Польський гвинтокрил начебто перетнув кордон із Білоруссю. Оперативне командування це заперечує

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський спростував повідомлення білоруської сторони про те, що польський гелікоптер Мі-24 перетинав кордон з цією країною. Раніше Державний прикордонний комітет Білорусі повідомляв, що гелікоптер пролетів на територію країни на 1200 метрів, а потім повернувся до Польщі. Горишевський заявив, що повідомлення про порушення білоруського повітряного простору є "абсолютною брехнею і провокацією".

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Державний прикордонний комітет Білорусі заявив у п'ятницю, що гелікоптер Мі-24 польських збройних сил нібито порушив повітряний простір Білорусі. Повітряне судно начебто рухалося на "дуже малій висоті", залетіло на територію країни на відстань близько 1200 метрів, а потім повернуло назад у бік Польщі. Інцидент стався в Берестовицькому районі Гродненської області, - повідомляють Reuters і AFP з посиланням на заяву білоруського прикордонного комітету. Як повідомляє Reuters, Міністерство закордонних справ у Мінську повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польської Республіки в Білорусі у зв'язку з інцидентом і звернулося до польської сторони з вимогою розпочати розслідування інциденту.

Підполковник Яцек Горишевський, речник Оперативного командування Збройних Сил (DORSZ) Польщі, яке здійснює нагляд над місіями, які виконують польські військові, заявив, що повідомлення про порушення білоруського повітряного простору польським гелікоптером є "абсолютною брехнею та провокацією". Він повідомив, що DORSZ дослідило ситуацію, і "дані звітів і радіолокаційних записів свідчать про те, що такого інциденту не було".

Раніше про це висловився заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський в Polsat News.

- Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно, оскільки вони є прямим продовженням режиму Лукашенка, - сказав Яблонський.

За його словами, "те, що вони говорять (білоруські служби - ред.), зазвичай не ґрунтується на правді, і вони мають політичну мету для досягнення". Він зазначив, що "ця мета зазвичай недружня щодо Польщі, тому що вони ставляться до нас як до недружньої країни".

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Autor:red.

Źródło: Reuters, PAP