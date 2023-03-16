Польща серед держав, які вимагають зниження стелі цін на російську нафту

16 marca 2023, 13:48
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Umowy Orlenu i ropa sprowadzana z Rosji
Umowy Orlenu i ropa sprowadzana z RosjiTVN24
wideo 2/4
TVN24Umowy Orlenu i ropa sprowadzana z Rosji

Польща, Естонія та Литва вимагають у Брюсселя знизити цінову стелю на російську нафту з 60 до 51,45 доларів за барель. Як повідомляє ПАП, це питання - предмет переноворів на зустрічі послів країн-членів ЄС.

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Запровадження цінової стелв на російську нафту має на меті обмежити надходження до російського бюджету від продажу сировини, але, як вказують три країни, Росія змогла до неї адаптуватися. В той час як російський експорт нафти до Європейського Союзу в січні впав приблизно до 600 000 барелів на день з 1 мільйона барелів на день у грудні, російські компанії змогли експортувати більше на інші ринки, такі як Китай, Індія та Туреччина.

Країни зазначають, що встановлення граничних цін на російську нафту не викликало потрясінь на світовому ринку нафти, який залишається стабільним. Світовий попит на нафту зараз низький, як і ціни на неї.

Польща, Естонія та Литва вимагають у Брюсселя знизити цінову стелю на російську нафту з 60 до 51,45 доларів за барельShutterstock

Незважаючи на обмеження цін, Росія все ще має великі прибутки

Три країни доводять, що Росія все ще заробляє мільйони доларів на день, незважаючи на втрату доходів від нафти.  Кораблі, що належать або застраховані в ЄС і Великобританії, щодня перевозять російське викопне паливо на 310 мільйонів євро, що становить 65%  від загальної вартості російського експорту викопного палива, яке транспортується морем. Росія досі заробляє на експорті нафти близько 135 мільйонів доларів  на день (за даними Міжнародного енергетичного агентства).

Тому, як зазначають Польща, Естонія та Литва в документі, з яким ознайомилася ПАП, ці дані свідчать про необхідність зниження стелі ціни на російську нафту з метою скорочення надходжень до російського бюджету.

Три держави-члени пропонують знизити її з 60 до 51,45 доларів за барель.

За інформацією ПАП, це питання мали обговорювати в середу на зустрічі послів країн-членів ЄС.

Час для першого перегляду обмеження ціни

3 грудня 2022 року ЄС погодився на обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель і на подальший перегляд цього обмеження.

Було домовлено, що для досягнення цілей обмеження ціни, включаючи можливість скорочення доходів Росії від продажу нафти, ліміт буде щонайменше на 5% нижчий середньоринкової ціни російської нафти і нафтопродуктів, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства. 4 лютого 2023 року ЄС погодився, що перший перегляд буде проведено до середини березня 2023 року.

Згідно зі звітом МЕА від 15 лютого, середня експортна ціна Росії на сиру нафту, що транспортується морем (без урахування витрат на фрахт і страхування), у січні становила 53 долари за барель. Це на 0,8 долара за барель менше, ніж у грудні 2022 року.

Січнева виручка Росії від продажу нафти становить 13 мільярдів доларів США (згідно зі згаданим звітом МЕА), і якби цю суму зменшити на 5%, дохід Росії впав би на 650 мільйонів доларів на місяць.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Rosja
Ropa naftowa
Raporty:
Ropa naftowa
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