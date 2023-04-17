Польща заборонила імпорт багатьох українських продуктів. Реакція міністра сільського господарства України

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський відреагував на рішення Польщі тимчасово заборонити імпорт багатьох продуктів з України. Він сказав, що "в Польщі відбулися деякі зміни", про які українці "шкодують". Пізніше його міністерство в заяві запропонувало узгодити новий меморандум про співпрацю, підкресливши, що "рішення польської сторони суперечать нашим домовленостям". Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Польща "відкрита до інших дій, які можуть стабілізувати складну ситуацію", але назвав рішення про заборону "необхідним".

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У суботу міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда опублікував постанову про заборону імпорту продукції з України. У список заборонених продуктів входять зерно, молоко, яйця і м'ясо.

Микола Сольський під час суботньої прес-конференції зазначив, що українська влада розуміє складну ситуацію, яка склалася на польському ринку.

- Ми розуміємо жорстку конкуренцію, яка стала наслідком блокади українських портів, але всьому світу і кожній людині очевидно, що саме український фермер перебуває у найважчій ситуації. Просимо польську сторону врахувати це, - зазначив він.

Таким чином Сольський прокоментував рішення польського уряду про тимчасову заборону імпорту багатьох товарів з України. Він зазначив, що наступного дня після призначення зустрівся на кордоні з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телюсом. Розмова стосувалася руху українського зерна через польську територію. Сольский зазначив, що "цього тижня було узгоджено зміст угоди щодо транзиту українського зерна через Польщу до третіх країн, але відбулися деякі зміни".

- Зміни, через які нам прикро і (про які – ред.) шкодуємо. Ми шкодуємо, що сьогодні відповідні органи Польщі вирішили тимчасово призупинити імпорт будь-якої сільськогосподарської продукції з України, - сказав міністр.

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Відповідаючи на запитання журналістів, міністр сказав, що для України також важливо "бачити рішення і розуміти всі нюанси мотивування (рішення - ред.)".

- Ми розуміємо і враховуємо складне становище фермерів у Польщі. Ми також розуміємо, що це відображається на політичній ситуації, і ми розуміємо, що цього року в Польщі будуть вибори. Однак ми повинні вирішити ці питання. Я очікую, що так буде і з понеділка за столом переговорів, тому що це важливий, чутливий момент, - додав він.

Водночас міністр висловив сподівання, що "суботні новини, пов'язані з рішенням польської сторони", не вплинуть на хід понеділкових переговорів.

"Ми хотіли висловити позицію"

Український міністр підтвердив, що в понеділок має зустрітися з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телюсом. Він висловив сподівання, що під час зустрічі буде врегульовано питання щодо тимчасової заборони імпорту української продукції, а також підписано угоду про транзит українського зерна через Польщу до третіх країн.

- Ми хотіли висловити свою позицію і вважаємо, що такі питання краще вирішувати шляхом переговорів, на двосторонній основі. Сподіваюся, ми зможемо досягти згоди на початку наступного тижня, - заявив Сольский.

- Ми сподіваємося, що (переговори - ред.) будуть конструктивними. Ми також сподіваємося, що угода (про транзит зерна - ред.) буде підписана, - сказав він.

Українське міністерство: ми пропонуємо новий меморандум

У другій половині дня Міністерство сільського господарства України, реагуючи на рішення Польщі, оприлюднило комюніке. У ньому сказано, що "наразі вирішення різного роду питань шляхом односторонніх кардинальних дій не прискорить позитивного вирішення ситуації". Зазначалося, що "між нашими країнами та суб'єктами господарювання не повинно бути жодних непорозумінь".

"Зі свого боку пропонуємо: найближчими днями погодити з польською стороною новий меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивної, надійної, ефективної співпраці обох країн. і належним чином врегульовує питання транзиту сільськогосподарської продукції через територію Польщі", - йдеться в повідомленні.

Міністр аграрної політики Роберт Телюс, коментуючи повідомлення Міністерства аграрної та продовольчої політики України, зазначив: "Звичайно, ми відкриті, ми про це поговоримо найближчим часом. Я думаю, що в понеділок буде зустріч з українською стороною, щоб обговорити ці питання".

На запитання, де і в якій формі відбудеться зустріч, він відповів, що це уточнюється.

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Речник уряду Пьотр Мюллер заявив в інтерв’ю ПАП, що "уряд прийняв таке рішення через нездатність забезпечити інші ефективні рішення у сфері стабілізації агропродовольчого ринку в Польщі".

- На той момент це було необхідне рішення. Ми вже попереджали Європейську комісію про ситуацію кілька тижнів тому у спільному листі від Польщі, Словаччини, Румунії, Болгарії та Угорщини, який був ініційований прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. Комісія не вжила належних заходів щодо цього. Тому ми були змушені вжити заходів на національному рівні, - додав він.

- Ми відкриті до інших дій, які можуть стабілізувати цю складну ситуацію. Однак на даний момент вжиті дії були дуже важливими, - сказав Мюллер.

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Українське міністерство: у найважчій ситуації зараз наші аграрії

У своєму комюніке українське відомство запевнило, що Україна готова співпрацювати з польською стороною у розслідуванні будь-яких зловживань, які могли мати місце в тому чи іншому питанні та призвели до нинішньої ситуації. У міністерстві зазначили, що "кризові явища спонукають наші країни до ще тіснішої співпраці в усіх сферах, щоб позбутися першопричини цих проблем, тобто російської агресії".

У міністерстві "висловлюють жаль з приводу рішення польських колег тимчасово обмежити експорт до та через Польщу (включаючи транзит) сільськогосподарської продукції з України". У міністерстві запевнили, що "завжди виступали і виступають за відкриту, конструктивну та взаємовигідну співпрацю відповідно до угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС".

"Рішення польської сторони суперечать нашим домовленостям", - наголошують урядовці. Міністерство зазначило, що "завжди розуміло ситуацію в польському аграрному секторі та оперативно реагувало на різного роду виклики".

Українське відомство нагадало, що "тиждень тому ми домовилися, що пшениця, кукурудза, соняшник і ріпак будуть проходити через Польщу лише транзитом до 1 липня 2023 року", а цього тижня "ми досягли низки домовленостей щодо розвитку взаємовигідної співпраці у сфері сільського господарства та вирішення проблеми логістики та погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння".

"Ми розуміємо, що польські фермери перебувають у скрутному становищі, але ми наголошуємо, що українські фермери зараз в найважчій ситуації. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних втрат через війну Росії проти України, саме українські фермери гинуть на своїх полях від (вибухів) російських мін. Водночас українські сільгоспвиробники з розумінням ставляться до потреб своїх польських колег, сподіваються на взаєморозуміння та розраховують на конструктивний діалог, прийняття узгодженого рішення", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Autor:Ред.

Źródło: Ukrinform, PAP