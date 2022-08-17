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Помилка Путіна. Експерт про те, що відбувалося в Росії перед самим вторгненням

17 sierpnia 2022, 18:22

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Erdogan i Putin spotkali się w Soczi (materiał z 06.08.2022)
Erdogan i Putin spotkali się w Soczi (materiał z 06.08.2022)Reuters
wideo 2/9
ReutersErdogan i Putin spotkali się w Soczi (materiał z 06.08.2022)

Росія не готувалася до «великої війни» в інформаційній сфері. - Президент Росії Володимир Путін не повідомив про свої плани відповідальних за інформаційну сферу, - каже Яніс Сартс, директор Експертного центру стратегічних комунікацій НАТО в Ризі.

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Директор Експертного центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс підкреслює, що керована ним організація почала збирати дані про російську активність в інформаційному просторі задовго до 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Перед нападом зростала кількість дезінформації, а російські боти в соцмережах були набагато активнішими в просуванні окремих наративів, каже експерт.

За два тижні до вторгнення говорили, що війни не буде

- Але ми не спостерігали, щоб вони готувалися до великої війни. (...) За нашими остаточними висновками (президент Росії Володимир – ред.), Путін не повідомив відповідальних за інформаційну сферу про свої плани, – продовжує Сартс.

- Лише за кілька днів до атаки почалися приготування до неї через різні дії в соціальних мережах, створення в Telegram груп проникнення, - додає він.

Як зазначає експерт, за два тижні до 24 лютого в Росії громадську думку годували повідомленнями, що війни не буде. Приблизно за тиждень до вторгнення аудиторію почали готувати до «якоїсь маленької війни».

Деякі джерела також вважають, що багато високопоставлених представників російського уряду, в тому числі глава МЗС Сергій Лавров, не знали про те, що напад відбудеться ще за кілька днів до його початку, - каже Сартс. "В інформаційній сфері до війни такого масштабу не готувалися", – резюмує він.

"W Rosji propaganda działa w sposób nieprawdopodobny". Relacja Andrzeja Zauchy z 23 lutego
"W Rosji propaganda działa w sposób nieprawdopodobny". Relacja Andrzeja Zauchy z 23 lutegoTVN24

Telegram і TikTok для поширення дезінформації

Відповідаючи на запитання, чи почала російська сторона використовувати якісь нові методи у сфері технологій після початку вторгнення, Сартс вказує на активне використання Москвою комунікатора Telegram для поширення дезінформації.

Зазначає при тому, що ефективність дій Кремля в західних соцмережах суттєво знизилася через те, що медіакорпорації почали з цим посилену боротьбу. "Саме тому вони повернулися до Telegram як центру застосування своїх дезинформаційних зусиль", - зазначає він. Російська сторона також активна в TikTok. "Це новий напрямок їхньої діяльності", – каже експерт.

- Загалом російська сторона стикається з ситуацією, коли більша частина її інфраструктури виявилася менш ефективною, ніж до вторгнення, - додає Сартс. 

- Через це вони, по-перше, змушені шукати шляхи обходу перешкод, а по-друге, їхній пріоритет - «захистити» російський медіа-простір від новин про те, що насправді відбувається в Україні, - продовжує експерт. - Тож багато ресурсів було спрямовано на інформаційну блокаду, - наголошує директор організації.

Rzetelna informacja kontra fake newsy
Rzetelna informacja kontra fake newsyTVN24

Експерт: Росіяни не були готові

Сартс зазначає, що в перші місяці повномасштабної війни Росія не змогла значною мірою використати західні соцмережі, в яких «повністю домінувала українська сторона». Як додає, на відміну від попередніх війн, які, наприклад, транслювали наживо по телебаченню, про цю війну в прямому ефірі повідомляють українці в соцмережах.

- Думаю, росіяни були до цього не готові. Російська сторона мала успіх на російському сервісі Вконтакте (російський еквівалент Facebook – ред.) і в Telegram, – додає директор StratCom COE.

- Водночас, - продовжує він, - Росія досить ефективно працює на різних платформах на т. зв Глобальному Півдні: в країнах Африки, в Південній Америці, на Близькому Сході.

- Там їхні кампанії з дезінформації, перекладаючи провину за конфлікт на Захід і Україну, були досить ефективними, - каже Сартс.

Те, що було зроблено для боротьби з дезінформацією в Західній Європі, не було зроблено в більшій частині світу, тому «Росія мала набагато більше свободи для дій у цих колах», - пояснює він.

Що таке Експертний центр стратегічних комунікацій НАТО?

NATO StratCom COE – це організація, що базується в Ризі, в Латвії, і діє під егідою НАТО.

Меморандум про його створення у 2014 році підписали Польща, Латвія, Естонія, Литва, Німеччина, Італія та Велика Британія. Нині вона охоплює 15 країн.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / SPUTNIK / POOL / PAP

Tagi:
Władimir Putin
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
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ads/adso
Źródło:
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