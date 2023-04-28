Польські медики в Бахмуті.  "Я ніколи в житті не ховав чоловіка під багатоповерхівкою"

Польські бойові медики розповідають про поховання трупів у Бахмуті на вулиці чи у дворах багатоповерхівок. - Такі речі я бачив у музеї Варшавського повстання, там десь на подвір’ї є реконструйована повстанська могила, - каже бойовий рятувальник Фундації "Тим часом" Дам’ян Дуда.

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Обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Росіяни вели вогонь із зенітної системи С-300, але ракети були спрямовані по цивільних об'єктах.

- У куп'янському напрямку найспекотніше, там ведуться активні бої. Поблизу міста проходить лінія фронту. Загроза ракетних ударів по Харкову та Харківській області залишається постійно високою, - заявляє голова військово-цивільної адміністрації Харківської області Олег Синєгубов.

У охопленому боями Бахмуті врятувати життя поранених бійців стає дедалі складніше, адже звідси їх доводиться транспортувати, а росіяни намагаються перерізати "дорогу життя" - останню трасу, що веде до міста.

- Місцями до росіян 300 метрів, 200 метрів, так що це дійсно їзда "скільки завод під капот поклав". Ми літаємо над ямами, над воронками від бомб, чесно кажучи, - каже бойовий рятувальник Фундації "Тим часом" Дам'ян Дуда.

Життя в Бахмуті протікає в підвалах. З них виходять воювати вояки, а польські бойові медики виходять рятувати поранених. Мертві залишаються в місті.

- Ніколи в житті я не ховав людину за багатоповерхівкою, ніколи в житті не ховав людину на вулиці. Я бачив такі речі в музеї Варшавського повстання, там десь на подвір’ї є реконструйована повстанська могила. Але оскільки неможливо вивезти трупи мирних жителів за межі міста, а це місце призначене для живих, на жаль, нам довелося ховати цих людей в окопах чи воронках від бомб, - пояснює Дам'ян Дуда.

Важливість контрнаступу

- Спокій у Бахмуті настане лише тоді, коли місто буде звільнено від окупантів, - вважає командир батальйону Нацгвардії Михайло Крижанівський. Це стане можливим у рамках українського контрнаступу, який готують.

Українська армія висадила десант і зайняла дачі навпроти Херсона, на лівому, східному березі Дніпра. Підтвердження - фотографії з російського безпілотника. Тривають інтенсивні обстріли окупованої місцевості на схід від плацдарму. Ніяких подробиць українці поки не повідомляють.

- Результати наших дій із розчищення смуги на лівому березі Дніпра дуже серйозні, але якщо ви дасте нам працювати мовчки, то ефект точно буде позитивним, - запевняє Наталія Гуменюк, речниця операційного командування "Південь".

За даними західних джерел, наприкінці квітня українці мали підготувати 12 десантно-штурмових бригад, тобто майже 50 тисяч солдатів.

Źródło: red.