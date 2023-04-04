Польський уряд продає російську компанію

На продаж виставлено перше підприємство санкційного списку. Польська влада розробила процедури, щоб гарантувати, що активи не повернуться під контроль Росії, пише "Dziennik Gazeta Prawna".

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Як зазначає видання, йдеться про Novatek Green Energy, яка постачає газ до кільканадцяти ґмін Польщі. "Це 100% дочірня компанія російської газової компанії ПАТ "Новатек". З квітня минулого року рішенням Міністерства внутрішніх справ і адміністрації вона потрапила в санкційний список", - нагадує газета.

Видання зазначає, що згодом - на підставі Закону про особливі рішення щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки від 13 квітня 2022 року - в компанію (у жовтні минулого року) ввели примусового управителя. . Зараз, за ​​даними "Dziennik Gazeta Prawna", уряд готує наступний крок - продаж активів або й всієї компанії. "Буде оголошено відкритий тендер", - зазначає видання.

Процедура продажу

За даними газети, оскільки ситуація стосується суб’єкта санкційного списку, уряд розробив окремі процедури щодо розпорядження його активами. 'За допомогою консалтингової компанії EY ми підготували дві процедури: транзакційну та санкційну. Це має на меті захистити нас від сценарію, за яким активи викуповуються суб’єктами з Росії", - пояснює джерело видання"Dziennik Gazeta Prawna".

Як повідомляє газета, процедура транзакції матиме класичний перебіг з урахуванням так званих довгого і короткого списків учасників торгів або принципу "належної обачності". "На етапі довгого списку учасників торгів будуть перевіряти, в тому числі, на структуру власності, географічну прив’язку (проаналізують країни реєстрації та бізнес-діяльності) або за трьома основними контрагентами інвестора", - зазначає видання.

Novatek Shutterstock

Додають також, що нова "санкційна процедура" буде застосована, зокрема, на етапі короткого списку учасників. "Ми зосередимося на джерелі походження активів. Гроші, виділені на цю операцію, будуть перевірені, тобто походження коштів і в який період вони були отримані інвестором", - говорить джерело видання.

Застосування механізму до інших компаній

За даними газети, весь процес продажу активів має бути завершений у жовтні. Польська влада сподівається, що розроблені механізми будуть застосовані до інших компаній із санкційного списку. "Зараз ми оцінюємо кілька випадків, але поки що рано говорити про подробиці", - цитує газета міністра розвитку та технологій Вальдемара Буду.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP