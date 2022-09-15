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"Польща – дім для кожного". Мешканці Грохова реагують на ксенофобський напад

15 września 2022, 13:04

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Marsz przeciw nienawiści na Grochowie
Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.plМарш проти ненависті в Грохуві

Група жителів Грохова організувала марш проти ненависті. Вони не згідні з ксенофобськими вчинками щодо іноземців з України та Білорусі.

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2 вересня ми повідомляли про інцидент з молодими українцями, білорусами і поляками, які регулярно зустрічаються на одному з футбольних полів у Грохові, щоб разом пограти у футбол. Це не сподобалося місцевим хуліганам, які погрожували гравцям і вигнали їх з поля. Розголосу справі надав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Того ж дня поліцейські затримали перших двох нападників. Третя особа сама з'явилася у поліцію. Всім трьом вже висунули звинувачення.

Marsz przeciw nienawiści na GrochowieMateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Марш проти ненависті в Грохові

Жителі Грохова відреагували на цей безглуздий акт агресії та вирішили організувати марш проти ненависті. "Ми хочемо виступити проти такого поводження з нашими сусідами. Ми хочемо, щоб вони почувалися з нами в безпеці і знали, що ми не сприймаємо подібну поведінку. Тому ми вирішили організувати "Марш проти ненависті", - повідомили нашу редакцію електронною поштою організатори заходу.

У вівторок до 18 години на вулиці Розлуцькій біля футбольного поля, де стався ксенофобський інцидент, зібралося кілька десятків людей. Як повідомляють організатори, учасники маршу пройшли проспектом Сполучених Штатів' в напрямку Ронда Вятрачна, а потім до площі Шембека.

Учасники принесли з собою картонні щити з гаслами: "Польща - дім для всіх", "Почувайтеся як вдома", "Геть ксенофобію". Також були українські прапори. За словами нашого кореспондента Матеуша Шмельтера, захід пройшов мирно, під наглядом поліції.

Marsz przeciw nienawiści na Grochowie

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Ukraina
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Reporter TVN24 na korytarzu sejmowym zapytał Antoniego Macierewicza o ukrywany przez jego podkomisję smoleńską raport amerykańskich naukowców z NIAR. - Ja mówię panu, jak wygląda naprawdę to, co powinno być opublikowane - powiedział Macierewicz. - Pan minister powiedział wprost: to, co powinno być - jego zdaniem - opublikowane. Czyli nie wszystko - skwitował poseł opozycji Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

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Polska

Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Antoni Macierewicz nie pokazał wszystkich filmów ze swoich eksperymentów. Nie pokazał zwłaszcza tych, które nie były mu na rękę - mówił reporter "Czarno na białym" Piotr Świerczek, który ujawnił nieopublikowane materiały z prac podkomisji smoleńskiej. Dziennikarz zwrócił uwagę na nieumieszczenie w raporcie Macierewicza ekspertyz europejskich naukowców, które "wykluczały zamach", a także na brakujące fragmenty analizy amerykańskiego instytutu NIAR.

Czego brakuje w raporcie podkomisji Macierewicza? Autor reportażu tłumaczy

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Autor:
ft//now
Źródło:
TVN24

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Reuters, PAP, TVN24

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Mężczyzna zmarł w poniedziałek podczas policyjnej interwencji. Według opinii biegłego, policjanci stosowali chwyt przez nieco ponad 70 sekund. To - jego zdaniem - krótki czas. - Nie można wykluczyć, że do zgonu przyczyniły się inne czynniki, o których na razie nie wiemy - powiedziała prokurator Beata Starzecka z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. W czwartek dwóch policjantów, biorących udział w interwencji, zostało zawieszonych.

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mp/dap
Źródło:
PAP

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Autor:
kek//now
Źródło:
tvn24.pl/PAP

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Zasłabł jeden ze strażników czuwających przy trumnie królowej Elżbiety

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Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP

Jacek Jaworek zniknął po tym, jak od strzałów z broni palnej zginęli jego brat, bratowa i ich syn. Mieszkał z nimi we wsi Borowce, odciętej od świata bagnistymi lasami. Nie wziął samochodu, dokumentów, pieniędzy i leków. Jest podejrzany o tę zbrodnię i od ponad roku poszukiwany na całym świecie.

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Autor:
mag/gp
Źródło:
TVN24 Katowice, Uwaga TVN

Dokładnie 64 lata temu rozpoczęto jeden z najbardziej szalonych programów zimnej wojny - stałe, całodobowe utrzymywanie w powietrzu bombowców z gotowymi do użycia bombami atomowymi na pokładzie. Program miał być gwarantem bezpieczeństwa USA, lecz jednocześnie doprowadził do licznych niebezpiecznych wypadków, w tym gubienia całych bomb. Części z nich nigdy nie udało się odnaleźć.

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Autor:
Maciej
Michałek
Źródło:
tvn24.pl

Zostawił swoje auto na drodze  dojazdowej do pałacu w Zatoniu, mimo że mogą na nią wjeżdżać jedynie pojazdy służb ratunkowych. I słono za to zapłaci. Dostał mandat na pięć tysięcy złotych.

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Autor:
pop
Źródło:
tvn24.pl

Szkolenia redukujące punkty karne mają zniknąć od soboty 17 września. W związku z tym wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywają oblężenie. - Będą maratony sześciogodzinne. Chętnych jest bardzo dużo - relacjonował reporter TVN24 Tomasz Kanik.

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Moto

Aktualizacja:
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Choć Sara James nie weszła do najlepszej piątki "America's Got Talent", świetnie oceniane przez jury i widzów występy w 17. edycji show, zakończone awansem do ścisłego finału, były sukcesem samym w sobie. 14-letnia wokalistka, tuż po zakończeniu programu, podziękowała fanom.

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Autor:
am
Źródło:
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Ciekawostki

Autor:
wac//am
Źródło:
BBC, Metro, tvn24.pl

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 204 dni. Ukraińska straż graniczna poinformowała w czwartek o uwolnieniu pięciorga nastolatków, których wojsko rosyjskie zamknęło w piwnicy w Kupiańsku w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła w czwartek do Kijowa, gdzie przeprowadzi rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

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Aktualizacja:
Autor:
asty,
momo
//now
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 204 dni. Ukraińska straż graniczna poinformowała w czwartek o uwolnieniu pięciorga nastolatków, których wojsko rosyjskie zamknęło w piwnicy w Kupiańsku w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła w czwartek do Kijowa, gdzie przeprowadzi rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Uwolniono pięcioro nastolatków zamkniętych przez rosyjskich wojskowych w piwnicy w Kupiańsku

Świat

Uwolniono pięcioro nastolatków zamkniętych przez rosyjskich wojskowych w piwnicy w Kupiańsku

15 września 2022, 5:22
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Autor:
asty,
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//now
Źródło:
PAP

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Niebywałe natężenie złej woli, oszustwa - tak Jarosław Kaczyński skomentował reportaż, w którym Piotr Świerczek udowodnił, że podkomisja smoleńska ukrywała dowody z amerykańskiego raportu dotyczącego katastrofy. Zapewnił, że "z całą pewnością" raport ten zostanie opublikowany w całości, ale zaznaczył, że "nie poda konkretnej daty".

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anw
Źródło:
PAP, IUNG

Dorota "Doda" Rabczewska wygrała przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę dotyczącą wyroku skazującego artystkę za obrazę uczuć religijnych - poinformowała w czwartek mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. ETPCz dopatrzył się naruszenia artykułu 10. Europejskiej konwencji praw człowieka. Sprawa ma związek z wypowiedzią piosenkarki sprzed lat, w której określiła autorów Biblii jako "naprutych winem i palących jakieś zioła".

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Białystok

Autor:
tm/gp
Źródło:
PAP

Socjaldemokratyczna premier Szwecji Magdalena Andersson podała się do po zwycięstwie w niedzielnych wyborach parlamentarnych opozycyjnego bloku partii prawicowych. Nowy parlament zbierze się 26 września. Procedura wyboru nowego premiera zajmuje zazwyczaj około 19 dni.

Premier Szwecji Magdalena Andersson podała się do dymisji

Świat

Premier Szwecji Magdalena Andersson podała się do dymisji

15 września 2022, 13:30

Świat

Autor:
js\mtom
Źródło:
PAP

W nocy ze środy na czwartek mieliśmy do czynienia z fascynującym zjawiskiem. Uran - szósta planeta Układu Słonecznego - przestał być widoczny na nocnym niebie. A to za sprawą Księżyca.

Ostatniej nocy z nieba "zniknął" Uran

Nauka

Ostatniej nocy z nieba "zniknął" Uran

15 września 2022, 11:49

Nauka

Autor:
kw
Źródło:
space.com

Reportaż Piotra Świerczka "Siła kłamstwa", pokazujący ukrywane przez podkomisję smoleńską dowody dotyczące katastrofy, będzie można obejrzeć na antenie stacji TVN w niedzielę o godzinie 22.45.

Reportaż "Siła kłamstwa" zostanie wyemitowany na antenie TVN

Polska

Reportaż "Siła kłamstwa" zostanie wyemitowany na antenie TVN

15 września 2022, 9:18

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Zmarła słynna grecka aktorka i piosenkarka Irene Papas. Miała 96 lat. Artystka zyskała międzynarodową sławę występami w "Greku Zorbie" i "Działach Navarony".

Nie żyje Irene Papas. Gwiazda greckiego kina miała 96 lat

Kultura i styl

Nie żyje Irene Papas. Gwiazda greckiego kina miała 96 lat

15 września 2022, 12:57

Kultura i styl

Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters

Sara James z Polski znalazła się poza pierwszą piątką w finale "America's Got Talent". 14-latka z Ośna Lubuskiego pod Słubicami zachwyciła dzień wcześniej jury i widzów finałowym wykonaniem "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush. Podczas środowego wielkiego finału zaśpiewała z zespołem Black Eyed Peas. 17. edycję AGT wygrał taneczny zespół Mayyas.

Sara James poza pierwszą piątką w finale "America's Got Talent". Na scenie wystąpiła z Black Eyed Peas

Kultura i styl

Sara James poza pierwszą piątką w finale "America's Got Talent". Na scenie wystąpiła z Black Eyed Peas

15 września 2022, 5:11

Kultura i styl

Autor:
am
Źródło:
AGT, NBC