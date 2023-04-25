"Польща та Естонія занадто близько розташовані до Росії, щоб дозволити собі нейтралітет".  Прем'єр-міністр Кая Каллас у Варшаві

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас, з якою обговорив безпеку Польщі та регіону, двосторонні відносини та російське вторгнення в Україну.

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- Ми усвідомлюємо, що сьогоднішня боротьба в Україні - це боротьба між Давидом і Голіафом, і Давид повинен мати ту сучасну зброю, якою він міг перемогти в цій нерівній боротьбі, що там відбувається, - сказав Моравецький. Каллас підкреслила, що підтримка українців, забезпечення їх технікою є пріоритетом.

На прес-конференції після зустрічі у вівторок вранці у Варшаві з головою естонського уряду прем'єр-міністр повідомив, що вони обговорили ключові теми, пов'язані з Україною, НАТО та Європейським Союзом. Моравецький висловив задоволення тим, що Естонія думає так само, як Польща, і підкреслив, що спільна політика та підтримка в нашому регіоні особливо важливі у важкі часи.

За словами прем'єр-міністра, нинішній час є вирішальним і може визначити ситуацію на найближчі десятиліття. "У важкі часи суспільству також потрібні перевірені лідери", - сказав він, нагадавши, що Каллас перемогла на недавніх виборах в Естонії.

Глава уряду звернув увагу на зусилля, яких Естонія докладає у зв'язку з війною в Україні. Він зазначив, що Україні передається значна частина військових і бюджетних ресурсів цієї країни. Ці зусилля, зазначив він, помічають у всьому світі та цінують, зокрема, в Україні та Центральній Європі.

- Ми усвідомлюємо, що сьогоднішня боротьба в Україні - це боротьба між Давидом і Голіафом, і Давид повинен мати сучасну зброю, щоб він міг перемогти в цій нерівній боротьбі, яка там відбувається, - сказав Моравецький. Він також нагадав, що Польща бере участь в ініціативі пошуку українських дітей, викрадених росіянами. "Ми просимо Естонію також взяти участь у цій ініціативі", - сказав він.

Моравецький також відзначив, що важливо, що нації, які є найближчими до могутнього сусіда, виявляють найбільшу сміливість "відреагувати правильно, пояснити партнерам із Західної Європи". За його словами, значна частина зустрічі у вівторок була присвячена розмові про те, "як пояснити нашим партнерам у Західній Європі справжні виклики, а також ставки цієї війни".

- Ми попереджаємо, тому що Росія не є демократичною державою і Росія може дозволити собі вести цю війну в довгостроковій перспективі. Росія і російська громадська думка терплячі, вони витримують різноманітні виборчі та демократичні цикли, і, на жаль, це великий ризик, з яким ми сьогодні стикаємося", - сказав він.

Він додав, що "Польща та Естонія занадто близько розташовані до Росії, щоб дозволити собі нейтралітет".

- Саме тому ми прагнемо зміцнити гарантії безпеки для України і разом домагалися якнайшвидшого вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд Польщі хоче "максимально зберегти жорсткий пакет санкцій і не дати Путіну шантажувати G7, шантажувати Європейський Союз".

- Санкції повинні бути жорсткими, але країни Центральної Європи повинні мати адекватну підтримку, щоб захистити свою сільськогосподарську продукцію, свої сільськогосподарські ринки, і це відбувається протягом останніх двох тижнів, оскільки ми поставили це питання дуже жорстко, переговори прискорилися, вони рухаються в кращому напрямку, тому я тут помірний оптиміст, що ми закінчимо це позитивно, - сказав він.

Прем'єр-міністр Естонії: ми будемо збільшувати витрати для Москви, поки Україна не виграє

У свою чергу Каллас зазначила, що російська агресія проти України - це не лише європейське питання та регіональний конфлікт.

- Ставкою (у війні) в Україні є право на державне існування, Росія перевіряє, чи можна завоювати та колонізувати державу в 21 столітті, - підкреслила вона.

- Ми продовжуватимемо підтримувати Україну і збільшувати витрати для Москви, поки Україна не переможе, ми маємо пам’ятати, що воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності, а агресор має заплатити за все, що він знищив", - сказала вона.

Каллас підкреслилп, що зараз пріоритетом є підтримка України шляхом надання їй техніки. Вона повідомила, що її уряд минулого тижня вже вирішив відправити естонську частину боєприпасів в Україну. Вона також заявила, що "для миру в Європі нам потрібна Україна в НАТО, нам потрібна Україна в Євросоюзі".

Очільниця естонського уряду також говорила про важливість співпраці Польщі та Естонії в НАТО, про те, що польські винищувачі захищають естонське небо в рамках місії Baltic Air Policing, а солдати обох країн беруть участь у спільних навчаннях.

- Наша співпраця у сфері оборони виходить на наступний рівень, наступний крок - нові системи протиповітряної оборони, які зміцнять не лише нашу двосторонню співпрацю, а й регіональну безпеку, - сказала вона.

Вона також зазначила, що Естонія "пов'язана з Європою через Польщу".

- Ми хочемо покращити ці відносини та зв'язки: залізничний транспорт, мобільність, телекомунікації, водночас ми хочемо зміцнити відносини в цифрових послугах, - сказала прем'єр-міністр.

Вона також подякувала прем’єр-міністру Моравецькому та Польщі за важливу роль у підтримці України у боротьбі за свободу. Вона нагадала, що Польща надала історичну підтримку Україні, прийняла мільйони біженців і запроваджує дедалі жорсткіші санкції проти Росії.

Źródło: red.