Польсько-український кордон перетнуло понад 377 тисяч людей

czytaj dalej

To szósty dzień inwazji na Ukrainę. Rosjanie atakują cele cywilne. Resort obrony Ukrainy potwierdził po południu, że zaatakowana została wieża telewizyjna w Kijowie. Wieczorem we wtorek pojawiły się doniesienia o kolejnym ostrzale Charkowa. PE przyjął zaś rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej". Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w opublikowanym wideo, że chciałby usłyszeć, iż Europa wybrała Ukrainę. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.