Польський експерт: Росії не вдалося заткнути "дірки' на фронті, а в України є ініціатива та можливості

На думку військового експерта та головного редактора "Нової військової техніки" Маріуша Цєльми, росіяни могли прийняти остаточне рішення щодо виходу з Херсонської області, коли з'ясувалося, що своїми резервами, дуже погано підготовленими до бою, вони не змогли затулити "дірки на фронті". Аналітик зазначив, що "стратегічно, то це Росія тепер захищається, а в України є ініціатива, потенціал і можливості".

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- Все вказує на те, що росіяни дійсно відступають з правого берега Дніпра та з Херсона, який вони незаконно оголосили "частиною Росії" трохи більше місяця тому, - сказав в інтерв'ю PAP Маріуш Цєльма.

- Очевидно, що ця організована форма відступу сьогодні (у п’ятницю) завершилася, тому що в соцмережах з’явилися фотографії підірваного Антонівського мосту. Це мало б значити, що ця істотна частина операції, яка, найімовірніше, проводилася протягом кількох тижнів, була завершена, - додав головний редактор видання "Nowa Technika Wojskowa".

За словами експерта, це результат ефективної та "відпрацьовуваної тижнями" операції українських військ, які послідовно "тиждень за тижнем знищували логістичні шляхи та командні пункти противника" на півдні України.

- Можливо, на правому березі Дніпра ще залишилися деякі російські сили, але я б очікував, що росіяни виведуть свої основні та найцінніші підрозділи, такі як десантників та більшу частину техніки. Я не здивуюся, якщо деякі резервісти з останньої хвилі мобілізації були "принесені в жертву" на цій ділянці або залишилися деякі війська, що заблукали, - додав Цєльма.

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Ситуація "набрала обертів"

9 листопада російська влада оголосила про відхід своїх військ на лівий берег Дніпра. Українська сторона офіційно цього не підтверджувала, вказуючи, що значна частина російських військ надалі перебуває на правому березі Дніпра. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив Reuters у четвер, що російським військам потрібен "щонайменше тиждень", щоб залишити Херсон.

- Ситуація набрала обертів. Ми бачимо зруйнований ключовий міст, що мало б означати, що передислокація основних російських сил вважається завершеною. Сьогодні з'явилося фото, на якому на пам'ятнику перед резиденцією влади вивішений український прапор, а отже росіяни, ймовірно, вже не так сильно контролюють те, що відбувається в Херсоні, - сказав Цєльма.

Також в ЗМІ багато інформації з Херсона про знищення росіянами об’єктів інфраструктури, наприклад, котелень, ТЕЦ чи телевежі.

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"Українські підрозділи можуть з'явитися в місті за кілька годин"

Ряд західних експертів, аналізуючи пересування російських військ, зазначали, що росіяни могли залишити частину своїх сил на правому березі, щоб стримувати українські війська та прикривати відступ росіян. За повідомленнями в українських ЗМІ, територія, яку залишають росіяни, дуже сильно замінована, що мало б уповільнити пересування українських військ.

- Українські сили діють обережно. Записи, опубліковані в соцмережах, показують, що першими у визволені міста заходять добре навчені розвідувальні підрозділи, які готові до того, що ворог може бути близько, - сказав Цєльма. За його оцінками, якщо для повного контролю над Херсоном може знадобитися кілька днів, то перші українські підрозділи можуть з'явитися в місті "за кілька годин".

Офіційно українська влада не повідомляє подробиць про дії своїх військ у Херсонській та Миколаївській областях на півдні країни, хоча вже підтвердила факт звільнення кількох міст. Традиційно, з огляду на безпеку діяльності армії, штаб і влада надають інформацію з певним запізненням.

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Резерви, дуже слабо підготовлені до бою

Цєльма відзначив, що рішення про "скорочення фронту" було прийнято кілька тижнів тому і йому передували слова нового командувача російським вторгненням в Україну генерала Суровікіна, який заявив, що Росію чекають "важкі рішення" під Херсоном.

- Міністр оборони Росії сказав, що на фронт відправлено 80 тисяч мобілізованих резервістів. Ці люди - як ми знаємо з різних джерел - пройшли невелику підготовку або зовсім не проходили її. Можливо, остаточне рішення покинути Херсонщину було прийнято тоді, коли стало зрозуміло, що ці резерви, дуже погано підготовлені до бою, не змогли закрити "діри" на фронті, - додав Цєльма.

За словами аналітика, з погляду стратегії то це зараз Росія захищається, а в України є ініціатива, потенціал і можливості.

- Наступальні дії росіян у кількох місцях на Донбасі не змінюють цю ситуацію, - сказав Цєльма.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP