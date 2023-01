Польща надасть Україні танки Leopard 2. Заява президента Анджея Дуди

czytaj dalej

We wtorek wieczorem w Los Angeles odbyła się oficjalna premiera długo wyczekiwanego serialu "The Last of Us". - Niesamowite jest to, jak skomplikowane scenariusze zostały zaadaptowane z gry. Pracujemy z naprawdę dobrym materiałem - mówił odtwórca głównej roli Pedro Pascal. "The Last of Us" już wkrótce będzie można zobaczyć na platformie HBO Max, na której zadebiutuje 16 stycznia.