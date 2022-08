Помилка Путіна. Експерт про те, що відбувалося в Росії перед самим вторгненням

czytaj dalej

35-letni mieszkaniec Podkarpacia doprowadził do zatrzymania pociągu towarowego, wtargnął do kabiny maszynisty i zażądał, by ten go podwiózł. Mężczyzna został zatrzymany. Pobrano mu krew do badań. - Poniesie konsekwencje swoich działań - podkreśla policja.