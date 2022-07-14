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Польські прокурори опитали сотні свідків у справі щодо російських злочинів в Україні. Конференція в Гаазі

14 lipca 2022, 16:01

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
PAP
Beth Van Schaack, ambasador do spraw zbrodni wojennych: to jest absolutnie kolejna Norymberga
Beth Van Schaack, ambasador do spraw zbrodni wojennych: to jest absolutnie kolejna NorymbergaTVN24
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TVN24Beth Van Schaack, ambasador do spraw zbrodni wojennych: to jest absolutnie kolejna Norymberga

У Гаазі проходить конференція щодо відповідальності за військові злочини, скоєні в Україні під час російського вторгнення. В МЗС повідомили, що Польща разом з Євросоюзом і низкою інших держав оприлюднили спільну заяву на підтримку позову України, яка порушила справу проти Росії. - Прокуратура по всій Польщі заслуховує свідків: біженців з України і таких осіб уже допитано близько 1200, - розповів заступник міністра юстиції.

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У четвер у Гаазі проходить конференція з відповідальності за військові злочини, скоєні в Україні під час російського вторгнення. У дискусіях бере участь польська делегація на чолі з головою МЗС Збігнєвом Рау.

У заяві міністерство запевнило у своїй підтримці «позову України, яка порушила справу проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції про попередження і покарання злочину геноциду 1948 року, який має на меті встановити, що Росія не має правових підстав ведення військових дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді».

При цьому було заявлено, що «в інтересах усіх держав - учасниць Конвенції щодо геноциду і ширшої міжнародної спільноти як єдиного цілого, щоб Конвенцією не зловживали та не застосовували неналежним чином». «Тому підписанти цієї декларації, які є сторонами Конвенції щодо геноциду, мають намір втрутитися в цей процес", - написали в МЗС.

«Ми підкреслюємо важливість цього провадження та знову закликаємо Росію негайно зупинити військові операції в Україні відповідно до виданого Судом Наказу про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року». - додали підписанти документа.

Учасники конференції в Гаазі щодо правосуддя щодо виконавців злочинів, скоєних під час російської агресії проти УкраїниPAP/Rafał Guz

Як вони зазначили, «Росія повинна бути притягнена до відповідальності за свої дії». «Тому ми вважаємо, що порушення Росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність і що збитки та втрати, понесені Україною внаслідок порушення Росією міжнародного права, вимагають повного та термінового відшкодування з боку Росії відповідно до законодавства про відповідальність держав», - написали автори декларації.

Декларацію підписали представники від імені: Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чорногорії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Греції, Іспанії, Ісландії, Ірландії, Японії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Північної Македонії, Мальти, Молдови, Монако, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Палау, Польщі, Португалії, Румунії, Сан-Марино, Словаччини, Словенії, Швеції, Великої Британії, Італії, США, Маршаллових Островів та Європейського Союзу.

 «Водночас слід зазначити, що питання порушення міжнародного права під час російської агресії проти України, яка триває, є предметом  аналізу Європейського суду з прав людини та Прокурора Міжнародного кримінального суду на підставі повідомлень йому про ситуацію в Україні з боку 43 країн, у т.ч. Польщі», - нагадав у четверговому повідомленні МЗС речник міністерства Лукаш Ясіна.

Учасники конференції в Гаазі щодо правосуддя щодо виконавців злочинів, скоєних під час російської агресії проти УкраїниPAP/Rafał Guz

Калета: у Польщі вже допитали близько 1200 свідків у справі щодо російських злочинів

Того ж дня у Гаазі заступник міністра юстиції Себастьян Калета наголосив на важливості документування всіх злочинів, скоєних в Україні, та міжнародної співпраці у цій сфері. Йдеться про те,- як він описав, - щоб прокуратури різних країн могли обмінюватися документацією, аби у разі висунення звинувачень або надсилання ордерів на арешт доказовий матеріал був якомога багатшим.

Калета нагадав, що на початку березня польська прокуратура почала розслідування злочину про ведення агресивної війни, жертвою якої стала Україна.

- Прокуратура по всій Польщі заслуховує свідків: біженців з України і таких осіб уже заслухано близько 1200, - повідомив він.

Він також відзначив, що Росія намагається поставити під сумнів злочини, скоєні в Україні, і тому такий важливий прискіпливий збір доказів.

Себастьян Калета в ГаазіPAP/Rafał Guz

- Польща була першою і є лідером у цьому процесі (...) докази, які зібрала польська прокуратура, безумовно, є найбільшими з усіх тих прокуратур, які поза межами України про, - сказав Калета.

Він додав, що одна лише українська прокуратура проводить п'ять тисяч таких розслідувань.

- Ми, як Польща, можемо підтримати Україну та міжнародну спільноту, забезпечивши докази, які можть надати біженці, - зазначив він.

Заступника глави Мін'юсту також запитали про заклик України створити спеціальний трибунал, який би мав юрисдикцію щодо злочину розв'язання Росією війни. Він відповів, що переговори з цього приводу ведуться і ще немає детальних позицій, тому що справа, як він сказав, надзвичайно складна з точки зору міжнародного права.

- Сьогодні важко передбачити, як це питання формально вирішиться, але Україна дуже рішуче ставить цю вимогу і Польща, як і в випадку розслідувань, послідовно стоїть на боці України», - сказав він.

Перед лицем російського нападу та російських злочинів

На початку березня всі країни ЄС разом з іншими державами-партнерами вирішили спільно представити ситуацію в Україні Міжнародному кримінальному суду. 4 березня під час засідання Ради юстиції та внутрішніх справ міністри попросили Євроюст (Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя) повною мірою виконувати свою координуючу роль і бути доступними, коли це необхідно, прокурору Міжнародного кримінального суду.

Підготовче провадження ініціював не лише прокурор Міжнародного кримінального суду, а й генпрокурор України. Розслідування також розпочали органи влади кількох держав-членів. Судові органи Литви, Польщі та України створили спільну слідчу групу за підтримки Євроюсту та за участі офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Найближчим часом до команди приєднаються судові органи Словаччини, Латвії та Естонії.

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Autor:momo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Lachowski

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Holandia
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zbigniew Rau
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
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red.
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