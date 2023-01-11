Польща надасть Україні танки Leopard 2. Заява президента Анджея Дуди

Польща передасть Україні роту танків Leopard 2, - підтвердив у Львові президент Анджей Дуда. Він пояснив, що танки будуть передані в рамках створюваної з цього приводу міжнародної коаліції. Рота налічує 14 танків.

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Президент Володимир Зеленський у середу приїхав до Львова, де обговорив ситуацію в західних областях України, зокрема тих, що межують з Білоруссю. Він заслухав доповідь про боротьбу з диверсіями, стан укріплень на кордоні, а також про забезпечення військ і прикордонних служб у прикордонних з Білоруссю областях.

По тому він разом із президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою підписав Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

"Леопарди" для України

На спільній прес-конференції Анджей Дуда повідомив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2.

- Рота танків Leopard буде передана в рамках створення коаліції, тому що, як відомо, цілий комплекс формальних вимог, погоджень і так далі, які необхідні для цього, також повинні бути виконані, - сказав він.

Рота "Леопардів" налічує 14 танків.

- Перш за все, ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і ми в рамках цієї міжнародної коаліції вирішили поставити перший танковий пакет - роту танків "Леопард", - додав він. І висловив сподівання, що "в ряду інших танкових рот "Леопардів" та інших, які будуть представлені іншими країнами, вона найближчим часом вирушить до України і зможе зміцнити оборону України".

- У Польщі таке рішення вже ухвалено, - підтвердив він.

Президент Зеленський прокоментував, що Україна очікує "спільного рішення" країн, які розглядають можливість передачі танків. За його словами, одна країна не може надати таку кількість танків, яка забезпечила б Україні перемогу.

Анджей Дуда про польську допомогу Україні

Президент Дуда визнав, що "припинення війни в Україні є одним із найбільших викликів для вільного світу", який стався за останні десятиліття, і закликав світові уряди продовжувати допомагати Україні.

Він нагадав, що Польща була "першою країною, яка надала Україні вражаючу допомогу в умовах російської агресії". Серед техніки, переданої українцям з початку вторгнення Росії, він назвав танки, боєприпаси, штурмові карабіни "Грот" і гаубиці "Краб".

Минулого року Польща поставила в Україну понад 200 танків радянського виробництва - це були Т-72 та їх польська модифікація PT-91 Twardy.

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Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24