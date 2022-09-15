"Польща – дім для кожного". Мешканці Грохова реагують на ксенофобський напад
Група жителів Грохова організувала марш проти ненависті. Вони не згідні з ксенофобськими вчинками щодо іноземців з України та Білорусі.
2 вересня ми повідомляли про інцидент з молодими українцями, білорусами і поляками, які регулярно зустрічаються на одному з футбольних полів у Грохові, щоб разом пограти у футбол. Це не сподобалося місцевим хуліганам, які погрожували гравцям і вигнали їх з поля. Розголосу справі надав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Того ж дня поліцейські затримали перших двох нападників. Третя особа сама з'явилася у поліцію. Всім трьом вже висунули звинувачення.
Марш проти ненависті в Грохові
Жителі Грохова відреагували на цей безглуздий акт агресії та вирішили організувати марш проти ненависті. "Ми хочемо виступити проти такого поводження з нашими сусідами. Ми хочемо, щоб вони почувалися з нами в безпеці і знали, що ми не сприймаємо подібну поведінку. Тому ми вирішили організувати "Марш проти ненависті", - повідомили нашу редакцію електронною поштою організатори заходу.
У вівторок до 18 години на вулиці Розлуцькій біля футбольного поля, де стався ксенофобський інцидент, зібралося кілька десятків людей. Як повідомляють організатори, учасники маршу пройшли проспектом Сполучених Штатів' в напрямку Ронда Вятрачна, а потім до площі Шембека.
Учасники принесли з собою картонні щити з гаслами: "Польща - дім для всіх", "Почувайтеся як вдома", "Геть ксенофобію". Також були українські прапори. За словами нашого кореспондента Матеуша Шмельтера, захід пройшов мирно, під наглядом поліції.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl