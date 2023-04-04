Польський уряд продає російську компанію

4 kwietnia 2023, 9:59
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Zełenski: wiadomość o tym, że Rosja obejmuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa jest absurdalna i destruktywna
Zełenski: wiadomość o tym, że Rosja obejmuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa jest absurdalna i destruktywnaReuters/TVN24
wideo 2/4
Reuters/TVN24Zełenski: wiadomość o tym, że Rosja obejmuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa jest absurdalna i destruktywna

На продаж виставлено перше підприємство санкційного списку.  Польська влада розробила процедури, щоб гарантувати, що активи не повернуться під контроль Росії, пише "Dziennik Gazeta Prawna".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Як зазначає видання, йдеться про Novatek Green Energy, яка постачає газ до кільканадцяти ґмін Польщі.  "Це 100% дочірня компанія російської газової компанії ПАТ "Новатек". З квітня минулого року рішенням Міністерства внутрішніх справ і адміністрації вона потрапила в санкційний список", - нагадує газета.

Видання зазначає, що згодом - на підставі Закону про особливі рішення щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки від 13 квітня 2022 року - в компанію (у жовтні минулого року) ввели примусового управителя. .  Зараз, за ​​даними "Dziennik Gazeta Prawna", уряд готує наступний крок - продаж активів або й всієї компанії.  "Буде оголошено відкритий тендер", - зазначає видання.

Процедура продажу

За даними газети, оскільки ситуація стосується суб’єкта санкційного списку, уряд розробив окремі процедури щодо розпорядження його активами.  'За допомогою консалтингової компанії EY ми підготували дві процедури: транзакційну та санкційну. Це має на меті захистити нас від сценарію, за яким активи викуповуються суб’єктами з Росії", - пояснює джерело видання"Dziennik Gazeta Prawna".

Як повідомляє газета, процедура транзакції матиме класичний перебіг з урахуванням так званих  довгого і короткого списків учасників торгів або принципу "належної обачності".  "На етапі довгого списку учасників торгів будуть перевіряти, в тому числі, на структуру власності, географічну прив’язку (проаналізують країни реєстрації та бізнес-діяльності) або за трьома основними контрагентами інвестора", - зазначає видання.

NovatekShutterstock

Додають також, що нова "санкційна процедура" буде застосована, зокрема, на етапі короткого списку учасників.  "Ми зосередимося на джерелі походження активів. Гроші, виділені на цю операцію, будуть перевірені, тобто походження коштів і в який період вони були отримані інвестором", - говорить джерело видання.

Застосування механізму до інших компаній

За даними газети, весь процес продажу активів має бути завершений у жовтні.  Польська влада сподівається, що розроблені механізми будуть застосовані до інших компаній із санкційного списку.  "Зараз ми оцінюємо кілька випадків, але поки що рано говорити про подробиці", - цитує газета міністра розвитку та технологій Вальдемара Буду.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rosja
Sankcje
Pozostałe wiadomości
Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

4 kwietnia 2023, 8:27
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W prognozach na kolejne dni widać zmianę w pogodzie. Jak opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, zrobi się nieco cieplej, ale i mniej pogodnie. Czy taka aura utrzyma się w Wielkanoc?

Nadchodzi zmiana aury. "Temperatura we wschodniej Polsce będzie wyższa niż na zachodzie"

Nadchodzi zmiana aury. "Temperatura we wschodniej Polsce będzie wyższa niż na zachodzie"

4 kwietnia 2023, 8:59
Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Abigail Zwerner, nauczycielka postrzelona w styczniu przez jednego ze swoich uczniów, złożyła pozew przeciwko władzom szkoły - informuje portal Today. Kobieta domaga sie 40 mln dolarów i twierdzi, że władze placówki nie reagowały na kolejne ostrzeżenia sugerujące, że sześcioletni chłopiec może być zagrożeniem.

Nauczycielka postrzelona przez 6-latka domaga się 40 milionów. W pozwie pisze o zlekceważonych ostrzeżeniach

Nauczycielka postrzelona przez 6-latka domaga się 40 milionów. W pozwie pisze o zlekceważonych ostrzeżeniach

4 kwietnia 2023, 9:56
Autor:
wac//am
Źródło:
Today, NBC News, tvn24.pl

Prokuratura nie zakończyła jeszcze śledztwa w sprawie zabójstwa trzech chłopców. Do zbrodni doszło ponad rok temu w Płocku. Śledczy czekają na drugą opinię biegłych psychiatrów. Z pierwszej wynikało, że podejrzany w momencie popełniania morderstwa był niepoczytalny.

Brutalne zabójstwo trzech chłopców w Płocku. Prokuratura czeka na "kluczowy dowód"

Brutalne zabójstwo trzech chłopców w Płocku. Prokuratura czeka na "kluczowy dowód"

4 kwietnia 2023, 7:25
Autor:
kz/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Białoruska redakcja Radia Swoboda donosi, że oskarżonym o uszkodzenie na lotnisku pod Mińskiem rosyjskiego samolotu wczesnego ostrzegania A-50 może grozić kara śmierci. Rozgłośnia przekazała, że sprawą objęto około 30 osób. Wcześniej centrum obrony praw człowieka "Wiasna" informowało o zatrzymaniu kilku osób w związku z tą sprawą.

Białoruś. Zniszczony rosyjski samolot na lotnisku. Media: oskarżonym może grozić kara śmierci

Białoruś. Zniszczony rosyjski samolot na lotnisku. Media: oskarżonym może grozić kara śmierci

4 kwietnia 2023, 8:46
Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

Wtorek jest 405. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w swojej najnowszej analizie, że rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera robią dalsze postępy w centrum Bachmutu na wschodzie Ukrainy i zajęli siedzibę miejskiej administracji. Szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn nocą 2 kwietnia miał podnieść przy budynku administracji rosyjską flagę z napisem ku pamięci rosyjskiego blogera wojennego Władlena Tatarskiego (Maksima Fomina) zabitego w niedzielę w Petersburgu - czytamy w analizie. Prigożyn oświadczył, że grupa Wagnera "legalnie kontroluje" Bachmut, ale ukraińskie siły pozostają w zachodniej części miasta - podkreśla ISW. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

ISW: Wagnerowcy zajęli siedzibę administracji w Bachmucie. Obrońcy pozostają w zachodniej części miasta

ISW: Wagnerowcy zajęli siedzibę administracji w Bachmucie. Obrońcy pozostają w zachodniej części miasta

4 kwietnia 2023, 5:05
Aktualizacja: 4 kwietnia 2023, 8:51
Aktualizacja:
Autor:
asty,
ks
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

W Rosji służby bezpieczeństwa konfiskują paszporty wysokich rangą przedstawicieli władz i przedsiębiorstw państwowych. Chcą w ten sposób zapobiec ich ucieczkom za granicę - pisze we wtorek Instytut Studiów nad Wojną wskazując na publikację "Financial Times".

Rosja. Media: służby konfiskują paszporty najbogatszym obywatelom, przedstawicielom władz i biznesu

Rosja. Media: służby konfiskują paszporty najbogatszym obywatelom, przedstawicielom władz i biznesu

4 kwietnia 2023, 9:29
Autor:
ks/adso
Źródło:
PAP

- Dostrzegam powiew dużego optymizmu - powiedziała o nastrojach w obozie Zjednoczonej Prawicy w roku wyborczym posłanka klubu parlamentarnego PiS Jadwiga Emilewicz. Dodała, że funkcjonuje w nim "nie względu na apanaże tudzież stanowiska" - oświadczyła w "Rozmowie Piaseckiego".

Emilewicz: jestem w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ze względu na apanaże tudzież stanowiska

Emilewicz: jestem w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ze względu na apanaże tudzież stanowiska

4 kwietnia 2023, 8:07
Autor:
pp/adso
Źródło:
TVN24

Zakładamy elastyczność co do wysokości tak zwanej 14. emerytury - mówiła w radiowej Jedynce szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Jak dodała, świadczenie ma być rokrocznie waloryzowane, ale może być wyższe i będzie o tym decydował rząd. - Co do wypłaty też zakładamy taką elastyczność, będzie to druga połowa roku - zaznaczyła.

Dodatkowe świadczenie dla seniorów. "Ten projekt jest elastyczny"

Dodatkowe świadczenie dla seniorów. "Ten projekt jest elastyczny"

4 kwietnia 2023, 9:21
Autor:
jr/ToL
Źródło:
PAP

Na drodze w Nowej Rudzie (Dolnośląskie) młody kierowca pobił policjantkę po służbie. Mężczyzna rzucił się na nią z pięściami po tym, jak funkcjonariuszka - podejrzewając, że jest nietrzeźwy - próbowała wyjąć kluczyki ze stacyjki jego samochodu. 23-latek został już zatrzymany i jak przekazuje prokuratura, grozi mu do 20 lat więzienia.

Policjantka chciała zabrać kierowcy kluczyki. Mężczyzna ją znokautował. Grozi mu do 20 lat więzienia

Policjantka chciała zabrać kierowcy kluczyki. Mężczyzna ją znokautował. Grozi mu do 20 lat więzienia

3 kwietnia 2023, 17:46
Autor:
ib/tok
Źródło:
tvn24.pl

W przypadku LPG (gaz płynny) Polska była największym importerem w całej Unii Europejskiej. Za rosyjski LPG zapłacono około 3 miliardy złotych - wynika z analizy Forum Energii (FE).

Tego nie objęły sankcje nałożone na Rosję. Polska największym importerem w całej UE

Tego nie objęły sankcje nałożone na Rosję. Polska największym importerem w całej UE

3 kwietnia 2023, 16:42
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Niemal 90 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej - na terenie sześciu województw - zatrzymało 20 osób. Śledztwo dotyczy karuzeli podatkowej i wystawiania "pustych" faktur VAT. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, wśród zatrzymanych jest Paweł P., znajomy Iwony Wieczorek, który w grudniu 2022 roku usłyszał zarzut utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia nastolatki z Gdańska.

Mieli wystawiać "puste" faktury VAT. 20 zatrzymanych, wśród nich Paweł P., znajomy Iwony Wieczorek

Mieli wystawiać "puste" faktury VAT. 20 zatrzymanych, wśród nich Paweł P., znajomy Iwony Wieczorek

4 kwietnia 2023, 7:44
Autor:
tam
Źródło:
PAP

Propozycja jakaś dla dzieci na pewno się pojawi - w ten sposób Jadwiga Emilewicz odpowiedziała w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 na pytanie o ewentualną waloryzację 500 plus.

Co z waloryzacją 500 plus? "Propozycja jakaś dla dzieci na pewno się pojawi"

Co z waloryzacją 500 plus? "Propozycja jakaś dla dzieci na pewno się pojawi"

4 kwietnia 2023, 8:05
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Nad ranem w Holandii doszło do katastrofy kolejowej. Pociąg osobowy uderzył w żurawia rozstawionego na torach na trasie Haga-Amsterdam - informuje Reuters. Pierwszy wagon pociągu osobowego wypadł z torów i znalazł się w polu, a w ostatnim wybuchł pożar. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, jedna osoba zmarła.

Holandia. Pociąg uderzył w sprzęt konstrukcyjny na torach

Holandia. Pociąg uderzył w sprzęt konstrukcyjny na torach

4 kwietnia 2023, 5:30
Aktualizacja: 4 kwietnia 2023, 7:36
Aktualizacja:
Autor:
ks/adso
Źródło:
Reuters, PAP

Zmiany w Kodeksie pracy zaczną obowiązywać od 7 kwietnia - chodzi o przepisy dotyczące pracy zdalnej. Związki zawodowe zgłaszają szereg wątpliwości związanych z regulacjami. OPZZ i NSZZ Solidarność zwracają uwagę między innymi na koszty pracy zdalnej oraz płynne przejście do stosowania nowych przepisów.

Zmiany w Kodeksie pracy. Związki zgłaszają zastrzeżenia

Zmiany w Kodeksie pracy. Związki zgłaszają zastrzeżenia

4 kwietnia 2023, 7:10
Autor:
kris
Źródło:
PAP

Była już metoda "na wnuczka" i "na policjanta". Teraz złodzieje do swoich celów wykorzystują również sztuczną inteligencję. Kradzieże z wykorzystaniem sztucznie stworzonego, ale znajomego nam głosu, to jeden ze sposobów. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Sztuczna inteligencja. Przestępcy wykorzystują próbki głosu bliskich. Eksperci ostrzegają

Sztuczna inteligencja. Przestępcy wykorzystują próbki głosu bliskich. Eksperci ostrzegają

4 kwietnia 2023, 6:37
Autor:
Aleksandra
Kąkol
Źródło:
TVN24

Ukraina dysponuje pięcioma brygadami myśliwców – informuje rzecznik lotnictwa ukraińskiego płk Jurij Ihnat. Pięć brygad lotnictwa to prawie 200 samolotów - podkreśla agencja Interfaks-Ukraina.

Ukraina. Wojsko: mamy pięć brygad myśliwców Su-27 i MiG-29

Ukraina. Wojsko: mamy pięć brygad myśliwców Su-27 i MiG-29

4 kwietnia 2023, 5:42
Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

We wtorek Finlandia staje się 31. członkiem NATO, największego na świecie sojuszu wojskowego, założonego po II wojnie światowej. Przypominamy kluczowe wydarzenia w historii NATO.

Największy sojusz wojskowy na świecie. Tak rozszerzało się NATO

Największy sojusz wojskowy na świecie. Tak rozszerzało się NATO

4 kwietnia 2023, 7:55
Autor:
ads/ADSO
Źródło:
PAP

Aktor Leonardo DiCaprio zeznawał w poniedziałek w sądzie federalnym w Waszyngtonie w ramach procesu dotyczącego międzynarodowego prania pieniędzy i przekupstwa z udziałem znanego rapera Prasa Michela - przekazała agencja Associated Press.

Leonardo DiCaprio zeznawał w sądzie. Pranie brudnych pieniędzy, przekupstwa i sprawa Jho Low

Leonardo DiCaprio zeznawał w sądzie. Pranie brudnych pieniędzy, przekupstwa i sprawa Jho Low

4 kwietnia 2023, 5:17
Autor:
asty/adso
Źródło:
AP

Hiszpańska grupa okradająca bankomaty oraz oddziały bankowe trafiła w ręce policji. Lider gangu, Jose Lopez Sanchez, to rekordzista pod względem liczby zatrzymań. Głównym obszarem aktywności przestępców była środkowa i wschodnia Hiszpania, w szczególności prowincje Madryt, Toledo i Walencja.

Hiszpania. Policja zatrzymała "jednego z najinteligentniejszych" przestępców po raz 172.

Hiszpania. Policja zatrzymała "jednego z najinteligentniejszych" przestępców po raz 172.

4 kwietnia 2023, 6:06
Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

Na lotnisku Chopina strażnicy graniczni zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy podczas kontroli dokumentów przed rejsem do Paryża posłużyli się przerobionymi paszportami z podrobionymi stemplami słowackiej i węgierskiej kontroli granicznej.

Planowali lecieć przez Paryż do Meksyku, mieli przerobione paszporty

Planowali lecieć przez Paryż do Meksyku, mieli przerobione paszporty

4 kwietnia 2023, 6:04
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl/NOSG

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił w poniedziałek o wynagrodzeniach szefów banków centralnych Polski i USA - prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego oraz szefa Fed Jerome'a Powella. - Zarobki pana Glapińskiego są wyraźnie wyższe od zarobków jego odpowiednika w Stanach Zjednoczonych - stwierdził.

Oto pensje szefów NBP i Fed. "Glapiński być może jest najdroższym prezesem świata"

Oto pensje szefów NBP i Fed. "Glapiński być może jest najdroższym prezesem świata"

3 kwietnia 2023, 20:09
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty wprowadzania w błąd dwóm popularnym sklepom internetowym - Born2be oraz Renee. Jak podaje urząd, sklepy te, mające jednego właściciela, stosowały marketingowy wabik w postaci ciągłych promocji, które w rzeczywistości nie oferowały korzyści cenowej.

Dwa popularne sklepy internetowe z zarzutami. Kupujący "poddawany był manipulacji i sztucznej presji"

Dwa popularne sklepy internetowe z zarzutami. Kupujący "poddawany był manipulacji i sztucznej presji"

3 kwietnia 2023, 19:31
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Prokuratura oskarżyła policjanta o nieumyślne spowodowanie śmierci 27-latka. Do zdarzenia doszło podczas interwencji w Kościelisku (Małopolska), podejrzewany o kradzież został postrzelony. Do Sądu Rejonowego w Zakopanem trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Zostali wezwani do kradzieży paliwa, w trakcie pościgu padł strzał. 27-latek nie żyje, policjant stanie przed sądem

Zostali wezwani do kradzieży paliwa, w trakcie pościgu padł strzał. 27-latek nie żyje, policjant stanie przed sądem

4 kwietnia 2023, 9:38
Autor:
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Przed przyjęciem euro przez Portugalię w kraju tym obowiązywało escudo. Dla niewielu osób ma to znaczenie, ale dla pewnego obywatela to teraz niemal nieszczęście. Odkrył równowartość prawie miliona euro odłożoną i schowaną przez jego dziadka w tej właśnie starej walucie, która jest już niewymienialna.

Znalazł równowartość miliona euro. Nie może ich wydać

Znalazł równowartość miliona euro. Nie może ich wydać

3 kwietnia 2023, 18:18
Autor:
JW
Źródło:
PAP
WIOŚ kontroluje gdańskie lotnisko i zawiadamia prokuraturę w sprawie skażonej rzeki Strzelniczki

WIOŚ kontroluje gdańskie lotnisko i zawiadamia prokuraturę w sprawie skażonej rzeki Strzelniczki

3 kwietnia 2023, 14:58
Tomasz
Słomczyński
Autor:
Tomasz
Słomczyński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Mija 100 lat, od kiedy bracia Warner stworzyli jedno z największych na świecie przedsiębiorstw medialnych, do którego należy również TVN24. Założyciele wytwórni urodzili się w Krasnosielcu na Mazowszu. Łukasz Wieczorek.

Z Krasnosielca do Hollywood. Jak bracia Warner stworzyli legendę

Z Krasnosielca do Hollywood. Jak bracia Warner stworzyli legendę

3 kwietnia 2023, 23:45
Źródło:
TVN24

Nowe przepisy skracające godziny otwarcia domów publicznych w słynnej amsterdamskiej dzielnicy czerwonych latarnii nie spodobały się pracującym tam sex workerkom. W czwartek część z nich wzięła udział w oficjalnym proteście. O powodach mówiła w rozmowie z CNN koordynatorka Centrum Informacji o Prostytucji i przewodnicząca związku zawodowego Red Light United. 

Sex workerki z Amsterdamu protestują przeciwko skróceniu ich godzin pracy. Podają powody

Sex workerki z Amsterdamu protestują przeciwko skróceniu ich godzin pracy. Podają powody

4 kwietnia 2023, 9:23
Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Dutek ma od 3 do 7 otworów bocznych, siatkę giloszową, bogactwo czy czubek na czole? Takie pytanie za pół miliona złotych w programie "Milionerzy" usłyszała pani Justyna Nahajowska z Kołobrzegu. W poniedziałkowych "Milionerach" padło także m.in. pytanie o rybę niekoszerną bez płetw brzusznych i łusek.

Co ma dutek? Pytanie w "Milionerach" za pół miliona złotych

Co ma dutek? Pytanie w "Milionerach" za pół miliona złotych

3 kwietnia 2023, 21:18
Autor:
paj
Źródło:
"Milionerzy" TVN

Uciekł przed przyjazdem policjantów, ale nie uchroniło go to przed zakazem zbliżania się do mieszkania, w którym została jego żona. 41-latek jest podejrzany o przemoc domową, usłyszał już zarzuty.

Uciekł z mieszkania i już nie może wrócić. Dostał nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się

Uciekł z mieszkania i już nie może wrócić. Dostał nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się

4 kwietnia 2023, 7:33
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl/policja w Sierpcu

Niemieccy ubezpieczyciele Allianz i Munich Re wznowili ubezpieczenie dla uszkodzonego gazociągu Nord Stream 1 - podał Reuters, powołując się na pięć źródeł zaznajomionych ze sprawą. Informatorzy dodali, że nie wykluczono wznowienia działania NS1 po rzekomym ataku sabotażowym.

Allianz i Munich Re odnowili ubezpieczenie dla gazociągu Nord Stream 1

Allianz i Munich Re odnowili ubezpieczenie dla gazociągu Nord Stream 1

4 kwietnia 2023, 9:43
Autor:
kris/ToL
Źródło:
Reuters

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zaliczają najmocniejszy wzrost od roku po nieoczekiwanej i znacznej obniżce dostaw surowca z krajów sojuszy OPEC+.

Ropa zalicza najmocniejszy wzrost cen od roku

Ropa zalicza najmocniejszy wzrost cen od roku

4 kwietnia 2023, 8:48
Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Nadmierne spożycie alkoholu wpływa na zmiany w przekazywaniu sygnałów w mózgu, co zakłóca zdolność do podejmowania decyzji i kontrolowania impulsów, napędzając dalsze picie - wskazują wyniki nowych badań. Zdaniem ich autorów odkrycie dokonane dzięki badaniom na myszach, może przyczynić się do opracowania nowych strategii pomocy osobom uzależnionym.

Jak działa mechanizm uzależnienia od alkoholu? Naukowcy piszą o "ciągłym zapaleniu" w mózgu

Jak działa mechanizm uzależnienia od alkoholu? Naukowcy piszą o "ciągłym zapaleniu" w mózgu

3 kwietnia 2023, 17:58
Autor:
wac//am
Źródło:
PAP, WHO

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najpopularniejszą stacją informacyjną w marcu 2023 roku w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. "Fakty" TVN pozostają natomiast najchętniej oglądanym programem informacyjnym. Pozycję lidera wśród portali stacji telewizyjnych utrzymał także tvn24.pl.

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy!

3 kwietnia 2023, 13:27
Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl