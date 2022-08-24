Польські зубри мають потрапити до Чорнобиля. «Чекаємо сприятливого моменту»

Зубрів з Біловезької пущі планували відправити в зону навколо Чорнобиля, найбільшого неофіційного заповідника у світі. Все вже було "застібнуте на останній гудзик", але спочатку пандемія зупинила проект, а потім в Україні почалася війна. Але польські вчені та експерти не здаються. - Ми чекаємо, коли воєнні обставини дозволять його реалізувати, - каже ініціатор акції.

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Перші ідеї поселити зубрів у Чорнобилі з’явилися ще у 2004 році. Тоді Міжнародний союз охорони природи підготував план заходів з охорони зубра, до якого включили Чорнобиль як потенційно дуже хороше місце для цього виду. Кілька років тому експерт Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) Томаш Пезолд Кнежевч запропонував реалізувати цю ідею.

– Території зони відчуження навколо Чорнобиля можна назвати найбільшим заповідником суворого режиму з унікальною площею - близько півмільйона гектарів (приблизно по 250 тисяч гектарів з української та білоруської сторони – прим. ред.). Для порівняння – площа Біловезької пущі становить менше 142 000 гектарів з польського та білоруського боку, – каже Томаш Пезолд Кнежевч, який протягом багатьох років брав участь у роботі різних природоохоронних організацій і неодноразово бував у Чорнобилі.

На території Чорнобиля хочуть відновити природну екосистему

Як підкреслює Кнежевч, у Чорнобильській зоні відчуження після аварії на ЧАЕС природа напрочуд добре відновлюється. - На територію, яка до аварії на електростанції досить інтенсивно використовувалася людьми, повернулися вовки, рисі та різні копитні. Навіть ведмедям там комфортно. Там рай для природи, - каже Пецольд Кнежевч.

Тваринам не заважає випромінювання, яке виникає там вже – як каже Пезолд Кнежевч – лише «плямами». - Довгострокова перспектива - відновити природну екосистему в Чорнобилі, яка функціонувала сотні чи навіть тисячі років тому. Такого місця, у такому масштабі, більше немає ніде, - наголошує дослідник.

Польські зубри мали їхати туди, де немає радіації. Власне, мають, тому що від проекту увесь цей час не відмовлялися.

На зубрів уже чекає загорода. «Росіяни її не знищили»

Підготовка до нього була високого рівня. Спеціальні дозволи видавали польські органи влади, в т.ч. Генеральне управління охорони навколишнього середовища та Міністерство клімату та навколишнього середовища.

Підготовка до транспортування перших 8-9 зубрів з Біловезької пущі завершилася в зимовому сезоні 2020-2021. Були виловлені екземпляри в дуже хорошому стані здоров'я. На одного самця припадало дві самки. Також подбали про пропорційне представництво віку осіб.

- Ентузіазм був величезний - як з польського, так і з українського боку, - каже Пецольд Кнежевч.

На жаль, пандемія призупинила всі дії. Відновити вдалося наступної зими. План передбачав, що зубрів довезуть до Чорнобиля наприкінці лютого. Там для них побудували акліматизаційний загін, у якому зубри мали провести кілька тижнів після транспортування.

Але потім почалася війна.

Ініціатор кампанії зізнається, що зараз вся команда, яка бере участь у проекті, чекає зручного моменту, щоб завершити плани з переселення зубрів.

- Чекаємо, коли воєнні умови дозволять це реалізувати. Попередньо розраховуємо відновити роботу наступної зими, каже Пезолд Кнежевч.

Відомо, що чорнобильська ферма зубрів збереглася. - Виявилося, що росіяни не тільки не знищили її, але, за інформацією, яку нам вдалося отримати, вони ще й не замінували територію. Під’їзні шляхи також у хорошому стані, - каже Пезолд Кнежевч.

Кожен четвертий зубр – поляк

Навіщо ми хочемо вивозити польських зубрів за кордон? Все тому, що в нашій країні їх найбільше в світі. Тут живе кожен четвертий зубр. Саме завдяки полякам цей вид вижив.

- У минулому зубри мешкали на більшій частині Європи, але діяльність людини призвела до того, що в ХІХ столітті вони водилися лише в Біловезькій пущі та на Кавказі. Їх вдалося зберегти до початку 20-го століття, - казав у 2019 році Стефан Якимюк з польського підрозділу Всесвітнього фонду дикої природи.

Останнього зубра, який жив на волі, було вбито 9 лютого 1919 року. Залишилися ті, що були в зоопарках і приватних господарствах. Всього заледве 60 голів.

Тоді натуралісти почали прагнути відновлення виду. З ініціативи польського делегата на конгресі охорони природи в Парижі Яна Штольцмана в 1923 році було створено Міжнародне товариство охорони зубрів.

Okładka książeczki poświęconej żubrowi autorstwa Jana Sztolcmana Polona

До 1924 року зубрів у Польщі вже не було. Їх поверненню до Польщі ми завдячуємо директору Познанського зоопарку Сильвестру Урбанському, який привіз до Познані 15-річну корову Гатчина (чистокровна з Біловежі) та 13-річного бика Хагена (помісь) з Німеччини. Двоє їхніх малюків народилися в саду. На жаль, ні Шарлатан, ні Шатулла не дожили до дітородного віку. У 1931 році пару зубрів із Познані перевели до вольєру в Біловежі. Однак потомства так і не дочекалися.

Натомість інші зубри обзавелися молодняком. Нинішнє стадо в Біловезькій пущі походить від бика Боруссе та корів Бісерти і Біскайі, яких привезли з Німеччини та Стокгольма в 1929 і 1930 роках.

Sprowadzenie pierwszych po I wojnie światowej żubrów do Puszczy Białowieskiej Polona

На волю перших зубрів випустили лише в 1952 році.

Зараз у Польщі ми маємо понад дві тисячі зубрів у вільних стадах і понад 200 у закритих фермах.

Томаш Пецольд Кнежевч визнає, що хоча зубри все ще перебувають у списку зникаючих видів, їх щільність у Польщі вже дуже висока, і експерти стурбовані тим, що на них може напасти хвороба, яка зруйнує зусилля, докладені для їх реінтродукції. Вчені намагаються регулярно перевозити польських зубрів в інші країни, зокрема в Румунію, Сербію та Іспанію.

90 lat ochrony żubra 19.10. Lasy Państwowe

Популяції зубрів у Польщі походять із десятка-іншого особин, тому є ризик появи хвороб, унаслідок яких тварини почнуть масово вимирати. Хорошим способом запобігти цьому є розпорошення особин. Крім того, нашій країні починає бракувати відповідних місць для нових популяцій зубрів, - пояснює Пезолд Кнежевч.

За координацію проекту відповідають WWF Польщі, WWF України та адміністрація Чорнобильського заповідника, яка відповідатиме за моніторинг зубрів. Експертний аналіз надають вчені Вищої школи сільського господарства та Інституту зоології ім.Шмальгаузена при НАН України. До проекту переселення європейських зубрів також залучені польські вчені – представники Європейської асоціації любителів зубрів – організації, яка вже здійснила багато подібних проектів. Організатори постійно стежать за бойовими діями в Україні.

Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl