sardynii przez Włoską Gwardię Finansową - poinformowały włoskie media. Wcześniej objętemu unijnymi sankcjami Usmanowowi skonfiskowano znajdującą się na wyspie willę o wartości 17 milionów euro oraz inne nieruchomości i sześć samochodów.

Konfiskata opancerzonej limuzyny oligarchy Aliszera Usmanowa

Świat

Konfiskata opancerzonej limuzyny oligarchy Aliszera Usmanowa

30 marca 2022, 18:07

Świat

Autor:
mjz/
tam
Źródło:
PAP

Pogoda w najbliższych dniach będzie kształtowana przez niż Katharina. To za jego sprawą do Polski dotrze masa zimnego powietrza, a także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami w górach może go spaść nawet 20 centymetrów. Chłód będą potęgować silniejsze porywy wiatru.

Niż Katharina ściągnie zimne powietrze i śnieg. Czeka nas prawdziwe załamanie pogody

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Niż Katharina ściągnie zimne powietrze i śnieg. Czeka nas prawdziwe załamanie pogody

30 marca 2022, 16:37

Prognoza

Autor:
kw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl, PAP

Amerykański prezydent Joe Biden rozmawiał w środę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim - podał Biały Dom. Był to ich pierwsza rozmowa od niemal trzech tygodni.

Joe Biden rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

Świat

Joe Biden rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

30 marca 2022, 17:20
Aktualizacja: 30 marca 2022, 18:33

Świat

Autor:
akw,
ads/kab,
tam
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Unia Europejska rozważa nowe sankcje bankowe wobec Rosji - informuje amerykański dziennik "Wall Street Journal", powołując się na informacje od unijnych urzędników. Według doniesień gazety Bruksela pracuje też nad sposobem na powstrzymanie wykorzystania kryptowalut do omijania sankcji.

Unia Europejska rozważa kolejne bankowe sankcje na Rosję 

Ze świata

Unia Europejska rozważa kolejne bankowe sankcje na Rosję 

30 marca 2022, 17:03

Ze świata

Autor:
/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad miesiąc. Ewentualne referendum w sprawie układu pokojowego z Rosją będzie mogło zostać przeprowadzone w Ukrainie dopiero, kiedy Moskwa wycofa swoje wojska na pozycje z 23 lutego - oświadczył doradca prezydenta Zełenskiego, Mychajło Podolak, cytowany przez portal informacyjny RBK. Główny ukraiński negocjator Dawid Arachamija za najtrudniejsze kwestie uznał zajęte przez Rosję - jeszcze przed 24 lutego - Krym oraz część obwodów ługańskiego i donieckiego. I przyznał, że temat ten nie był jeszcze omawiany w trakcie dwustronnych rozmów.

Strona ukraińska: umowa pokojowa tylko w razie wycofania się wojsk rosyjskich na pozycje sprzed wojny

Świat

Strona ukraińska: umowa pokojowa tylko w razie wycofania się wojsk rosyjskich na pozycje sprzed wojny

30 marca 2022, 17:05

Świat

Autor:
mjz/
tam
Źródło:
PAP

Policzek wymierzony Chrisowi Rockowi przez Willa Smitha jeszcze długo będzie głośny w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Dziennikarze filmowi próbują odtworzyć to, co działo się za kulisami incydentu, między innymi rozważane wyprowadzenie Smitha z sali. Przypominają jednak, że konflikt między hollywoodzkimi gwiazdorami trwa od lat.

Wieloletni konflikt Chrisa Rocka i Willa Smitha a incydent na gali rozdania Oscarów

Kultura i styl

Wieloletni konflikt Chrisa Rocka i Willa Smitha a incydent na gali rozdania Oscarów

30 marca 2022, 16:41

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
Variety, Hollywood Reporter, tvn24.pl

Trwa budowa muru przy granicy polsko-białoruskiej. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska zapewniła, że prace idą zgodnie z planem, choć zdarzają się incydenty - między innymi zniszczenia maszyn czy elementów konstrukcji. Według rzeczniczki zniszczeń dokonały "prawdopodobnie służby białoruskie".

Rzeczniczka SG o zniszczeniu maszyn i elementów bariery na granicy. "Prawdopodobnie były to służby białoruskie"

Polska

Rzeczniczka SG o zniszczeniu maszyn i elementów bariery na granicy. "Prawdopodobnie były to służby białoruskie"

30 marca 2022, 16:34

Polska

Autor:
akw/
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Liczba mieszkań na wynajem istotnie spadła, a stawki najmu silnie wzrosły - wskazali analitycy PKO BP. Ich zdaniem rosyjska inwazja na Ukrainie "wygenerowała pozytywny szok popytowy na rynku najmu" w Polsce. Dodatkowo popyt wzmacnia wzrost stóp procentowych. Stopa referencyjna jest na najwyższym poziomie od lutego 2013 roku.

Szok na rynku najmu po inwazji na Ukrainę. "Sytuacja jest bezprecedensowa"

Nieruchomości

Szok na rynku najmu po inwazji na Ukrainę. "Sytuacja jest bezprecedensowa"

30 marca 2022, 17:32

Nieruchomości

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Zakaz importu węgla z Rosji do Polski rodzi ryzyko pozwania nas przez firmy, które będą uważały, że to jest łamanie przepisów traktatowych dotyczących wolnego rynku - przyznał rzecznik rządu Piotr Mueller. Zaznaczył, że polski rząd "nie będzie dłużej czekał" na ruch Unii Europejskiej. - Daliśmy miesiąc na możliwe działania. Nie było na to zgody - mówił.

Rzecznik rządu: To, co robimy, jest ogromnym ryzykiem dla Polski. Ale nie będziemy dłużej czekać

Polska

Rzecznik rządu: To, co robimy, jest ogromnym ryzykiem dla Polski. Ale nie będziemy dłużej czekać

30 marca 2022, 16:16

Polska

Autor:
ads/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Amerykańska podsekretarz stanu Victoria Nuland oceniła, że negocjacje między Rosją i Ukrainą nie mają szans powodzenia, dopóki nie dojdzie do zawieszenia broni. W wywiadzie dla telewizji Current Time przekazała, że według szacunków Stanów Zjednoczonych na wojnie w Ukrainie zginęło już ponad 10 tysięcy Rosjan.

Podsekretarz stanu USA: według naszych szacunków, w Ukrainie zginęło ponad 10 tysięcy Rosjan

Świat

Podsekretarz stanu USA: według naszych szacunków, w Ukrainie zginęło ponad 10 tysięcy Rosjan

30 marca 2022, 16:55

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ofiarą rosyjskich min na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim może paść dowolny statek, na przykład prom z Bułgarii lub Rumunii - powiedział w środę przed norweskim parlamentem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie poinformowało, że Rosja - do zaminowania Morza Czarnego - wykorzystuje miny, zrabowane z ukraińskich magazynów wojskowych w Sewastopolu w 2014 roku.

Zełenski: dowolny statek może paść ofiarą rosyjskich min

Świat

Zełenski: dowolny statek może paść ofiarą rosyjskich min 

30 marca 2022, 15:52

Świat

Autor:
tas/
tam
Źródło:
PAP, Ukrinform, tvn24.pl
100 milionów ludzkich tragedii. Cierpi nie tylko Ukraina

Premium

100 milionów ludzkich tragedii. Cierpi nie tylko Ukraina

26 marca 2022, 1:01
Antonina
Długosińska

Premium

Autor:
Antonina
Długosińska
Źródło:
Magazyn TVN24
Premium

"Florentynka" autorstwa Edwarda Okunia została wycofana z aukcji. Policja ogłosiła, że obraz został "zrabowany przez hitlerowców", dlatego nie powinien zostać sprzedany. Policyjny komunikat oburzył właścicieli domu aukcyjnego, którzy twierdzą, że dzieło nie znajduje się na liście strat wojennych, a jego dotychczasowy właściciel przedstawił notarialne potwierdzenie legalnego zakupu. Przypomnieli również, że obraz był pokazywany publicznie na wystawach w Polsce i Słowenii.

"Florentynka" wycofana z licytacji. Dom aukcyjny oburzony zachowaniem policji

Najnowsze

"Florentynka" wycofana z licytacji. Dom aukcyjny oburzony zachowaniem policji

30 marca 2022, 17:28

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

24-letni Jakub W., oskarżony o śmiertelne potrącenie sześciolatki, stanął w środę przed sądem w Wejherowie (Pomorskie). Mężczyzna na czerwonym świetle wjechał na przejście dla pieszych.

"Sprawdzał trasę", wjechał na czerwonym świetle i śmiertelnie potrącił sześcioletnią dziewczynkę

Pomorze

"Sprawdzał trasę", wjechał na czerwonym świetle i śmiertelnie potrącił sześcioletnią dziewczynkę

30 marca 2022, 15:31

Pomorze

Autor:
MAK/gp
Źródło:
PAP/TVN24

Według ustaleń śledczych kobieta została wepchnięta do bagażnika na stacji paliw w Pszczynie i przez ponad dwa tygodnie więziona w różnych hotelach w województwie śląskim. Porywacze mieli ją zmuszać do podpisania dokumentów. Miała się zrzec dwóch samochodów bmw oraz zarządzania firmami. Odmówiła. Wyskoczyła przez okno, w ucieczce ktoś jej pomógł. Prokuratura oskarżyła cztery osoby. Przed sądem staną trzej mężczyźni i kobieta. Nie przyznają się do winy.

Prokuratura: Porwali ją na stacji paliw. Więzili, bili i odurzali, by przejąć auta i firmy. Po dwóch tygodniach uciekła

Katowice

Prokuratura: Porwali ją na stacji paliw. Więzili, bili i odurzali, by przejąć auta i firmy. Po dwóch tygodniach uciekła

30 marca 2022, 13:00

Katowice

Autor:
mag/gp
Źródło:
TVN24 Katowice

Minął ponad miesiąc od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Nie obserwujemy masowego wycofywania rosyjskich wojsk spod Kijowa i Czernihowa - przekazał rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez agencję Ukrinform. Zaznaczył, że sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy odnotowuje pewne częściowe przemieszczenie niektórych jednostek z kierunku kijowskiego i czernihowskiego. Tymczasem BBC donosi, że Rosjanie oferują syryjskim ochotnikom tysiące dolarów za walkę. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

Ukraiński resort obrony: nie obserwujemy masowego wycofywania rosyjskich sił spod Kijowa i Czernihowa

Świat

Ukraiński resort obrony: nie obserwujemy masowego wycofywania rosyjskich sił spod Kijowa i Czernihowa

30 marca 2022, 5:21
Aktualizacja: 30 marca 2022, 16:36

Świat

Aktualizacja:
Autor:
akr
Źródło:
TVN24

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba spotkał się w środę z premierem Mateuszem Morawieckim. Według rzecznika rządu Piotra Muellera, rozmawiano o kolejnych krokach mogących powstrzymać agresję Rosji. "Bez wątpienia, prawdziwych przyjaciół poznaje się w potrzebie" - napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji. Po rozmowach z szefem polskiego rządu udał się na spotkanie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a następnie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Dmytro Kułeba w Warszawie. Spotkał się z premierem i marszałkami obu izb

Polska

Dmytro Kułeba w Warszawie. Spotkał się z premierem i marszałkami obu izb

30 marca 2022, 14:42
Aktualizacja: 30 marca 2022, 16:25

Polska

Autor:
js,
ads/
tam
Źródło:
PAP
"Słyszysz wybuchy, ale nadal gotujesz barszcz". Dziennik z bombardowanego miasta

Premium

"Słyszysz wybuchy, ale nadal gotujesz barszcz". Dziennik z bombardowanego miasta

30 marca 2022, 9:59
Tatiana
Serwetnyk

Premium

Autor:
Tatiana
Serwetnyk
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Reuters opublikował - wykonane 24 marca - nagranie z drona, pokazujące tłum mieszkańców Mariupola czekających w kolejce do punktu z pomocą humanitarną. W tle widać zniszczone miasto, zrujnowane i spalone budynki.

Setki osób w kolejce po pomoc humanitarną na tle zrujnowanego Mariupola

Świat

Setki osób w kolejce po pomoc humanitarną na tle zrujnowanego Mariupola

30 marca 2022, 17:34

Świat

Autor:
ads/
tam
Źródło:
Reuters
Mózg na wojnie. Czy długotrwały stres może zmienić struktury komórek nerwowych osób uchodźczych?

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Mózg na wojnie. Czy długotrwały stres może zmienić struktury komórek nerwowych osób uchodźczych?

26 marca 2022, 1:06
Tomasz-Marcin
Wrona

Premium

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
Magazyn TVN24
Premium

Przepływ gazu rurociągiem jamalskim w niemieckim punkcie Mallnow spadł do ​​zera we wtorek po południu - podał Reuters, powołując się na dane operatora Gascade. Jak przekazała TVN24 rzeczniczka Gaz-Systemu, operatora gazociągu w Polsce, zerowy przesył nie ma nic wspólnego z geopolityką i wynika z zamówień dziennych.

Gaz przestał płynąć rurociągiem jamalskim

Z kraju

Gaz przestał płynąć rurociągiem jamalskim

30 marca 2022, 8:22

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
Reuters

У Мазовецькому воєводстві маємо понад 34 тисячі підготовлених для розміщення біженців місць, з них понад 15,5 тисяч вільні, – заявив у вівторок мазовецький воєвода Константи Радзивілл.

Воєвода: маємо понад 34 тисячі місць для біженців з України

TVN24 po ukraińsku

Воєвода: маємо понад 34 тисячі місць для біженців з України

30 marca 2022, 15:23

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
PAP

Біженці з України працюватимуть у магазинах на тих самих умовах, що й громадян Польщі, – повідомляє президент Польської організації торгівлі та дистрибуції Рената Юшкевич.

POHiD: біженців з України працевлаштовують на тих самих умовах, що й громадян Польщі

TVN24 po ukraińsku

POHiD: біженців з України працевлаштовують на тих самих умовах, що й громадян Польщі

29 marca 2022, 15:02

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Центральна екзаменаційна комісія (СКЕ)  оприлюднила зміни в правилах організації та проведення випускних  іспитів у 8 класі, інформуючі про додатки у правилах для українських учнів - випускників.

Інформація щодо змін в проведенні випускних іспитів у 8 класі для учнів з України

TVN24 po ukraińsku

Інформація щодо змін в проведенні випускних іспитів у 8 класі для учнів з України

30 marca 2022, 7:51

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP

Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. - Jeżeli rozmawiamy o funkcjonowaniu na naszym rynku firm amerykańskich, to rozmawiamy o rynku bezpiecznym, na którym chcielibyśmy, żeby były realizowane inwestycje - mówił Duda.

Prezydent: Polska jest rynkiem bezpiecznym, gdzie można rozwijać biznes

Z kraju

Prezydent: Polska jest rynkiem bezpiecznym, gdzie można rozwijać biznes

30 marca 2022, 15:29

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Od poniedziałku, 28 marca w pierwszych gminach w Polsce nastąpi zmiana standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej - dotychczasowy DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC. W pierwszym etapie zmiany będą miały miejsce w województwach dolnośląskim i lubuskim.

Ważna zmiana dla telewidzów staje się faktem. Rusza pierwszy etap

Z kraju

Ważna zmiana dla telewidzów staje się faktem. Rusza pierwszy etap

28 marca 2022, 7:32

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes