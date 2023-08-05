Польсько-українські суперечки на тлі зернової кризи. "Одна невдала заява породила іншу"

- Наразі ми маємо подбати про заспокоєння цього конфлікту, - заявив колишній посол Польщі в Києві Ян Пєкло у програмі "Факту по фактах" TVN24, маючи на увазі польсько-українську напругу через зернову кризу. - Ми будемо телепнями, якщо дозволимо під'юджувати себе риторикою зростаючого конфлікту між Польщею та Україною, тому що Росії більше нічого й не потрібно, - відзначила доктор Малгожата Боніковська, голова Центру міжнародних відносин.

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Останнім часом у польсько-українських відносинах виникла напруга. Польський посол отримав "запрошення" в Києві до місцевого МЗС. Як повідомляють, йшлося про заяву керівника президентського Бюро з міжнародної політики Марціна Пшидача про підтримку України з боку Варшави. Після чого також було "запрошення" для представників української дипломатії з польської сторони. На тлі цього всього - зернова криза.

Цю ситуацію в "Фактах по фактах" на TVN24 обговорили доктор Малгожата Боніковська, президентка центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин, членкиня Team Europe і колишній посол Польщі в Києві Ян Пєкло.

Колишній посол: невдала заява

Пєкло прокоментував, серед іншого, слова колишнього голови МЗС Яцека Чапутовича, який у Polsat News відзначив, що "є держави, сильні, як леви, є держави, хитрі, як лисиці, і є держави, схожі на гієн чи шакалів".

- І ми провадимо таку політику гієн і шакалів. На думку спадає політичне "шмальцівництво" (шмальцівниками в часи німецької окупації в Польщі називали тих, хто вимагав викупу від євреїв за недонесення про них - ред.), у яке ми можемо незабаром вляпатися, - додав він.

Колишній посол Польщі в Києві Ян Пєкло TVN24

Колишній посол Польщі в Україні дав оцінку, що "це невдала заява, якої, відверто кажучи, не мало б бути, її важко зрозуміти".

- На даний момент ми повинні дбати про те, щоб заспокоїти цей конфлікт, і це зараз відбувається. Була заява президента (Володимира) Зеленського. Після виклику тимчасового повіреного у справах України в МЗС була заява МЗС, - перерахував він.

При цьому він сказав, що "шкода, що так сталося".

- Тому що, на жаль, першопричиною цього став невдалий твіт прем’єр-міністра (Дениса) Шмигаля, який розлютився на Польщу з несуттєвих причин. Він говорив про повне закриття ринку для товарів. Він не згадав, що йдеться про транзит і те, про що ми весь час говорили, - прокоментував гість TVN24.

- Я вважаю, що це була радше просто невдала заява, яка потім породила ще одну невдалу заяву польської сторони. Ми дійсно повинні зосередитися на вирішенні цього питання, - підкреслив Пєкло.

Малгожата Боніковська і Ян Пєкло у програмі "Факту по фактах" TVN24 TVN24

Експертка: це прикра ситуація, що ми піддаємося емоціям

За словами Боніковської, "ми будемо телепнями, якщо дозволимо під'юджувати себе такою риторикою наростаючого конфлікту між Польщею та Україною, тому що Росії більше нічого й не потрібно".

- Я думаю, що питання зерна є частиною цього рішення Росії [розірвати зернову угоду - прим. ред.] також є бажання змішати польсько-українські стосунки, бо росіяни добре розуміють, що (...) ця нитка знову повернеться, - зазначила вона.

На її думку "тут потрібна дуже холодна оцінка, і не в ЗМІ, а в кулуарних розмовах".

Bonikowska: to nieszczęsna sytuacja, że my ulegamy emocjom TVN24

- Прикро, що ми піддаємося емоціям. Обидві сторони сьогодні перебувають під впливом емоцій, але українці воюють і про це потрібно пам’ятати, - наголосила політологиня.

Президентка центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин зазначила, що "між Польщею та Україною є багато сфер потенційних конфліктів у майбутньому». – Злаки, це лише одна з багатьох, – зазначила вона.

Tomasz Siemoniak, prof. Marcin Matczak oraz dr Małgorzata Bonikowska i Jan Piekło w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24