"Польща та Естонія занадто близько розташовані до Росії, щоб дозволити собі нейтралітет".  Прем'єр-міністр Кая Каллас у Варшаві

25 kwietnia 2023, 17:56
Źródło:
red.
Morawiecki: twarde sankcje muszą iść razem z odpowiednią interwencją i podejściem do tego tematu na rynku europejskim
Morawiecki: twarde sankcje muszą iść razem z odpowiednią interwencją i podejściem do tego tematu na rynku europejskim
TVN24
TVN24Morawiecki: twarde sankcje muszą iść razem z odpowiednią interwencją i podejściem do tego tematu na rynku europejskim

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас, з якою обговорив безпеку Польщі та регіону, двосторонні відносини та російське вторгнення в Україну. 

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- Ми усвідомлюємо, що сьогоднішня боротьба в Україні - це боротьба між Давидом і Голіафом, і Давид повинен мати ту сучасну зброю, якою він міг перемогти в цій нерівній боротьбі, що там відбувається, - сказав Моравецький.  Каллас підкреслила, що підтримка українців, забезпечення їх технікою є пріоритетом.

На прес-конференції після зустрічі у вівторок вранці у Варшаві з головою естонського уряду прем'єр-міністр повідомив, що вони обговорили ключові теми, пов'язані з Україною, НАТО та Європейським Союзом.  Моравецький висловив задоволення тим, що Естонія думає так само, як Польща, і підкреслив, що спільна політика та підтримка в нашому регіоні особливо важливі у важкі часи.

За словами прем'єр-міністра, нинішній час є вирішальним і може визначити ситуацію на найближчі десятиліття. "У важкі часи суспільству також потрібні перевірені лідери", - сказав він, нагадавши, що Каллас перемогла на недавніх виборах в Естонії.

Глава уряду звернув увагу на зусилля, яких Естонія докладає у зв'язку з війною в Україні.  Він зазначив, що Україні передається значна частина військових і бюджетних ресурсів цієї країни.  Ці зусилля, зазначив він, помічають у всьому світі та цінують, зокрема, в Україні та Центральній Європі.

- Ми усвідомлюємо, що сьогоднішня боротьба в Україні - це боротьба між Давидом і Голіафом, і Давид повинен мати сучасну зброю, щоб він міг перемогти в цій нерівній боротьбі, яка там відбувається, - сказав Моравецький.  Він також нагадав, що Польща бере участь в ініціативі пошуку українських дітей, викрадених росіянами.  "Ми просимо Естонію також взяти участь у цій ініціативі", - сказав він.

Моравецький також відзначив, що важливо, що нації, які є найближчими до могутнього сусіда, виявляють найбільшу сміливість "відреагувати правильно, пояснити партнерам із Західної Європи".  За його словами, значна частина зустрічі у вівторок була присвячена розмові про те, "як пояснити нашим партнерам у Західній Європі справжні виклики, а також ставки цієї війни".

- Ми попереджаємо, тому що Росія не є демократичною державою і Росія може дозволити собі вести цю війну в довгостроковій перспективі.  Росія і російська громадська думка терплячі, вони витримують різноманітні виборчі та демократичні цикли, і, на жаль, це великий ризик, з яким ми сьогодні стикаємося", - сказав він.

Він додав, що "Польща та Естонія занадто близько розташовані до Росії, щоб дозволити собі нейтралітет". 

- Саме тому ми прагнемо зміцнити гарантії безпеки для України і разом домагалися якнайшвидшого вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд Польщі хоче "максимально зберегти жорсткий пакет санкцій і не дати Путіну шантажувати G7, шантажувати Європейський Союз".

- Санкції повинні бути жорсткими, але країни Центральної Європи повинні мати адекватну підтримку, щоб захистити свою сільськогосподарську продукцію, свої сільськогосподарські ринки, і це відбувається протягом останніх двох тижнів, оскільки ми поставили це питання дуже жорстко, переговори прискорилися, вони рухаються в кращому напрямку, тому я тут помірний оптиміст, що ми закінчимо це позитивно, - сказав він.

Прем'єр-міністр Естонії: ми будемо збільшувати витрати для Москви, поки Україна не виграє

У свою чергу Каллас зазначила, що російська агресія проти України - це не лише європейське питання та регіональний конфлікт. 

- Ставкою (у війні) в Україні є право на державне існування, Росія перевіряє, чи можна завоювати та колонізувати державу в 21 столітті, - підкреслила вона.

- Ми продовжуватимемо підтримувати Україну і збільшувати витрати для Москви, поки Україна не переможе, ми маємо пам’ятати, що воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності, а агресор має заплатити за все, що він знищив", - сказала вона.

Каллас підкреслилп, що зараз пріоритетом є підтримка України шляхом надання їй техніки.  Вона повідомила, що її уряд минулого тижня вже вирішив відправити естонську частину боєприпасів в Україну.  Вона також заявила, що "для миру в Європі нам потрібна Україна в НАТО, нам потрібна Україна в Євросоюзі".

Очільниця естонського уряду також говорила про важливість співпраці Польщі та Естонії в НАТО, про те, що польські винищувачі захищають естонське небо в рамках місії Baltic Air Policing, а солдати обох країн беруть участь у спільних навчаннях.

- Наша співпраця у сфері оборони виходить на наступний рівень, наступний крок - нові системи протиповітряної оборони, які зміцнять не лише нашу двосторонню співпрацю, а й регіональну безпеку, - сказала вона.

Вона також зазначила, що Естонія "пов'язана з Європою через Польщу". 

- Ми хочемо покращити ці відносини та зв'язки: залізничний транспорт, мобільність, телекомунікації, водночас ми хочемо зміцнити відносини в цифрових послугах, - сказала прем'єр-міністр.

Вона також подякувала прем’єр-міністру Моравецькому та Польщі за важливу роль у підтримці України у боротьбі за свободу.  Вона нагадала, що Польща надала історичну підтримку Україні, прийняла мільйони біженців і запроваджує дедалі жорсткіші санкції проти Росії.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

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Aktor Marcin Bosak pobity. Zarzut i areszt dla Rusłana G.

24 kwietnia 2023, 17:23
Aktualizacja: 25 kwietnia 2023, 13:05
Aktualizacja:
Autor:
katke/dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

18 kwietnia 2023, 8:25
Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl