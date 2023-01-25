Польща в авангарді зростання цін оренди.  "Пропозицію на ринку люди брали штурмом"

- Люди штурмували пропозицію на ринку оренди, - розповіла в ефірі TVN24 BiS Катажина Кунєвич, директорка з маркетингових досліджень Otodom Analytics. З іншого боку, експерт порталів marketplace.pl і gethome.pl Марек Вєльго зазначив, що внаслідок вторгнення Росії в Україну та прибуття біженців до Польщі відбулося дуже різке падіння кількості пропозицій оренди і в окремих містах воно становило 40-50 відсотків. За словами експертів порталу marketplace.pl на основі даних Євростату, Польща посіла друге місце в ЄС за зростанням орендної плати.

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- По-перше, у нас була ситуація, коли різко впала пропозиція оренди квартир і це був кінець лютого, березень. Ми знаємо чому - війна, біженці, які сюди приїхали. І ця яма за кількістю пропонованих квартир була величезною, безпрецедентною, - пояснила Кунєвич.

Ціни оренди в Польщі

З її слів, в "деяких найбільших містах" падіння кількості пропозицій оренди "сягнуло 70 відсотків".

- Це, природньо, спричинило, що квартири, які залишилися, були найдорожчими, і ціна, розрахована на такий комплект, була вища. Саме та середня вже була вища, - підкреслила аналітикиня.

Вона вказала ще одну причину зростання вартості оренди.

- Разом із тим, що відбувалося на ринку оренди, ми маємо ситуацію на первинному ринку та обмеження в доступності кредитів. Тож у нас виникла ситуація, коли пропозицію на ринку оренди люди, зацікавлені в оренді помешкання, брали штурмом, - зазначила Кунєвич.

- Уявіть собі, що в листопаді 2020 року на ринку було понад 112 тисяч виставлених на оренду квартир. Зараз лише 58 (тисяч). (…) Попит на оренду квартир з’явився у 2020 році після періоду пандемії, коли студенти повернулися до вишів, коли цей ринок почав розвиватися, знову повернулися орендарі. Це був той перший момент. Війна в Україні - дуже різке (зменшення кількості пропозицій оренди - ред.). У деяких містах 40-50 відсотків падіння відразу, - сказав Марек Вєльго.

Він пояснив, що пізніше "пропозицій побільшало, але потім у нас знову з'явилися студенти, і в результаті пропозиція недостатня".

- Крім того, проблеми з кредитоспроможністю, неможливість брати кредити призводять до того, що люди, особливо молодь, поки що не можуть собі дозволити купити квартиру, то ж просто винаймають житло, - зазначив експерт.

Wzrost czynszów w krajach UE rynekpierwotny.pl

Зросла орендна плата за наймане житло

Асоціація забудовників (PZFD) з посиланням на дані порталу Otodom повідомила, що у третьому кварталі 2022 року в середньому на 32,2 відсотка зросла орендна плата за двокімнатні квартири площею від 40 до 60 кв.м. "Орендні ставки у Варшаві (порівняно з листопадом 2021 року до листопада 2022 року) зросли на 21 відсоток, у Вроцлаві - на 32 відсотки, у Кракові - на 40 відсотків, у Лодзі - на 41 відсоток, у Жешуві - аж на 43 відсотки", - йдеться у коментарі.

В свою чергу експерти порталу rynekpierwotny.pl підрахували, спираючись на дані Євростату, що з листопада 2021 року по листопад 2022 року оренда житла в різних країнах Старого континенту найбільше зросла в Литві (30%), Польщі (18%), Естонії (15%) та Угорщині (14%).

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes