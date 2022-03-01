Польсько-український кордон перетнуло понад 377 тисяч людей

З четверга на прикордонних переходах з Україною польські прикордонники пропустили понад 377 тисяч осіб. «У вівторок до 7 ранку понад 24 тисячі людей, які втікали від війни, пройшли через польсько-український кордон» – повідомило відомство у Twitter.

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Російське вторгнення в Україну триває вже шість днів. Українці, рятуючись від війни, намагаються потрапити до країн Західної Європи. Багато з них їдуть до Польщі. Серед біженців переважно жінки та діти, оскільки чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України через можливість призову в армію.

У вівторок вранці прикордонна служба Польщі повідомила, що з 28 лютого з України в’їхала рекордна кількість людей - понад 100 тисяч. А 1 березня лише до 7 ранку польсько-український кордон перетнули 24 тисячі громадян України.

Усі прикордонні переходи відкриті та працюють нормально

Минулої неділі, під час конференції в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації головний комендант Прикордонної служби дивізійний генерал Томаш Прага повідомив, що всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті та працюють у штатному режимі. Командувач також поінформував, що в четвер до Польщі приїхало 31 тис. осіб, у п’ятницю – 47 тис., у суботу – 77 тис.

Крім того, керівник прикордонної служби запевнив, що всіх осіб, які потребуватимуть допомоги і очікуватимуть на неї, на території Польщі приймуть незалежно від їх громадянства.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl