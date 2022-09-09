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Польща, Литва, Латвія та Естонія за обмеження поїздок росіян у Європу

9 września 2022, 19:02

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Polska, Litwa, Łotwa i Estonia za ograniczeniem podróżowania Rosjan po Europie
TVN24Polska, Litwa, Łotwa i Estonia za ograniczeniem podróżowania Rosjan po Europie

У спільній заяві прем'єр-міністри Польщі, Естонії, Литви та Латвії висловилися за обмеження можливості подорожувати Європою для громадян Росії. Було оголошено, що ці обмеження мають набути чинності окремо в кожній країні до 19 вересня. У заяві додано, що "це не повна заборона на в'їзд" і що "взаємно узгоджені обґрунтовані винятки" залишаться.

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У заяві сказано, що "країни, які межують з Росією, дедалі більше стурбовані значним і зростаючим потоком російських громадян через наші кордони до Європейського Союзу та Шенгенської зони". "Ми вважаємо, що це починає становити серйозну загрозу нашій громадській безпеці та всій Шенгенській зоні", - написали глави урядів.

"Серед громадян Росії, які в'їжджають до ЄС/Шенгенської зони, є люди, які мають намір загрожувати безпеці наших країн, оскільки три чверті громадян Росії підтримують агресію Росії проти України. Забезпечення нашими прикордонними службами безпеки Європи та перевірки, чи російські громадяни при в'їзді до Шенгенської зонт не є загрозою нашій спільній безпеці та стабільності наших суспільств, вимагає величезних ресурсів», – додали автори заяви.

"Також неприйнятним є те, що поки в Україні катують і вбивають людей, громадяни країни-агресора можуть вільно подорожувати в межах ЄС. Більшість віз видано росіянам до початку повномасштабної російської агресії в Україні, в інших геополітичних умовах і за інших обставин. Поїздка до Європейського Союзу є привілеєм, а не правом людини", – написано в заяві.

"Необхідно вживати більше засобів"

"Ми вітаємо рішення призупинити дію угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією. Це необхідний перший крок. Однак необхідно вжити ще засобів для різкого скорочення кількості виданих віз (в першу чергу туристичних) і скорочення потоку російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони», - сказано у прес-релізі.

"На нещодавній зустрічі Gymnich (неформальна зустріч міністрів закордонних справ - ред.) в Празі держави-члени дізналися про дедалі складнішу ситуацію в країнах, які межують з Росією, що потребує вжиття відповідних заходів на національному рівні для обмеження в’їзду російських громадян до Європейського Союзу через їхні кордони", - нагадали в повідомленні.

"Єдиний регіональний підхід"

"Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід і цим висловлюють свою політичну волю і твердий намір ввести тимчасові національні заходи для громадян Росії з візами ЄС для протидії безпосереднім загрозам громадському порядку і безпеці та обмеження в'їзду в Шенгенську зону громадян Росії з туристтчною, культурною, спортивною чи діловою метою", - зазначено в повідомленні.

У ньому також наголошують, що "тимчасові національні заходи, засновані на спільному підході, мають набути чинності в кожній країні до 19 вересня 2022 року". "Ці заходи ухвалені на основі спільного обґрунтування охорони громадського порядку та внутрішньої безпеки, а також загальної безпеки нашої спільної Шенгенської зони. Ми все ще шукаємо єдиний підхід на рівні ЄС і попросили Європейську комісію запропонувати відповідні заходи щодо віз та обмежень на в’їзд, які могли б бути впроваджені однаковим чином усіма державами-членами Європейського Союзу та країнами, асоційованими з Шенгеном»,- зазначено в заяві.

"Ми підкреслюємо, що це не повна заборона на в’їзд, і чинними залишаться взаємно узгоджені обґрунтовані винятки для дисидентів, гуманітарних випадків, членів сімей, власників дозволів на проживання, а також коли йдеться про спрощення перевезення товарів і транспортних послуг, дипломатичних представництв, транзитних поїздок з і в Калінінград тощо. Ми повністю підтримуємо необхідність продовжувати підтримку опонентів путінського режиму та надання їм можливості покинути Росію",- підсумовано в заяві.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: YuryKara / Shutterstock.com

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Litwa
Łotwa
Estonia
Raporty:
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