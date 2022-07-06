"Польща та Україна - друзі назавжди". Збір коштів на "польський байрактар" триває, плинуть подяки

Триває збір коштів на закупівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних Сил України, ініціатором якого є журналіст видання "Krytyka Polityczna" Славомір Сєраковський. Зібрана сума вже перевищила шість мільйонів злотих, а від українців плинуть подяки.

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В середу зібрана сума перевищила 6,4 мільйона злотих, а збір коштів підтримали понад 58 тисяч осіб. Загальна вартість придбання дрона становить 22,5 млн. злотих. Збір триватиме ще 22 дні.

За організацію акції вже подякували український парламент і Міноборони. Ініціатор кампанії збору коштів Славомір Сєраковський також публікує дописи, які йому надіслали українці.

Серед інших, подяку записав на відео кількарічний хлопчик з України на ім’я Нестор. - Вже чотири місяці я не був вдома. Російська Федерація приходить і вбиває таких дітей, як я, таких як ваші діти. Дуже дякую Польщі, що збирає гроші, які допоможуть Україні. Зупиніть війну. Польща та Україна - друзі назавжди! - каже він.

Kilkuletni Nestor: Zatrzymajcie wojnę. Polska i Ukraina przyjaciółmi na zawsze Sławomir Sierakowski

- Я Лев, мені вісім років, я живу в Одесі. У мене є кішка, собака, рибки і черепахи. Я дуже люблю тварин. Росіяни прийшли до нас в Україну, вбивають людей і тварин. Байрактар, на який ви збираєте гроші в Польщі, може їх зупинити. Я хотів би, щоб всі люди і тварини були живі і здорові. Допоможіть нам, будь ласка, - закликає у відеозаписі інший хлопець.

Chłopczyk z Ukrainy dziękuje za zbiórkę na Bayraktara Sławomir Sierakowski

Юлія та група біженців з України, які втекли до Варшави, записали подяку на Замковій площі.

- Війна показала, хто має справжню любов у серці. Дізналася, що маю сестру - Польщу. Ви дали нам так багато - турботу, надію, віру в людство і, насамперед, відчуття, що ми не самотні. «Купімо байрактар ​​Україні!» - то так звучить братська любов, - каже вона.

Uchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - Polskę Sławomir Sierakowski

Олена Буслаєва втратила на фронті чоловіка. На записі вона з сином.

- Я дуже ціную цю підтримку наших Збройних Сил. Купуючи безпілотник для України, ви сприяєте тому, аби ми менше втрачали своїх чоловіків, синів і батьків на фронті.

Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncie Sławomir Sierakowski

Виробник віддає дрони безкоштовно, а гроші йдуть на гуманітарну допомогу

Коли на початку червня литовці зібрали 6 мільйонів євро на придбання безпілотника Bayraktar TB2, виробник безпілотника, турецька компанія Baykar Makina, оголосила, що передасть дрон безкоштовно, без будь-яких додаткових витрат. Вона також закликала спрямувати зібрані гроші на гуманітарну допомогу Україні. Так само компанія відреагувала на український збір дронів, проведений кількома тижнями пізніше.

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Autor:Ред.