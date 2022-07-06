TVN24 | TVN24 po ukraińsku

"Польща та Україна - друзі назавжди". Збір коштів на "польський байрактар" триває, плинуть подяки

6 lipca 2022, 12:46

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncie
Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncieSławomir Sierakowski
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Sławomir SierakowskiOłena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncie

Триває збір коштів на закупівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних Сил України, ініціатором якого є журналіст видання "Krytyka Polityczna" Славомір Сєраковський. Зібрана сума вже перевищила шість мільйонів злотих, а від українців плинуть подяки.

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В середу зібрана сума перевищила 6,4 мільйона злотих, а збір коштів підтримали понад 58 тисяч осіб. Загальна вартість придбання дрона становить 22,5 млн. злотих. Збір триватиме ще 22 дні.

TUTAJ MOŻESZ WPŁACIĆ PIENIĄDZE NA ZBIÓRKĘ

За організацію акції вже подякували український парламент і Міноборони. Ініціатор кампанії збору коштів Славомір Сєраковський також публікує дописи, які йому надіслали українці.

Серед інших, подяку записав на відео кількарічний хлопчик з України на ім’я Нестор. - Вже чотири місяці я не був вдома. Російська Федерація приходить і вбиває таких дітей, як я, таких як ваші діти. Дуже дякую Польщі, що збирає гроші, які допоможуть Україні. Зупиніть війну. Польща та Україна - друзі назавжди! - каже він.

Kilkuletni Nestor: Zatrzymajcie wojnę. Polska i Ukraina przyjaciółmi na zawsze
Kilkuletni Nestor: Zatrzymajcie wojnę. Polska i Ukraina przyjaciółmi na zawszeSławomir Sierakowski

- Я Лев, мені вісім років, я живу в Одесі. У мене є кішка, собака, рибки і черепахи. Я дуже люблю тварин. Росіяни прийшли до нас в Україну, вбивають людей і тварин. Байрактар, на який ви збираєте гроші в Польщі, може їх зупинити. Я хотів би, щоб всі люди і тварини були живі і здорові. Допоможіть нам, будь ласка, - закликає у відеозаписі інший хлопець.

Chłopczyk z Ukrainy dziękuje za zbiórkę na Bayraktara
Chłopczyk z Ukrainy dziękuje za zbiórkę na BayraktaraSławomir Sierakowski

Юлія та група біженців з України, які втекли до Варшави, записали подяку на Замковій площі. 

- Війна показала, хто має справжню любов у серці. Дізналася, що маю сестру - Польщу. Ви дали нам так багато - турботу, надію, віру в людство і, насамперед, відчуття, що ми не самотні. «Купімо байрактар ​​Україні!» - то так звучить братська любов, - каже вона.

Uchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - Polskę
Uchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - PolskęSławomir Sierakowski

Олена Буслаєва втратила на фронті чоловіка. На записі вона з сином. 

- Я дуже ціную цю підтримку наших Збройних Сил. Купуючи безпілотник для України, ви сприяєте тому, аби ми менше втрачали своїх чоловіків, синів і батьків на фронті.

Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncie
Ołena Buslajewa: Kupując Bayraktara dla Ukrainy przyczyniacie się to tego, że stracimy mniej mężów, synów i ojców na froncieSławomir Sierakowski

Виробник віддає дрони безкоштовно, а гроші йдуть на гуманітарну допомогу

Коли на початку червня литовці зібрали 6 мільйонів євро на придбання безпілотника Bayraktar TB2, виробник безпілотника, турецька компанія Baykar Makina, оголосила, що передасть дрон безкоштовно, без будь-яких додаткових витрат. Вона також закликала спрямувати зібрані гроші на гуманітарну допомогу Україні. Так само компанія відреагувала на український збір дронів, проведений кількома тижнями пізніше.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Tagi:
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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