"Польща – дім для кожного". Мешканці Грохова реагують на ксенофобський напад

Група жителів Грохова організувала марш проти ненависті. Вони не згідні з ксенофобськими вчинками щодо іноземців з України та Білорусі.

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2 вересня ми повідомляли про інцидент з молодими українцями, білорусами і поляками, які регулярно зустрічаються на одному з футбольних полів у Грохові, щоб разом пограти у футбол. Це не сподобалося місцевим хуліганам, які погрожували гравцям і вигнали їх з поля. Розголосу справі надав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Того ж дня поліцейські затримали перших двох нападників. Третя особа сама з'явилася у поліцію. Всім трьом вже висунули звинувачення.

Marsz przeciw nienawiści na Grochowie Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Марш проти ненависті в Грохові

Жителі Грохова відреагували на цей безглуздий акт агресії та вирішили організувати марш проти ненависті. "Ми хочемо виступити проти такого поводження з нашими сусідами. Ми хочемо, щоб вони почувалися з нами в безпеці і знали, що ми не сприймаємо подібну поведінку. Тому ми вирішили організувати "Марш проти ненависті", - повідомили нашу редакцію електронною поштою організатори заходу.

У вівторок до 18 години на вулиці Розлуцькій біля футбольного поля, де стався ксенофобський інцидент, зібралося кілька десятків людей. Як повідомляють організатори, учасники маршу пройшли проспектом Сполучених Штатів' в напрямку Ронда Вятрачна, а потім до площі Шембека.

Учасники принесли з собою картонні щити з гаслами: "Польща - дім для всіх", "Почувайтеся як вдома", "Геть ксенофобію". Також були українські прапори. За словами нашого кореспондента Матеуша Шмельтера, захід пройшов мирно, під наглядом поліції.

Marsz przeciw nienawiści na Grochowie Marsz przeciw nienawiści na Grochowie | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Marsz przeciw nienawiści na Grochowie | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Marsz przeciw nienawiści na Grochowie | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Marsz przeciw nienawiści na Grochowie | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Marsz przeciw nienawiści na Grochowie | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Marsz przeciw nienawiści na Grochowie | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl