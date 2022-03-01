TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Польсько-український кордон перетнуло понад 377 тисяч людей

1 marca 2022, 17:30

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Sytuacja na przejściu granicznym w Krościenku
Sytuacja na przejściu granicznym w KrościenkuTVN24
wideo 2/35
TVN24Ситуація на прикордонному переході Кросцєнко

З четверга на прикордонних переходах з Україною польські прикордонники пропустили понад 377 тисяч осіб. «У вівторок до 7 ранку понад 24 тисячі людей, які втікали від війни, пройшли через польсько-український кордон» – повідомило відомство у Twitter.

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Російське вторгнення в Україну триває вже шість днів. Українці, рятуючись від війни, намагаються потрапити до країн Західної Європи. Багато з них їдуть до Польщі. Серед біженців переважно жінки та діти, оскільки чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України через можливість призову в армію.

У вівторок вранці прикордонна служба Польщі повідомила, що з 28 лютого з України в’їхала рекордна кількість людей - понад 100 тисяч. А 1 березня лише до 7 ранку польсько-український кордон перетнули 24 тисячі громадян України.

Усі прикордонні переходи відкриті та працюють нормально

Минулої неділі, під час конференції в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації головний комендант Прикордонної служби дивізійний генерал Томаш Прага повідомив, що всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті та працюють у штатному режимі. Командувач також поінформував, що в четвер до Польщі приїхало 31 тис. осіб, у п’ятницю – 47 тис., у суботу – 77 тис.

Крім того, керівник прикордонної служби запевнив, що всіх осіб, які потребуватимуть допомоги і очікуватимуть на неї, на території Польщі приймуть незалежно від їх громадянства.

Перша група дітей та прийомних сімей, евакуйованих з програм SOS в Україні, перетнула кордон

Українське телебачення 1+1 в прямому ефірі

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Tagi:
Ukraina
Rosja
Polska
Konflikty zbrojne Rosji
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Rosyjski atak na Ukrainę. Doniesienia o kolejnym ostrzale Charkowa

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Rosyjski atak na Ukrainę. Doniesienia o kolejnym ostrzale Charkowa

1 marca 2022, 17:30
Aktualizacja: 1 marca 2022, 18:49

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Aktualizacja:
Autor:
as,
akr
Źródło:
tvn24.pl

Jak podał wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, długa kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych pod Kijowem niemal nie poczyniła postępów w ciągu ostatniej doby. Dodano, że wiele pojazdów jest bez paliwa, a Rosja dotychczas użyła w inwazji 80 procent wojsk zgromadzonych u granic Ukrainy.

Pentagon: kolumna rosyjskich wojsk pod Kijowem nie poczyniła postępów, brakuje paliwa i jedzenia

Świat

Pentagon: kolumna rosyjskich wojsk pod Kijowem nie poczyniła postępów, brakuje paliwa i jedzenia

1 marca 2022, 17:59

Świat

Autor:
mart/
tam
Źródło:
PAP

Oleksii Morklianyk, student warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej zginął w obwodzie kijowskim, szóstego dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Informację podały władze uczelni. Odłamki pocisku miały trafić w auto, którym podróżował.

Student SGH zginął w obwodzie kijowskim. "Samochód trafiony odłamkami pocisku"

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Student SGH zginął w obwodzie kijowskim. "Samochód trafiony odłamkami pocisku"

1 marca 2022, 18:24

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Autor:
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Rosyjskie pociski uderzyły w kijowską wieżę telewizyjną. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy przekazało, że przez jakiś czas kanały telewizyjne nie będą nadawać. Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że w wyniku ostrzału wieży zginęło pięć osób, tyle samo zostało rannych.

Atak na wieżę telewizyjną w Kijowie. Są ofiary

Świat

Atak na wieżę telewizyjną w Kijowie. Są ofiary

1 marca 2022, 18:05

Świat

Autor:
tas/dap
Źródło:
tvn24.pl, Unian, PAP

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzegł we wtorek, że Rosja przygotowuje się do rozpoczęcia szerokiej akcji dezinformacyjnej. Dodał, że okupant będzie głosić, iż władze cywilne i wojskowe Ukrainy zgodziły się na kapitulację. "To kłamstwa. Nic takiego nie uzyskają! Nie będzie kapitulacji!" - zapewnił.

Minister: Rosjanie szykują masową akcję dezinformacyjną. Będą mówić, że rząd zgodził się na kapitulację

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Minister: Rosjanie szykują masową akcję dezinformacyjną. Będą mówić, że rząd zgodził się na kapitulację

1 marca 2022, 17:12

Świat

Autor:
mart/dap
Źródło:
PAP

Sytuacja w Kijowie nadal jest trudna - oświadczył we wtorek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Przekazał, że wróg jest na obrzeżach miasta. Zaapelował też do mieszkańców, by nie wychodzili bez pilnej potrzeby na ulice, a podczas alarmów przebywali w schronach.

"Wróg na obrzeżach stolicy". Kliczko apeluje do mieszkańców, by nie wychodzili bez pilnej potrzeby

Świat

"Wróg na obrzeżach stolicy". Kliczko apeluje do mieszkańców, by nie wychodzili bez pilnej potrzeby

1 marca 2022, 16:02

Świat

Autor:
tas/
tam
Źródło:
Ukraińska Prawda, PAP

W obwodzie sumskim na Ukrainie doszło do wymiany jeńców - podał we wtorek szef lokalnej administracji Dmytro Żywycki na Telegramie. Pokazał też zdjęcia wymienionych jeńców, w tym rosyjskiego oficera, w mediach społecznościowych.

Wymiana jeńców na Ukrainie. "Pięciu żołnierzy obrony terytorialnej na jednego rosyjskiego oficera"

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Wymiana jeńców na Ukrainie. "Pięciu żołnierzy obrony terytorialnej na jednego rosyjskiego oficera"

1 marca 2022, 16:07

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mart/dap
Źródło:
PAP
"Ograł nas". Niemieccy politycy wypisują się z klubu Putina. Na stałe?

Premium

"Ograł nas". Niemieccy politycy wypisują się z klubu Putina. Na stałe?

1 marca 2022, 17:37
Marcin
Zaborski

Premium

Autor:
Marcin
Zaborski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Dawny kompleks budynków radzieckich dyplomatów może stać się... schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. Warszawski ratusz chce przejąć nieruchomość przy ulicy Sobieskiego 100. Prawo do niej przez lata rościła sobie Federacja Rosyjska. Nie zwróciła jej dotychczas stronie polskiej mimo wyroków sądowych.

Ratusz chce przejąć "Szpiegowo". Radzieckie osiedle ma być schronieniem dla uchodźców z Ukrainy

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Ratusz chce przejąć "Szpiegowo". Radzieckie osiedle ma być schronieniem dla uchodźców z Ukrainy

1 marca 2022, 15:25
Aktualizacja: 1 marca 2022, 16:02

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Autor:
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Osłabienie złotego wyraźnie wyhamowało po komunikacie Narodowego Banku Polskiego. We wtorek około godziny 16.30 obserwowaliśmy umocnienie złotego do euro. NBP poinformował, że "jest gotów w każdej chwili reagować na nadmierne wahania kursu złotego".

Złoty reaguje na komunikat banku centralnego

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Złoty reaguje na komunikat banku centralnego

1 marca 2022, 9:41
Aktualizacja: 1 marca 2022, 17:01

Rynki

Aktualizacja:
Autor:
mp,
kris,
mb
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Szef rosyjskiego MSZ wziął udział zdalnie w sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Gdy tylko zabrał głos, ponad 100 dyplomatów z kilkudziesięciu krajów wyszło z sali obrad.

Siergiej Ławrow zaczął przemawiać, dyplomaci wstali i wyszli

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Siergiej Ławrow zaczął przemawiać, dyplomaci wstali i wyszli

1 marca 2022, 14:49

Świat

Autor:
aa
Źródło:
Reuters

Biedronka, Netto, Aldi, Carrefour oraz Polomarket wycofują ze sprzedaży produkty pochodzące z Rosji oraz Białorusi. Z drogerii Rossmann, Hebe oraz Kontigo znikają zaś rosyjskie kosmetyki. Z kolei Grupa Żabka wstrzymuje zamówienia produktów pochodzących z obszaru Rosji i Białorusi. To odpowiedź sieci handlowych na rosyjski atak na Ukrainę.

Sieci handlowe w Polsce wycofują rosyjskie i białoruskie produkty

Z kraju

Sieci handlowe w Polsce wycofują rosyjskie i białoruskie produkty

1 marca 2022, 14:57

Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Wiele osób w Ukrainie szuka możliwości ucieczki z zaatakowanego przez Rosję kraju. Polacy, chcący im w tym pomóc, wyruszają nawet własnymi samochodami, by umożliwić w miarę wygodny transport. Maciej Wierzbicki, kierowca wolontariusz, przekazuje w rozmowie z TVN24, że codziennie dostaje setki telefonów z prośbą o pomoc.

Przejście graniczne w Dorohusku. Polscy kierowcy jeżdżą po uchodźców do Ukrainy

Polska

Przejście graniczne w Dorohusku. Polscy kierowcy jeżdżą po uchodźców do Ukrainy

1 marca 2022, 16:30

Polska

Autor:
wini//rzw
Źródło:
TVN24 Kraków

Marek Magierowski, ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, udzielił wywiadu telewizji CNN na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Ukraina nie jest członkiem NATO. Nie możemy bronić Ukrainy wojskowo, ale możemy dostarczać broń. Możemy wspierać ją finansowo, to bardzo ważne - mówił.

Marek Magierowski w wywiadzie dla CNN o rosyjskiej inwazji na Ukrainę: to nie wszystko, co Putin przygotował

Polska

Marek Magierowski w wywiadzie dla CNN o rosyjskiej inwazji na Ukrainę: to nie wszystko, co Putin przygotował

1 marca 2022, 15:05

Polska

Autor:
mart
Źródło:
CNN

Dramatyczna sytuacja w wielu miastach w Ukrainie okrążonych przez wojska rosyjskie – informują nas o tym wolontariusze. W sierocińcu w okolicach Chersonia na południu kraju utknęło 50 dzieci. W podobnej sytuacji są mieszkańcy Czernihowa na północ od Kijowa. Na nagraniach z tego miasta widać kobiety, niektóre w ciąży, oraz dzieci i osoby niepełnosprawne, chroniące się w piwnicach.

Ukraińcy odcięci przez wojska rosyjskie, wśród nich dzieci z sierocińca. Apel o korytarz humanitarny

Świat

Ukraińcy odcięci przez wojska rosyjskie, wśród nich dzieci z sierocińca. Apel o korytarz humanitarny

1 marca 2022, 15:10

Świat

Autor:
eŁKa/rzw
Źródło:
TVN24

Mieszkańcy Kupjańska w obwodzie charkowskim rzucili się na auto z wymalowanymi oznaczeniami rosyjskich okupantów. Mer, który pozwolił rosyjskim wojskom objąć kontrolę nad 27-tysięcznym Kupjańskiem, został zatrzymany i oskarżony o zdradę stanu.

Mer oddał miasto pod kontrolę Rosjan, mieszkańcy wyszli na ulice

Świat

Mer oddał miasto pod kontrolę Rosjan, mieszkańcy wyszli na ulice

1 marca 2022, 14:37

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
Ukraińska Prawda, RBK-Ukraina, PAP

Wtorek jest szóstym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Przed Parlamentem Europejskim wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. - Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć, to chyba uczciwe marzenie - mówił. Jego wystąpienie nagrodzono owacją na stojąco. Gorąco powitano też obecnego w Brukseli ukraińskiego ambasadora Wsewołoda Czencowa.

Wołodymyr Zełenski przed Parlamentem Europejskim. Burza oklasków i owacja na stojąco

Świat

Wołodymyr Zełenski przed Parlamentem Europejskim. Burza oklasków i owacja na stojąco

1 marca 2022, 14:06

Świat

Autor:
aa,
pp\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawiciel Ukrainy Serhij Kysłyca odczytał treść wiadomości, które jeden z rosyjskich żołnierzy miał wysyłać do swojej matki, niedługo przed tym, jak zginął. "Tu trwa prawdziwa wojna. Boję się. Bombardujemy całe miasta, strzelamy nawet do cywilów. Powiedziano nam, że nas powitają, a oni rzucają się pod koła naszych pojazdów wojskowych" - cytował ukraiński ambasador.

Ambasador odczytał SMS-a. "Mamo, boję się. Strzelamy nawet do cywilów"

Świat

Ambasador odczytał SMS-a. "Mamo, boję się. Strzelamy nawet do cywilów"

1 marca 2022, 12:49

Świat

Autor:
momo/kg
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej Ukrainie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że "Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności dla nas wszystkich". Szef Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że "Putin myślał, że złamie jedność europejską, ale się pomylił". - Rosjanie, Rosjo, zakończcie tę wojnę. Powróćcie do domów - wezwał.

Nadzwyczajne posiedzenie PE. "Putin zdecydował, że Ukraina nie ma prawa istnieć. Nigdy tego nie zaakceptujemy"

Świat

Nadzwyczajne posiedzenie PE. "Putin zdecydował, że Ukraina nie ma prawa istnieć. Nigdy tego nie zaakceptujemy"

1 marca 2022, 15:30

Świat

Autor:
pp/dap
Źródło:
PAP

- Mamy nadzieję, że ta wojna skończy się w perspektywie kilku, kilkunastu dni maksymalnie - mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. We wtorek rozmawiał z ukraińskim ministrem edukacji na temat gotowości polskich szkół do nauczania i pomocy dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Jak zapowiedziano, ministerstwo zawnioskuje do resortu finansów o zwiększenie subwencji na tworzenie oddziałów przygotowawczych.

Minister Czarnek: połowa osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską, to dzieci w wieku szkolnym

Polska

Minister Czarnek: połowa osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską, to dzieci w wieku szkolnym

1 marca 2022, 15:22

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Rosyjska kolumna wojskowa jedzie przez Chersoń - poinformował we wtorek rano szef obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta. Przekazał, że rosyjscy żołnierze biorą mieszkańców jako zakładników, prawdopodobnie po to, by wykorzystać ich w charakterze żywych tarcz.

Przez Chersoń jedzie rosyjska kolumna wojskowa

Świat

Przez Chersoń jedzie rosyjska kolumna wojskowa

1 marca 2022, 12:47

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
PAP, Interfax-Ukraina

Ukraina została zaatakowana przez Rosję 24 lutego. Agresorzy kontrolują coraz większy obszar, ostrzeliwują kolejne cele, ale nadal nie przebili się przez twardy opór Ukraińców między innymi w Kijowie i Charkowie. Ośrodek Studiów Wschodnich śledzi rosyjską inwazję i na mapach pokazuje jej przebieg.

Jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę. Zobacz na mapach

Polska

Jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę. Zobacz na mapach

1 marca 2022, 13:42

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
Ośrodek Studiów Wschodnich

Rosyjskie samoloty mają zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej Słowacji, mimo to we wtorek w Bratysławie wylądowała rosyjska maszyna. Słowackie ministerstwo gospodarski tłumaczy, że była to wyjątkowa sytuacja, a samolot przewoził paliwo do siłowni jądrowych.

Rosyjski samolot wylądował w Bratysławie

Świat

Rosyjski samolot wylądował w Bratysławie

1 marca 2022, 12:55

Świat

Autor:
aa\mtom
Źródło:
PAP, TVN24

Drugi stopień alarmowy BRAVO zaczął obowiązywać w poniedziałek (28 lutego) minutę przed północą na terenie dwóch województw sąsiadujących z Ukrainą. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie w tej sprawie. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. 

Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego - co oznacza?

Polska

Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego - co oznacza?

1 marca 2022, 9:36

Polska

Autor:
tm
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ukraina została zaatakowana przez Rosję, trwa szósty dzień inwazji. Wbrew oczekiwaniom Kremla Ukraińcy nie zamierzają poddawać się władzom okupacyjnym. Sieć obiegło nagranie, na którym widać odholowywany rosyjski wóz bojowy obrzucony koktajlem Mołotowa z jadącego obok samochodu.

Kobieta rzuca przez okno jadącego samochodu koktajl Mołotowa w rosyjski wóz bojowy

Świat

Kobieta rzuca przez okno jadącego samochodu koktajl Mołotowa w rosyjski wóz bojowy

1 marca 2022, 10:28

Świat

Autor:
pp\mtom
Źródło:
tvn24.pl

By przekroczyć granicę polsko-ukraińską, uchodźcy czekają w kolejce nawet kilka godzin. Jakie kroki mają podjąć na granicy i po przybyciu do Polski? Jak zalegalizować pobyt? Jak uzyskać pomoc rządową? Wyjaśniamy.

Uchodźcy z Ukrainy. Co robić po przekroczeniu granicy. Dokumenty, transport, mieszkanie, lekarz, szkoła dla dziecka

Polska

Uchodźcy z Ukrainy. Co robić po przekroczeniu granicy. Dokumenty, transport, mieszkanie, lekarz, szkoła dla dziecka

1 marca 2022, 18:30

Polska

Autor:
Maria
Mikołajewska,
mag/
tam
Źródło:
TVN24

Według sondażu zrealizowanego przez agencję 4P 89 procent Polaków potępia agresję Rosji wobec Ukrainy. 80 procent badanych jest za przyjęciem uchodźców wojennych z Ukrainy i zapewnieniem im schronienia z pieniędzy publicznych. Sami też chcemy pomagać. 80 procent Polaków jest gotowych przekazać pomoc rzeczową, a 52 procent - pomoc finansową.

Postawa Polek i Polaków wobec sytuacji na Ukrainie. Sondaż

Świat

Postawa Polek i Polaków wobec sytuacji na Ukrainie. Sondaż

1 marca 2022, 17:46

Świat

Autor:
mjz/dap
Źródło:
TVN24

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

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Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

З вівторка до кінця березня автомобілі з українськими реєстраційними номерами, а також ті, що належать організаціям, які допомагають українським громадянам, будуть безкоштовно їздити автомагістраллю А4 між містами Катовіце та Краків - повідомили в керуючій компанії. Раніше про рішення запровадити безкоштовний проїзд для автомобілів з України оголосили також оператори автомагістралей А1 і А2.

Безкоштовний проїзд для українців на автомагістралях. Рішення операторів

TVN24 po ukraińsku

Безкоштовний проїзд для українців на автомагістралях. Рішення операторів

1 marca 2022, 10:59

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Біженці можуть перетнути польський кордон з твариною, навіть якщо вони не можуть показати на пункті пропуску всі, необхідні за польськими законами, документи. Головний ветеринарний лікар повідомив, як діяти у зв’язку з надзвичайною ситуацією після початку війни в Україні.

Вони тікають від війни, а з ними – тварини.  Головний ветеринарний лікар пом’якшує вимоги

TVN24 po ukraińsku

Вони тікають від війни, а з ними – тварини.  Головний ветеринарний лікар пом’якшує вимоги

28 lutego 2022, 14:50

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Омбудсмен займається захистом прав людини і громадянина. Кожна особа, яка перебуває в Польщі, може звернутися за допомогою чи інформацією до омбудсмена.

Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

TVN24 po ukraińsku

Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

28 lutego 2022, 12:21

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.

Медична та юридична допомога громадянам України

TVN24 po ukraińsku

Медична та юридична допомога громадянам України

28 lutego 2022, 9:46

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

W Polsce działa 27 punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Do poniedziałku pomoc w tych punktach uzyskało 40 tysięcy osób. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale dla wielu przybywających może być korzystna. "Zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek" - wylicza niektóre z form pomocy Urząd do Spraw Cudzoziemców. Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie po przybyciu do naszego kraju. Punkty recepcyjne działają już we wszystkich województwach.

Punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy w całej Polsce. Gdzie są, jak działają, jaką pomoc oferują

Polska

Punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy w całej Polsce. Gdzie są, jak działają, jaką pomoc oferują

1 marca 2022, 14:21

Polska

Autor:
mag//rzw
Źródło:
TVN24 Katowice, PAP

Amerykański aktor i reżyser Sean Penn, który od kilku dni przebywał na Ukrainie, gdzie realizował dokument o rosyjskiej inwazji, poinformował w mediach społecznościowych, że na piechotę przedostał się do polskiej granicy. "Niemal wszystkie auta na tym zdjęciu przewożą jedynie kobiety i dzieci, w większości bez jakiegokolwiek bagażu" - napisał na Twitterze, udostępniając zdjęcie, na którym widać sznur samochodów na drodze. 

Sean Penn na polskiej granicy: porzuciliśmy auto, przeszliśmy wiele mil

Świat

Sean Penn na polskiej granicy: porzuciliśmy auto, przeszliśmy wiele mil

1 marca 2022, 7:23

Świat

Autor:
ft,
kob/kg
Źródło:
"The Guardian", "Variety", Reuters, tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl

W ciągu pierwszych dni marca przewaga chmur nad słońcem wzrośnie. Pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, choć o słabym natężeniu. Najchłodniejszy podczas tego tygodnia będzie weekend.

Wyż słabnie. Co czeka nas w pogodzie do końca tygodnia

Prognoza

Wyż słabnie. Co czeka nas w pogodzie do końca tygodnia

1 marca 2022, 15:15

Prognoza

Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl