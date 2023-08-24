Помер п'ятий хворий на легіонельоз, кількість інфікованих зростає. З'явилося звернення до жителів

У ратуші Жешува (Підкарпатське воєводство) відбулося засідання міського кризового штабу. На прес-конференції чиновники та представники служб розповіли про ситуацію, пов’язану з легіонельозом на Підкарпатті. Наразі 76 людей були інфіковані бактерією, в четвер підтверджено смерть п’ятого хворого. Мер Жешува Конрад Фійолек нагадав, що цими вихідними буде проведена дезінфекція мережі водопостачання, а також звернувся до жителів.

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79-річна пацієнтка померла вночі в Міській лікарні в Жешуві. Вона була інфікована бактерією Legionella pneumophila, сказав Гжегож Матерна, директор Міської лікарні на вулиці Рицерській. Це вже п'ята людина, яка померла від легіонельозу.

79-річна жінка мешкала у Жешуві. Кілька днів тому потрапила до лікарні. "Вона була пацієнткою з кількома захворюваннями, включно з онкологічною. Перебувала у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Тести підтвердили наявність бактерій', - розповів Гжегож Матерна. Днем раніше в цьому ж закладі помер 70-річний чоловік.

Ще троє людей померли в Університетській клінічній лікарні на вулиці Шопена та в Підкарпатському центрі легеневих захворювань на вулиці Рицерській.

У лікарні на вулиці Рицерській, наразі перебуває 15 осіб з підтвердженим легіонельозом. Двоє пацієнтів у важкому стані в реанімації. Одинадцять пацієнтів перебувають у лікарні на вулиці Шопена, а дев’ять - у Підкарпатському центрі легеневих захворювань на вулиці Рицерській. "Троє людей перебувають у важкому стані в реанімації", - повідомив Анджей Срока, речник Університетської клінічної лікарні.

Легіонела в Жешуві. Міський голова звертається до жителів

У четвер у ратуші Жешува відбулася прес-конференція, під час якої обговорювали ситуацію, пов’язану із зараженнями легіонеллою.

За словами директора повітової санітарно-епідеміологічної станції в Жешуві Яромира Сльончки, перше підтверджене повідомлення про людину, інфіковану легіонелою, надійшло до управління охорони здоров’я в четвер, 17 серпня. Інфекцію виявили в одного з пацієнтів Університетської клінічної лікарні в Жешуві.

Кризовий штаб проводить нараду Grzegorz Bukala / UM Rzeszow

- На сьогодні інфекцію підтверджено вже у 76 осіб, - сказав він. Більшість із них - люди похилого віку. Пацієнти перебувають у лікарнях у Жешуві та на території Жешувського повіту.

Він додав, що зараз проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення джерела інфекції. Зразки відібрано, результати очікуються в понеділок, 28 серпня. Джерело інфекції поки не встановлено.

На запитання журналістів він сказав, що останніми роками в Жешуві та Жешувському повіті заражень легіонеллою не фіксували.

Мер Жешува Конрад Фійолек запевнив, що місто спостерігає за ситуацією від самого початку.

- Ми доручили залучити міські служби для пошуку потенційних джерел бактерій у місті та на околицях, – сказав він. Він додав, що того ж дня були відібрані проби для дослідження з комунальної мережі та водозаборів.

Мер нагадав, що найближчими вихідними (26-27 серпня) буде проведена дезінфекція водопровідної мережі. Він підкреслив, що це превентивні заходи.

- Дозу хлору буде введено в мережу в суботу, вона повинна поширитися по всій мережі в неділю і знезаразити її, - сказав Конрад Фійолек.

- Коли, особливо в неділю, ми набиратимемр воду в бак, чи до чайника, чи то до глечика, то варто попередньо злити трохи води, а якщо помітимо більшу кількість хлору, то потрібно дати воді трохи відстоятися і найкраще її перекип'ятити - порадив він.

Rzeszów. Sztab kryzysowy po zakażeniach bakterią Legionella pneumophila. Wypowiedź dyrektora sanepidu Jaromira Ślączki TVN24

Кількість інфікованих зростає, санітарно-епідеміологічна служба вже виявила легіонеллу у 76 осіб

Як повідомив у четвер опівдні Яромир Сльончка, шеф Жешувської санітарно-епідеміологічної інспекції, легіонельоз вже підтверджено у 76 пацієнтів, госпіталізованих у Жешуві, у Жешувському повіті, Дембіці та Перемишлі.

- П'ять нових підтверджених результатів тестування на Legionella pneumophila стосуються пацієнтів, госпіталізованих у лікарнях Жешува та Жешувського повіту, - сказав Яромир Сльончка.

Найбільше осіб, у яких підтверджено легіонеллу, що спричиняє легіонельоз, тобто гостру запалення легенів, це жителі Жешува - 54, Жешувського повіту - 15, Дембіцького повіту - 3 та по одному випадку з таких повітів: Ропчицько-Сендзішовського, Ніжаньського, Стальововолівського та Перемишльського.

Санепідстанція також повідомила, що наразі відібрано 56 проб води для дослідження з установок у Жешуві, Жешувському та Ропчицько-Сендзішовському повітах.

Zakażenia legionellą w powiecie rzeszowskim. Powołano sztab kryzysowy

Кризовий штаб проводить нараду в ратуші

У засіданні кризового штабу взяли участь міський голова Конрад Фійолек, директор повітової санітарно-епідеміологічної станції Яромир Сльончка, директор міського Відділу кризового менеджменту Збігнєв Сова та директори комунальних та відповідальних за стан середовища підприємств.

Бартош Губернат з канцелярії президента Жешува повідомив ПАП, що "на нараді буде обговорено ситуацію, пов’язану з інфікуванням легіонеллою".

Як стало відомо ПАП, у четвер до Жешува має прибути заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска, очільник Групи з кризового менеджменту, яка діє при міністрі здоров'я.

Міністр здоров’я на нараді у Воєводському управлінні в Жешуві

У ніч із середи на четвер у Підкарпатському воєводському управлінні зібрали терміново скликаний кризовий штаб. У зустрічі взяли участь міністр охорони здоров’я Катажина Сойка та заступник міністра охорони здоров’я Марцін Мартиняк, підкарпатський воєвода Ева Ленярт та керівник GIS Кшиштоф Сачка.

Після наради Міністерство здоров'я у соцмережах повідомило, що "перевіряють варіант щодо міського водогону як джерела зараження. Розроблено стратегію подальших дій щодо гасіння спалаху, необхідну для негайного вжиття заходів компетентними органами".

У середу голова Жешувської санепідстанції Яромир Сльончка повідомляв, що кількість госпіталізованих людей у Підкарпатському воєводстві з підтвердженою інфекцією Legionella pneumophila зросла до 71. Четверо людей на той момент вже померли.

Триває епідеміологічне розслідування

Проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення джерела інфекції, вживають також інших протиепідемічних заходів, зокрема, огляд та забір води для лабораторних досліджень. У понеділок будуть відомі перші результати аналізів проб, відібраних з установок гарячого водопостачання з міських водогонів. Термін очікування результатів дослідження на Legionella pneumophila після забору - до 10 днів.

Спочатку відібрали проби на водозабірних точках міста, а потім - у помешканнях інфікованих.

У місті тимчасово вимкнули всі фонтани, водяні завіси та питні фонтанчики.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl