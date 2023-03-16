Польські винищувачі МіГ-29 для України. Президент про першу поставку

Найближчими днями Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29, - заявив на прес-конференції в четвер президент Анджей Дуда, який цього дня зустрічався у Варшаві з лідером Чехії Петром Павелом. Він додав, що інші літаки зараз знаходяться на обслуговуванні та будуть успішно передані Україні.

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У четвер президент Чехії Петр Павел і його дружина Ева Павлова відвідали з офіційним візитом Варшаву. Чеський лідер зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.

Президент Дуда про МіГи для України: перша поставка найближчими днями

Під час прес-конференції польського лідера запитали про постачання Польщею в Україну винищувачів МіГ-29. - Таке рішення спочатку було прийнято нами спільно на рівні вищих органів державної влади, а потім уряд ухвалив спеціальну постанову з цього приводу. Тому можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цю хвилину відправляємо ці МіГи в Україну, - сказав Дуда.

- У нас в запасах ще понад десяток таких МіГів. Це ті МіГи, які ми отримали від армії Німецької Демократичної Республіки на початку 1990-х років, і вони досі діють у нашій ППО. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей, але це в основному справні літаки, - зазначив він.

МіГ-29 Adam Warżawa/PAP

- По-перше, буквально найближчими днями ми передаємо Україні - наскільки я пам’ятаю - чотири літаки в повністю робочому стані. Решту літаків зараз обслуговують, готують і вони точно будуть успішно передані, - сказав президент.

Анджей Дуда оголосив, що "їх замінять нові поставлені літаки, насамперед FA-50 з Південної Кореї, першу партію яких ми очікуємо цього року, а потім також ескадрильї літаків F-35, які ми замовили у Сполучених Штатах".

Президент наголосив, що винищувачі МіГ-29 - це літаки, які раніше використовували українські льотчики. - Зараз ми будемо їх послідовно передавати в розпорядження Збройних Сил України, - повідомив він.

Президент: Польща і Чехія в абсолютному авангарді

Серед інших тем переговорів, за словами польського президента, були питання безпеки та майбутній саміт НАТО у липні у Вільнюсі, а також ситуація в Україні. - Чехія та Польща - це країни, які знаходяться в абсолютному авангарді щодо підтримки України, - наголосив Дуда.

За його словами, обидві країни надсилають Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу. - Тут ця політика підтримки України є дуже рішучою, - наголосив він.

Президентів запитали про подальшу підтримку обома державами України, яку атакувала Росія. - Йдеться про те, наскільки добре ми можемо - не лише між нашими країнами, а й у межах усього регіону - разом працювати над планом відбудови України. Це буде реконструкція, відбудова країни, зруйнованої війною, але це також буде величезна можливість для всіх економік, які беруть участь у відбудові цієї країни, - сказав президент Петр Павел, зазначивши, що важливо досягти згоди щоб окремі країни не конкурували між собою в цій сфері.

Петр Павел, Анджей Дуда PAP/Paweł Supernak

З ним погодився президент Дуда. - Велике майбутнє - це наша співпраця у сфері реальної участі у відбудові України, причому участі у відбудові в багатьох сенсах. Не лише участь у безпосередній відбудові України від воєнних руйнувань, а й у розбудові її як сучасної в інфраструктурному сенсі держави, а також у розбудові України як держави, яка - ми глибоко віримо - буде членом Європейського Союзу і НАТО в майбутньому, - заявив президент Дуда.

- Ми з паном Президентом не сумніваємося, що в наших спільних інтересах аби Україна була в Європейському Союзі. Це дуже вагоме посилення нашої частини ЄС (...) з урахуванням потенціалу України - це величезна країна з величезними можливостями розвитку, коли йдеться про сільське господарство, з неймовірними можливостями розвитку, коли йдеться про природні ресурси та розвиток промисловості, - зазначив Дуда. За його словами, безперечно, підтримка України в цій сфері є вигідною.

- І Чеська Республіка, і Польща беруть на себе роль таких адвокатів України, які підтримує ці зусилля для вступу і прагнення розвитку, - додав він.

Дуда: я просив про свого роду патронат над цими справами

Президент Дуда також повідомив, що розмова з чеським лідером стосувалася польсько-чеської політичної, економічної та інфраструктурної співпраці, зокрема - перспективи швидкого залізничного сполучення між Варшавою та Прагою, а також регіонального співробітництва в рамках "Ініціативи трьох морів" та Бухарестської дев’ятки.

Президент також повідомив, що під час зустрічі у четвер, зокрема, порушувалися питання енергетичної безпеки. Він вказав на перспективи розвитку газової мережі та інтерконекторів. Переговори також стосувалися економічної співпраці між PKN Orlen і Unipetrol.

- А отже, - розвитку трансальпійського нафтопроводу та поставок, які могли б здійснюватися таким чином на нафтопереробні заводи в Чехії, - сказав він.

Президент Польщі зізнався, що подякував Павелу за "дуже хороші умови, створені для польської меншини в Чехії". Він вказав на можливість розвитку культури та освіти.

- Я просив президента про своєрідний патронат над цими справами, щоб він його здійснював, - сказав Анджей Дуда.

- Я сподіваюся, що протягом наступних років, доки я тут ще буду президентом Річпосполитої, ми будемо добре і тісно співпрацювати, будуючи ці польсько-чеські відносини найкращим шляхом, і нашу співпрацю як в НАТО, так і ЄС, в Ініціативі трьох морів, Бухарестській дев'ятці та всіх форматах, у яких ми разом беремо участь, - сказав Дуда.

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Autor:ft

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP